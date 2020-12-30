УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10768 відвідувачів онлайн
Новини
8 483 48

Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко

Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко

Президент Володимир Зеленський демонструє вибіркове правосуддя, усуваючи від виконання обов'язків голови КС Олександра Тупицького, але заступаючись за заступника глави ОП Олега Татарова.

Про це пише у фейсбуці ексміністр оборони, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський своїм Указом відсторонив Тупицького від виконання обов’язків голови КС. З посиланням на норми КПК, на період досудового слідства. І правильно зробив, можна було б голосно вітати таке рішення. Якби... Якби той самий Зеленський не продовжував уперто кришувати заступника глави свого Офісу Татарова, хоча давно мав би його відсторонити, з посиланням на ті самі норми КПК, так само на період досудового слідства", - написав Гриценко.

Він вважає, що в цьому випадку можна говорити про вибіркове застосування закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справи Татарова вже немає - є справа Зеленського", - нардеп "Голосу" Юрчишин

"Звідси - тотальне свавілля прокурорів/суддів/силовиків і масова корупція, звідси - "Велике крадівництво" і повсюдне рейдерство чужої власності... Скільки б "інвестиційних нянь" на Банковій не понапридумували, при вибірковому правосудді владі/державі не повірять - ніхто!" - підсумував Гриценко.

Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко 01

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (25197) Тупицький Олександр (259) Татаров Олег (431)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
О, херой-полковник проявился. Запахло досрочными выборами. Пора на косовицу.
показати весь коментар
30.12.2020 01:32 Відповісти
+14
Цікаво, хто надоумив Зепу видати неконституційний указ. Тепер є всі підстави говорити про узурпацію влади і замах на конституційний лад. Конституційний Суд не визнає законним указ преЗедента. Рішення КС не підлягають оскарженню. Вава здуру кинув країну в конституційну кризу.

КС http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady опублікував спеціальне роз'яснення , в якому перерахував всі законні підстави припинення повноважень чи звільнення судді КС.

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

З огляду на приписи частини третьої статті 1491 Конституції України для ухвалення рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади необхідно щонайменше дванадцять голосів суддів Суду. У разі якщо за відповідне рішення не проголосувала необхідна кількість суддів Конституційного Суду України, Суддя продовжує виконання обов'язків за посадою.
Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити інше рішення щодо такого Судді.Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України.
показати весь коментар
30.12.2020 02:03 Відповісти
+12
Так дивно справді - вибори йдуть . Стільки усього Толя не коментував, а тут вискакує!
показати весь коментар
30.12.2020 01:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, херой-полковник проявился. Запахло досрочными выборами. Пора на косовицу.
показати весь коментар
30.12.2020 01:32 Відповісти
ага, так, як кришувать татарова, то вже і гриценка теж ! та не бійся Толю, ніхто тебе не зачепить в той собачой колотнечі, ти вже нікому не потрібний, іди вже відпочивай на генеральській пенсії
показати весь коментар
30.12.2020 01:43 Відповісти
Виявляється є ще більший ворог ніж ЗЕ - це Гриценко. Тролі накинулися на нього навіть коли Гриценко критикує ЗЕ. Паляться лахтольгінці. )))
показати весь коментар
30.12.2020 09:40 Відповісти
Когда же вас уже прекратят оплачивать, свидетели святого Петра мля! 😡
Достали мрази!
Любой пост о одном из немногих НОРМАЛЬНОМ, ПОРЯДОЧНОМ, ИМЕЮШЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧЕСТИ политике, начинается с мелочного обливания помочми, ПРШ - ПНХ! 😡
показати весь коментар
30.12.2020 10:25 Відповісти
Так дивно справді - вибори йдуть . Стільки усього Толя не коментував, а тут вискакує!
показати весь коментар
30.12.2020 01:51 Відповісти
Онотоле! что бы мы без тебя делали б...
показати весь коментар
30.12.2020 01:58 Відповісти
Цікаво, хто надоумив Зепу видати неконституційний указ. Тепер є всі підстави говорити про узурпацію влади і замах на конституційний лад. Конституційний Суд не визнає законним указ преЗедента. Рішення КС не підлягають оскарженню. Вава здуру кинув країну в конституційну кризу.

КС http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady опублікував спеціальне роз'яснення , в якому перерахував всі законні підстави припинення повноважень чи звільнення судді КС.

