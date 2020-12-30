Прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

Прокурори в суді щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову заявили про відкликання клопотання у зв'язку з можливою необґрунтованістю висунутої підозри.

На початку судового засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу представник обвинувачення озвучив заяву нової групи прокурорів із проханням про відкликання клопотання. "Відкликаємо клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою... Наразі ми не можемо стверджувати, що підозра була обґрунтованою", - сказав представник сторони обвинувачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві прокурорів наголошується на необхідності вивчення матеріалів справи в повному обсязі, на що прокурори не мали часу після передання справи з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до Служби безпеки України (СБУ) та зміни групи процесуальних керівників.

Захист Татарова повною мірою підтримав заяву прокурорів. Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за заявою прокурорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.