Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко

Президент Володимир Зеленський демонструє вибіркове правосуддя, усуваючи від виконання обов'язків голови КС Олександра Тупицького, але заступаючись за заступника глави ОП Олега Татарова.

Про це пише у фейсбуці ексміністр оборони, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський своїм Указом відсторонив Тупицького від виконання обов’язків голови КС. З посиланням на норми КПК, на період досудового слідства. І правильно зробив, можна було б голосно вітати таке рішення. Якби... Якби той самий Зеленський не продовжував уперто кришувати заступника глави свого Офісу Татарова, хоча давно мав би його відсторонити, з посиланням на ті самі норми КПК, так само на період досудового слідства", - написав Гриценко.

Він вважає, що в цьому випадку можна говорити про вибіркове застосування закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин

"Звідси - тотальне свавілля прокурорів/суддів/силовиків і масова корупція, звідси - "Велике крадівництво" і повсюдне рейдерство чужої власності... Скільки б "інвестиційних нянь" на Банковій не понапридумували, при вибірковому правосудді владі/державі не повірять - ніхто!" - підсумував Гриценко.