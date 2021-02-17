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Венедиктова об избиении стоматологом детей в Ривном: нужно ужесточать уголовную ответственность

Новости Цензор.НЕТ Общество

Венедиктова об избиении стоматологом детей в Ривном: нужно ужесточать уголовную ответственность

Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала избиение стоматологом детей в Ривном. По ее словам, сейчас в стране нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей, а также отметила необходимость ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом она заявила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос о случае с ривненским стоматологом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается детского насилия - этот вопрос у меня так же номер один, в частности, ратификации Стамбульской конвенции. Нужно этим заниматься, и, видимо, действительно необходимо принимать изменения в Уголовный кодекс, а может, даже, я приду с этим. Нам нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей. И надо подумать о ратификации Стамбульской конвенции", - отметила Венедиктова.

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Топ комментарии
+11
Надо не Закон ужесточать, а неотвратимость наказания обеспечить. Вы судью Вовка на допрос доставить не в состоянии, преступников из под стражи отпускаете. Толку, что им будет вместо 5 дет 10 светить,, один хрен они вам из-за бугра дули крутят
Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 3345
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17.02.2021 18:18
+9
как там муж венедиктовой поживает с 700.000 "выходного пособия", почему она до сих пор занимает место ГПУ и что там НАБУ думает на счет этого эпизода коррупции в высших эшелонах валсти?
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17.02.2021 18:24
+5
самая лучшая отмазка, если не хочеться достичь результата - **** зебильская, пора начинать работать и в серёзь.
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17.02.2021 17:58
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самая лучшая отмазка, если не хочеться достичь результата - **** зебильская, пора начинать работать и в серёзь.
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17.02.2021 17:58 Ответить
А у Абрама своя программа 😂😂😂
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17.02.2021 18:24 Ответить
" - этот вопрос у меня так же номер один, (Источник: https://censor.net/ru/n3248518 )"

