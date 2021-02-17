Венедиктова об избиении стоматологом детей в Ривном: нужно ужесточать уголовную ответственность

Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала избиение стоматологом детей в Ривном. По ее словам, сейчас в стране нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей, а также отметила необходимость ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом она заявила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос о случае с ривненским стоматологом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается детского насилия - этот вопрос у меня так же номер один, в частности, ратификации Стамбульской конвенции. Нужно этим заниматься, и, видимо, действительно необходимо принимать изменения в Уголовный кодекс, а может, даже, я приду с этим. Нам нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей. И надо подумать о ратификации Стамбульской конвенции", - отметила Венедиктова.

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