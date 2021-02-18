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Вакцинацию в Украине начнут препаратом AstraZeneca производства Индии, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцинацию в Украине начнут препаратом AstraZeneca производства Индии, - Степанов

Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии. Первые прививки будут сделаны до конца недели.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)", - сказал Степанов.

Министр добавил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели.

"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Если до конца недели вакцины в Украине не будет, то нардепы поднимут вопрос увольнения Степанова, - "слуга народа" Гетманцев

Степанов напомнил, что вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, однако Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Они себе пфайзер купили, а простому люду - AstraZeneca индийскую. ПНХ!
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17.02.2021 22:52
+15
В дупло себе уколи, степанов!
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17.02.2021 22:49
+13
Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 3391
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17.02.2021 23:10
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На меркаве ездят в синагогу. Но в тех землях уже практически все привиты. Почему-то.
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18.02.2021 00:35 Ответить
И вам должно быть пох, какой вакциной, вы же весь этот год делали вид, шо спасаете чужие жизни, поэтому продолжайте, это просто следующий уровень.
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17.02.2021 22:58 Ответить
Що за істерика?
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17.02.2021 23:21 Ответить
А вам должно быть пох какой болезнью болеть.
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18.02.2021 06:58 Ответить
интересно...первым преЗЕдент что-то там показательно шыранет...или степашка...
вот раньше знахари )))) свое зелье первыми отхлебывали)))
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17.02.2021 22:56 Ответить
єта публика на камеру ширанется физраствором. С них станется
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17.02.2021 23:00 Ответить
я так и написал - что-то там ширанет (тоже не верю в правдоподобность)))
тем более не всем переболевшим (взаправду))) нужно ширятся ...можно и погодить )))
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17.02.2021 23:02 Ответить
Evropa toze takyje polucila,no proizvodstva Golandiji
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17.02.2021 22:57 Ответить
Proizvoditel Golandija, .Tak pisut u nas na nix
MedImmune Pharma B.V., Nijmegen Lagelandseweg 78 Nijmegen, 6545CG Nyderlandai
Registracija Sveciji
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17.02.2021 23:06 Ответить
Так ее курят а не ширяют...
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17.02.2021 23:18 Ответить
Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 4849
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19.02.2021 07:55 Ответить
це все, на що вистачило грошей після того, як у грошовий потік встромили клювики степано-богатирьови
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17.02.2021 22:58 Ответить
Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 3391
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17.02.2021 23:10 Ответить
да уж, развелось пид...в при владе ишака
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17.02.2021 23:13 Ответить
Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 4755
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17.02.2021 23:17 Ответить
А що не так? Рівень нашого преза - це африканський дрібний диктатор.

Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 2785
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17.02.2021 23:28 Ответить
Супрунша,ты *****,хде?Вернись,прощу за фсю твою некомпетентность...
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17.02.2021 23:20 Ответить
Почти месяц (с 23.01.2021 г.) стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводятся. Нет реактивов. Это просто так закончится не могло. Ивано-Франковская область за 5 дней забившая все койки больными ковид и сидящая без кислорода - это только начало ... Пандемия не прошла. Вторая, третья и четвертая волна могут быть еще более жесткими. И пока в стране нет вакцины, пока не выработался коллективный иммунитет против коронавируса, каждый находится в опасности. И если в ближайшее время высшее руководство государства, Минздрав и «Медзакупівлі» не создадут эффективную систему закупки и доставки средств защиты, число заболевших медиков будет только расти. А в опустевших больницах спасать «тяжелых» пациентов будет некому… (с)
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17.02.2021 23:29 Ответить
По Ивано - Франковску кто - то с распылителем пробегся в людных местах, вирус распылил , чтобы панику подстегнуть и все побежали вакцинироваться. Тут ты прав, вторая, третья и четвертая волна могут быть еще более жесткими, потому что миллионы на кону премии за вакцинацию исполнителям..
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18.02.2021 01:50 Ответить
Almost a joker
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17.02.2021 23:29 Ответить
Наивные избиратели ждут от них чуда!
Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 2224

