Венедиктова об избиении стоматологом детей в Ривном: нужно ужесточать уголовную ответственность
Новости Цензор.НЕТ Общество
Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала избиение стоматологом детей в Ривном. По ее словам, сейчас в стране нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей, а также отметила необходимость ратификации Стамбульской конвенции.
Об этом она заявила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос о случае с ривненским стоматологом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Что касается детского насилия - этот вопрос у меня так же номер один, в частности, ратификации Стамбульской конвенции. Нужно этим заниматься, и, видимо, действительно необходимо принимать изменения в Уголовный кодекс, а может, даже, я приду с этим. Нам нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей. И надо подумать о ратификации Стамбульской конвенции", - отметила Венедиктова.
Пожалуйста, подождите...
И сколько у нее вопросо ноиер один??? До двух считать не умеет??
Потрібен не штраф, а позбавлення ліцензції, або як мінімум заборона працювати з дітьми.
Навіть якись там відомий рівненський лікар її захищав, "ніхто не бачив, що було до відео", типу, могло щось таке бути, що б виправдало її.
https://www.facebook.com/paul.silkovskyi/posts/3752703998098017
Але у випадку зі стоматологом смішно казати про якусь важливу попередню історію - погану поведінка дитини. Бо погана поведінка дитини перед очікуванням болю - то природна поведінка, і вона ще не вміє керувати собою. А лікарів вчать, як поводитися в таких випадках. До того ж по кодексу поведінки лікар не повинен обурюватися поведінкою пацієнта. Може лікарку навчили саме проявляти насилля як єдиний спосіб? Тут я наче підказую лікарці, як оправдуватися: "А я що? Мене так вчили!"
Ты, Зараза, Татарова уже наказала?
НАСИЛЬНО никто ничего не вправе делать, ни с ребенком, ни со взрослым.
Все имитируют бурную деятельность: давайте увеличим наказание за то и за это!
Скоро будем как в средневековье: за кражу мешка картошки - виселица!
Страна дураков...
Дивуюсь, чому вона досі з цілими руками.
.