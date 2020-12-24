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Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова, - НАБУ

Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова, - НАБУ

Офіс Генерального прокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ. 23 грудня 2020 року заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро в Службу безпеки України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42", - відзначили в НАБУ.

"Закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. Таким чином Офіс Генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо протирічить вимогам Кримінального процесуального кодексу України", - акцентували в НАБУ.

"Детективи НАБУ мають докази того, що заступник керівника Офісу Президента, у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд" — причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

Дивіться: Татарову визначать запобіжний захід у четвер

Ще 1 грудня, напередодні повідомлення йому про підозру, Генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження та за відсутності будь-яких правових підстав, змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів.

Сьогодні о 12:30 Вищий антикорупційний суд України мав обрати топпосадовцю Офісу Президента запобіжний захід. З огляду на його ключову роль у корупційній схемі, слідство клопотало про тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн. Щоб унеможливити обрання запобіжного заходу, справу для розслідування передали СБУ, довівши цей факт до відома прокурорів САП о 9 ранку.

Тож, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист. Такі дії повністю дискредитують орган державної влади, чия діяльність має ґрунтуватися на верховенстві права, законності та справедливості, неупередженості та об’єктивності. Всім цим ОГП знехтував заради захисту чиновника, підозрюваного у корупції", - резюмували в НАБУ.

Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву пропризупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

НАБУ (5071) Симоненко Олексій (23) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+23
НАБУ надо через американцев действовать,чтобы те привели в чувство крота и всю его шайку лейку выскочек
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24.12.2020 11:46
+21
Венедиктова такая же преступница, как и Зеленский, как Ермак, как Баканов и непосредственно Татаров..
Мы(обшество) должны понимать, что преступная групировка Зеленского сделает все что угодно, что бы остаться у власти после 2024 года.. Потому что, они понимают, что следующий Президент и следующий Генпрокурор, обязательно раскроют преступную связь Зеленского, Татарова, Ермака, Венедиктовой, Баканова, Портнова..
Зеленую мразь нужно уничтожить!
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24.12.2020 11:59
+19
зеленский. это источник все более разрастающегося зла. остальное - следствие.
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24.12.2020 11:48
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На карьере Венедиктовой можно ставить точку.
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24.12.2020 11:45 Відповісти
это когда чернила есть....
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24.12.2020 11:51 Відповісти
Её карьера идет по утвержденному ОПой плану...все чётко...
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24.12.2020 11:52 Відповісти
там у этой дурочки зеленой и карьеры не было --- были только зеленые сопли -- оно даже не понимает за что потом с этой падали спросят . впрочем шимпан-зе тоже неадекватен в своих полномочиях КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ хедрант точно не читал -- если бы читал то поняла бы эта гнида что нарушает УК УКРАИНЫ
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24.12.2020 19:29 Відповісти
То ли еще будет...
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24.12.2020 11:46 Відповісти
При Потроху, ЗЕ все бачив, все чув, все знав - хто і скільки краде, хто наживається на війні, хто кришує криміналітет, агентів Путіна...
А тепер що.... - раптово ....осліп, оглух і онімів?

Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.
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24.12.2020 16:37 Відповісти
ОП -- злочинне угруповання.
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24.12.2020 20:55 Відповісти
Он не ослеп, просто красть перестали)
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25.12.2020 10:27 Відповісти
НАБУ надо через американцев действовать,чтобы те привели в чувство крота и всю его шайку лейку выскочек
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24.12.2020 11:46 Відповісти
А зачем это американцам?
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24.12.2020 12:04 Відповісти
Потому что коррупционеры независимо от страны в которой воруют, в конечном счете всегда становятся проблемой для США
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24.12.2020 12:29 Відповісти
Бо штати вже вклали в Україну купу грошей. І за ці гроші спитають.
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24.12.2020 12:33 Відповісти
Нічого не спитають, хоча б спитали за попередні розікрадені кредити, тому так всі діють безнаказанність породжує бардак
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24.12.2020 12:44 Відповісти
Повністю згоден! Не спитають, бо для цього їм би довелося мати справу з 73% виборців зеленого! Це законно обраний преЗЕдент. Це світоч нації, а не барига. За свій вибір, який люди зробили в 2019 році вони готові віддати свої життя!!
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24.12.2020 13:51 Відповісти
ВСЕ ЗА БАРИГОЮ ПЛАЧЕШ ЗЕБОІК, НА ВИБОРАХ ПОБАЧИШ СВОЇ ВІДСОТКИ.
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24.12.2020 20:20 Відповісти
Ти думаєш мене здивує кількість імбіцилів у моїй країні? Після 2019 року мене вже не здивуєш. Деградація це нинішній тренд, бо на виборах 1999 року ще клепки людям вистачало, а 2019 році, на жаль, вже ні
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24.12.2020 20:33 Відповісти
пока мендель пару твитов не оставит, эта проблема не будет иметь решения )
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24.12.2020 11:47 Відповісти
пока в мендель пару твитов не вставить....а дальше по тексту.
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24.12.2020 16:55 Відповісти
зеленский. это источник все более разрастающегося зла. остальное - следствие.
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24.12.2020 11:48 Відповісти
Меж Ведомственная срачка под крыломпрокурорши
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24.12.2020 11:48 Відповісти
Вона сховала татарова під спідницю?
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24.12.2020 21:04 Відповісти
Ни цента зеленскому и его дебильным избирателям - лучшая стратегия для МВФ и Европейских учреждений. А когда зельц поползет под расию - все на Майдан!
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24.12.2020 11:49 Відповісти
та подослать к нему агента катерину, та знает толк в оперативной работе
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24.12.2020 11:51 Відповісти
крысы распоясались пока в сша идет смена власти
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24.12.2020 11:51 Відповісти
Необучаемые идиоты... Вова, ты хоть понимаешь, дурилка картонная, что Байден с тобой сделает...?
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24.12.2020 11:53 Відповісти
эта баба в кожаной куртке четко выполняет указания дерьмака похоже все это скопление нечисти при власти
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24.12.2020 11:57 Відповісти
Таку бандолєршу на передову, там від неї було б більше користі.
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24.12.2020 21:10 Відповісти
Венедиктова такая же преступница, как и Зеленский, как Ермак, как Баканов и непосредственно Татаров..
Мы(обшество) должны понимать, что преступная групировка Зеленского сделает все что угодно, что бы остаться у власти после 2024 года.. Потому что, они понимают, что следующий Президент и следующий Генпрокурор, обязательно раскроют преступную связь Зеленского, Татарова, Ермака, Венедиктовой, Баканова, Портнова..
Зеленую мразь нужно уничтожить!
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24.12.2020 11:59 Відповісти
они понимают, что следующий Президент и следующий Генпрокурор,...
якщо тільки наступним президентом совкодрочери не зроблять мєдвєдучка.


Зеленую мразь нужно уничтожить!
слушна думка.
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24.12.2020 12:15 Відповісти
Все верно, только Януковича 2 из Главзебила не выйдет потому что ссыкло.
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24.12.2020 12:18 Відповісти
краще "уничтожить" до 2024, бо опісля "унічтожать" вже будуть вони.
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24.12.2020 14:46 Відповісти
Хочеться матюкатися, інших слів немає. Зелені шмарклі вже відірвалися від берегів, просто плюють в обличчя народу.
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24.12.2020 12:00 Відповісти
Це і є досягнення венедіктової які так високо цінить зеленський
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24.12.2020 12:05 Відповісти
прорашистское внешнее влияние в Украине ,совершается через КС,генпрокуратуру и сбу...
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24.12.2020 12:06 Відповісти
Та вже прямо кажіть - Офіс зеленського захищає татарова, бо він людина портнова.
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24.12.2020 12:06 Відповісти
Потом "лядва" в Украине будет передать про новый "Холокост" типа....нее...твари вас надо истреблять как подвид физически
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24.12.2020 12:07 Відповісти
зелене вже верещіть "пудін ввєді" а ***** все не телицця...
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24.12.2020 12:09 Відповісти
Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист. Джерело: https://censor.net/ua/n3238871
треба завжди казати правду - на захист татарова, та й всього антимайданного та колаборатсько-сепаратистського, стало безпосередньо зеленське.
й от вже воно роздає команди.
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24.12.2020 12:12 Відповісти
А може, вони там усі сексуальні партнери, і під покровом ночі рятують своїх злочинців...
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24.12.2020 21:20 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМ НАРОДНЫЙ СУД !!! И РАССТРЕЛ !)
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24.12.2020 12:13 Відповісти
Єй! Дописувачі!!!! Порошенко барига!! Забули??????? Дружно на виборах побігли голосувати за самого чесного Зеленського... Що не влаштовує????????
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24.12.2020 12:14 Відповісти
Ничего удивительного, офис генпрокурора и сбу карманные, прокремлевские конторы Зе, однозначно.
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24.12.2020 12:16 Відповісти
І що, САП з НАБУ "умиються" і не подадуть на прокуроршу до суду?
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24.12.2020 12:23 Відповісти
Вже очевидний факт, що НАБУ займається політикою, а неправоохоронною діяльністю. В підтвердження цього очевидний факт, що 1 грудня замість підписання підозри Татарову і обрання йому запобіжного заходу був злив таємниці досудового слідства: https://censor.net/ru/news/3234349/nabu_rassleduet_delo_protiv_tatarova_istochnik, що й призвело до дій у відповідь. Якби цих наслідків НАБУ не хотіло, а робило б свою роботу, то не злили б інфу журналістам ще 1 грудня.
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24.12.2020 12:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446797 - явно подоляковий бот з охвістя
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24.12.2020 12:37 Відповісти
Ви помиляєтесь. Усе простіше. Після того як заведена справа на будь кого, відомості про неї вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а Офіс Генпрокура має ключі доступу до усіх справ у країні, і, взагалі, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16#Text "Держателем Реєстру є Генеральна прокуратура України".
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24.12.2020 17:03 Відповісти
МВФ все бачить. До речі, висновки які зробили?
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24.12.2020 12:34 Відповісти
Байдент снял Шокина, будучи вице-президентом, а уж таджичку снять президенту Байдену КАК ДВА ПАЛЬЦА
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24.12.2020 12:55 Відповісти
"Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования"

