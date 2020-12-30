РУС
Зеленский отстранил Тупицкого, но крышует Татарова, - Гриценко

Президент Владимир Зеленский демонстрирует избирательно правосудие, отстраняя от исполнения обязанностей председателя КС Александра Тупицкого, но заступаясь за замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский своим Указом отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей председателя КС. Со ссылкой на нормы УПК, на период досудебного следствия. И правильно сделал, можно было бы громко приветствовать такое решение. Если бы... Если бы тот же Зеленский не продолжал упорно крышевать заместителя главы своего Офиса Татарова, хотя давно должен его отстранить, со ссылкой на те же нормы УПК, также на период досудебного следствия", - написал Гриценко.

Он считает, что в данном случае можно говорить об избирательном применении закона.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Дела Татарова уже нет - есть дело Зеленского", - нардеп "Голоса" Юрчишин

"Отсюда - тотальный произвол прокуроров/судей/силовиков и массовая коррупция, отсюда - "Большое крадительство" и повсеместное рейдерство чужой собственности ... Сколько бы "инвестиционных нянь" на Банковой не понапридумывали, при выборочном правосудии власти/государствеу не поверит - никто!" - подытожил Гриценко.

Автор: 

Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (21647) Тупицкий Александр (234) Татаров Олег (371)
О, херой-полковник проявился. Запахло досрочными выборами. Пора на косовицу.
30.12.2020 01:32 Ответить
+14
Цікаво, хто надоумив Зепу видати неконституційний указ. Тепер є всі підстави говорити про узурпацію влади і замах на конституційний лад. Конституційний Суд не визнає законним указ преЗедента. Рішення КС не підлягають оскарженню. Вава здуру кинув країну в конституційну кризу.

КС http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady опублікував спеціальне роз'яснення , в якому перерахував всі законні підстави припинення повноважень чи звільнення судді КС.

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

З огляду на приписи частини третьої статті 1491 Конституції України для ухвалення рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади необхідно щонайменше дванадцять голосів суддів Суду. У разі якщо за відповідне рішення не проголосувала необхідна кількість суддів Конституційного Суду України, Суддя продовжує виконання обов'язків за посадою.
Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити інше рішення щодо такого Судді.Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України.
30.12.2020 02:03 Ответить
+12
Так дивно справді - вибори йдуть . Стільки усього Толя не коментував, а тут вискакує!
30.12.2020 01:51 Ответить
О, херой-полковник проявился. Запахло досрочными выборами. Пора на косовицу.
30.12.2020 01:32 Ответить
ага, так, як кришувать татарова, то вже і гриценка теж ! та не бійся Толю, ніхто тебе не зачепить в той собачой колотнечі, ти вже нікому не потрібний, іди вже відпочивай на генеральській пенсії
30.12.2020 01:43 Ответить
Виявляється є ще більший ворог ніж ЗЕ - це Гриценко. Тролі накинулися на нього навіть коли Гриценко критикує ЗЕ. Паляться лахтольгінці. )))
30.12.2020 09:40 Ответить
Когда же вас уже прекратят оплачивать, свидетели святого Петра мля! 😡
Достали мрази!
Любой пост о одном из немногих НОРМАЛЬНОМ, ПОРЯДОЧНОМ, ИМЕЮШЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧЕСТИ политике, начинается с мелочного обливания помочми, ПРШ - ПНХ! 😡
30.12.2020 10:25 Ответить
Так дивно справді - вибори йдуть . Стільки усього Толя не коментував, а тут вискакує!
30.12.2020 01:51 Ответить
Онотоле! что бы мы без тебя делали б...
30.12.2020 01:58 Ответить
Цікаво, хто надоумив Зепу видати неконституційний указ. Тепер є всі підстави говорити про узурпацію влади і замах на конституційний лад. Конституційний Суд не визнає законним указ преЗедента. Рішення КС не підлягають оскарженню. Вава здуру кинув країну в конституційну кризу.

КС http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady опублікував спеціальне роз'яснення , в якому перерахував всі законні підстави припинення повноважень чи звільнення судді КС.

