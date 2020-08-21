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В.о голови САП замість Холодницького буде призначений Грищук

В.о голови САП замість Холодницького буде призначений Грищук

Виконувачем обов'язків спеціалізованого антикорупційного прокурора замість звільненого сьогодні Назара Холодницького буде призначений перший заступник спеціалізованого антикорупційного прокурора Максим Грищук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після звільнення Назара Холодницького з поста глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за інформацією Цензор.НЕТ, згідно із законодавчими нормами в.о. глави САП буде автоматично призначений його перший заступник Максим Грищук.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із заступником глави САП Максимом Грищуком: Коли я приїхав у штаб після 17 діб під ДАПом, офіцери дивились на мене так, наче я з пекла повернувся.

Також читайте: Холодницький пішов із САП

Автор: 

Грищук Максим (45) Холодницький (661)


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Топ коментарі
+7
Ну это временно пока Не Лох Оманский Пискуна или Портнова не поставит!
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21.08.2020 13:33
+6
какое "пекло" - чувак автоматически стал и.о. пока порнов не назначит какую нибудь сосну. А киборга потом тихонько выпрут и новосте в прессе уже не будет
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21.08.2020 13:38
+5
Надеюсь , что ещё не скурвился
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21.08.2020 13:33
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Надеюсь , что ещё не скурвился
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21.08.2020 13:33 Відповісти
Чому це так хвилює запаребрік?
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21.08.2020 13:37 Відповісти
Для тупых в бронепоезде, я из Харькова
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21.08.2020 13:56 Відповісти
Харьков на 70% любители "запоребрика". Единственный большой украинский город, не считая Донецка и Луганска( но то даунбас и с ним всё понятно), который вывесил на своей мэрии флаг паРаши и избивали проукраинских граждан, которые выходили на мирные митинги. Ни Днепр, ни Одесса, ни Николаев и т.д такого не сделали.
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21.08.2020 14:15 Відповісти
Мне теперь повеситься или , как ты ********* в Польшу и оттуда любить родину ?
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21.08.2020 14:42 Відповісти
Інна , незвертай увагу на вселяких недоумків !!))
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21.08.2020 14:50 Відповісти
Зверніть увагу, у Інни власівська ганчірка майоріє у першому коментарі. Вас це не насторожує?
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21.08.2020 14:54 Відповісти
Ні !! Тут у богатьох вселяки ганчірки та ніки, від кого чи чого маскуються не зрозуміло !! Я під власним ім"ям , під прапором моєї країни !!))
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21.08.2020 14:58 Відповісти
..если скурвилась- звездуй хоть в парашку
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21.08.2020 23:51 Відповісти
Конечно скурвился, это именно он закрыл дело по прокурору Кулику или есть надежда что он там манной небесной питается? Оставь надежду всяк туда входящий.
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21.08.2020 13:43 Відповісти
Ну это временно пока Не Лох Оманский Пискуна или Портнова не поставит!
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21.08.2020 13:33 Відповісти
Это тот Портнов,что Юга ,под конец своей каденции ,с него санкции снял?
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21.08.2020 13:37 Відповісти
Ні, це той портнов, що на даний момент керує Генпрокуратурою.
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21.08.2020 13:39 Відповісти
Я понял.Питроликсеич Портнова посадил,а Зеля выпустил?Питроликсеич даже Штепу не посадил,а не то,что кого-то посерьезней.А зачем было сажать старых друзей?Ляпнэ ото что-то патриотическое,вместо того,чтоб что-то сделать,-и все довольны.Во,мовляв,який Гетьман нещадний до ворогів!
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21.08.2020 13:54 Відповісти
Зараз Порох при владі? І не бачу я, щоб когось із старої шобли посадив Вувузела. А ні, посадив- на жирні посади)))
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21.08.2020 16:39 Відповісти
А я шо,спорю?Такое же брехливое мурло.Детки уже в домиках,где чиновники жили и "весенние посадки").Нам с ними чи пороблэно?
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21.08.2020 16:49 Відповісти
Та пороблено... Це наслідки окупації расєєю нашої країни...
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21.08.2020 16:50 Відповісти
Это последствия нашей тупости и лени в 91-ом году,когда позволили красножопым остаться у власти.И договорняки Черновола с Кравчуком.Надо было гнать их,а мы сидели и ждали чего-то от этих тварей.Сейчас вспоминаю и удивляюсь на сколько же мы были идиотами.А теперь жрем последствия
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21.08.2020 16:58 Відповісти
Это когда Луценко с Портнова санкции снял? Ты бояры перепил мил человек!
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21.08.2020 13:43 Відповісти
А ты почитай ответ Генпрокуратуры на запрос Канады,дятел шоколадный.И на календарь,**** тупая,бэнькы свои раскрой.Когда с Портнова сняли санкции,кто был Генпрокурором?Юга.Так,шо еще надо доказывать,чмо недоколыханное?
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21.08.2020 13:49 Відповісти
Петики никогда ничего не доказывают. Зачем? Главное - вброс.
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21.08.2020 13:55 Відповісти
А что они могут доказать?Нихера.Вонять ото токо и всех,кто Питруню не любит,проклинать)
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21.08.2020 13:58 Відповісти
Так зараз на портнові вже є санкції? Чи може, він взагалі сидить у сізо?)))
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21.08.2020 16:49 Відповісти
Какие санкции?О чем вы?Они там все уже давно обо всем договорились между собой,а нам представление показывают о "Власти и Оппозиции".Зачем представление?А чтоб народ разосрать.Чтоб МЫ между собой срались,а они спокойно себе тырили,сменяя друг друга у власти
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21.08.2020 16:54 Відповісти
Свято место - пусто не бывает или недолго мучалась старушка - или на наше место придут другие, молодые и политически грамотные
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21.08.2020 13:33 Відповісти
И теперь коррупционерам будет устроено такое же пекло как и в ДАПе или как обычно, "решите вопросы"?
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21.08.2020 13:33 Відповісти
какое "пекло" - чувак автоматически стал и.о. пока порнов не назначит какую нибудь сосну. А киборга потом тихонько выпрут и новосте в прессе уже не будет
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21.08.2020 13:38 Відповісти
Глупо думать что первый заместитель там прям весь такой честный патриот.
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21.08.2020 13:38 Відповісти
Буде цей хлопець не довго бо він не задовільняє з такою біографією зрадника Ермака . Буде скоро один з пшонківської "гвардії" .
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21.08.2020 13:40 Відповісти
народження нового доларового мільйонера..?
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21.08.2020 13:46 Відповісти
Судя по комментариям, то пэтина креатура холодницкий , который Труханову смски слал перед обысками, что 'будем завтра' , гораздо удобнее, чем новый назначенный киборг.
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21.08.2020 14:00 Відповісти
Вам писав але щось глюкануло..див. нижче..
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21.08.2020 14:04 Відповісти
Жаль,що в Україні абсолютнку бездіяльність на посту не можна хоч якось покарати..