Чудес не бывает. Вот, кого избрали, вот так они и наработали
Вакцина от коронавируса: обещания мэра Киева Кличко и министра МОЗ Степанова оказались банальным пиаром
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17.02.2021 23:30 Ответить
Только Англия более менее сносно к ней отнеслась у читывая там огромный рост заболеваемости.Остальной мир крайне негативно относиться к данной вакцине особенно её применение к людям старше 60+.Это самая дешёвая вакцина.
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17.02.2021 23:51 Ответить
Кстати в Китае уже идут аресты и конфискация поддельных вакцин.Вот вам и добрый вечер.
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17.02.2021 23:52 Ответить
С китайскою "вакциною" якось невдобно получилось? Китайська поліція зламала поставку до України... Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 2565

Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19, арестованы более 80 человек
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17.02.2021 23:58 Ответить
Гнать тебя в шею нужно!
Берите и колите эту вакцину сами, уроды зеленые и зеленский с коломойским , пусть обязательно показательно всю свою семью вакцинирует!
Уроды!
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18.02.2021 00:01 Ответить
А что африканской вакцины небыло?
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18.02.2021 00:45 Ответить
...украина какая на Астрозенеку по счету в мире. третья? ее в европе еще кто то взял?......наличие английской прокладки главное подтвердил.....блад.! инкубатор клоунов при власти.
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18.02.2021 00:47 Ответить
Дай Бог, чтобы не подделка. Индусы вообще хорошие лекарства делают, но в Индии существуют целые фабрики, которые выпускают поддельные лекарства в скопированных упаковках. Вообще. НУЖНО СВОЮ ВАКЦИНУ ИМЕТЬ. Украина выпускает неплохие лекарства, почему бы не наладить выпуск своей вакцины. Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 3452
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18.02.2021 00:58 Ответить
Посмотрите, сколько НОВЫХ лекарств выпустила фармотрасль Украины за последние 30 лет. Аж ни одного. Все генерики - те, что разработаны кем-то и наних закончился срок патентной защиты.
У владельцев фармотрасли нет желания вкладывать в исследования. Только копируют.
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18.02.2021 07:04 Ответить
у Украины хорошая база фармакологическая как научная, так и промышленная, вон сколько заводов. И продукция покупалась. Ни один завод не стоял. В 2012 вообще был прорыв, когда украинские заводы заработали деньжищи на экспорте. И новые лекарства создавали и продавали. В советское время 80 % вакцин (очень неплохих между прочим) делали в Украине. Можно просто вложиться немного, все это возродить, и даже на внутреннем рынке можно заработать. Проблема в том, что глобальные фармакологические гиганты этого могут не позволить. Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 9894
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18.02.2021 11:08 Ответить
Ну, из всех достижений - корвалол советских времен (переделки из немецкого валокардина) и амизон (институтская разработка 80-х). Ни одно их активных действующих веществ наши фармгиганы в практику не ввели. Только вариации на темы генериков или новые композиции из уже давно известных веществ.
А то, что есть завод - вовсе не значит, что он ведет разработки новых АФИ.
По поводу неплохих советских вакцин
"Анализ, представленный на Vaccine Cell Substrate Conference в 2004 году[15], показал, что вакцины, применяемые в странах бывшего Советского блока, в Китае, Японии и Африке, могли быть заражены SV40 до 1980 года, это означает, что сотни миллионов людей могли быть заражены вирусом."
Просто повезло, что у людей вирус SV40 не реплицируется.
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18.02.2021 11:25 Ответить
Ага, тобто антип знає про зараженість вакцин посторонніми біологічними матеріалами? Ну хто антип після цього?
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19.02.2021 07:58 Ответить
Антип після цього ерудована людина, яка ділиться своїми знаннями. А, якщо Володимир Білик збирається вакцинуватися вакциною, зробленою в СРСР до 1980 року - хто він після цього? Вам що, дідусь свою вакцину у спадок залишив?
