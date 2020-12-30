Прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову
Прокуроры в суде по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Татарову заявили об отзыве ходатайства в с связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.
В начале судебного заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду представитель обвинения озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства. "Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", - сказал представитель стороны обвинения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В заявлении прокуроров отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины(НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.
Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявлению прокуроров.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
просто образцовый процесс...бубочка будет доволен...
Похоже и правда, что Зеленский спешит до инаугурации Байдена натворить побольше.
Прийшов час "сметунів", з 73%, виконати свою обіцянку.
Патріоти виходять , проганяють з Банкової ригівський непотріб , а вже на слідуючих виборах , зебидло йде , голосує і повертає до влади знову - ригів і малоросів . Скільки ж можна ? " День сурка " якийсь , в самому ділі ...
Досить . Нехай тепер йолопи "прибирають " за собою самі ..
Прошу обратить внимание, кто виновен в том, что очередная гнида избежит справедливого наказания: не суд(ВАКС), а именно прокуратура.
Де тепер послідовники Сашка Білого? Той з таким прокурорами так розмовляв
Це ж бандити безпринципні і кровожерливі.
И Байден об этом уже задумался 😜
другой стране мира не прокатил бы
Детали всякие.
Ну, как это устроить.
Да и ещё, этому Горбатому вашему.
Сказал так, что если не отобьёт его у муровцев, сдаст он его самого и людей его сдаст.
Ладно.
Сейчас вы поедете со мной и расскажете, что и как, все детали.
Нет.
Такого уговора не было.
Я Фоксу обещал вас найти, всё обсказать как надо, а чтоб с вами куда-то ехать, вашими делами заниматься я не..."
Хто наводитиме лад?
Все ж таки міцнішає думка, що ту гидоту потрібно просто відстрілювати.
Самий дієвий спосіб. Вони вибору нам не лишають. Або -або...
https://twitter.com/sternenko
Сергій Стерненко
@sternenko
·https://twitter.com/sternenko/status/1344200477840437255 2 год
1/2 Прокурор Венедіктової Андрій Грицан відкликав клопотання про тримання під вартою Олега Татарова. І взагалі заявив, що підозра необґрунтована.
https://twitter.com/sternenko
Сергій Стерненко
@sternenko
·https://twitter.com/sternenko/status/1344200479253934081 3 ч
2/2 Зрозуміли? Обвинувачення Антоненку, Кузьменко та Дугарь - обґрунтоване. Мене обґрунтовано звинуватили у захисті життя. А от корумпований проросійський колаборант Татаров - святий. Бо так сказав Зеленський. Зеленський = корупція.