И сколько у нее вопросо ноиер один??? До двух считать не умеет??
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17.02.2021 17:59 Ответить
Потрібно виконувати існуючі ЗУ Венедиктова об избиении стоматологом детей в Ривном: нужно ужесточать уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 1727 Венедиктова об избиении стоматологом детей в Ривном: нужно ужесточать уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 1418
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17.02.2021 18:01 Ответить
За існуючим "умисне легке тілесне ушкодження" це штрафик, який вона і не помітить.
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17.02.2021 18:14 Ответить
Це - напад на дитину з метою отримати грошову винагороду за стоматологічні послуги Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 149
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17.02.2021 18:55 Ответить
Стоматологов много, а вот работы для них мало.
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17.02.2021 19:02 Ответить
Не все грошима міряється. Я проти величезних штрафів, бо треба буде роками доводити, що відео було справжнє і т. п. Невеликий штраф + вже існуюче відео зроблять свою роботу і допоможуть їй у боротьбі за звання "Ільза Кох у стоматології", а також написати статтю "Використання методів воєнно-польової хірургії у дитячій стоматології".
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17.02.2021 19:00 Ответить
В такій хворій країні в неї буде своя армія пацієнтів-дітоненависників.
Потрібен не штраф, а позбавлення ліцензції, або як мінімум заборона працювати з дітьми.
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17.02.2021 19:10 Ответить
Народна "слава" в неї вже є. Ніякої армії пацієнтів у неї вже не буде.
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17.02.2021 19:18 Ответить
То ви просто не читали коменти прихильників, яких потім не стало видно під навалою ненависників)
Навіть якись там відомий рівненський лікар її захищав, "ніхто не бачив, що було до відео", типу, могло щось таке бути, що б виправдало її.
https://www.facebook.com/paul.silkovskyi/posts/3752703998098017
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17.02.2021 19:22 Ответить
Даремно рівненський лікар виправдовує дії колеги. Очевидно, що з корпоративної солідарності, точніше сказати з неправильного розуміння корпоративної солідарності. Так, в якості аргументу він приводить думку про те, що "ніхто не бачив, що було на відео до і після". Він пропонує уявити ситуацію, де ми бачимо і засуджуємо покарання людиною А людини Б за щось, що ми не бачили. А якби побачили, то стали б на сторону А.
Але у випадку зі стоматологом смішно казати про якусь важливу попередню історію - погану поведінка дитини. Бо погана поведінка дитини перед очікуванням болю - то природна поведінка, і вона ще не вміє керувати собою. А лікарів вчать, як поводитися в таких випадках. До того ж по кодексу поведінки лікар не повинен обурюватися поведінкою пацієнта. Може лікарку навчили саме проявляти насилля як єдиний спосіб? Тут я наче підказую лікарці, як оправдуватися: "А я що? Мене так вчили!"
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17.02.2021 21:35 Ответить
А КАК НАСЧЁТ РАСХИТИТЕЛЕЙ КАЗНЫ И РАЗНЫХ МАРОДЁРОВ? А как насчёт коррупции в высших эшелонах власти? А то как насчёт простых людей, так эта **** в первых рядах. Палача м-ля из себя корчит.
Ты, Зараза, Татарова уже наказала? Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 3358
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17.02.2021 18:03 Ответить
Есть абсолютно неуговариваемые дети. Их конечно не нужно бить, но прикрикнуть иногда полезно. Если не помогает и это, то общий наркоз. Но кто его будет оплачивать, если это интернат или что-нибудь в этом роде.
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17.02.2021 18:06 Ответить
При чем тут ***** интернат? Частный стоматолог.
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17.02.2021 18:11 Ответить
Ніхто немає права на маніпуляції з неповолітніми без присутності батьків...
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17.02.2021 18:57 Ответить
не можешь уговорить - значит, не уговорил. и ребенок уходит.
НАСИЛЬНО никто ничего не вправе делать, ни с ребенком, ни со взрослым.
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17.02.2021 22:06 Ответить
Законы не работают, но никого это не волнует.
Все имитируют бурную деятельность: давайте увеличим наказание за то и за это!
Скоро будем как в средневековье: за кражу мешка картошки - виселица!
Страна дураков...
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17.02.2021 18:07 Ответить
Покидьки системи правоохорони Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 1335
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17.02.2021 19:03 Ответить
Та божевільна **** вже видалила свій фейсбук...
Дивуюсь, чому вона досі з цілими руками.
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17.02.2021 18:13 Ответить
Надо не Закон ужесточать, а неотвратимость наказания обеспечить. Вы судью Вовка на допрос доставить не в состоянии, преступников из под стражи отпускаете. Толку, что им будет вместо 5 дет 10 светить,, один хрен они вам из-за бугра дули крутят
Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 3345
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17.02.2021 18:18 Ответить
100% истина, именно так - с перва покажите, что каждый преступник кто нарушил закон умышленно, получил мах указанное в законе. А если нет то какая разница, что там допишет в законе.
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17.02.2021 19:08 Ответить
как там муж венедиктовой поживает с 700.000 "выходного пособия", почему она до сих пор занимает место ГПУ и что там НАБУ думает на счет этого эпизода коррупции в высших эшелонах валсти?
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17.02.2021 18:24 Ответить
Увеличивать ответственность за коррупцию
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17.02.2021 18:49 Ответить
Ну шож ти стрАшное такое, прокурорша страшная?!)))
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17.02.2021 19:26 Ответить
У этой Бенедиктовой один плюс, что привлекательная женщина, если не фотошоп. А так вполне даже ничего. С удовольствием поухаживал при стечении обстоятельств
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18.02.2021 12:32 Ответить
Максік максімов, не треба хизуватися своїми збоченнями!) Мабуть ви є бенятиктивський муж, якого її папка прикупив за нездатні заліки!))) Які ж ви всі жалюгідні! Фу,мля!
.
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02.03.2021 14:35 Ответить
Мда. Это тот случай, когда этим мнением можно воспользоваться лишь в туалете на пользу жкт. Психологическую экспертизу нужно делать, прежде чем пускать к детям. Дети разные, тихие, орущие, хамские и дерущиеся бывают. И это не оправдывает насилие в их сторону, в будущем это травмированное создание будет озлобленное и натворит делов, либо начнет пить и загубит возможный талант.
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17.02.2021 19:56 Ответить
А раніше на прийомі у дитячого стоматолога нещасну дитину тримали і мама і медсестра, - чому їх не розстрілювали?
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17.02.2021 20:21 Ответить
бенядіктова, а що там на рахунок татарова чути?
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17.02.2021 21:21 Ответить
Есть экспертиза повреждений детям, был составлен акт? Если нет, то это обычная првокация родителей, которые не прекратили прием у стоматолога, а спокойненько снимали все на смартофон, чтоб потом потребовать компенсацию "за избиение"
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18.02.2021 04:52 Ответить
Маразм! Отвлечение внимания людей от действительно насущных проблем! Война в Донбассе. Падение уровня жизни, рост цен и тарифов. Рост уголовной преступности, а не то что стоматолог потрясла ребенка, который сопротивлялся приему. Ну, смех и только! Низкая квалификация судей и прокуроров, начиная с самого верха!
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18.02.2021 05:15 Ответить
Максік, по перше, війна не В , а НА Дамбасє,який тимчасово знаходицця під анексією фуйла!
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02.03.2021 16:40 Ответить
 
 