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

З огляду на приписи частини третьої статті 1491 Конституції України для ухвалення рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади необхідно щонайменше дванадцять голосів суддів Суду. У разі якщо за відповідне рішення не проголосувала необхідна кількість суддів Конституційного Суду України, Суддя продовжує виконання обов'язків за посадою.
Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити інше рішення щодо такого Судді.Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України.
30.12.2020 02:03 Ответить
Українські судді це одне з найнебезпечніших злочинних угруповань країни і пробувати боротись з ними треба їхніми ж методами.
30.12.2020 02:57 Ответить
ОП ще більш злочинне угрупування.
30.12.2020 03:13 Ответить
Тут хитрість. Суддю не звільнилита призупинили виконання його обов'язків. Тому тут інша казуістика.
30.12.2020 06:48 Ответить
Я не є фахівцем трудового права, але мені здається, що від роботи можна або відсторонити, або звільнити, а призупинити виконання обов'язків такого не має. На період відсутності працівника (відрядження, хвороба), розпорядженням керівника виконання його обов'язків може бути покладено на іншого співробітника, а коли працівник повертається на своє робоче місце то виконання його обов'язків іншим співробітником припиняється. Тут припинення зрозуміле. А такого, щоб працівник сидів на робочому місці, але призупинив виконання службових обов'язків - це якась новація від шапіто.
30.12.2020 12:55 Ответить
Каста неприкасаемых, брахманы ёпта, недоделанные
30.12.2020 07:29 Ответить
Странно но в статье конституции что вы приводите написано совсем другое. Этим и прославился наш кс что сам выдумывает конституцию, а не выполняет, впрочем как и другие ветви власти, законы. Но вы сильно этим не переймайтесь, тут просто спектакль на публику действия и кс и президента были явно скоординированы, вкратце: кс отменяет всю ответственность за незаконное обогащение и ложь в декларациях. После этого назк закрывает доступ в реестр деклараций, но президент с снбо открывает его и вноси туда все что нажито непосильным трудом ничего за это не будет. Прям 0 декларация обещанная перед выборами всем жуликам.
30.12.2020 08:40 Ответить
Ти пишеш про звільнення. Але суддю ніхто не звільняв. Його відсторонили від виконання обов'язків на період проведення слідства. Це різні речі.
30.12.2020 13:26 Ответить
КС http://www.ccu.gov.ua/novyna/informaciya-shchodo-vidstoronennya-suddi-konstytuciynogo-sudu-********-vid-posady опублікував спеціальне роз'яснення , в якому перерахував всі законні підстави припинення повноважень чи звільнення судді КС.
30.12.2020 13:29 Ответить
Мабуть, полковнику ніхто нє пішет. Полковніка ніхто нє ждьот.
30.12.2020 02:12 Ответить
Якщо гора не йде до Магомета, то.... 😁
30.12.2020 05:45 Ответить
Гриценко -
30.12.2020 02:23 Ответить
Поздно примерять белое пальто... ты лично крышевал зеленского и помогал ему прийти к власти, так что, как не крути - сам соучастник происходящего беспредела...
30.12.2020 02:56 Ответить
Вижу порохоботнет визжит от Гриценко. Интересно, интересно. Не конкурент он вашему олигарху, не переживайте, его не выберут, у него нет краденных миллионов.
30.12.2020 04:58 Ответить
Лапоть, как ткбе очко бубочки,ине зализали еще?
30.12.2020 06:47 Ответить
Ця вся ботоферма Пєці працює на Зєлю. Жоден з порохоботів не сказав за всі два роки слова "дострокові". Вони тільки кажуть "зєбіли" і "жріть, що обрали".
Пєцю і Зєлю в одну камеру на довічне. Дострокові.
30.12.2020 07:13 Ответить
А шо ж люлія , на кого працює ВАНА ..?

Ось і Анталотій "приходить до тями " , а де ж подівся " магутній голос правди " твоєї бахіні ,, чи її весь цей цирк в країні , влаштовує ??

Чому бздютівці в Раді , мовчать про дострокові , а ти гавкаєш ,, ти що Йоване , не згодний з своїми партійцями . ? .
30.12.2020 08:43 Ответить
Поперше в мене є власна думка, якою я і керуюсь. Подруге Юля не мусить "гавкати" про дострокові, бо це має робити наше громадянське суспільство, до якого я і належу))
30.12.2020 09:55 Ответить
. Ну як же - не мусить ? ВАНА лідер частини громадянського суспільства , повинна задавати тон .. ! А вона мовчить . А мовчить зазвичай , той кого все влаштовує ..

