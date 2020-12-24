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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова, - НАБУ

Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова, - НАБУ

Офис Генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование НАБУ. 23 декабря 2020 г. заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42", - отметили в НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова передала дело Татарова в СБУ

"Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Таким образом Офис Генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", - акцентировали в НАБУ.

"Детективы НАБУ имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса Президента, в прошлом - топ-служащий государственной компании "УкрБуд" - причастен к предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

Еще 1 декабря, накануне сообщения ему о подозрении , Генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, что отсрочило сообщение о подозрении должностному на 17 дней.

Сегодня в 12:30 Высший антикоррупционный суд Украины должен выбрать топ-служащему Офиса Президента меру пресечения. Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн. Чтобы исключить избрании меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра.

Поэтому, вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис Генерального прокурора фактически встал на его личную защиту. Такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности. Всем этим ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции", - резюмировали в НАБУ.

Ранее стало известно, что  Венедиктова передала дело Татарова в СБУ.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

НАБУ (4222) Симоненко Алексей (22) Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+23
НАБУ надо через американцев действовать,чтобы те привели в чувство крота и всю его шайку лейку выскочек
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24.12.2020 11:46
+21
Венедиктова такая же преступница, как и Зеленский, как Ермак, как Баканов и непосредственно Татаров..
Мы(обшество) должны понимать, что преступная групировка Зеленского сделает все что угодно, что бы остаться у власти после 2024 года.. Потому что, они понимают, что следующий Президент и следующий Генпрокурор, обязательно раскроют преступную связь Зеленского, Татарова, Ермака, Венедиктовой, Баканова, Портнова..
Зеленую мразь нужно уничтожить!
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24.12.2020 11:59
+19
зеленский. это источник все более разрастающегося зла. остальное - следствие.
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24.12.2020 11:48
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Правила форума Совет форумчан
На карьере Венедиктовой можно ставить точку.
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24.12.2020 11:45 Ответить
это когда чернила есть....
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24.12.2020 11:51 Ответить
Её карьера идет по утвержденному ОПой плану...все чётко...
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24.12.2020 11:52 Ответить
там у этой дурочки зеленой и карьеры не было --- были только зеленые сопли -- оно даже не понимает за что потом с этой падали спросят . впрочем шимпан-зе тоже неадекватен в своих полномочиях КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ хедрант точно не читал -- если бы читал то поняла бы эта гнида что нарушает УК УКРАИНЫ
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24.12.2020 19:29 Ответить
То ли еще будет...
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24.12.2020 11:46 Ответить
При Потроху, ЗЕ все бачив, все чув, все знав - хто і скільки краде, хто наживається на війні, хто кришує криміналітет, агентів Путіна...
А тепер що.... - раптово ....осліп, оглух і онімів?

Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.
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24.12.2020 16:37 Ответить
ОП -- злочинне угруповання.
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24.12.2020 20:55 Ответить
Он не ослеп, просто красть перестали)
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25.12.2020 10:27 Ответить
НАБУ надо через американцев действовать,чтобы те привели в чувство крота и всю его шайку лейку выскочек
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24.12.2020 11:46 Ответить
А зачем это американцам?
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24.12.2020 12:04 Ответить
Потому что коррупционеры независимо от страны в которой воруют, в конечном счете всегда становятся проблемой для США
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24.12.2020 12:29 Ответить
Бо штати вже вклали в Україну купу грошей. І за ці гроші спитають.
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24.12.2020 12:33 Ответить
Нічого не спитають, хоча б спитали за попередні розікрадені кредити, тому так всі діють безнаказанність породжує бардак
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24.12.2020 12:44 Ответить
Повністю згоден! Не спитають, бо для цього їм би довелося мати справу з 73% виборців зеленого! Це законно обраний преЗЕдент. Це світоч нації, а не барига. За свій вибір, який люди зробили в 2019 році вони готові віддати свої життя!!
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24.12.2020 13:51 Ответить
ВСЕ ЗА БАРИГОЮ ПЛАЧЕШ ЗЕБОІК, НА ВИБОРАХ ПОБАЧИШ СВОЇ ВІДСОТКИ.
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24.12.2020 20:20 Ответить
Ти думаєш мене здивує кількість імбіцилів у моїй країні? Після 2019 року мене вже не здивуєш. Деградація це нинішній тренд, бо на виборах 1999 року ще клепки людям вистачало, а 2019 році, на жаль, вже ні
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24.12.2020 20:33 Ответить
пока мендель пару твитов не оставит, эта проблема не будет иметь решения )
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24.12.2020 11:47 Ответить
пока в мендель пару твитов не вставить....а дальше по тексту.
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24.12.2020 16:55 Ответить
зеленский. это источник все более разрастающегося зла. остальное - следствие.
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24.12.2020 11:48 Ответить
Меж Ведомственная срачка под крыломпрокурорши
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24.12.2020 11:48 Ответить
Вона сховала татарова під спідницю?
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24.12.2020 21:04 Ответить
Ни цента зеленскому и его дебильным избирателям - лучшая стратегия для МВФ и Европейских учреждений. А когда зельц поползет под расию - все на Майдан!
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24.12.2020 11:49 Ответить
та подослать к нему агента катерину, та знает толк в оперативной работе
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24.12.2020 11:51 Ответить
крысы распоясались пока в сша идет смена власти
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24.12.2020 11:51 Ответить
Необучаемые идиоты... Вова, ты хоть понимаешь, дурилка картонная, что Байден с тобой сделает...?
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24.12.2020 11:53 Ответить
эта баба в кожаной куртке четко выполняет указания дерьмака похоже все это скопление нечисти при власти
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24.12.2020 11:57 Ответить
Таку бандолєршу на передову, там від неї було б більше користі.
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24.12.2020 21:10 Ответить
Венедиктова такая же преступница, как и Зеленский, как Ермак, как Баканов и непосредственно Татаров..
Мы(обшество) должны понимать, что преступная групировка Зеленского сделает все что угодно, что бы остаться у власти после 2024 года.. Потому что, они понимают, что следующий Президент и следующий Генпрокурор, обязательно раскроют преступную связь Зеленского, Татарова, Ермака, Венедиктовой, Баканова, Портнова..
Зеленую мразь нужно уничтожить!
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24.12.2020 11:59 Ответить
они понимают, что следующий Президент и следующий Генпрокурор,...
якщо тільки наступним президентом совкодрочери не зроблять мєдвєдучка.


Зеленую мразь нужно уничтожить!
слушна думка.
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24.12.2020 12:15 Ответить
Все верно, только Януковича 2 из Главзебила не выйдет потому что ссыкло.
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24.12.2020 12:18 Ответить
краще "уничтожить" до 2024, бо опісля "унічтожать" вже будуть вони.
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24.12.2020 14:46 Ответить
Хочеться матюкатися, інших слів немає. Зелені шмарклі вже відірвалися від берегів, просто плюють в обличчя народу.
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24.12.2020 12:00 Ответить
Це і є досягнення венедіктової які так високо цінить зеленський
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24.12.2020 12:05 Ответить
прорашистское внешнее влияние в Украине ,совершается через КС,генпрокуратуру и сбу...
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24.12.2020 12:06 Ответить
Та вже прямо кажіть - Офіс зеленського захищає татарова, бо він людина портнова.
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24.12.2020 12:06 Ответить
Потом "лядва" в Украине будет передать про новый "Холокост" типа....нее...твари вас надо истреблять как подвид физически
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24.12.2020 12:07 Ответить
зелене вже верещіть "пудін ввєді" а ***** все не телицця...
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24.12.2020 12:09 Ответить
Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист. Джерело: https://censor.net/ua/n3238871
треба завжди казати правду - на захист татарова, та й всього антимайданного та колаборатсько-сепаратистського, стало безпосередньо зеленське.
й от вже воно роздає команди.
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24.12.2020 12:12 Ответить
А може, вони там усі сексуальні партнери, і під покровом ночі рятують своїх злочинців...
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24.12.2020 21:20 Ответить
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМ НАРОДНЫЙ СУД !!! И РАССТРЕЛ !)
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24.12.2020 12:13 Ответить
Єй! Дописувачі!!!! Порошенко барига!! Забули??????? Дружно на виборах побігли голосувати за самого чесного Зеленського... Що не влаштовує????????
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24.12.2020 12:14 Ответить
Ничего удивительного, офис генпрокурора и сбу карманные, прокремлевские конторы Зе, однозначно.
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24.12.2020 12:16 Ответить
І що, САП з НАБУ "умиються" і не подадуть на прокуроршу до суду?
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24.12.2020 12:23 Ответить
Вже очевидний факт, що НАБУ займається політикою, а неправоохоронною діяльністю. В підтвердження цього очевидний факт, що 1 грудня замість підписання підозри Татарову і обрання йому запобіжного заходу був злив таємниці досудового слідства: https://censor.net/ru/news/3234349/nabu_rassleduet_delo_protiv_tatarova_istochnik, що й призвело до дій у відповідь. Якби цих наслідків НАБУ не хотіло, а робило б свою роботу, то не злили б інфу журналістам ще 1 грудня.
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24.12.2020 12:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/446797 - явно подоляковий бот з охвістя
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24.12.2020 12:37 Ответить
Ви помиляєтесь. Усе простіше. Після того як заведена справа на будь кого, відомості про неї вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а Офіс Генпрокура має ключі доступу до усіх справ у країні, і, взагалі, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16#Text "Держателем Реєстру є Генеральна прокуратура України".
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24.12.2020 17:03 Ответить
МВФ все бачить. До речі, висновки які зробили?
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24.12.2020 12:34 Ответить
Байдент снял Шокина, будучи вице-президентом, а уж таджичку снять президенту Байдену КАК ДВА ПАЛЬЦА
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24.12.2020 12:55 Ответить
"Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования"

