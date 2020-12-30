РУС
Прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

Прокуроры в суде по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Татарову заявили об отзыве ходатайства в с связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.

В начале судебного заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду представитель обвинения озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства. "Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", - сказал представитель стороны обвинения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении прокуроров отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины(НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.

Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявлению прокуроров.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

+44
Хто б сумнівався...
30.12.2020 10:29 Ответить
+42
зеленский почему то решил , что он вечный президент .

.
30.12.2020 10:32 Ответить
+36
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
30.12.2020 10:39 Ответить
Хто б сумнівався...
30.12.2020 10:29 Ответить
Перемутили, своїх прокурорів призначили і погнали заднім ходом !!)))
30.12.2020 10:37 Ответить
За такі дії прокурорам прийдеться сидіти в тюрмі. Чи вартує воно цього?
30.12.2020 11:19 Ответить
Та так. Головне - "підозра" Антоненку обґрунтована. І сидить людина, таки без справді належних доказів на цуґундері. Вже рік, до речі. Це все, що тим закоханим у Зєлєнского залишками зебілів потрібно знати.
30.12.2020 10:57 Ответить
зеленский почему то решил , что он вечный президент .

.
30.12.2020 10:32 Ответить
Та нічого .. Пройде кілька років і на тій лаві в залі суду , де зараз "сидить" татаров, сидітиме зелупа . . Усьому свій час ..
30.12.2020 10:56 Ответить
прокуроры сдулись. наверное они тоже на 100% чьи-то.
30.12.2020 10:32 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
30.12.2020 10:39 Ответить
невиновен ...лети голубь , извинится и моральный ущерб не забудьте выплатить , а то у человека травма
30.12.2020 10:32 Ответить
До того ж моральна. Моральний інвалід, одним словом.
30.12.2020 10:59 Ответить
Це п.. ц! Та вони просто знущаються з людей, мають нас за колег президента (за клоунів). Тарифи з нового року в космосі, корупція аж зашкалює, патріотів звільняють з посад... Та що ж це твореться, "тварі" ви продажні!
30.12.2020 10:33 Ответить
А де віра савченко з її гарматами і кулеметам...
30.12.2020 15:15 Ответить
Своим все-врагам закон, народу Украины -"Ось вам"
30.12.2020 10:34 Ответить
"Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров." какая идиллия...

просто образцовый процесс...бубочка будет доволен...
30.12.2020 10:35 Ответить
Ветераны Майдана, писавшие тут про идеалы Майдана, палатки не пора доставать? Или еще потерпеть можно?
30.12.2020 10:36 Ответить
Идеалы Майданы слил люмен в 2019г. И идти снова рисковать жизнью, чтобы быдло потом снова все слило никто уже не будет!!
30.12.2020 10:51 Ответить
Ярош притих, Маруся Звиробий молчит. Все молчат. Или в а...уе, или по допросам бегают, прокурорам интервью дают. Ветераны майдана, ветераны АТО оцепенели, даже ФОПы стоят с открытыми ртами. Что происходит вообще?
Похоже и правда, что Зеленский спешит до инаугурации Байдена натворить побольше.
30.12.2020 10:57 Ответить
Яким боком порохоботи, до цього беззаконня?
Прийшов час "сметунів", з 73%, виконати свою обіцянку.
30.12.2020 11:01 Ответить
Доля зметунів стояти на колінах і терпляче чекати, поки їх дядя Бєня буде запліднювати прямо в голову. З тилу в цей час до них пристроїлися шнирі кремлівські. Зметуни ойкаюсь, зітхають і роблять великі очі. На більше вони за визначенням не здатні. Вони не розпізнають персонаж серіалу та реального ледве-ледве поца, а Ви чекаєте від них осмислених дій. Ви дуже їм лестите.
30.12.2020 11:10 Ответить
Пока нет новых методичек.
30.12.2020 11:09 Ответить
А зачем они здесь писали?
30.12.2020 10:57 Ответить
Для кого ( для чого ) ставити .? Для зе-бидла , так йому ті ідеали - по барабану ..