Де її протести проти підвищення енергетичних цін , проти підвищення тарифів ,, проти покривання зелупою - корупціонера татарова ,, проти зубожіння ( чи його вже нема ? ) , проти дірки в бюджеті - 300 млрд . ЧОМУ ЇЇ ВЛАШТОВУЄ ЗЕ-ВЛАДА ?? Як ти це поясниш , Вано ?
30.12.2020 10:21 Ответить
татаров не підпорядковується президенту, в нього куратор Єрмак і посада в нього заступник керівника офісу. Тому президент не має права звільняти татарова бо тільки єрмак носить печатку президента в кишені.
30.12.2020 05:20 Ответить
Товарищ Гриценко, вы тоже приложились к тому, чтобы у власти оказались зеленые аферисты.
30.12.2020 05:28 Ответить
73 % болванов,это даже много для Африки
30.12.2020 06:05 Ответить
Пєця чим від Зєлі відрізняється?
30.12.2020 07:09 Ответить
Зєля взяв аванс за продаж всієї української землі іноземним ТНК, а Тупіцький його "ринок землі" визнав неконституційним без референдума. От Зєлю тепер плющить і ковбасить, як після кокса. Що робити? Віддавати аванс? Так гроші вже промотав. От Зєля і наїхав на Тупицького.
-----------------
Зєлю на довічне з конфіскацією разом з усіма єрмаками і татаровими. Дострокові президентські.
30.12.2020 07:07 Ответить
Это не избирательное применение закона, это беспринципность.
30.12.2020 07:32 Ответить
Він сам собі 100-відсотковий прокурор і створює ПАРАЗИТАРНИЙ режим в чужій державі!!!
30.12.2020 07:48 Ответить
Ночью в КСУ писали "ответ идиоту"(о ком это они?) Сегодня - внеочередное заседание КСУ.
30.12.2020 08:13 Ответить
Шмаркля борется за власть. А корупцию он фактически возглавляет.
30.12.2020 08:33 Ответить
та ні, він у хвості плететься
30.12.2020 17:14 Ответить
за Конституцією, сама непідсудна персона у нас - голова КС. Який би злочин він не вчинив.
30.12.2020 08:46 Ответить
Самые большие сюзники шмаркли- порохоботы. Они не дают обществу объединится в борьбе с узурпатором, фактически разделяя его на 2 лагеря. А в парламенте они благополучно голосуют за те же законы, что и узеленские.
30.12.2020 08:53 Ответить
Сходив дурачок слуга хабадної олігархії по великому на Конституцію. А ШО НЄЛЬЗЯ?
30.12.2020 08:58 Ответить
Через указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького президента Володимира Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності за 4 статтями, якими передбачено й покарання у вигляді позбавлення волі.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2391 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2391 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%9A%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%A0 Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2391 https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskogo-mozhut-posaditi-cherez-ukaz-shhodo-golovi-ksu-tupickogo/ Зеленський відсторонив Тупицького, але кришує Татарова, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2391 Про це у коментарі https://bykvu.com/ Буквам розповів юрист Назар Чорний.

Однак у КСУ https://bykvu.com/ua/bukvy/u-ksu-zajavili-shho-vidstoronennja-tupickogo-superechitime-konstitucii/ попереджали , що такі дії суперечать Конституції. Юрист також наголосив, що цей указ не є законним.
"Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним", - зазначив Чорний.
Через підписання цього указу президента могли б притягнути до відповідальності щонайменше за 4 статтями Кримінального Кодексу України, зауважив юрист. А саме:ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу). Санкції статті передбачають покарання аж до позбавлення волі на 10 років.ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча). Таке діяння карається штрафом на суму до 8,5 тисяч гривень, обмеженням або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Санкції статті передбачають накладання штрафу до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років.ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
30.12.2020 09:29 Ответить
По существу , все о чем сказал Гриценко(а он сказал о выборочном правосудии), все сказано правильно. С таким президентом будущего у страны нет. Нужны новые политики, такие как Сергей Кривонос.
30.12.2020 09:38 Ответить
Кривонос не політик, а військовий, в нього є і інші справи
30.12.2020 17:17 Ответить
Если человек выдвигает свою кандидатуру на пост президента,а Кривонос в 2019 году так и сделал,то он политик. И военный. Одно другому не мешает.
30.12.2020 19:07 Ответить
АТАС
Татарову «Атас»
З'явився Микитась.
Та злодія здає,
Все виложив, що є.
Як той мільйони брав,
Та справи фальшував.
Але свій прокурор,
НАБУ створив терор.
Цим офіс Зелі спас,
Авакову дав «фас»,
Микитася злякати,
Якусь справу склепати.
І ті не розгубились,
«Злочини» появились.
Що ніби катував,
Та гроші вимагав.
Бо все в них на брехні,
І в ці буремні дні.
Брехня довго живе?
Та ні, ось-ось спливе.
30.12.2020 р.
Анатолій Березенський
30.12.2020 09:40 Ответить
Онотолий, подскажи Зеленскому конем пойти
30.12.2020 10:04 Ответить
Подвійні стандарти - це невід'ємна частина нашої дійсності. Щось я не можу пригадати, за якої влади було якось інакше...
30.12.2020 10:27 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ НИКОГО НЕ КРЫШУЕТ!!! Крышуют Ермак,Венедиктова и другие...ЗЕЛЕНСКИЙ ТОЛЬКО ИГРАЕТ РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА!!!!
30.12.2020 10:50 Ответить
Навіть Гриценко не витримав.
27.03.2021 11:12 Ответить
 
 