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

З огляду на приписи частини третьої статті 1491 Конституції України для ухвалення рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади необхідно щонайменше дванадцять голосів суддів Суду. У разі якщо за відповідне рішення не проголосувала необхідна кількість суддів Конституційного Суду України, Суддя продовжує виконання обов'язків за посадою.
Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити інше рішення щодо такого Судді.Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України.
показати весь коментар
30.12.2020 02:03 Відповісти
Українські судді це одне з найнебезпечніших злочинних угруповань країни і пробувати боротись з ними треба їхніми ж методами.
показати весь коментар
30.12.2020 02:57 Відповісти
ОП ще більш злочинне угрупування.
показати весь коментар
30.12.2020 03:13 Відповісти
Тут хитрість. Суддю не звільнилита призупинили виконання його обов'язків. Тому тут інша казуістика.
показати весь коментар
30.12.2020 06:48 Відповісти
Я не є фахівцем трудового права, але мені здається, що від роботи можна або відсторонити, або звільнити, а призупинити виконання обов'язків такого не має. На період відсутності працівника (відрядження, хвороба), розпорядженням керівника виконання його обов'язків може бути покладено на іншого співробітника, а коли працівник повертається на своє робоче місце то виконання його обов'язків іншим співробітником припиняється. Тут припинення зрозуміле. А такого, щоб працівник сидів на робочому місці, але призупинив виконання службових обов'язків - це якась новація від шапіто.
показати весь коментар
30.12.2020 12:55 Відповісти
Каста неприкасаемых, брахманы ёпта, недоделанные
показати весь коментар
30.12.2020 07:29 Відповісти
Странно но в статье конституции что вы приводите написано совсем другое. Этим и прославился наш кс что сам выдумывает конституцию, а не выполняет, впрочем как и другие ветви власти, законы. Но вы сильно этим не переймайтесь, тут просто спектакль на публику действия и кс и президента были явно скоординированы, вкратце: кс отменяет всю ответственность за незаконное обогащение и ложь в декларациях. После этого назк закрывает доступ в реестр деклараций, но президент с снбо открывает его и вноси туда все что нажито непосильным трудом ничего за это не будет. Прям 0 декларация обещанная перед выборами всем жуликам.
показати весь коментар
30.12.2020 08:40 Відповісти
Ти пишеш про звільнення. Але суддю ніхто не звільняв. Його відсторонили від виконання обов'язків на період проведення слідства. Це різні речі.
показати весь коментар
30.12.2020 13:26 Відповісти
КС http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady опублікував спеціальне роз'яснення , в якому перерахував всі законні підстави припинення повноважень чи звільнення судді КС.
показати весь коментар
30.12.2020 13:29 Відповісти
Мабуть, полковнику ніхто нє пішет. Полковніка ніхто нє ждьот.
показати весь коментар
30.12.2020 02:12 Відповісти
Якщо гора не йде до Магомета, то.... 😁
показати весь коментар
30.12.2020 05:45 Відповісти
Гриценко -
Зеленский отстранил Тупицкого, но крышует Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4755
показати весь коментар
30.12.2020 02:23 Відповісти
Поздно примерять белое пальто... ты лично крышевал зеленского и помогал ему прийти к власти, так что, как не крути - сам соучастник происходящего беспредела...
показати весь коментар
30.12.2020 02:56 Відповісти
Вижу порохоботнет визжит от Гриценко. Интересно, интересно. Не конкурент он вашему олигарху, не переживайте, его не выберут, у него нет краденных миллионов.
показати весь коментар
30.12.2020 04:58 Відповісти
Лапоть, как ткбе очко бубочки,ине зализали еще?
показати весь коментар
30.12.2020 06:47 Відповісти
Ця вся ботоферма Пєці працює на Зєлю. Жоден з порохоботів не сказав за всі два роки слова "дострокові". Вони тільки кажуть "зєбіли" і "жріть, що обрали".
Пєцю і Зєлю в одну камеру на довічне. Дострокові.
показати весь коментар
30.12.2020 07:13 Відповісти
А шо ж люлія , на кого працює ВАНА ..?

Ось і Анталотій "приходить до тями " , а де ж подівся " магутній голос правди " твоєї бахіні ,, чи її весь цей цирк в країні , влаштовує ??

Чому бздютівці в Раді , мовчать про дострокові , а ти гавкаєш ,, ти що Йоване , не згодний з своїми партійцями . ? .
показати весь коментар
30.12.2020 08:43 Відповісти
Поперше в мене є власна думка, якою я і керуюсь. Подруге Юля не мусить "гавкати" про дострокові, бо це має робити наше громадянське суспільство, до якого я і належу))
показати весь коментар
30.12.2020 09:55 Відповісти
. Ну як же - не мусить ? ВАНА лідер частини громадянського суспільства , повинна задавати тон .. ! А вона мовчить . А мовчить зазвичай , той кого все влаштовує ..

