Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Україна почне вакцинацію від COVID-19 з вакцини AstraZeneca виробництва Індії. Перші щеплення будуть зроблені до кінця тижня.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Думаю, що перше, з чого ми почнемо вакцинуватися, це саме вакцина компанії AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute (Індія)", - сказав Степанов.
Міністр додав, що 500 тис. доз вакцини AstraZeneca мають прибути в Україну до кінця тижня.
"До кінця тижня вони мають бути вже в Україні. Там вирішуються питання логістики, відвантаження безпосередньо з Індії, фрахт літака та інше", - сказав він.
Степанов нагадав, що питаннями логістики займається британське закупівельне агентство Crown Agents, однак МОЗ перебуває на постійному зв'язку з виробником вакцини Serum Institute.
Будь ласка, зачекайте...
вот раньше знахари )))) свое зелье первыми отхлебывали)))
тем более не всем переболевшим (взаправду))) нужно ширятся ...можно и погодить )))
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Чудес не бывает. Вот, кого избрали, вот так они и наработали
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Берите и колите эту вакцину сами, уроды зеленые и зеленский с коломойским , пусть обязательно показательно всю свою семью вакцинирует!
Уроды!
У владельцев фармотрасли нет желания вкладывать в исследования. Только копируют.
А то, что есть завод - вовсе не значит, что он ведет разработки новых АФИ.
По поводу неплохих советских вакцин
"Анализ, представленный на Vaccine Cell Substrate Conference в 2004 году[15], показал, что вакцины, применяемые в странах бывшего Советского блока, в Китае, Японии и Африке, могли быть заражены SV40 до 1980 года, это означает, что сотни миллионов людей могли быть заражены вирусом."
Просто повезло, что у людей вирус SV40 не реплицируется.
Европа привьётся и закроет свои границы для всех не привитых, будем гнить безвыездными и радоваться видосикам нашего артиста, играющего роль президента и потихоньку вымирать.
Вот уж действительно популизм убивает.
Себя жалко, я не выбирала этот адский цирк, а теперь придётся хлебать со всем радовавшимся новым лицам народом.
Источник: https://censor.net/ru/n3248570
tZE inform
@tZEinform
·56 мин
Если вспышки COVID-19 в Черновицкой и Ивано-Франковской области связаны со штаммами «SARS-CoV-2» отличными от основной ветки, то те кого вакцинируют AstraZeneca могут заболеть повторно. Что окончательно угробит и без того, невысокий уровень доверия к вакцинации.
1.721.178Смертей из-за инфекционных
заболеваний этом году
1.007.784Смертей детей до 5ти лет
этом году
5.647.331Абортов этом году
40.980Смертей матерей при родах
этом году
42.494.094ВИЧ-инфицированных людей
222.884Смертей, вызванных ВИЧ этом году
1.088.909Смертей, вызванных раком этом году
52.284Смертей вызванных малярией этом году
6.051.179.855Сигарет выкурено сегодня
662.796Смертей, вызванных курением
этом году
331.607Связанные с алкоголем
смерти этом году
142.177Самоубийств этом году
$ 53.040.389.888расходы на незаконные
наркотики этом году
178.976Жертв ДТП этом году
Знаешь, я тут подумал... для того, чтобы склонять заблудшие души на кривую дорожку антиваксерства... достаточно не делать НИЧЕГО.
Г-н Степанов прекрасно справляется и сам))
И вообще не так. Это как выполнять советы министра, не знающего физики... который советует прыгать с окна воисполнение его доли с гешефта тех, кто на таких прыжках зарабатывает.
Грустно? С какой стороны посмотреть.
В твоем примере: прыгающему с балкону подростку родители ни разу не говорили мол "отойди от балкона" когда он к нему приближался чтоб заглянуть вниз? Не верю. Говорили и н раз. Даже самый забитый алкаш скажет.
Подросток ведь, не дитя. А следовательно - возраст тот, в котором хотя бы базовому пониманию физики - учат.
То есть все возможности в плане не подвергать свою жизнь риску падения с балкона - дают. А дальше... кто сумел их использовать то есть внял им - тот жизнеспособен. Кто не смог... тот не смог. Естественный отбор как он есть.