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19.02.2021 10:18 Ответить
Особливо сподобалось "решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее". Твою ж дивізію! Як свої сраки звозить на курорти, візразу знаходяться і літаки, і "прочее". А як вакцину привезти, то треба ще хтозна-скільки "рішать вопроси"...Источник: https://censor.net/ru/n3248570
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18.02.2021 01:21 Ответить
Говорили народу разумные люди еще в самом начале, как только начали продавать этого безграмотного клоуна, что это неразумно. Так нет, он же обещал снизить тарифы! А задуматься, что он с таким же успехом мог обещать хоть звёзды с неба, он же понятия не имел ни о тарифах, ни вообще о том, как работает государство безумном порыве народ не смог. Ну хоть бы после его избрания остановились. Нет, они еще навыбирали в Раду всяких поваров, фотографов, безработных и прочую шелупонь, доверив им свои жизни. Те навыбирали правительство, в котором нет ни одного путящего управленца. Теперь имеем сплошной кризис в экономике, а теперь еще и полный провал вакцинации.
Европа привьётся и закроет свои границы для всех не привитых, будем гнить безвыездными и радоваться видосикам нашего артиста, играющего роль президента и потихоньку вымирать.
Вот уж действительно популизм убивает.
Себя жалко, я не выбирала этот адский цирк, а теперь придётся хлебать со всем радовавшимся новым лицам народом.
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18.02.2021 01:40 Ответить
Есть предложение , первыми вакцинировать вес кабинет министров,верховну раду и всех депутатов зеленского. Кто за прошу голосовать.
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18.02.2021 01:44 Ответить
Фрахт самолёта???? Шо опять вакцины в Эпицентрах будут продавать в отделе "Садоводство"? Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 4911
Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 1315
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18.02.2021 02:05 Ответить
ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля. Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации. Основной причиной отказа ЮАР от вакцинации населения вакциной AstraZeneca явилось исследование проведенное специалистами University of the Witwatersrand (WITS, ЮАР) и University of Oxford (Великобритания) при котором было обнаружена отсутствие эффективности вакцины AstraZeneca (AZD1222 Non replicating viral vector) для профилактики заболевания вызываемого штаммом вируса SARS-CoV-2 501.V2(линия 501.V2, 20C/501Y.V2 или B.1.351, «южноафриканский штамм»
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18.02.2021 04:07 Ответить
степашці, тройную дозу сразу и в очко.
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18.02.2021 06:30 Ответить
ЮАР отослали индийцвм их вакцину и требуют деньги назад. Не прошла по заявленым стандартам. Брак корче.
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18.02.2021 05:04 Ответить
"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии(занимается британское закупочное агентство Crown), фрахт самолета и прочее", - сказал он. Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов - Цензор.НЕТ 8203 Индия бывшая колония Англии, я не пойму связи
Источник: https://censor.net/ru/n3248570
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18.02.2021 05:41 Ответить
Меня одного от этого степанова уже тошнит?.....
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18.02.2021 06:10 Ответить
Это от которой ЮАР отказалась,фигня сказали,а степашка тут как тут .Вот его первого и привить,от визжать будет, не даваться, кусаься.
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18.02.2021 06:21 Ответить
Почнуть з циган і євреїв? Бо індійський препарат мабуть виготовлявся для індусів і їх схожиж.
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18.02.2021 08:05 Ответить
Дія цієї вакцини 65%. ПАР відмовилась від млн. доз цих вакцин через їх не стійкість до іншого різновиду штампу. Нехай Степанов для себе і сім"ї закаже цю вакцину!
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18.02.2021 08:58 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·56 мин

