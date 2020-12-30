УКР
Новини
11 680 87

Прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

Прокурори в суді щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову заявили про відкликання клопотання у зв'язку з можливою необґрунтованістю висунутої підозри.

На початку судового засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу представник обвинувачення озвучив заяву нової групи прокурорів із проханням про відкликання клопотання. "Відкликаємо клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою... Наразі ми не можемо стверджувати, що підозра була обґрунтованою", - сказав представник сторони обвинувачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві прокурорів наголошується на необхідності вивчення матеріалів справи в повному обсязі, на що прокурори не мали часу після передання справи з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до Служби безпеки України (СБУ) та зміни групи процесуальних керівників.

Захист Татарова повною мірою підтримав заяву прокурорів. Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за заявою прокурорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, який перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

Автор: 

прокуратура (3732) ВАКС Антикорупційний суд (2038) Татаров Олег (431)
Топ коментарі
+44
Хто б сумнівався...
30.12.2020 10:29 Відповісти
+42
зеленский почему то решил , что он вечный президент .

.
30.12.2020 10:32 Відповісти
+36
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
30.12.2020 10:39 Відповісти
Хто б сумнівався...
30.12.2020 10:29 Відповісти
Перемутили, своїх прокурорів призначили і погнали заднім ходом !!)))
30.12.2020 10:37 Відповісти
За такі дії прокурорам прийдеться сидіти в тюрмі. Чи вартує воно цього?
30.12.2020 11:19 Відповісти
Та так. Головне - "підозра" Антоненку обґрунтована. І сидить людина, таки без справді належних доказів на цуґундері. Вже рік, до речі. Це все, що тим закоханим у Зєлєнского залишками зебілів потрібно знати.
30.12.2020 10:57 Відповісти
зеленский почему то решил , что он вечный президент .

.
30.12.2020 10:32 Відповісти
Та нічого .. Пройде кілька років і на тій лаві в залі суду , де зараз "сидить" татаров, сидітиме зелупа . . Усьому свій час ..
показати весь коментар
прокуроры сдулись. наверное они тоже на 100% чьи-то.
30.12.2020 10:32 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
30.12.2020 10:39 Відповісти
невиновен ...лети голубь , извинится и моральный ущерб не забудьте выплатить , а то у человека травма
показати весь коментар
До того ж моральна. Моральний інвалід, одним словом.
показати весь коментар
Це п.. ц! Та вони просто знущаються з людей, мають нас за колег президента (за клоунів). Тарифи з нового року в космосі, корупція аж зашкалює, патріотів звільняють з посад... Та що ж це твореться, "тварі" ви продажні!
30.12.2020 10:33 Відповісти
А де віра савченко з її гарматами і кулеметам...
показати весь коментар
Своим все-врагам закон, народу Украины -"Ось вам"
показати весь коментар
"Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров." какая идиллия...

просто образцовый процесс...бубочка будет доволен...
30.12.2020 10:35 Відповісти
Ветераны Майдана, писавшие тут про идеалы Майдана, палатки не пора доставать? Или еще потерпеть можно?
30.12.2020 10:36 Відповісти
Идеалы Майданы слил люмен в 2019г. И идти снова рисковать жизнью, чтобы быдло потом снова все слило никто уже не будет!!
показати весь коментар
Ярош притих, Маруся Звиробий молчит. Все молчат. Или в а...уе, или по допросам бегают, прокурорам интервью дают. Ветераны майдана, ветераны АТО оцепенели, даже ФОПы стоят с открытыми ртами. Что происходит вообще?
Похоже и правда, что Зеленский спешит до инаугурации Байдена натворить побольше.
30.12.2020 10:57 Відповісти
Яким боком порохоботи, до цього беззаконня?
Прийшов час "сметунів", з 73%, виконати свою обіцянку.
30.12.2020 11:01 Відповісти
Доля зметунів стояти на колінах і терпляче чекати, поки їх дядя Бєня буде запліднювати прямо в голову. З тилу в цей час до них пристроїлися шнирі кремлівські. Зметуни ойкаюсь, зітхають і роблять великі очі. На більше вони за визначенням не здатні. Вони не розпізнають персонаж серіалу та реального ледве-ледве поца, а Ви чекаєте від них осмислених дій. Ви дуже їм лестите.
30.12.2020 11:10 Відповісти
Пока нет новых методичек.
30.12.2020 11:09 Відповісти
А зачем они здесь писали?
30.12.2020 10:57 Відповісти
Для кого ( для чого ) ставити .? Для зе-бидла , так йому ті ідеали - по барабану ..