Речь не в "знал". Речь во "внял или нет".
Не надо неумение (полное, как ты говоришь) справляться с проблемами валить на родителей. Это личная проблема нежизнеспособной особи. То что она не хочет барахтаться до последнего - признак нежизнеспособности.
Родители конечно имеют влияние, равно как и посторонние особы... но удел, как говорится, каждый кует себе сам. Сам.
С одной стороны - ты прав. Воспитание важно.
С другой - особь, имеющая изначально НЕнормальную генетику - она эволюционно не воспримет самые мудрейшие наставления родителей.
В общем я бы не валил все на родителей, однозначно. Прыгала сама? Сама.
Вина родителей есть, тут не отрицаю. Но не абсолютная и далеко не определяющая.
Гибридизация с чуждым расе геномом. Отчего не проявлялась? Проявлялась. Во внешних признаках (несвойственный цвет волос, глаз...) и поведенческих реакциях (отсутствие воли, храбрости и так далее).
"Гетерóзис (от др.-греч. ἕτερος 'другой, различный' и -ωσις 'состояние') - увеличение жизнеспособности гибридов вследствие унаследования определённого набора аллелей различных генов от своих разнородных родителей.
Увеличение жизнеспособности гибридов первого поколения в результате гетерозиса связывают с переходом генов в гетерозиготное состояние, при этом рецессивные полулетальные аллели, снижающие жизнеспособность гибридов, не проявляются. Также в результате гетерозиготации могут образовываться несколько аллельных вариантов фермента, действующих в сумме более эффективно, чем поодиночке (в гомозиготном состоянии). Механизм действия гетерозиса ещё не окончательно выяснен. Явление гетерозиса зависит от степени родства между родительскими особями: чем более отдалёнными родственниками являются родительские особи, тем в большей степени проявляется эффект гетерозиса у гибридов первого поколения."
И не надо смешивать инбридинг и ... ежа с ужом.
Будь все так хорошо... для жизнеспособного потомства родовитую собаку надо скрещивать с дворнягой. Ценнейший экземпляр получится жеж! Ибо куда уж дальше.
Только вот никто так не делат. И смесок всегда дешевле чистокровной породы.
Так и в обсуждаемом явлении.
Антип, я в курсе множества литературы, которая утверждает, что смески / гибриды это хорошо, а толерантность так вообще наше всё. Считаю чушью.
ПС Если ее выгонят и она наплодит по 4-5 щенят каждый год. Для эволюции самое то. Та что в буде даст 1-2 приплода, да и то если хозяин захочет.
За даними Держстату, за 2020 рік в Україні померло 616,84 тисяч осіб. Це на 6,1% більше, ніж за 2019 рік. При цьому народилося 293,46 тисяч осіб - на 5% менше, ніж в 2019 році - пише "Західний кур'єр". Впадають в око високі показники смертності, які перевищують аналогічні за 2019 рік на 35,7 тисячі. Держстат констатує, що в грудні 2020 року відзначено різке зростання числа померлих в порівнянні з груднем 2019 року. Показник склав 42,9%, або 67,66 тисяч осіб.
Там за 10мес. было меньше но по итогам года - больше. Мы обсуждали причины и выяснили, что если считать в обратную сторону по ожидаемой продолжительности жизни (и по средней тоже), то в предыдущий год родилось больше, а следовательно и умерло - больше.
И ковид (если зайти на сайт госстата и посмотреть) - 20к. А в одном только декабре превышение 35к... так шо... не сходится. Даже и близко.
20к. за 12 месяцев и 35к. только за декабрь.
Меня в этой статье пугает больше всего фраза
При цьому народилося 293,46 тисяч осіб - на 5% менше, ніж в 2019 році
1. Там надо считать отдельно для мужчин и для женщин.
2. Такая модель не учитывает миграционных процессов.
3. Использование средней ожидаемой продолжительности жизни некорректно, тк она рассчитывается исходя из постоянства смертности для данного поколения на момент их рождения - это весьма далеко от реалий.
Теперь понятно, почему так много подростков с высоток выбрасывается...