13 633 42

Суд заарештував Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини забудовнику Максиму Микитасю.

Суд обрав для Микитася утримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Суд визначив арештувати його у залі суду. Микитасю повідомили, що він може з 4 січня протягом 5 днів подати апеляцію.

Сторона обвинувачення клопотала про арешт Микитася на 2 місяці без альтернативи застави, тому що забудовник може впливати на свідків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура нишком занесла матеріали, які можуть дати підстави для взяття під варту Микитася, - адвокат

Захист Микитася зазначав, що в подібних справах судом не виносилися рішення про арешт.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

Топ коментарі
+22
ух хлопці та дівчата!! через годину до нас прийде довго очікуваний День Народження Степана Андрійовича Бандери!!!і з цим я вас дуже сильно вітаю))
31.12.2020 22:53 Відповісти
+14
Количество информации в его голове не совместимо с жизнью
31.12.2020 23:02 Відповісти
+12
Похоже для дядьки это последний Новый год. Концы рубают, как могут.
31.12.2020 22:50 Відповісти
Дожити б до 4 січня Микитасю . . .спеціально ж на святкові дні садять. Щоб під цим приводом вбити.
31.12.2020 22:48 Відповісти
ну да - завтра-послезавтра он наверняка повесится от глубочайшего чувства вины...
31.12.2020 22:51 Відповісти
Количество информации в его голове не совместимо с жизнью
31.12.2020 23:02 Відповісти
Похоже для дядьки это последний Новый год. Концы рубают, как могут.
31.12.2020 22:50 Відповісти
Боятся с...и его рассказов про зеленые скелеты в шкафу. Нет человека -- нет проблемы.
31.12.2020 23:01 Відповісти
Скорее всего скилеты там соевые.
01.01.2021 16:10 Відповісти
Совсем кукухой во времени заблудился? Лечись.
01.01.2021 16:31 Відповісти
Если его не грохнут, скоро поглядим!!!
01.01.2021 16:35 Відповісти
Лечись.
01.01.2021 16:38 Відповісти
01.01.2021 16:48 Відповісти
По беспределу пошли мусора татаровские, - теперь удавочку сплетут и концы в воду...
31.12.2020 22:50 Відповісти
Всіх "злочинців", в пресуванні яких зацікавлена влада, саджають або під вихідні, або під святкові дні, Так була посаджена (не на новий рік будь згадана) Лиса Драна, так був посаджений Ю"гік Луценко, "справу Шеремета" теж почали "розплутувати" під вихідні...
Це не винахід татаровських, це традиція!
01.01.2021 10:03 Відповісти
31.12.2020 22:50 Відповісти
дай угадаю!.. и посадят его в Аскольдов переулок..
31.12.2020 22:52 Відповісти
ух хлопці та дівчата!! через годину до нас прийде довго очікуваний День Народження Степана Андрійовича Бандери!!!і з цим я вас дуже сильно вітаю))
31.12.2020 22:53 Відповісти
Слава Украiнi!
31.12.2020 22:55 Відповісти
Героям Слава!!!!
31.12.2020 22:57 Відповісти
Ну вот, на одной стороне Земли сказали "Слава Украiнi!", на другой ответили "Героям Слава!". Предсказание С.А Бандеры сбылось.
31.12.2020 23:00 Відповісти
когда с Тупицким и Татаровым так поступите и другими "членами" беспредельщиков конституционого суда?а не носитесь сними как с пысаной торбой
31.12.2020 22:54 Відповісти
Как видим, когда нужно, эта власть может посадить любого, но не топ коррупционера или чиновника.
31.12.2020 22:57 Відповісти
Ціну 💲💲 не можуть визначити...
В тоннах...
31.12.2020 22:59 Відповісти
Свідка до в'язниці, корупціонеру посаду в ОП й високу. Ах#єнно зелене чмо янєлохМінє42 "подолало" корупцію.... як не президент так якийсь пи#дець.
31.12.2020 23:00 Відповісти
Шкода що пропаде цінний свідок,і решта залишиться не покараною деякий час,поки не візьмуться і не посадять спільників, а микитасю туди й дорога.Він зробив це разом з бпп.
31.12.2020 23:01 Відповісти
Знов Порошенко тобі в штани наваляв?І коли він тільки встигає?
02.01.2021 08:35 Відповісти
Наклав він тобі бо смердить від тебе,а з мене і таких як я, він їх зняв,піднявши пенсійний вік ,піднявши стаж на 10 років і відмінив коефіцієнт нарахування пенсії 1.3 разом з курвою ревою.
04.01.2021 16:32 Відповісти
Взагалі-то пенсійна реформа почалася в 2011 році при януковичу,автор її - тігіпко.Але тупим зебілам всеодно винен Порошенко.
05.01.2021 08:17 Відповісти
Так то тигіпко зробив стаж 30 і 35 років додавши зразу 10 років то тигіпко з коефіцієнта нарахування 1.3 зробив 1 то тигіпко з долара по 87 зробив з гонтаревою 28$ ,то тигіпко напрниймав такі зелені тарифи для своїх бідних ахметак фірташів мудачуків клюєвих януків та іншої погані,що країна досі стогне від тієї енергетики. А я чомусь думав що то вінницькі європатріоти разом з ленінградським комісаром ревою?Тобто свинорилі зробили тільки краще ,а винен тігіпко.
05.01.2021 08:34 Відповісти
В мережу вже злили привітання півшостого ********** з Новим Роком, що я скажу, совковий треш! Такої уйні я ще не бачив.
31.12.2020 23:01 Відповісти
а Кличку?
31.12.2020 23:17 Відповісти
Ковдра клітчаста допомогає!!
31.12.2020 23:41 Відповісти
Пять лет СИЗО ему мало наверно будет.Заслужил.Клейма негде ставить.Бандит нарасхват.И таких -полная Рада.
01.01.2021 01:16 Відповісти
И вся "партия" ЗЕлупленых янелохов вместе с их ЗЕлупленым лохторатом.