Патріоти виходять , проганяють з Банкової ригівський непотріб , а вже на слідуючих виборах , зебидло йде , голосує і повертає до влади знову - ригів і малоросів . Скільки ж можна ? " День сурка " якийсь , в самому ділі ...

Досить . Нехай тепер йолопи "прибирають " за собою самі ..
30.12.2020 11:10 Відповісти
кто голосовал за зеленогнойского, тот пусть и выходит. Привыкли зебилы на других выезжать
30.12.2020 12:41 Відповісти
Палатки вже до дупи. Тепер артилерія і танки...
30.12.2020 15:18 Відповісти
Это что,шутка?!! Если да,то это означает, что "команда шутников у престола" "опасно играет головой"...
30.12.2020 10:37 Відповісти
заявили об отзыве ходатайства в с связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.Источник: https://censor.net/ru/n3239813
Прошу обратить внимание, кто виновен в том, что очередная гнида избежит справедливого наказания: не суд(ВАКС), а именно прокуратура.
30.12.2020 10:37 Відповісти
Ну, это если дальше продлить логическую цепочку. Вот только не 73, а около 30% - во втором туре с двумя неприемлемыми кандидатами выборов уже не было.
30.12.2020 11:10 Відповісти
Прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову - Цензор.НЕТ 5256
30.12.2020 10:38 Відповісти
я еще удивлялся, как это Кривонос так долго сидит в РНБО. Вот и прилетела ответка - не без помощи Кремля и вонючего Портянкина.
30.12.2020 10:56 Відповісти
30.12.2020 10:39 Відповісти
Даже комментировать сложно.
30.12.2020 10:40 Відповісти
Без не цензурних слів і правда важко.
30.12.2020 11:01 Відповісти
Власне, що як можна тут відкоментувати без мата
Де тепер послідовники Сашка Білого? Той з таким прокурорами так розмовляв
Прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову - Цензор.НЕТ 803
30.12.2020 10:41 Відповісти
Треба було і не так з ними говорити.
Це ж бандити безпринципні і кровожерливі.
30.12.2020 13:26 Відповісти
Висновок такий, шо треба самим знищувати таку погань , ворогів України.
30.12.2020 10:44 Відповісти
Прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову - Цензор.НЕТ 5229
30.12.2020 10:44 Відповісти
Прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову - Цензор.НЕТ 5753
30.12.2020 10:45 Відповісти
Интересно, когда бубочку приземлят на скамью подсудимых за вот эти фокусы, найдет группа прокуроров, которая начнет отзывать ходатайства о назначении меры пресечения? Вряд ли... Око государево будет гневно смотреть на него и требовать высшей меры социальной защиты и прочей херни. Дурачок не понимает, что за все эти прокацапские и проколомойские выходки отдуваться будет он один. Оно сейчас типа на вершине власти и Бога за бороду держит, но ведь это чистой воды иллюзия. Он ведь зиц-председатель Фунт, не более того.
30.12.2020 10:45 Відповісти
В тому то і весь фокус: воно ж відбитків пальців не залишає, підставляється дурепа-прокурворша. Надіється майбутній суд над нею розжалобити- слабая адінокая жєнщіна. Коли народ судив Мусоліні він і його коханку поряд підвісив..
30.12.2020 11:55 Відповісти
А ця стерво чия коханка, якщо таку дурепу на такий трон посадили...
30.12.2020 15:26 Відповісти
У мене таке складається враження, що він збирається стати вічним президентом, ну, як Лукашенко.
30.12.2020 13:34 Відповісти
Йому до Лукашенка, як равлику до мідної гори.
30.12.2020 15:27 Відповісти
Вперше в Історії!!!. Виступ приколіста зіпсує Новорічне свято цілому народу. Ну не вимикати ж телевізор.
30.12.2020 10:46 Відповісти
А чому ні. Влаштуємо всеукраїнський флешмоб - виключи головзебіла, і подивимось скільки ще зебілів залишилось які на це чмо дивляться.
30.12.2020 11:42 Відповісти
ВОТ КТО БЫ СКАЗАЛ , когда Зе выскочил из-за занавески 2 года назад и обьявил про своё желание стать президентом , шо это существо вернёт обратно рыгов во власть ????
30.12.2020 10:46 Відповісти
Копытцами потопай, рожками постучи.
30.12.2020 10:49 Відповісти
А тебе , рыговский троль , ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ МАЦКВА 😀😀😀
30.12.2020 10:52 Відповісти
Тебе бутылка там не муляет? Может вазелину? Ну, нет так нет, пообавкся уже?