Патріоти виходять , проганяють з Банкової ригівський непотріб , а вже на слідуючих виборах , зебидло йде , голосує і повертає до влади знову - ригів і малоросів . Скільки ж можна ? " День сурка " якийсь , в самому ділі ...

Досить . Нехай тепер йолопи "прибирають " за собою самі ..
30.12.2020 11:10 Ответить
кто голосовал за зеленогнойского, тот пусть и выходит. Привыкли зебилы на других выезжать
30.12.2020 12:41 Ответить
Палатки вже до дупи. Тепер артилерія і танки...
30.12.2020 15:18 Ответить
Это что,шутка?!! Если да,то это означает, что "команда шутников у престола" "опасно играет головой"...
30.12.2020 10:37 Ответить
Прошу обратить внимание, кто виновен в том, что очередная гнида избежит справедливого наказания: не суд(ВАКС), а именно прокуратура.
30.12.2020 10:37 Ответить
Ну, это если дальше продлить логическую цепочку. Вот только не 73, а около 30% - во втором туре с двумя неприемлемыми кандидатами выборов уже не было.
30.12.2020 11:10 Ответить
30.12.2020 10:38 Ответить
я еще удивлялся, как это Кривонос так долго сидит в РНБО. Вот и прилетела ответка - не без помощи Кремля и вонючего Портянкина.
30.12.2020 10:56 Ответить
30.12.2020 10:39 Ответить
Даже комментировать сложно.
30.12.2020 10:40 Ответить
Без не цензурних слів і правда важко.
30.12.2020 11:01 Ответить
Власне, що як можна тут відкоментувати без мата
Де тепер послідовники Сашка Білого? Той з таким прокурорами так розмовляв
30.12.2020 10:41 Ответить
Треба було і не так з ними говорити.
Це ж бандити безпринципні і кровожерливі.
30.12.2020 13:26 Ответить
Висновок такий, шо треба самим знищувати таку погань , ворогів України.
30.12.2020 10:44 Ответить
30.12.2020 10:44 Ответить
30.12.2020 10:45 Ответить
Интересно, когда бубочку приземлят на скамью подсудимых за вот эти фокусы, найдет группа прокуроров, которая начнет отзывать ходатайства о назначении меры пресечения? Вряд ли... Око государево будет гневно смотреть на него и требовать высшей меры социальной защиты и прочей херни. Дурачок не понимает, что за все эти прокацапские и проколомойские выходки отдуваться будет он один. Оно сейчас типа на вершине власти и Бога за бороду держит, но ведь это чистой воды иллюзия. Он ведь зиц-председатель Фунт, не более того.
30.12.2020 10:45 Ответить
В тому то і весь фокус: воно ж відбитків пальців не залишає, підставляється дурепа-прокурворша. Надіється майбутній суд над нею розжалобити- слабая адінокая жєнщіна. Коли народ судив Мусоліні він і його коханку поряд підвісив..
30.12.2020 11:55 Ответить
А ця стерво чия коханка, якщо таку дурепу на такий трон посадили...
30.12.2020 15:26 Ответить
У мене таке складається враження, що він збирається стати вічним президентом, ну, як Лукашенко.
30.12.2020 13:34 Ответить
Йому до Лукашенка, як равлику до мідної гори.
30.12.2020 15:27 Ответить
Вперше в Історії!!!. Виступ приколіста зіпсує Новорічне свято цілому народу. Ну не вимикати ж телевізор.
30.12.2020 10:46 Ответить
А чому ні. Влаштуємо всеукраїнський флешмоб - виключи головзебіла, і подивимось скільки ще зебілів залишилось які на це чмо дивляться.
30.12.2020 11:42 Ответить
ВОТ КТО БЫ СКАЗАЛ , когда Зе выскочил из-за занавески 2 года назад и обьявил про своё желание стать президентом , шо это существо вернёт обратно рыгов во власть ????
30.12.2020 10:46 Ответить
Копытцами потопай, рожками постучи.
30.12.2020 10:49 Ответить
А тебе , рыговский троль , ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ МАЦКВА 😀😀😀
30.12.2020 10:52 Ответить
Тебе бутылка там не муляет? Может вазелину? Ну, нет так нет, пообавкся уже?
30.12.2020 11:02 Ответить
Все, изложил свою точку зрения? Очень содержательно, аргументированно и обоснованно. Умничка, ага. Впрочем, как и все зелебобики. 73% баранов в стране. Это слишком много. Ау, одноклеточные, либо начинайте умнеть, либо кирдык Украине! Вы этого понять не можете, но мы-то вам об этом прямо в ваши тупые рожи кричим!!!
