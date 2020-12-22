САП проситиме арешту Татарова з альтернативою застави 10 млн грн, - прессекретарка Постолюк
Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на арешті заступника керівника Офісу президента Олега Татарова з можливістю внесення застави 10 млн грн.
Про це журналісту УНН повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ.
"Вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Будемо просити утримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави", - сказала Постолюк.
Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
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на це не дивитись треба, а треба з цим щось робити, щоб не було "мучительно больно....... "
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