30.12.2020 11:02 Відповісти
Все, изложил свою точку зрения? Очень содержательно, аргументированно и обоснованно. Умничка, ага. Впрочем, как и все зелебобики. 73% баранов в стране. Это слишком много. Ау, одноклеточные, либо начинайте умнеть, либо кирдык Украине! Вы этого понять не можете, но мы-то вам об этом прямо в ваши тупые рожи кричим!!!
30.12.2020 11:02 Відповісти
Адекватные люди, они же порохоботы, тогда об этом криком кричали, но разве быдло слушало??
30.12.2020 10:54 Відповісти
В мене тоді язик вже болів , і нервів не вистачало , доводити це в дискусіях .. З усіма ,, і тут на Цн , і на фб , і з друзями і навіть близькими родичами . Як можна було не бачити гниле нутро Зе , те що він по суті - малорос і латентний риг ,, а ще маріонетка олігархату , не уявляю .!!? ..
30.12.2020 13:15 Відповісти
Хто б сказав? Та 25% так і говорили. Навіть сліпі, але не глухі -- вже тоді бачили, що 95 квартал -- це російська діаспора в Україні, але не лояльна, а ворожа й агресивна, яка висміювала на весь світ культуру і патріотів України, перекривляла мову і готувалася до реваншу колоніальної російської влади.
30.12.2020 15:35 Відповісти
И что теперь делать с Сытником?
30.12.2020 10:46 Відповісти
Сытник - хороший кандидат на президента
И Байден об этом уже задумался 😜
30.12.2020 10:53 Відповісти
Чем дальше в лес, тем толще прокуроры)
30.12.2020 10:50 Відповісти
Прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову - Цензор.НЕТ 3023
30.12.2020 10:51 Відповісти
Ситуация просто один-в-один с Трампом. Тот Манафорта помиловал, пока при шпаге и пинка из Белого дома не получил. Бубочка воодушевился примером и то же самое творит. Но если в США Трампу дадут свалить взамен на хорошее поведение, то бубочку беречь никто не станет., он изначально там сидит как козел отпущения. Неужели ему не доходит? Там Степанов обещал свой мозг для пересадки отдать, так может его бубочке подсадить? Возможно, два убогих мозга хоть чуть-чуть соображать станут, хотя бы на уровне пятилетнего ребенка?
30.12.2020 10:52 Відповісти
Стас Белов fce31e0a, Так иди достовай палатки чего , сидишь за компом ,сметуны пля ,теперь ваша очередь 😡😡😡
30.12.2020 10:57 Відповісти
Где слова в защиту криворогульского гринпоца, ау, зебилы, вы где?
30.12.2020 11:00 Відповісти
Ждут новые темники 😎
30.12.2020 11:07 Відповісти
Нацкорпус будет пикет Прокуратуры?или вам только фас дан свинками закидывать при Порошенко, сейчам вы как и с Мертвечуком язык в одно место и молчите
30.12.2020 11:02 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат, так что ты там Животное кукарекало про "свинарчуков???".......
30.12.2020 11:10 Відповісти
С такими прокурорами и адвокаты ни нужны) просто невообразимый цирк который ни в одной
другой стране мира не прокатил бы
30.12.2020 11:12 Відповісти
Чи більше вкрав тим менше шансів відповісти перед законом.
30.12.2020 11:13 Відповісти
Нагло издеваются над народом так, как он это позволяет...
30.12.2020 11:15 Відповісти
Именно так и было задумано 28 декабря прокуроры умышленно не явились, суд перенесли на 30 , на носу праздники, а значит никто не выйдет, а если выйдет то мало, нервы "найвелычнишего" не пострадают, они укатили на отдых после "тяжелого"труда ,значить у власти есть запас времени, чтобы негодование народа поутихло.Кому еще весело из голосовавших "зато посмеемся"
30.12.2020 11:18 Відповісти
Да сколько можно уже этого татарова "облизывать"??? У нас уже боевых генералов "посылают" какие-то моськи, которые и не были на войне. За годы войны у нас сформировалась особая военная элита, которую особенно уважают за границами Украины, а в самой Украине теперь отношение к военным особое: им все время угрожают завести "дело" за приказ, за огонь в ответ. Военных НЕКОМУ теперь защитить, если даже наш президент к военным относится прохладно, мягко говоря, несмотря на то, что он говорит! Такое "цепляние" президента лично за татарова может свидетельствовать о личной заинтересованности, чтобы он не сел.
30.12.2020 11:23 Відповісти
"Что ещё велел передать Евгений Петрович?

