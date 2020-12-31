РУС
Суд арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю.

Суд избрал для Микитася содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Суд определил арестовать его в зале суда. Микитасю сообщили, что он может с 4 января в течение 5 дней подать апелляцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура втихую занесла материалы, которые могут дать основания для заключения под стражу Микитася, - адвокат

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на 2 месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей.

Защита Микитася отмечала, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

ух хлопці та дівчата!! через годину до нас прийде довго очікуваний День Народження Степана Андрійовича Бандери!!!і з цим я вас дуже сильно вітаю))
31.12.2020 22:53 Ответить
+14
Количество информации в его голове не совместимо с жизнью
31.12.2020 23:02 Ответить
+12
Похоже для дядьки это последний Новый год. Концы рубают, как могут.
31.12.2020 22:50 Ответить
Дожити б до 4 січня Микитасю . . .спеціально ж на святкові дні садять. Щоб під цим приводом вбити.
31.12.2020 22:48 Ответить
ну да - завтра-послезавтра он наверняка повесится от глубочайшего чувства вины...
31.12.2020 22:51 Ответить
Количество информации в его голове не совместимо с жизнью
31.12.2020 23:02 Ответить
Похоже для дядьки это последний Новый год. Концы рубают, как могут.
31.12.2020 22:50 Ответить
Боятся с...и его рассказов про зеленые скелеты в шкафу. Нет человека -- нет проблемы.
31.12.2020 23:01 Ответить
Скорее всего скилеты там соевые.
01.01.2021 16:10 Ответить
Совсем кукухой во времени заблудился? Лечись.
01.01.2021 16:31 Ответить
Если его не грохнут, скоро поглядим!!!
показать весь комментарий
Лечись.
01.01.2021 16:38 Ответить
01.01.2021 16:48 Ответить
По беспределу пошли мусора татаровские, - теперь удавочку сплетут и концы в воду...
31.12.2020 22:50 Ответить
Всіх "злочинців", в пресуванні яких зацікавлена влада, саджають або під вихідні, або під святкові дні, Так була посаджена (не на новий рік будь згадана) Лиса Драна, так був посаджений Ю"гік Луценко, "справу Шеремета" теж почали "розплутувати" під вихідні...
Це не винахід татаровських, це традиція!
01.01.2021 10:03 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b4-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82.html Тарифный геноцид украинцев проводит персонально Зеленский - политолог 31 декабря, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b4-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82.html#comments Комментарии: 7 https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b4-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82.html Суд арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога - Цензор.НЕТ 7123 Помните, как Зеленский в прошлом декабре нагло наврал, что этой зимой тарифы на газ будут в два раза ниже? А в итоге цена на газ с доставкой доходит сейчас до 12-14 грн за куб?https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b4-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82.html#more-121706 Читать далее

31.12.2020 22:50 Ответить
31.12.2020 22:50 Ответить
дай угадаю!.. и посадят его в Аскольдов переулок..
показать весь комментарий
31.12.2020 22:52 Ответить
ух хлопці та дівчата!! через годину до нас прийде довго очікуваний День Народження Степана Андрійовича Бандери!!!і з цим я вас дуже сильно вітаю))
31.12.2020 22:53 Ответить
Слава Украiнi!
31.12.2020 22:55 Ответить
Героям Слава!!!!
31.12.2020 22:57 Ответить
Ну вот, на одной стороне Земли сказали "Слава Украiнi!", на другой ответили "Героям Слава!". Предсказание С.А Бандеры сбылось.
31.12.2020 23:00 Ответить
когда с Тупицким и Татаровым так поступите и другими "членами" беспредельщиков конституционого суда?а не носитесь сними как с пысаной торбой
31.12.2020 22:54 Ответить
Как видим, когда нужно, эта власть может посадить любого, но не топ коррупционера или чиновника.
31.12.2020 22:57 Ответить
Ціну 💲💲 не можуть визначити...
В тоннах...
31.12.2020 22:59 Ответить
Свідка до в'язниці, корупціонеру посаду в ОП й високу. Ах#єнно зелене чмо янєлохМінє42 "подолало" корупцію.... як не президент так якийсь пи#дець.
31.12.2020 23:00 Ответить
Шкода що пропаде цінний свідок,і решта залишиться не покараною деякий час,поки не візьмуться і не посадять спільників, а микитасю туди й дорога.Він зробив це разом з бпп.
31.12.2020 23:01 Ответить
Знов Порошенко тобі в штани наваляв?І коли він тільки встигає?
02.01.2021 08:35 Ответить
Наклав він тобі бо смердить від тебе,а з мене і таких як я, він їх зняв,піднявши пенсійний вік ,піднявши стаж на 10 років і відмінив коефіцієнт нарахування пенсії 1.3 разом з курвою ревою.
04.01.2021 16:32 Ответить
Взагалі-то пенсійна реформа почалася в 2011 році при януковичу,автор її - тігіпко.Але тупим зебілам всеодно винен Порошенко.
05.01.2021 08:17 Ответить
Так то тигіпко зробив стаж 30 і 35 років додавши зразу 10 років то тигіпко з коефіцієнта нарахування 1.3 зробив 1 то тигіпко з долара по 87 зробив з гонтаревою 28$ ,то тигіпко напрниймав такі зелені тарифи для своїх бідних ахметак фірташів мудачуків клюєвих януків та іншої погані,що країна досі стогне від тієї енергетики. А я чомусь думав що то вінницькі європатріоти разом з ленінградським комісаром ревою?Тобто свинорилі зробили тільки краще ,а винен тігіпко.
05.01.2021 08:34 Ответить
В мережу вже злили привітання півшостого ********** з Новим Роком, що я скажу, совковий треш! Такої уйні я ще не бачив.
31.12.2020 23:01 Ответить
а Кличку?
31.12.2020 23:17 Ответить
Ковдра клітчаста допомогає!!
31.12.2020 23:41 Ответить
Пять лет СИЗО ему мало наверно будет.Заслужил.Клейма негде ставить.Бандит нарасхват.И таких -полная Рада.
01.01.2021 01:16 Ответить
И вся "партия" ЗЕлупленых янелохов вместе с их ЗЕлупленым лохторатом.