Если вспышки COVID-19 в Черновицкой и Ивано-Франковской области связаны со штаммами «SARS-CoV-2» отличными от основной ветки, то те кого вакцинируют AstraZeneca могут заболеть повторно. Что окончательно угробит и без того, невысокий уровень доверия к вакцинации.
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18.02.2021 09:33 Ответить
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.721.178Смертей из-за инфекционных
заболеваний этом году
1.007.784Смертей детей до 5ти лет
этом году
5.647.331Абортов этом году
40.980Смертей матерей при родах
этом году
42.494.094ВИЧ-инфицированных людей
222.884Смертей, вызванных ВИЧ этом году
1.088.909Смертей, вызванных раком этом году
52.284Смертей вызванных малярией этом году
6.051.179.855Сигарет выкурено сегодня
662.796Смертей, вызванных курением
этом году
331.607Связанные с алкоголем
смерти этом году
142.177Самоубийств этом году
$ 53.040.389.888расходы на незаконные
наркотики этом году
178.976Жертв ДТП этом году
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18.02.2021 09:35 Ответить
це по світу вцілому?
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19.02.2021 08:03 Ответить
Привет, Антип)

Знаешь, я тут подумал... для того, чтобы склонять заблудшие души на кривую дорожку антиваксерства... достаточно не делать НИЧЕГО.

Г-н Степанов прекрасно справляется и сам))
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18.02.2021 09:47 Ответить
Много подростков с высоток не выбрасывается. Выбрасывается ровно столько, сколько нужно в соответствии с механизмом естественного отбора.

И вообще не так. Это как выполнять советы министра, не знающего физики... который советует прыгать с окна воисполнение его доли с гешефта тех, кто на таких прыжках зарабатывает.
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18.02.2021 10:40 Ответить
Не стоит огрехи в воспитании валить на естественный отбор.
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18.02.2021 10:45 Ответить
Ей родители наверняка говорили держаться подальше от опасностей (а высота, как ни крути = опасность). Раз она не последовала их воспитанию... то значит нежизнеспособная особь, с точки зрения естественного отбора... всего лишь получила свое.
Грустно? С какой стороны посмотреть.
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18.02.2021 12:54 Ответить
Ну, можно было и не петросянить на эту тему. Это грубый и циничный примитивизм - считать, что чел. прыгнул с высотки от того, что плохо знал об опасности высоты.
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18.02.2021 13:09 Ответить
Антип, а я тут не петросяню.
В твоем примере: прыгающему с балкону подростку родители ни разу не говорили мол "отойди от балкона" когда он к нему приближался чтоб заглянуть вниз? Не верю. Говорили и н раз. Даже самый забитый алкаш скажет.
Подросток ведь, не дитя. А следовательно - возраст тот, в котором хотя бы базовому пониманию физики - учат.
То есть все возможности в плане не подвергать свою жизнь риску падения с балкона - дают. А дальше... кто сумел их использовать то есть внял им - тот жизнеспособен. Кто не смог... тот не смог. Естественный отбор как он есть.
Речь не в "знал". Речь во "внял или нет".
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18.02.2021 13:22 Ответить
Не коси под идиота, а то однажды из роли не выйдешь. Чел. прыгает с балкона не от того, что плохо знал об опасности высоты. Он именно стремится убить себя. По причине попадания под чье-то влияние или от полного неумения справляться с проблемами. И тут вина родителей в значительной мере таки присутствует.
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18.02.2021 14:04 Ответить
Родители стоят рядом и толкают его? Напротив, если мы говорим о психически здоровых людях, они сделают все чтоб отговорить / помешать.
Не надо неумение (полное, как ты говоришь) справляться с проблемами валить на родителей. Это личная проблема нежизнеспособной особи. То что она не хочет барахтаться до последнего - признак нежизнеспособности.
Родители конечно имеют влияние, равно как и посторонние особы... но удел, как говорится, каждый кует себе сам. Сам.
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18.02.2021 14:40 Ответить
Глупости пишете. Главная задача родителей - подготовить своего ребенка к полноценной взрослой жизни (социальная составляющая) и продолжению рода (эволюционная составляющая). Если особь, имеющая нормальную генетику сошла с дистанции по социальным причинам - тут вина родителей бесспорна.
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19.02.2021 11:13 Ответить
Тут наши взгляды разнятся.
С одной стороны - ты прав. Воспитание важно.
С другой - особь, имеющая изначально НЕнормальную генетику - она эволюционно не воспримет самые мудрейшие наставления родителей.
В общем я бы не валил все на родителей, однозначно. Прыгала сама? Сама.
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19.02.2021 11:44 Ответить
Если генетика ненормальна - то отклонения в развитии весьма тяжелые. Там большинству ходить трындец, как тяжело, не то что прыгать. И люди с такими отклонениями всегда должны быть под присмотром. Так что и в этом маловероятном случае вина родителей есть.
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19.02.2021 13:00 Ответить
Ну так и тут крайне тяжелое отклонение в развитии, выраженное в неспособности к восприятию информации, закончившееся летальным исходом. Куда уж тяжелей?
Вина родителей есть, тут не отрицаю. Но не абсолютная и далеко не определяющая.
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19.02.2021 13:03 Ответить
Не играйтесь в судмедэксперта. Неубедительно получается. Вы о неспособности к восприятию какой информации говорите? И какой генетической аномалией это объясняете? Полагаете, что такая аномалия ничем ранее не проявлялась или родители клали болт на ее проявления?
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19.02.2021 14:04 Ответить
О той информации, которую ей доносили родители. Наверняка. И которую она пропускала мимо ушей, говоря проще.
Гибридизация с чуждым расе геномом. Отчего не проявлялась? Проявлялась. Во внешних признаках (несвойственный цвет волос, глаз...) и поведенческих реакциях (отсутствие воли, храбрости и так далее).
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19.02.2021 14:35 Ответить
Гибридизация никогда не рассматривалась как генетическая аномалия. При скрещивании, чем дальше родство родителей - тем жизнеспособнее потомство.
"Гетерóзис (от др.-греч. ἕτερος 'другой, различный' и -ωσις 'состояние') - увеличение жизнеспособности гибридов вследствие унаследования определённого набора аллелей различных генов от своих разнородных родителей.