Детали всякие.

Ну, как это устроить.

Да и ещё, этому Горбатому вашему.

Сказал так, что если не отобьёт его у муровцев, сдаст он его самого и людей его сдаст.

Ладно.

Сейчас вы поедете со мной и расскажете, что и как, все детали.

Нет.

Такого уговора не было.

Я Фоксу обещал вас найти, всё обсказать как надо, а чтоб с вами куда-то ехать, вашими делами заниматься я не..."
30.12.2020 12:14 Відповісти
У Прездента може бути "личная заинтересованность" лише в постелі з жінкою. Я якщо він виборонює свого в доску корупціонера, то він спільник.
30.12.2020 15:52 Відповісти
Мабуть, з тих нацгвардійських грошей виросло ще кілька квартир.
30.12.2020 15:55 Відповісти
Правосуддя в країні померло, тепер вже офіційно.
30.12.2020 12:08 Відповісти
повний мутняк в країні...
Хто наводитиме лад?
30.12.2020 12:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Zh5oFWXDG4M Верю, ждёт нас удача. На святое дело идём - друга из беды вызволять.
30.12.2020 12:16 Відповісти
Ви тільки подивіться як злагоджено працює вся ця система кривосуддя коли потрібно відмазати потрібну людину. Як швейцарский годинник.
30.12.2020 12:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-v3ebJFzDgw теперь Горбатый (Голобородько)..я сказал Горбатый
30.12.2020 12:20 Відповісти
Вот вам зедебилы и пример,поро начнем посадки и мы самые честные.Банда янека ,просто детки из дет сада,по нарушениям законов и законности.Ждите!
30.12.2020 12:22 Відповісти
Да! Больше трэша!). Я бы даже сам так не придумал бы, чтоб убить рейт зелени во главе с янелохом)) В принципе досрочные парламентские уже почти факт, вопрос времени.
30.12.2020 12:29 Відповісти
Ну что, дурачки зебильные, поголосовали по приколу, поотвечали на вопросики зеленогнойского про пожизненный срок для коррупционеров? А сейчас чувствуете как течет у вас с макушки в глаза и за уши? Угадайте с двух раз, это божья роса или моча зеленогнойского (или кого-то из его шайки, когда этот чмошник иссякает).
30.12.2020 12:39 Відповісти
тьхуты...позорище позорное!
30.12.2020 12:50 Відповісти
Панове, це повний пізд.ц, пробач Боже! Скоро Кацапію та Білорусь переженемо по "демократії та законності"...
30.12.2020 13:20 Відповісти
Згідна з вами..
Все ж таки міцнішає думка, що ту гидоту потрібно просто відстрілювати.
Самий дієвий спосіб. Вони вибору нам не лишають. Або -або...
30.12.2020 13:29 Відповісти
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1344200477840437255 2 год

1/2 Прокурор Венедіктової Андрій Грицан відкликав клопотання про тримання під вартою Олега Татарова. І взагалі заявив, що підозра необґрунтована.
30.12.2020 13:28 Відповісти
Підозру Татарову підписав народний герой, коригувальник з вежі ДАПу позивний Прокурор. Який навіть серед кіборгів вважався легендою. Як красиво. Добро, зло. Герой. Мусор. Супер історія просто.
30.12.2020 14:06 Відповісти
Прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову - Цензор.НЕТ 9859
30.12.2020 14:12 Відповісти
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1344200479253934081 3 ч

2/2 Зрозуміли? Обвинувачення Антоненку, Кузьменко та Дугарь - обґрунтоване. Мене обґрунтовано звинуватили у захисті життя. А от корумпований проросійський колаборант Татаров - святий. Бо так сказав Зеленський. Зеленський = корупція.
30.12.2020 14:13 Відповісти
Цирк "Украина"...
Прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову - Цензор.НЕТ 3844
30.12.2020 15:32 Відповісти
 
 