Суд заарештував Микитася до 27 лютого без визначення розміру застави

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини забудовнику Максиму Микитасю.

Суд обрав для Микитася утримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Суд визначив арештувати його у залі суду. Микитасю повідомили, що він може з 4 січня протягом 5 днів подати апеляцію.

Сторона обвинувачення клопотала про арешт Микитася на 2 місяці без альтернативи застави, тому що забудовник може впливати на свідків.

Захист Микитася зазначав, що в подібних справах судом не виносилися рішення про арешт.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.