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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Венедиктова заявила, что не причастна к передаче дела Татарова в СБУ

Венедиктова заявила, что не причастна к передаче дела Татарова в СБУ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче в СБУ дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров.

Об этом она сказала "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда самопиара - не помощники в нашем деле. Согласно закона я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в производстве (52020000000000655), больше известного как "дело Нацгвардии или Татарова", - отметила Венедиктова.

По ее словам, она взяла отвод из-за спора о замене группы прокуроров и процессуальные полномочия в этом деле были возложены на заместителя генпрокурора - Алексея Симоненко.

Венедиктова подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на определения Печерского и апелляционного судов соответственно, но "коллегия судей кассационного криминального суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе".

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Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

СБУ (19923) Венедиктова Ирина (726) Офис Президента (1799) Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+40
"Нівінаватая я!"(с)
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24.12.2020 13:23
+39
Ці змії, яких привели до влади зелебобіки, створили справжній клубок.
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24.12.2020 13:24
+38
вообще МУЖ у это подстилки работает в МВД а жона надзирает за мусорами и конфликта интересов типа нема??? ой ли??!!
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24.12.2020 13:25
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От клоуни і ліцедєі бл..., та симоненко без венедиктовноі пукнути боїться не те що передати скандальну справу. А дбс розривається, що це не її рішення, ха!!!! Та вони тобто вона ермак і портнов тримають стмоненка за яя так що він щоб зберегти посаду і не таке підпише ( назк склало адмінпротокол по декларації і він на розгляді в суді). Срані брехуни
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24.12.2020 17:24 Ответить
Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 8784
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24.12.2020 17:40 Ответить
инструмент Зели так разболтался, что ударил своего ********* по лбу
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24.12.2020 17:45 Ответить
На шконку с ТАТАРОВЫМ
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24.12.2020 17:48 Ответить
Не виноватая ,Я ! Он сам пришел !
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24.12.2020 18:13 Ответить
"Китаянка" знову чудить. Головний законник безвстидно порушує закон.Нічого, і на старуху буває проруха. Старуха таки сяде в свій час...
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24.12.2020 18:19 Ответить
КВН- гiвно-квартал - вiслюк+дєрьмак -паРаша-масквабад-лубянка-гебня(куратори)-начальник(Сцарь-педофiл курдуплик з миром в шоколаднАм "глазє")

Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 2260

Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 1964
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24.12.2020 18:26 Ответить
Порох уволил Свинарчуков за несколько ржавых б.у. танковых деталей

ЗЕленский не увольняет никого из прогнивших чиновников
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24.12.2020 18:51 Ответить
Кто удалил мой пост и на каком основании?
повторю: Ирина Венедиктовна - "нехороший человек" и она лжет. Основная причина ее "мороза" в этом деле - тот факт, что Артем Сытник дал команду своим внести в ЕРДР производство по самой Ирине Венедиктовне за систематическое вмешательство и препятствование деятельности НАБУ.
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24.12.2020 18:54 Ответить
ви вже всі доперли,що всю суддівську і прокурорську нечість треба вже вішати!?
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24.12.2020 22:56 Ответить
а ця татарка взагалі до чогось причетна? скільки казнокрадів вона посадила?? чи її діло тупо відмазувати їх від тюрми?
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25.12.2020 00:20 Ответить
Только мне она такая неприятная или ещё кому-то?
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25.12.2020 00:51 Ответить
Венедіктова Татарова не відмазувала. Зеленський з Єрмаков операції з вагнерівцями не провалювали... Доходи зростають щодня, а комунальні платіжки постійно зменшуються. Таке ж лохам обіцяв Голобородько? Обіцяв же зменшення платіжок! Як він мочив Порошенка за електроенергію, та газ?
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25.12.2020 06:22 Ответить
Да, непричастна. Унтер-офицерская вдова сама себя высекла, а дело само себя передало в СБУ,
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25.12.2020 08:53 Ответить
Венедіктова заявила, що не причетна до передачі справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 3785
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25.12.2020 08:59 Ответить
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