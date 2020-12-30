Прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

Прокуроры в суде по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Татарову заявили об отзыве ходатайства в с связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.

В начале судебного заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду представитель обвинения озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства. "Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", - сказал представитель стороны обвинения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении прокуроров отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины(НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Татаров может давить на Микитася в попытке уйти от ответственности, - Центр противодействия коррупции

Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявлению прокуроров.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.