30.12.2020 11:02 Ответить
Адекватные люди, они же порохоботы, тогда об этом криком кричали, но разве быдло слушало??
30.12.2020 10:54 Ответить
В мене тоді язик вже болів , і нервів не вистачало , доводити це в дискусіях .. З усіма ,, і тут на Цн , і на фб , і з друзями і навіть близькими родичами . Як можна було не бачити гниле нутро Зе , те що він по суті - малорос і латентний риг ,, а ще маріонетка олігархату , не уявляю .!!? ..
30.12.2020 13:15 Ответить
Хто б сказав? Та 25% так і говорили. Навіть сліпі, але не глухі -- вже тоді бачили, що 95 квартал -- це російська діаспора в Україні, але не лояльна, а ворожа й агресивна, яка висміювала на весь світ культуру і патріотів України, перекривляла мову і готувалася до реваншу колоніальної російської влади.
30.12.2020 15:35 Ответить
И что теперь делать с Сытником?
30.12.2020 10:46 Ответить
Сытник - хороший кандидат на президента
И Байден об этом уже задумался 😜
30.12.2020 10:53 Ответить
Чем дальше в лес, тем толще прокуроры)
30.12.2020 10:50 Ответить
30.12.2020 10:51 Ответить
Ситуация просто один-в-один с Трампом. Тот Манафорта помиловал, пока при шпаге и пинка из Белого дома не получил. Бубочка воодушевился примером и то же самое творит. Но если в США Трампу дадут свалить взамен на хорошее поведение, то бубочку беречь никто не станет., он изначально там сидит как козел отпущения. Неужели ему не доходит? Там Степанов обещал свой мозг для пересадки отдать, так может его бубочке подсадить? Возможно, два убогих мозга хоть чуть-чуть соображать станут, хотя бы на уровне пятилетнего ребенка?
30.12.2020 10:52 Ответить
Стас Белов fce31e0a, Так иди достовай палатки чего , сидишь за компом ,сметуны пля ,теперь ваша очередь 😡😡😡
30.12.2020 10:57 Ответить
Где слова в защиту криворогульского гринпоца, ау, зебилы, вы где?
30.12.2020 11:00 Ответить
Ждут новые темники 😎
30.12.2020 11:07 Ответить
Нацкорпус будет пикет Прокуратуры?или вам только фас дан свинками закидывать при Порошенко, сейчам вы как и с Мертвечуком язык в одно место и молчите
30.12.2020 11:02 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат, так что ты там Животное кукарекало про "свинарчуков???".......
30.12.2020 11:10 Ответить
С такими прокурорами и адвокаты ни нужны) просто невообразимый цирк который ни в одной
другой стране мира не прокатил бы
30.12.2020 11:12 Ответить
Чи більше вкрав тим менше шансів відповісти перед законом.
30.12.2020 11:13 Ответить
Нагло издеваются над народом так, как он это позволяет...
30.12.2020 11:15 Ответить
Именно так и было задумано 28 декабря прокуроры умышленно не явились, суд перенесли на 30 , на носу праздники, а значит никто не выйдет, а если выйдет то мало, нервы "найвелычнишего" не пострадают, они укатили на отдых после "тяжелого"труда ,значить у власти есть запас времени, чтобы негодование народа поутихло.Кому еще весело из голосовавших "зато посмеемся"
30.12.2020 11:18 Ответить
Да сколько можно уже этого татарова "облизывать"??? У нас уже боевых генералов "посылают" какие-то моськи, которые и не были на войне. За годы войны у нас сформировалась особая военная элита, которую особенно уважают за границами Украины, а в самой Украине теперь отношение к военным особое: им все время угрожают завести "дело" за приказ, за огонь в ответ. Военных НЕКОМУ теперь защитить, если даже наш президент к военным относится прохладно, мягко говоря, несмотря на то, что он говорит! Такое "цепляние" президента лично за татарова может свидетельствовать о личной заинтересованности, чтобы он не сел.
30.12.2020 11:23 Ответить
"Что ещё велел передать Евгений Петрович?

