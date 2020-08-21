И.о главы САП вместо Холодницкого будет назначен Грищук
Исполняющим обязанности специализированного антикоррупционного прокурора вместо уволившегося сегодня Назара Холодницкого будет назначен первый заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Максим Грищук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После увольнения Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по информации Цензор.НЕТ, согласно законодательным наромам и.о. главы САП будет автоматически назначен его первый заместитель Максим Грищук.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с замглавы САП Максимом Грищуком: Коли я приїхав у штаб після 17 діб під ДАПом, офіцери дивились на мене так, наче я з пекла повернувся.
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