Увеличение жизнеспособности гибридов первого поколения в результате гетерозиса связывают с переходом генов в гетерозиготное состояние, при этом рецессивные полулетальные аллели, снижающие жизнеспособность гибридов, не проявляются. Также в результате гетерозиготации могут образовываться несколько аллельных вариантов фермента, действующих в сумме более эффективно, чем поодиночке (в гомозиготном состоянии). Механизм действия гетерозиса ещё не окончательно выяснен. Явление гетерозиса зависит от степени родства между родительскими особями: чем более отдалёнными родственниками являются родительские особи, тем в большей степени проявляется эффект гетерозиса у гибридов первого поколения."
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19.02.2021 15:39 Ответить
Да-да-да, читал много о том, как бы нам всем еще сильнее перемешаться и о том, как это хорошо, когда... в общем ерунда это.
И не надо смешивать инбридинг и ... ежа с ужом.
Будь все так хорошо... для жизнеспособного потомства родовитую собаку надо скрещивать с дворнягой. Ценнейший экземпляр получится жеж! Ибо куда уж дальше.
Только вот никто так не делат. И смесок всегда дешевле чистокровной породы.
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19.02.2021 16:02 Ответить
Как ни смешно, но по жизнеспособности потомок родовитой собаки с дворнягой чаще всего обставит потомка двух родовитых собак. Королев отправил в космос дворняг именно по этой причине. На цену собак эволюции чхать. Тут более плодовитые и неприхотливые более дешевы, а те, что от сквозняка болеют - огромных денег стоят.
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19.02.2021 16:16 Ответить
Ага... заведут себе смеска, а потом удивляются а фигли он (к примеру) агрессивный такой... вроде же должен по характеристикам породы и с другими животными уживаться... а нифига...
Так и в обсуждаемом явлении.
Антип, я в курсе множества литературы, которая утверждает, что смески / гибриды это хорошо, а толерантность так вообще наше всё. Считаю чушью.
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19.02.2021 16:19 Ответить
Для эволюции отсутствие агрессивности у собаки - плохой признак. Жизнеспособность такого экземпляра будет низкой, да способность дать потомство с достаточно жизнестойкой и сильной особью тоже невысока. Вы систематически путаете искусственный отбор с естественным.
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19.02.2021 16:32 Ответить
Я для примера привел. Допустим, буерут смеска сторожевой собаки... а та нифига не сторожевая, спитсебе в будке и плевать ей на все. И такое бывает.
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19.02.2021 16:52 Ответить
Вы систематически путаете искусственный отбор с естественным.

