Конкурс з обрання керівника САП стартує 25 січня, - Венедіктова
В середу, 20 січня, відбулося засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).
Про це повідомила в Facebook генпрокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
"Оголошення буде опубліковано на сайті Офісу генпрокурора впродовж трьох найближчих днів разом з нормативними актами, що регулюють діяльність Комісії та проведення конкурсу", - написала вона.
За словами Венедіктової, вже процес відбору керівника почнеться з понеділка.
"Чекаємо на професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові у чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП і показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів", - написала Венедіктова.
Нагадаємо, після звільнення Назара Холодницького з посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в серпні 2020 року в.о. глави САП автоматично призначено його першого заступника Максима Грищука.
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