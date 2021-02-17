Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність

Генпрокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала побиття стоматологом дітей у Рівному. За її словами, зараз у країні треба посилювати кримінальну відповідальність за злочини проти дітей, а також наголосила на необхідності ратифікації Стамбульської конвенції.

Про це вона заявила під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, відповідаючи на запитання про випадок з рівненським стоматологом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується дитячого насильства - це питання у мене так само номер один, зокрема, ратифікації Стамбульської конвенції. Потрібно цим займатися, і, мабуть, справді слід ухвалювати зміни до Кримінального кодексу, а може, навіть, я прийду з цим. Нам потрібно посилювати кримінальну відповідальність за злочини проти дітей. І треба подумати про ратифікацію Стамбульської конвенції", - зазначила Венедіктова.

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