Суд заарештував Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави - Цензор.НЕТ 6596
01.01.2021 08:11 Відповісти
НАБУ в цій історії програло. Не зміг даний орган захистити ключового свідка, якому давали гарантії захисту. Хто ж потім піде на співпрацю, коли менти завжди зможуть пресанути для зміни показів
01.01.2021 10:45 Відповісти
ФСБешники з офісу ОП , підвели Микитася до цугундера !
01.01.2021 17:15 Відповісти
Как только Мекитась пошел на сделку и начал давать показания, что Татаров и исполнительный директор Майборода выкупали квартиры Укрбуда с дисконтом 70% ниже рынка , а остальные прибыльные объекты, как на ул.Жилянской в центре Киева перешли другим застройщикам его власть закрыла, по решению суда по делу о похищения "юриста".Так что с юристом? - жив, здоров?. А у кого оказались квартиры и прибыльные объекты Укбуда в которые население вкладывало деньги, как инвесторы - их кинули. Так у кого оказались по мимо Татарова и Майборобы квартиры, строительные объекты и деньги? Понятно , что часть денег вывел Мекитась в сумме 1 миллрд.грн.но это прибыль, которую все равно бы вывели законно,так как себестоимость 500-600$, а продавали по 1000$ за 1 кв.метр,только были украдены налоги, а вот у кого оказалось все остальное:, квартиры и объекты тот и по настоящему кинул инвесторов,но то что ниточка тянется к Татарову это факт и если за ее потянуть то в кидке инвесторов модет причастна действующая власть, которая по всем признакам через контроль в строительном бизнесе устаивае финансовую пирамиду теперь уже на рынке недвижимости, который обязательно лопнет, как в 2008 году, но не сейчас, но тогда и страна была в лучшем положении.
01.01.2021 20:39 Відповісти
Строительная мафия была всегда! И даже в СССР и даже при быстро усопшем Ю. Андропове! А в период тридцатилетнего безудержного разгула безнаказанности властьимущих в стране, ее масштабы трудно и представить!! Сей господин связан и с бывшей украинской властью, и с действующей, и даже с будущей!
02.01.2021 08:20 Відповісти
ПОДАРОК !)
01.01.2021 21:43 Відповісти
Г-жа генеральный прокурор, как называется закупка поти на 700 млн. грн. бюджетных денег, не сертифицированного и не зарегистрированного в Украине биологического препарата с предоплатой ?
Хищение в особо крупных или диверсия?
А ты , тварюка , свидетелей преступления подчищаешь 😡
02.01.2021 01:17 Відповісти
ещё тогда говорил, что Микитась - мошенник. И мало кто меня слушал. И таких микитасей по всей стране знаете сколько? Уйма. Только надо задерживать, доказывать и судить. Вот это будет лучшей борьбой с коррупцией. А то толку о ней говорить? Надо действовать. Коррупция начинается там, где возникают материальные отношения. Вот в чём беда. Как вариант ещё - рубать руки за коррупцию.
02.01.2021 08:22 Відповісти
 
 