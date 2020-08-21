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И.о главы САП вместо Холодницкого будет назначен Грищук

И.о главы САП вместо Холодницкого будет назначен Грищук

Исполняющим обязанности специализированного антикоррупционного прокурора вместо уволившегося сегодня Назара Холодницкого будет назначен первый заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Максим Грищук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После увольнения Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по информации Цензор.НЕТ, согласно законодательным наромам и.о. главы САП будет автоматически назначен его первый заместитель Максим Грищук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Холодницкий ушел из САП. ДОКУМЕНТ

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с замглавы САП Максимом Грищуком: Коли я приїхав у штаб після 17 діб під ДАПом, офіцери дивились на мене так, наче я з пекла повернувся.

Автор: 

Грищук Максим (54) Холодницкий (706) САП (2058)


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Топ комментарии
+7
Ну это временно пока Не Лох Оманский Пискуна или Портнова не поставит!
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21.08.2020 13:33
+6
какое "пекло" - чувак автоматически стал и.о. пока порнов не назначит какую нибудь сосну. А киборга потом тихонько выпрут и новосте в прессе уже не будет
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21.08.2020 13:38
+5
Надеюсь , что ещё не скурвился
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21.08.2020 13:33
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Надеюсь , что ещё не скурвился
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21.08.2020 13:33 Ответить
Чому це так хвилює запаребрік?
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21.08.2020 13:37 Ответить
Для тупых в бронепоезде, я из Харькова
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21.08.2020 13:56 Ответить
Харьков на 70% любители "запоребрика". Единственный большой украинский город, не считая Донецка и Луганска( но то даунбас и с ним всё понятно), который вывесил на своей мэрии флаг паРаши и избивали проукраинских граждан, которые выходили на мирные митинги. Ни Днепр, ни Одесса, ни Николаев и т.д такого не сделали.
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21.08.2020 14:15 Ответить
Мне теперь повеситься или , как ты ********* в Польшу и оттуда любить родину ?
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21.08.2020 14:42 Ответить
Інна , незвертай увагу на вселяких недоумків !!))
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21.08.2020 14:50 Ответить
Зверніть увагу, у Інни власівська ганчірка майоріє у першому коментарі. Вас це не насторожує?
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21.08.2020 14:54 Ответить
Ні !! Тут у богатьох вселяки ганчірки та ніки, від кого чи чого маскуються не зрозуміло !! Я під власним ім"ям , під прапором моєї країни !!))
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21.08.2020 14:58 Ответить
..если скурвилась- звездуй хоть в парашку
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21.08.2020 23:51 Ответить
Конечно скурвился, это именно он закрыл дело по прокурору Кулику или есть надежда что он там манной небесной питается? Оставь надежду всяк туда входящий.
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21.08.2020 13:43 Ответить
Ну это временно пока Не Лох Оманский Пискуна или Портнова не поставит!
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21.08.2020 13:33 Ответить
Это тот Портнов,что Юга ,под конец своей каденции ,с него санкции снял?
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21.08.2020 13:37 Ответить
Ні, це той портнов, що на даний момент керує Генпрокуратурою.
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21.08.2020 13:39 Ответить
Я понял.Питроликсеич Портнова посадил,а Зеля выпустил?Питроликсеич даже Штепу не посадил,а не то,что кого-то посерьезней.А зачем было сажать старых друзей?Ляпнэ ото что-то патриотическое,вместо того,чтоб что-то сделать,-и все довольны.Во,мовляв,який Гетьман нещадний до ворогів!
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21.08.2020 13:54 Ответить
Зараз Порох при владі? І не бачу я, щоб когось із старої шобли посадив Вувузела. А ні, посадив- на жирні посади)))
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21.08.2020 16:39 Ответить
А я шо,спорю?Такое же брехливое мурло.Детки уже в домиках,где чиновники жили и "весенние посадки").Нам с ними чи пороблэно?
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21.08.2020 16:49 Ответить
Та пороблено... Це наслідки окупації расєєю нашої країни...
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21.08.2020 16:50 Ответить
Это последствия нашей тупости и лени в 91-ом году,когда позволили красножопым остаться у власти.И договорняки Черновола с Кравчуком.Надо было гнать их,а мы сидели и ждали чего-то от этих тварей.Сейчас вспоминаю и удивляюсь на сколько же мы были идиотами.А теперь жрем последствия
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21.08.2020 16:58 Ответить
Это когда Луценко с Портнова санкции снял? Ты бояры перепил мил человек!
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21.08.2020 13:43 Ответить
А ты почитай ответ Генпрокуратуры на запрос Канады,дятел шоколадный.И на календарь,**** тупая,бэнькы свои раскрой.Когда с Портнова сняли санкции,кто был Генпрокурором?Юга.Так,шо еще надо доказывать,чмо недоколыханное?
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21.08.2020 13:49 Ответить
Петики никогда ничего не доказывают. Зачем? Главное - вброс.
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21.08.2020 13:55 Ответить
А что они могут доказать?Нихера.Вонять ото токо и всех,кто Питруню не любит,проклинать)
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21.08.2020 13:58 Ответить
Так зараз на портнові вже є санкції? Чи може, він взагалі сидить у сізо?)))
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21.08.2020 16:49 Ответить
Какие санкции?О чем вы?Они там все уже давно обо всем договорились между собой,а нам представление показывают о "Власти и Оппозиции".Зачем представление?А чтоб народ разосрать.Чтоб МЫ между собой срались,а они спокойно себе тырили,сменяя друг друга у власти
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21.08.2020 16:54 Ответить
Свято место - пусто не бывает или недолго мучалась старушка - или на наше место придут другие, молодые и политически грамотные
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21.08.2020 13:33 Ответить
И теперь коррупционерам будет устроено такое же пекло как и в ДАПе или как обычно, "решите вопросы"?
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21.08.2020 13:33 Ответить
какое "пекло" - чувак автоматически стал и.о. пока порнов не назначит какую нибудь сосну. А киборга потом тихонько выпрут и новосте в прессе уже не будет
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21.08.2020 13:38 Ответить
Глупо думать что первый заместитель там прям весь такой честный патриот.
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21.08.2020 13:38 Ответить
Буде цей хлопець не довго бо він не задовільняє з такою біографією зрадника Ермака . Буде скоро один з пшонківської "гвардії" .
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21.08.2020 13:40 Ответить
народження нового доларового мільйонера..?
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21.08.2020 13:46 Ответить
Судя по комментариям, то пэтина креатура холодницкий , который Труханову смски слал перед обысками, что 'будем завтра' , гораздо удобнее, чем новый назначенный киборг.
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21.08.2020 14:00 Ответить
Вам писав але щось глюкануло..див. нижче..
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21.08.2020 14:04 Ответить
Жаль,що в Україні абсолютнку бездіяльність на посту не можна хоч якось покарати..

