Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Генпрокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала побиття стоматологом дітей у Рівному. За її словами, зараз у країні треба посилювати кримінальну відповідальність за злочини проти дітей, а також наголосила на необхідності ратифікації Стамбульської конвенції.
Про це вона заявила під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, відповідаючи на запитання про випадок з рівненським стоматологом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Що стосується дитячого насильства - це питання у мене так само номер один, зокрема, ратифікації Стамбульської конвенції. Потрібно цим займатися, і, мабуть, справді слід ухвалювати зміни до Кримінального кодексу, а може, навіть, я прийду з цим. Нам потрібно посилювати кримінальну відповідальність за злочини проти дітей. І треба подумати про ратифікацію Стамбульської конвенції", - зазначила Венедіктова.
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И сколько у нее вопросо ноиер один??? До двух считать не умеет??
Потрібен не штраф, а позбавлення ліцензції, або як мінімум заборона працювати з дітьми.
Навіть якись там відомий рівненський лікар її захищав, "ніхто не бачив, що було до відео", типу, могло щось таке бути, що б виправдало її.
https://www.facebook.com/paul.silkovskyi/posts/3752703998098017
Але у випадку зі стоматологом смішно казати про якусь важливу попередню історію - погану поведінка дитини. Бо погана поведінка дитини перед очікуванням болю - то природна поведінка, і вона ще не вміє керувати собою. А лікарів вчать, як поводитися в таких випадках. До того ж по кодексу поведінки лікар не повинен обурюватися поведінкою пацієнта. Може лікарку навчили саме проявляти насилля як єдиний спосіб? Тут я наче підказую лікарці, як оправдуватися: "А я що? Мене так вчили!"
Ты, Зараза, Татарова уже наказала?
НАСИЛЬНО никто ничего не вправе делать, ни с ребенком, ни со взрослым.
Все имитируют бурную деятельность: давайте увеличим наказание за то и за это!
Скоро будем как в средневековье: за кражу мешка картошки - виселица!
Страна дураков...
Дивуюсь, чому вона досі з цілими руками.
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