УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5786 відвідувачів онлайн
Новини
15 915 117

Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ

Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що не причетна до рішення про передачу в СБУ справи, в якій фігурує заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.

Про це вона сказала "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"На хід розслідування будь-якого кримінального провадження слід реагувати виключно через призму законності прийнятих процесуальних рішень. Емоції і спрага самопіару - не помічники в нашій справі. Згідно із законом я взяла відвід у питанні прийняття процесуальних рішень у впровадженні (52020000000000655), більше відомого як "справа Нацгвардії або Татарова", - зазначила Венедіктова.

За її словами, вона взяла відвід через суперечку про заміну групи прокурорів і процесуальні повноваження в цій справі було покладено на заступника генпрокурора - Олексія Симоненка.

Венедіктова підтвердила, що підписувала апеляційну і касаційну скаргу на рішення Печерського і апеляційного судів відповідно, але "колегія суддів касаційного кримінального суду в складі ВС залишила рішення Печерського суду в силі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клопотання про запобіжний захід Татарову відкладається на невизначений термін, - керівник САП Грищук

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заявупропризупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

СБУ (12846) Венедіктова Ірина (829) Офіс Президента (2025) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3258)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
"Нівінаватая я!"(с)
показати весь коментар
24.12.2020 13:23
+39
Ці змії, яких привели до влади зелебобіки, створили справжній клубок.
показати весь коментар
24.12.2020 13:24
+38
вообще МУЖ у это подстилки работает в МВД а жона надзирает за мусорами и конфликта интересов типа нема??? ой ли??!!
показати весь коментар
24.12.2020 13:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
От клоуни і ліцедєі бл..., та симоненко без венедиктовноі пукнути боїться не те що передати скандальну справу. А дбс розривається, що це не її рішення, ха!!!! Та вони тобто вона ермак і портнов тримають стмоненка за яя так що він щоб зберегти посаду і не таке підпише ( назк склало адмінпротокол по декларації і він на розгляді в суді). Срані брехуни
показати весь коментар
24.12.2020 17:24 Відповісти
Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 8784
показати весь коментар
24.12.2020 17:40 Відповісти
инструмент Зели так разболтался, что ударил своего ********* по лбу
показати весь коментар
24.12.2020 17:45 Відповісти
На шконку с ТАТАРОВЫМ
показати весь коментар
24.12.2020 17:48 Відповісти
Не виноватая ,Я ! Он сам пришел !
показати весь коментар
24.12.2020 18:13 Відповісти
"Китаянка" знову чудить. Головний законник безвстидно порушує закон.Нічого, і на старуху буває проруха. Старуха таки сяде в свій час...
показати весь коментар
24.12.2020 18:19 Відповісти
КВН- гiвно-квартал - вiслюк+дєрьмак -паРаша-масквабад-лубянка-гебня(куратори)-начальник(Сцарь-педофiл курдуплик з миром в шоколаднАм "глазє")

Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 2260

Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 1964
показати весь коментар
24.12.2020 18:26 Відповісти
Порох уволил Свинарчуков за несколько ржавых б.у. танковых деталей

ЗЕленский не увольняет никого из прогнивших чиновников
показати весь коментар
24.12.2020 18:51 Відповісти
Кто удалил мой пост и на каком основании?
повторю: Ирина Венедиктовна - "нехороший человек" и она лжет. Основная причина ее "мороза" в этом деле - тот факт, что Артем Сытник дал команду своим внести в ЕРДР производство по самой Ирине Венедиктовне за систематическое вмешательство и препятствование деятельности НАБУ.
показати весь коментар
24.12.2020 18:54 Відповісти
ви вже всі доперли,що всю суддівську і прокурорську нечість треба вже вішати!?
показати весь коментар
24.12.2020 22:56 Відповісти
а ця татарка взагалі до чогось причетна? скільки казнокрадів вона посадила?? чи її діло тупо відмазувати їх від тюрми?
показати весь коментар
25.12.2020 00:20 Відповісти
Только мне она такая неприятная или ещё кому-то?
показати весь коментар
25.12.2020 00:51 Відповісти
Венедіктова Татарова не відмазувала. Зеленський з Єрмаков операції з вагнерівцями не провалювали... Доходи зростають щодня, а комунальні платіжки постійно зменшуються. Таке ж лохам обіцяв Голобородько? Обіцяв же зменшення платіжок! Як він мочив Порошенка за електроенергію, та газ?
показати весь коментар
25.12.2020 06:22 Відповісти
Да, непричастна. Унтер-офицерская вдова сама себя высекла, а дело само себя передало в СБУ,
показати весь коментар
25.12.2020 08:53 Відповісти
Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 3785
показати весь коментар
25.12.2020 08:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 