А нашим судам закон не писан - они возомнили, что они превыше закона.

Вангую обрушение рейтинга Зели до пары процентов - тех аморальных личностей, для кого "он своих не бросает" важнее чем "он не покрывает коррупцию".
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24.12.2020 12:58 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/ua/user/86503, ти, недолуге, хоч би втямив, що в конкретному випадку суди ще не задіяні
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24.12.2020 13:05 Відповісти
А ДЕ Ж НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАБУ - СВОЯ В ДОСКУ ВЕН-ВА ЗАБИРАЄ СПРАВУ В НАБУ І ПЕРЕДАЄ СВОІЙ В ДОСКУ СБУ
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24.12.2020 12:59 Відповісти
да! а участковый возьмет 500 грн на канистру бензина, что б доехать в село за 70 км, где у бабушки трёх гусей сосед-алкаш украл, и усё - кирдык!
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24.12.2020 13:14 Відповісти
а шо у него велясипЄта нема...- пусть возьмет у зЄли, тот что ему у прибалтов кажись Президентша подарила- он им и так не пользуется...
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24.12.2020 14:11 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-24-12-20.html Видимо ермаковское «Уволим б…ь на..й» сработало. Генеральная прокуратура, в нарушение закона, передала подследственное НАБУ дело Татарова в досудебное расследование СБУ.
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24.12.2020 13:27 Відповісти
40 відсотків з-баранів підтримують дії корупційної влади, шо дивуватись коли прорасійського та корумпованого Кличка який поїхав до свого друга Гепи -вибрали Кияни
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24.12.2020 13:29 Відповісти
Виталя поехал только ради селфи НА ФОНЕ усопшего и безутешной вдовы Оксаны!
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25.12.2020 07:04 Відповісти
председатель-коррупционер кричит громко "караул"! что ж ты не кричал так, когда у тебя "прокуЛол" луценко(с маленькой буквы) забирал десятки дел??!!
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24.12.2020 13:31 Відповісти
прокурватура она такая, цирк уродов.
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24.12.2020 13:38 Відповісти
клоака покидьків скоріш...
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24.12.2020 14:10 Відповісти
в 23-42.... - як "слуги" працють на Господарів....
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24.12.2020 14:09 Відповісти
Ген прокурору нужно высказать недоверие и уволить ее!!!
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24.12.2020 14:32 Відповісти
Сепари окопались во власти, чуствуют, что им кирдик.
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24.12.2020 15:17 Відповісти
https://twitter.com/gladenkoa
https://twitter.com/gladenkoa

Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa

·https://twitter.com/gladenkoa/status/1342074135401422856 1 ч

СБУ сразу же передало дело Татарова в драмкружок 95 Квартала.
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24.12.2020 15:21 Відповісти
Если бы эти зеленые ублюдки так бы защищали наших солдат, как защищают российскую агентуру. Зеленая власть, работающая на Кремль, уже представляет угрозу национальной безопасности Украины. А ОП вместе с Зелей и Ермаком уже завонялся на всю страну ФСБ-шной вонью.
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24.12.2020 18:05 Відповісти
Дмитро Суворов 4 ч. Владимир Зеленский перешел свой Рубикон. Открытое, наглое нарушение закона ради спасения от ответственности коррупционера из своей команды - это политическая точка невозврата. Зеленский и раньше прикрывал своих нашкодивших дружков, но сейчас все иначе.
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24.12.2020 22:55 Відповісти
Вот сволочи, круговая порука, прикрывают друг друга, и это заслуга нашего неуважаемого уже зелёного пианиста...
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24.12.2020 23:47 Відповісти
Тюрьма по шобле плачет.
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25.12.2020 11:03 Відповісти
 
 