ПС Если ее выгонят и она наплодит по 4-5 щенят каждый год. Для эволюции самое то. Та что в буде даст 1-2 приплода, да и то если хозяин захочет.
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19.02.2021 16:57 Ответить
Антип. То к чему ты ведешь... это куча посредственностей. Вместо кучи специалистов, грубо говоря.
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21.02.2021 19:14 Ответить
Из кучи высокоспециализированных особей при изменении условий среды естественный отбор выбракует почти всех. Например, динозавров высочайшая специализация не спасла и там еще примеров вагон и тележка. Теплокровные потому и уделали ящеров, что УЧАТ свое потомство. И в этом наще большое эволюционнное премущество и обязанность как родителей.
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21.02.2021 21:50 Ответить
Вопрос в уровне организации этих самых особей.
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22.02.2021 09:51 Ответить
Серьезно, Антип. Дальнее родство в пределах расы это хорошо. Но только в пределах.
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19.02.2021 16:03 Ответить
Кроме расовых предрассудков это ничем не обосновано.
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19.02.2021 16:58 Ответить
Пусть так.
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21.02.2021 19:12 Ответить
Да, помню.
Там за 10мес. было меньше но по итогам года - больше. Мы обсуждали причины и выяснили, что если считать в обратную сторону по ожидаемой продолжительности жизни (и по средней тоже), то в предыдущий год родилось больше, а следовательно и умерло - больше.

И ковид (если зайти на сайт госстата и посмотреть) - 20к. А в одном только декабре превышение 35к... так шо... не сходится. Даже и близко.
20к. за 12 месяцев и 35к. только за декабрь.

Меня в этой статье пугает больше всего фраза
При цьому народилося 293,46 тисяч осіб - на 5% менше, ніж в 2019 році
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22.02.2021 13:03 Ответить
Это не "Мы обсуждали причины и выяснили", а ты выдвинул такую гипотезу и я с ней не согласился вот некоторые из причин:
1. Там надо считать отдельно для мужчин и для женщин.
2. Такая модель не учитывает миграционных процессов.
3. Использование средней ожидаемой продолжительности жизни некорректно, тк она рассчитывается исходя из постоянства смертности для данного поколения на момент их рождения - это весьма далеко от реалий.
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22.02.2021 13:18 Ответить
По Вашему мировоззрению, если в правительстве попадется министр, не знающий физики, то Вы сиганете с 15 этажа, потому что перестанете верить в закон всемирного тяготения?
Теперь понятно, почему так много подростков с высоток выбрасывается...
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18.02.2021 10:39 Ответить
Главное, что бы зебилье не поставило эту вакцинацию в обязаловку. Типа, без справки о вакцинации не пускать в детсады, школы, ВУЗы... бюджетников подтянут. Надо же как-то за распиленное бабло отчитаться.
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18.02.2021 10:24 Ответить
Эту хрень нигде особо не хотят себе колоть. Подозреваю, что в обязаловку это говно поставят не только главзебилы, но и много где по миру. Деньги то потрачены, время как-то и прибыль поиметь.
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18.02.2021 10:55 Ответить
Пипец.. Мало того что самая плохая вакцина AstraZeneca, так еще и индийский вариант... Наверное листик подорожника поэффективней будет.
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18.02.2021 10:45 Ответить
В самом крайнем случае - глюкозку или физрастворчик вколят местного разлива, а по бумагам как pfizer стоить будет.
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18.02.2021 10:52 Ответить
Да хоть ослиной мочой, только начинайте.
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18.02.2021 10:46 Ответить
Главная проблема Украины - не смотря на "невыносимую лёгкость бытия"© в Украине ещё дохрена украинцев. И эта индийская срань "AstraZeneca" внесёт свою весомую лепту в решение вышеобозначенной главной проблемы Украины.
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19.02.2021 09:34 Ответить
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