Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова, - НАБУ
Офис Генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование НАБУ. 23 декабря 2020 г. заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42", - отметили в НАБУ.
"Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Таким образом Офис Генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", - акцентировали в НАБУ.
"Детективы НАБУ имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса Президента, в прошлом - топ-служащий государственной компании "УкрБуд" - причастен к предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.
Еще 1 декабря, накануне сообщения ему о подозрении , Генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, что отсрочило сообщение о подозрении должностному на 17 дней.
Сегодня в 12:30 Высший антикоррупционный суд Украины должен выбрать топ-служащему Офиса Президента меру пресечения. Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн. Чтобы исключить избрании меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра.
Поэтому, вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис Генерального прокурора фактически встал на его личную защиту. Такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности. Всем этим ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции", - резюмировали в НАБУ.
Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ.
Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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А тепер що.... - раптово ....осліп, оглух і онімів?
Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.
Мы(обшество) должны понимать, что преступная групировка Зеленского сделает все что угодно, что бы остаться у власти после 2024 года.. Потому что, они понимают, что следующий Президент и следующий Генпрокурор, обязательно раскроют преступную связь Зеленского, Татарова, Ермака, Венедиктовой, Баканова, Портнова..
Зеленую мразь нужно уничтожить!
якщо тільки наступним президентом совкодрочери не зроблять мєдвєдучка.
Зеленую мразь нужно уничтожить!
слушна думка.
треба завжди казати правду - на захист татарова, та й всього антимайданного та колаборатсько-сепаратистського, стало безпосередньо зеленське.
й от вже воно роздає команди.
А нашим судам закон не писан - они возомнили, что они превыше закона.
Вангую обрушение рейтинга Зели до пары процентов - тех аморальных личностей, для кого "он своих не бросает" важнее чем "он не покрывает коррупцию".
https://twitter.com/gladenkoa
Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·https://twitter.com/gladenkoa/status/1342074135401422856 1 ч
СБУ сразу же передало дело Татарова в драмкружок 95 Квартала.