Де її протести проти підвищення енергетичних цін , проти підвищення тарифів ,, проти покривання зелупою - корупціонера татарова ,, проти зубожіння ( чи його вже нема ? ) , проти дірки в бюджеті - 300 млрд . ЧОМУ ЇЇ ВЛАШТОВУЄ ЗЕ-ВЛАДА ?? Як ти це поясниш , Вано ?
показати весь коментар
30.12.2020 10:21 Відповісти
татаров не підпорядковується президенту, в нього куратор Єрмак і посада в нього заступник керівника офісу. Тому президент не має права звільняти татарова бо тільки єрмак носить печатку президента в кишені.
показати весь коментар
30.12.2020 05:20 Відповісти
Товарищ Гриценко, вы тоже приложились к тому, чтобы у власти оказались зеленые аферисты.
показати весь коментар
30.12.2020 05:28 Відповісти
73 % болванов,это даже много для Африки
показати весь коментар
30.12.2020 06:05 Відповісти
Пєця чим від Зєлі відрізняється?
показати весь коментар
30.12.2020 07:09 Відповісти
Зєля взяв аванс за продаж всієї української землі іноземним ТНК, а Тупіцький його "ринок землі" визнав неконституційним без референдума. От Зєлю тепер плющить і ковбасить, як після кокса. Що робити? Віддавати аванс? Так гроші вже промотав. От Зєля і наїхав на Тупицького.
-----------------
Зєлю на довічне з конфіскацією разом з усіма єрмаками і татаровими. Дострокові президентські.
показати весь коментар
30.12.2020 07:07 Відповісти
Это не избирательное применение закона, это беспринципность.
показати весь коментар
30.12.2020 07:32 Відповісти
Він сам собі 100-відсотковий прокурор і створює ПАРАЗИТАРНИЙ режим в чужій державі!!!
показати весь коментар
30.12.2020 07:48 Відповісти
Ночью в КСУ писали "ответ идиоту"(о ком это они?) Сегодня - внеочередное заседание КСУ.
показати весь коментар
30.12.2020 08:13 Відповісти
Шмаркля борется за власть. А корупцию он фактически возглавляет.
показати весь коментар
30.12.2020 08:33 Відповісти
та ні, він у хвості плететься
показати весь коментар
30.12.2020 17:14 Відповісти
за Конституцією, сама непідсудна персона у нас - голова КС. Який би злочин він не вчинив.
показати весь коментар
30.12.2020 08:46 Відповісти
Самые большие сюзники шмаркли- порохоботы. Они не дают обществу объединится в борьбе с узурпатором, фактически разделяя его на 2 лагеря. А в парламенте они благополучно голосуют за те же законы, что и узеленские.
показати весь коментар
30.12.2020 08:53 Відповісти
Сходив дурачок слуга хабадної олігархії по великому на Конституцію. А ШО НЄЛЬЗЯ?
показати весь коментар
30.12.2020 08:58 Відповісти
Через указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького президента Володимира Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності за 4 статтями, якими передбачено й покарання у вигляді позбавлення волі.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2391 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2391 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2391 https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2391 Про це у коментарі https://bykvu.com/ Буквам розповів юрист Назар Чорний.

Однак у КСУ https://bykvu.com/ua/bukvy/u-ksu-zajavili-shho-vidstoronennja-tupickogo-superechitime-konstitucii/ попереджали , що такі дії суперечать Конституції. Юрист також наголосив, що цей указ не є законним.
"Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним", - зазначив Чорний.
Через підписання цього указу президента могли б притягнути до відповідальності щонайменше за 4 статтями Кримінального Кодексу України, зауважив юрист. А саме:ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу). Санкції статті передбачають покарання аж до позбавлення волі на 10 років.ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча). Таке діяння карається штрафом на суму до 8,5 тисяч гривень, обмеженням або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Санкції статті передбачають накладання штрафу до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років.ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
показати весь коментар
30.12.2020 09:29 Відповісти
По существу , все о чем сказал Гриценко(а он сказал о выборочном правосудии), все сказано правильно. С таким президентом будущего у страны нет. Нужны новые политики, такие как Сергей Кривонос.
показати весь коментар
30.12.2020 09:38 Відповісти
Кривонос не політик, а військовий, в нього є і інші справи
показати весь коментар
30.12.2020 17:17 Відповісти
Если человек выдвигает свою кандидатуру на пост президента,а Кривонос в 2019 году так и сделал,то он политик. И военный. Одно другому не мешает.
показати весь коментар
30.12.2020 19:07 Відповісти
АТАС
Татарову «Атас»
З'явився Микитась.
Та злодія здає,
Все виложив, що є.
Як той мільйони брав,
Та справи фальшував.
Але свій прокурор,
НАБУ створив терор.
Цим офіс Зелі спас,
Авакову дав «фас»,
Микитася злякати,
Якусь справу склепати.
І ті не розгубились,
«Злочини» появились.
Що ніби катував,
Та гроші вимагав.
Бо все в них на брехні,
І в ці буремні дні.
Брехня довго живе?
Та ні, ось-ось спливе.
30.12.2020 р.
Анатолій Березенський
показати весь коментар
30.12.2020 09:40 Відповісти
Онотолий, подскажи Зеленскому конем пойти
показати весь коментар
30.12.2020 10:04 Відповісти
Подвійні стандарти - це невід'ємна частина нашої дійсності. Щось я не можу пригадати, за якої влади було якось інакше...
показати весь коментар
30.12.2020 10:27 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ НИКОГО НЕ КРЫШУЕТ!!! Крышуют Ермак,Венедиктова и другие...ЗЕЛЕНСКИЙ ТОЛЬКО ИГРАЕТ РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА!!!!
показати весь коментар
30.12.2020 10:50 Відповісти
Навіть Гриценко не витримав.
показати весь коментар
27.03.2021 11:12 Відповісти
 
 