Суд заарештував Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави - Цензор.НЕТ 6596
01.01.2021 08:11 Ответить
НАБУ в цій історії програло. Не зміг даний орган захистити ключового свідка, якому давали гарантії захисту. Хто ж потім піде на співпрацю, коли менти завжди зможуть пресанути для зміни показів
01.01.2021 10:45 Ответить
ФСБешники з офісу ОП , підвели Микитася до цугундера !
01.01.2021 17:15 Ответить
Как только Мекитась пошел на сделку и начал давать показания, что Татаров и исполнительный директор Майборода выкупали квартиры Укрбуда с дисконтом 70% ниже рынка , а остальные прибыльные объекты, как на ул.Жилянской в центре Киева перешли другим застройщикам его власть закрыла, по решению суда по делу о похищения "юриста".Так что с юристом? - жив, здоров?. А у кого оказались квартиры и прибыльные объекты Укбуда в которые население вкладывало деньги, как инвесторы - их кинули. Так у кого оказались по мимо Татарова и Майборобы квартиры, строительные объекты и деньги? Понятно , что часть денег вывел Мекитась в сумме 1 миллрд.грн.но это прибыль, которую все равно бы вывели законно,так как себестоимость 500-600$, а продавали по 1000$ за 1 кв.метр,только были украдены налоги, а вот у кого оказалось все остальное:, квартиры и объекты тот и по настоящему кинул инвесторов,но то что ниточка тянется к Татарову это факт и если за ее потянуть то в кидке инвесторов модет причастна действующая власть, которая по всем признакам через контроль в строительном бизнесе устаивае финансовую пирамиду теперь уже на рынке недвижимости, который обязательно лопнет, как в 2008 году, но не сейчас, но тогда и страна была в лучшем положении.
01.01.2021 20:39 Ответить
Строительная мафия была всегда! И даже в СССР и даже при быстро усопшем Ю. Андропове! А в период тридцатилетнего безудержного разгула безнаказанности властьимущих в стране, ее масштабы трудно и представить!! Сей господин связан и с бывшей украинской властью, и с действующей, и даже с будущей!
02.01.2021 08:20 Ответить
ПОДАРОК !)
01.01.2021 21:43 Ответить
Г-жа генеральный прокурор, как называется закупка поти на 700 млн. грн. бюджетных денег, не сертифицированного и не зарегистрированного в Украине биологического препарата с предоплатой ?
Хищение в особо крупных или диверсия?
А ты , тварюка , свидетелей преступления подчищаешь 😡
02.01.2021 01:17 Ответить
ещё тогда говорил, что Микитась - мошенник. И мало кто меня слушал. И таких микитасей по всей стране знаете сколько? Уйма. Только надо задерживать, доказывать и судить. Вот это будет лучшей борьбой с коррупцией. А то толку о ней говорить? Надо действовать. Коррупция начинается там, где возникают материальные отношения. Вот в чём беда. Как вариант ещё - рубать руки за коррупцию.
02.01.2021 08:22 Ответить
 
 