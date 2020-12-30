Зеленский отстранил Тупицкого, но крышует Татарова, - Гриценко

Президент Владимир Зеленский демонстрирует избирательно правосудие, отстраняя от исполнения обязанностей председателя КС Александра Тупицкого, но заступаясь за замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский своим Указом отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей председателя КС. Со ссылкой на нормы УПК, на период досудебного следствия. И правильно сделал, можно было бы громко приветствовать такое решение. Если бы... Если бы тот же Зеленский не продолжал упорно крышевать заместителя главы своего Офиса Татарова, хотя давно должен его отстранить, со ссылкой на те же нормы УПК, также на период досудебного следствия", - написал Гриценко.

Он считает, что в данном случае можно говорить об избирательном применении закона.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Дела Татарова уже нет - есть дело Зеленского", - нардеп "Голоса" Юрчишин

"Отсюда - тотальный произвол прокуроров/судей/силовиков и массовая коррупция, отсюда - "Большое крадительство" и повсеместное рейдерство чужой собственности ... Сколько бы "инвестиционных нянь" на Банковой не понапридумывали, при выборочном правосудии власти/государствеу не поверит - никто!" - подытожил Гриценко.