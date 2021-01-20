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Конкурс з обрання керівника САП стартує 25 січня, - Венедіктова

Конкурс з обрання керівника САП стартує 25 січня, - Венедіктова

В середу, 20 січня, відбулося засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Про це повідомила в Facebook генпрокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Оголошення буде опубліковано на сайті Офісу генпрокурора впродовж трьох найближчих днів разом з нормативними актами, що регулюють діяльність Комісії та проведення конкурсу", - написала вона.

За словами Венедіктової, вже процес відбору керівника почнеться з понеділка.

"Чекаємо на професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові у чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП і показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів", - написала Венедіктова.

Конкурс з обрання керівника САП стартує 25 січня, - Венедіктова 01

Нагадаємо, після звільнення Назара Холодницького з посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в серпні 2020 року в.о. глави САП автоматично призначено його першого заступника Максима Грищука.

Автор: 

конкурс (1285) Грищук Максим (45) Венедіктова Ірина (829)


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В ньому знову ну чисто випадково переможе ще один шнирь Венедиктової-портнова з Харкова?
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20.01.2021 20:05 Відповісти
Ой, хоч би не говорили, що то за конкурс буде...
Байден знає за такі "конкурси"...
Еє, Байден сам втручатися не буде. Але Блінкен буде гарчати. І, чим скоріше Волкер приїде - тим скоріше "вашингтонський обком" запрацює.
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20.01.2021 20:32 Відповісти
Пусть конкурс в САП проводит США или Литва. У нас шмаркля назначит такого корупционера, на котором пробы негде будет ставить.
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20.01.2021 20:38 Відповісти
і назначать, не сумнівайся
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20.01.2021 20:40 Відповісти
 
 