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арешт (2497) Татаров Олег (424)

САП проситиме арешту Татарова з альтернативою застави 10 млн грн, - прессекретарка Постолюк

САП проситиме арешту Татарова з альтернативою застави 10 млн грн, - прессекретарка Постолюк

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на арешті заступника керівника Офісу президента Олега Татарова з можливістю внесення застави 10 млн грн.

Про це журналісту УНН повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ.

"Вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Будемо просити утримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави", - сказала Постолюк.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

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Топ коментарі
+4
На нари потвору ,без будь-яких задатків !!!))))
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22.12.2020 18:37
+2
То-то у ермака сегодня крышу сносило. Ну и заодно и у венедикиовой тоже. Ермак помог, грубо, но аккуратно.
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22.12.2020 18:35
+2
Все очень и очень медленно. Схема - громкое задержание , выход под залог, тишина- продолжает работать. Уже и суд антикоррупционный работает, а тишина по тому же Насирову гробовая, труханов вновь мэр, а Кернес даже успел умереть 'честным человекрм'.
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22.12.2020 18:39
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То-то у ермака сегодня крышу сносило. Ну и заодно и у венедикиовой тоже. Ермак помог, грубо, но аккуратно.
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22.12.2020 18:35 Відповісти
На нари потвору ,без будь-яких задатків !!!))))
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22.12.2020 18:37 Відповісти
Шановый, а что за гифку имитируете 4 закрываюими скобками. Ржете как гусар?
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22.12.2020 18:48 Відповісти
Швидше саркастично посміхаюсь,іронізую !!)))
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22.12.2020 19:04 Відповісти
Логично.
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22.12.2020 19:32 Відповісти
Все очень и очень медленно. Схема - громкое задержание , выход под залог, тишина- продолжает работать. Уже и суд антикоррупционный работает, а тишина по тому же Насирову гробовая, труханов вновь мэр, а Кернес даже успел умереть 'честным человекрм'.
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22.12.2020 18:39 Відповісти
САП будет просить ареста Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн, - пресс-секретарь Постолюк - Цензор.НЕТ 4246
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22.12.2020 18:45 Відповісти
читаю коментарі і дивуюсь - як татарін-потвора сам себе на нари садити має? згадайте як зеленопук янелоховський захищав цю гидоту в інтервю ВВС яке проводив Стівен Сакур у жовтні і ви хочете щоб "патріот вовочка" дозволив посадити на нари "патріота татаріна"? і це за умов коли країною керує з офісу президента "патріот Єрмило" узгоджуючи всі свої дії з "патріотичною портянкою"?!?
на це не дивитись треба, а треба з цим щось робити, щоб не було "мучительно больно....... "
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22.12.2020 18:57 Відповісти
ЭТО Ж КАК ЭТИ СВОЛОЧИ НАШИХ ДЕТЕЙ ОБОКРАЛИ ЧТОБ ТАКИЕ СУММЫ ПЛАТИТЬ !!!???
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22.12.2020 20:23 Відповісти
Какой на хрен залог? Без всякого там залога, за шиворот и на нары.
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22.12.2020 23:09 Відповісти
В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.
TZE
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23.12.2020 00:09 Відповісти
Вчера на НАШ выпустили Дубинского на отмазывание Татарова. Основной смысл: ну может быть Татаров 4 года назад и дал кому-то взятку. Ну и что тут такого? С кем не бывает? Зато Сытника назначили незаконно (решение КС) и он признан коррупционером. Правда не упоминает за что. Если кто не знает то напомню: за неоплаченную охоту в компании друзей в каком-то лесу.
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23.12.2020 09:45 Відповісти
С альтернативой залога? То есть намерений держать под стражей нет? В чем тогда смысл данной меры пресечения? Идиоты зелёные.
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23.12.2020 13:34 Відповісти
 
 