Це про Холодницького,Ситника...
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21.08.2020 14:03 Ответить
Так саме в Україні можно безкарно публічно брехати !!))
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21.08.2020 14:47 Ответить
Про Сытника спорно. Про Холодницкого согласна
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21.08.2020 14:50 Ответить
Танюша, система перетравлює майже усіх..або просто викидає на смітник..тому різницю ми навряд відчуємо..
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21.08.2020 14:03 Ответить
Це в Україні можно мутити , а в корумпованій системі ніяких муток бути не може !!!)))
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21.08.2020 14:46 Ответить
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21.08.2020 15:19 Ответить
Я оптимистка. И верю, что кроме людей, любящих деньги, есть люди, уважающие себя и своё имя. Зарплата, к тому же, у него будет хорошая.
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21.08.2020 14:47 Ответить
Це добре, що ще є оптимісти..наприклад я це вже втратив..(
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21.08.2020 15:15 Ответить
знову глючить..
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21.08.2020 15:16 Ответить
Чому втратив,так занадто давно змагаєшься за демократію ???))
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21.08.2020 15:21 Ответить
і в неї теж втратив..
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21.08.2020 15:26 Ответить
Ти не відпові!! Давно змагаєшься?? Я доречі теж впадав в депресію ,дуже неприємна річ !!)))
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21.08.2020 15:29 Ответить
Кто будет назначен вместо Холодницкого.....это как решит гауляйтер Украины Ермак и закон тут не при чем.
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21.08.2020 16:12 Ответить
«НовоЯз» по-Зеленському:
Торгівля державними посадами - «перемовини стосовно кадрових питань на комерційній основі…»Просто брат Єрмака зараз зайнятий іншими питаннями... От звільниться, і підбере кандидатуру на посаду глави САП...
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21.08.2020 17:55 Ответить
Вижу, как сильно изменился контингент форумчан за последние годы. Новички совсем не в курсе. Знакомьтесь, это Максим Грищук

В.о голови САП замість Холодницького буде призначений Грищук - Цензор.НЕТ 6861
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21.08.2020 18:54 Ответить
 
 