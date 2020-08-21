В.о голови САП замість Холодницького буде призначений Грищук
Виконувачем обов'язків спеціалізованого антикорупційного прокурора замість звільненого сьогодні Назара Холодницького буде призначений перший заступник спеціалізованого антикорупційного прокурора Максим Грищук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після звільнення Назара Холодницького з поста глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за інформацією Цензор.НЕТ, згідно із законодавчими нормами в.о. глави САП буде автоматично призначений його перший заступник Максим Грищук.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із заступником глави САП Максимом Грищуком: Коли я приїхав у штаб після 17 діб під ДАПом, офіцери дивились на мене так, наче я з пекла повернувся.
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Це про Холодницького,Ситника...
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