Це про Холодницького,Ситника...
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21.08.2020 14:03 Відповісти
Так саме в Україні можно безкарно публічно брехати !!))
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21.08.2020 14:47 Відповісти
Про Сытника спорно. Про Холодницкого согласна
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21.08.2020 14:50 Відповісти
Танюша, система перетравлює майже усіх..або просто викидає на смітник..тому різницю ми навряд відчуємо..
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21.08.2020 14:03 Відповісти
Це в Україні можно мутити , а в корумпованій системі ніяких муток бути не може !!!)))
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21.08.2020 14:46 Відповісти
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21.08.2020 15:19 Відповісти
Я оптимистка. И верю, что кроме людей, любящих деньги, есть люди, уважающие себя и своё имя. Зарплата, к тому же, у него будет хорошая.
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21.08.2020 14:47 Відповісти
Це добре, що ще є оптимісти..наприклад я це вже втратив..(
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21.08.2020 15:15 Відповісти
знову глючить..
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21.08.2020 15:16 Відповісти
Чому втратив,так занадто давно змагаєшься за демократію ???))
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21.08.2020 15:21 Відповісти
і в неї теж втратив..
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21.08.2020 15:26 Відповісти
Ти не відпові!! Давно змагаєшься?? Я доречі теж впадав в депресію ,дуже неприємна річ !!)))
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21.08.2020 15:29 Відповісти
Кто будет назначен вместо Холодницкого.....это как решит гауляйтер Украины Ермак и закон тут не при чем.
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21.08.2020 16:12 Відповісти
«НовоЯз» по-Зеленському:
Торгівля державними посадами - «перемовини стосовно кадрових питань на комерційній основі…»Просто брат Єрмака зараз зайнятий іншими питаннями... От звільниться, і підбере кандидатуру на посаду глави САП...
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21.08.2020 17:55 Відповісти
Вижу, как сильно изменился контингент форумчан за последние годы. Новички совсем не в курсе. Знакомьтесь, это Максим Грищук

В.о голови САП замість Холодницького буде призначений Грищук - Цензор.НЕТ 6861
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21.08.2020 18:54 Відповісти
 
 