Детали всякие.

Ну, как это устроить.

Да и ещё, этому Горбатому вашему.

Сказал так, что если не отобьёт его у муровцев, сдаст он его самого и людей его сдаст.

Ладно.

Сейчас вы поедете со мной и расскажете, что и как, все детали.

Нет.

Такого уговора не было.

Я Фоксу обещал вас найти, всё обсказать как надо, а чтоб с вами куда-то ехать, вашими делами заниматься я не..."
30.12.2020 12:14 Ответить
У Прездента може бути "личная заинтересованность" лише в постелі з жінкою. Я якщо він виборонює свого в доску корупціонера, то він спільник.
30.12.2020 15:52 Ответить
Мабуть, з тих нацгвардійських грошей виросло ще кілька квартир.
30.12.2020 15:55 Ответить
Правосуддя в країні померло, тепер вже офіційно.
30.12.2020 12:08 Ответить
повний мутняк в країні...
Хто наводитиме лад?
30.12.2020 12:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Zh5oFWXDG4M Верю, ждёт нас удача. На святое дело идём - друга из беды вызволять.
30.12.2020 12:16 Ответить
Ви тільки подивіться як злагоджено працює вся ця система кривосуддя коли потрібно відмазати потрібну людину. Як швейцарский годинник.
30.12.2020 12:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-v3ebJFzDgw теперь Горбатый (Голобородько)..я сказал Горбатый
30.12.2020 12:20 Ответить
Вот вам зедебилы и пример,поро начнем посадки и мы самые честные.Банда янека ,просто детки из дет сада,по нарушениям законов и законности.Ждите!
30.12.2020 12:22 Ответить
Да! Больше трэша!). Я бы даже сам так не придумал бы, чтоб убить рейт зелени во главе с янелохом)) В принципе досрочные парламентские уже почти факт, вопрос времени.
30.12.2020 12:29 Ответить
Ну что, дурачки зебильные, поголосовали по приколу, поотвечали на вопросики зеленогнойского про пожизненный срок для коррупционеров? А сейчас чувствуете как течет у вас с макушки в глаза и за уши? Угадайте с двух раз, это божья роса или моча зеленогнойского (или кого-то из его шайки, когда этот чмошник иссякает).
30.12.2020 12:39 Ответить
тьхуты...позорище позорное!
30.12.2020 12:50 Ответить
Панове, це повний пізд.ц, пробач Боже! Скоро Кацапію та Білорусь переженемо по "демократії та законності"...
30.12.2020 13:20 Ответить
Згідна з вами..
Все ж таки міцнішає думка, що ту гидоту потрібно просто відстрілювати.
Самий дієвий спосіб. Вони вибору нам не лишають. Або -або...
30.12.2020 13:29 Ответить
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1344200477840437255 2 год

1/2 Прокурор Венедіктової Андрій Грицан відкликав клопотання про тримання під вартою Олега Татарова. І взагалі заявив, що підозра необґрунтована.
30.12.2020 13:28 Ответить
Підозру Татарову підписав народний герой, коригувальник з вежі ДАПу позивний Прокурор. Який навіть серед кіборгів вважався легендою. Як красиво. Добро, зло. Герой. Мусор. Супер історія просто.
30.12.2020 14:06 Ответить
30.12.2020 14:12 Ответить
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1344200479253934081 3 ч

2/2 Зрозуміли? Обвинувачення Антоненку, Кузьменко та Дугарь - обґрунтоване. Мене обґрунтовано звинуватили у захисті життя. А от корумпований проросійський колаборант Татаров - святий. Бо так сказав Зеленський. Зеленський = корупція.
30.12.2020 14:13 Ответить
Цирк "Украина"...
30.12.2020 15:32 Ответить
 
 