А нашим судам закон не писан - они возомнили, что они превыше закона.

Вангую обрушение рейтинга Зели до пары процентов - тех аморальных личностей, для кого "он своих не бросает" важнее чем "он не покрывает коррупцию".
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24.12.2020 12:58 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/ua/user/86503, ти, недолуге, хоч би втямив, що в конкретному випадку суди ще не задіяні
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24.12.2020 13:05 Ответить
А ДЕ Ж НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАБУ - СВОЯ В ДОСКУ ВЕН-ВА ЗАБИРАЄ СПРАВУ В НАБУ І ПЕРЕДАЄ СВОІЙ В ДОСКУ СБУ
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24.12.2020 12:59 Ответить
да! а участковый возьмет 500 грн на канистру бензина, что б доехать в село за 70 км, где у бабушки трёх гусей сосед-алкаш украл, и усё - кирдык!
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24.12.2020 13:14 Ответить
а шо у него велясипЄта нема...- пусть возьмет у зЄли, тот что ему у прибалтов кажись Президентша подарила- он им и так не пользуется...
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24.12.2020 14:11 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-24-12-20.html Видимо ермаковское «Уволим б…ь на..й» сработало. Генеральная прокуратура, в нарушение закона, передала подследственное НАБУ дело Татарова в досудебное расследование СБУ.
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24.12.2020 13:27 Ответить
40 відсотків з-баранів підтримують дії корупційної влади, шо дивуватись коли прорасійського та корумпованого Кличка який поїхав до свого друга Гепи -вибрали Кияни
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24.12.2020 13:29 Ответить
Виталя поехал только ради селфи НА ФОНЕ усопшего и безутешной вдовы Оксаны!
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25.12.2020 07:04 Ответить
председатель-коррупционер кричит громко "караул"! что ж ты не кричал так, когда у тебя "прокуЛол" луценко(с маленькой буквы) забирал десятки дел??!!
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24.12.2020 13:31 Ответить
прокурватура она такая, цирк уродов.
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24.12.2020 13:38 Ответить
клоака покидьків скоріш...
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24.12.2020 14:10 Ответить
в 23-42.... - як "слуги" працють на Господарів....
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24.12.2020 14:09 Ответить
Ген прокурору нужно высказать недоверие и уволить ее!!!
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24.12.2020 14:32 Ответить
Сепари окопались во власти, чуствуют, что им кирдик.
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24.12.2020 15:17 Ответить
https://twitter.com/gladenkoa
https://twitter.com/gladenkoa

Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa

·https://twitter.com/gladenkoa/status/1342074135401422856 1 ч

СБУ сразу же передало дело Татарова в драмкружок 95 Квартала.
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24.12.2020 15:21 Ответить
Если бы эти зеленые ублюдки так бы защищали наших солдат, как защищают российскую агентуру. Зеленая власть, работающая на Кремль, уже представляет угрозу национальной безопасности Украины. А ОП вместе с Зелей и Ермаком уже завонялся на всю страну ФСБ-шной вонью.
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24.12.2020 18:05 Ответить
Дмитро Суворов 4 ч. Владимир Зеленский перешел свой Рубикон. Открытое, наглое нарушение закона ради спасения от ответственности коррупционера из своей команды - это политическая точка невозврата. Зеленский и раньше прикрывал своих нашкодивших дружков, но сейчас все иначе.
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24.12.2020 22:55 Ответить
Вот сволочи, круговая порука, прикрывают друг друга, и это заслуга нашего неуважаемого уже зелёного пианиста...
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24.12.2020 23:47 Ответить
Тюрьма по шобле плачет.
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25.12.2020 11:03 Ответить
 
 