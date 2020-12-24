Венедиктова заявила, что не причастна к передаче дела Татарова в СБУ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче в СБУ дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров.

Об этом она сказала "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда самопиара - не помощники в нашем деле. Согласно закона я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в производстве (52020000000000655), больше известного как "дело Нацгвардии или Татарова", - отметила Венедиктова.

По ее словам, она взяла отвод из-за спора о замене группы прокуроров и процессуальные полномочия в этом деле были возложены на заместителя генпрокурора - Алексея Симоненко.

Венедиктова подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на определения Печерского и апелляционного судов соответственно, но "коллегия судей кассационного криминального суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе".

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Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".