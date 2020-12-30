Зеленский отстранил Тупицкого, но крышует Татарова, - Гриценко
Президент Владимир Зеленский демонстрирует избирательно правосудие, отстраняя от исполнения обязанностей председателя КС Александра Тупицкого, но заступаясь за замглавы ОП Олега Татарова.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленский своим Указом отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей председателя КС. Со ссылкой на нормы УПК, на период досудебного следствия. И правильно сделал, можно было бы громко приветствовать такое решение. Если бы... Если бы тот же Зеленский не продолжал упорно крышевать заместителя главы своего Офиса Татарова, хотя давно должен его отстранить, со ссылкой на те же нормы УПК, также на период досудебного следствия", - написал Гриценко.
Он считает, что в данном случае можно говорить об избирательном применении закона.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Дела Татарова уже нет - есть дело Зеленского", - нардеп "Голоса" Юрчишин
"Отсюда - тотальный произвол прокуроров/судей/силовиков и массовая коррупция, отсюда - "Большое крадительство" и повсеместное рейдерство чужой собственности ... Сколько бы "инвестиционных нянь" на Банковой не понапридумывали, при выборочном правосудии власти/государствеу не поверит - никто!" - подытожил Гриценко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Достали мрази!
Любой пост о одном из немногих НОРМАЛЬНОМ, ПОРЯДОЧНОМ, ИМЕЮШЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧЕСТИ политике, начинается с мелочного обливания помочми, ПРШ - ПНХ! 😡
КС http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady опублікував спеціальне роз'яснення , в якому перерахував всі законні підстави припинення повноважень чи звільнення судді КС.
Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.
З огляду на приписи частини третьої статті 1491 Конституції України для ухвалення рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади необхідно щонайменше дванадцять голосів суддів Суду. У разі якщо за відповідне рішення не проголосувала необхідна кількість суддів Конституційного Суду України, Суддя продовжує виконання обов'язків за посадою.
Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити інше рішення щодо такого Судді.Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України.
Пєцю і Зєлю в одну камеру на довічне. Дострокові.
Ось і Анталотій "приходить до тями " , а де ж подівся " магутній голос правди " твоєї бахіні ,, чи її весь цей цирк в країні , влаштовує ??
Чому бздютівці в Раді , мовчать про дострокові , а ти гавкаєш ,, ти що Йоване , не згодний з своїми партійцями . ? .
Де її протести проти підвищення енергетичних цін , проти підвищення тарифів ,, проти покривання зелупою - корупціонера татарова ,, проти зубожіння ( чи його вже нема ? ) , проти дірки в бюджеті - 300 млрд . ЧОМУ ЇЇ ВЛАШТОВУЄ ЗЕ-ВЛАДА ?? Як ти це поясниш , Вано ?
-----------------
Зєлю на довічне з конфіскацією разом з усіма єрмаками і татаровими. Дострокові президентські.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ Про це у коментарі https://bykvu.com/ Буквам розповів юрист Назар Чорний.
Однак у КСУ https://bykvu.com/ua/bukvy/u-ksu-zajavili-shho-vidstoronennja-tupickogo-superechitime-konstitucii/ попереджали , що такі дії суперечать Конституції. Юрист також наголосив, що цей указ не є законним.
"Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним", - зазначив Чорний.
Через підписання цього указу президента могли б притягнути до відповідальності щонайменше за 4 статтями Кримінального Кодексу України, зауважив юрист. А саме:ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу). Санкції статті передбачають покарання аж до позбавлення волі на 10 років.ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча). Таке діяння карається штрафом на суму до 8,5 тисяч гривень, обмеженням або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Санкції статті передбачають накладання штрафу до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років.ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
Татарову «Атас»
З'явився Микитась.
Та злодія здає,
Все виложив, що є.
Як той мільйони брав,
Та справи фальшував.
Але свій прокурор,
НАБУ створив терор.
Цим офіс Зелі спас,
Авакову дав «фас»,
Микитася злякати,
Якусь справу склепати.
І ті не розгубились,
«Злочини» появились.
Що ніби катував,
Та гроші вимагав.
Бо все в них на брехні,
І в ці буремні дні.
Брехня довго живе?
Та ні, ось-ось спливе.
30.12.2020 р.
Анатолій Березенський