Конгресмени США просять Держдеп відзвітувати про санкції проти "Північного потоку-2"
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Група членів американського Конгресу звернулася до державного секретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани адміністрації Байдена щодо запровадження передбачених законом санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
Текст листа опубліковано на сайті Комітету із закордонних справ Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.
"Звертаємось до Вас із проханням надати інформацію про плани запровадження санкцій адміністрацією Байдена проти Nord Stream 2, передбачені Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) зі змінами, внесеними до Закону про роз'яснення щодо енергетичної безпеки Європи (PEESCA)", - йдеться в листі.
Конгресмени хочуть отримати відомості щодо конкретних кроків впровадження нових санкцій. Їх цікавить статус проєкту після повідомлень про нібито відновлення робіт 7 лютого; перелік компаній, які залишили проєкт після оголошення санкцій; статус консультацій з партнерами у Європі, а також будь-які пропозиції з боку адміністрації Байдена щодо російського проєкту газопроводу.
"У разі завершення Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна надалі використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоби чинити політичний тиск по всій Європі. Це також дозволить Путіну пустити газ в обхід України, позбавивши Київ критично важливих доходів від транзиту та зробивши його більш вразливим до російської агресії", - сказано у листі.
Документ підписали члени Палати представників Майкл Маккол, Марсі Каптур, Адам Кінзінгер, Рубен Галлего.
Державний департамент поки не дав публічної відповіді на лист. 16 лютого у адміністрації Байдена закінчився термін, протягом якого необхідно подати список компаній, які, на її думку, порушують закони США, спрямовані на зупинку газопроводу "Північний потік-2". Ці компанії можуть стати потенційними об'єктами санкцій США. Документ поки не оприлюднено.
Будь ласка, зачекайте...
сракойкормой как маркитанская лодка, уже видно что не намерен фашистскую расию давить. Увы. Бедное человечество, ему, похоже, кранты.
Не знаю хто, але досить нерозумна істота призвела Homo sapiens на найвищий щабель харчового ланцюга. Більшої ... тварюки , ще не бачив всесвіт. Слова підбирайте самі. Себе, теж відношу до Homo sapiens. А чи маємо ми право на назву Homo sapiens?
Судячи з діяннь - ні!
Може треба щось міняти? Ви так не рахуєте? То усім нам залишилося досить мало часу, років 200-300, навіть *золотий мільярд* згине)
Хочете грошей, літаків, яхт? Вони вам будуть, але не довго.
Головна проблема Homo sapiens - після мене , хоч потоп!
То жеріть, вдавитеся)
На мій вік ресурсів буде досить, а після мене, хоч потоп)))
З неповагою, але розуиінням, з побажаннями ... Homo stultus.
Об *тебя* (в широком смысле) вытирают ноги. Ты это кушаешь и рассуждаешь о підлогах, нахядясь в состоянии ниже плинтуса, даже не осознавая свого положения!
А теперь о глобальном. Наука в застое (докажи обратное, фокусы с миниатюризацией не проханже, нового ничего нет, только улучшение старых идей, для примера - коллайдер не дал никакого эффекта в продвижении большой науки, первый термояд приказал долго жить... его конечно, может быть доведут до ума, но нах такие дорогие долгострои), состояние природы, мать ее, катится в задницу мира, Homo sapiens множится аки мухи в навозе. Средний IQ населения падает по единице в десятилетие с 70хгодов прошлого столетия (а он и нах никому не нужен стал, докажи обратное, хватает долей процента для *развития* потребительского рынка, остальное обслуга и пока еще нужные руки).
Климат... А вот тут тупой мировой заговор. Клмат живет своей жизнью, насрав на жалкие потуги муравейника внести глобальный вклад, так локальное влияние тараканов, не доросли до тех мощностей, что окажут серьезное влияние и уже не дорастут.
Сижу, прикалываюсь) Ведутся, умничают и не подозревают о своем ничтожестве.
Жаль не увижу закат *цивилизации*, поржал бы!
Пуект 1.2 20 килотонн над Усть-Лугой Высота 200 метров
Пункт 2 25 килотонн над Грайсвальдом. Высота 150 метров
Он тупо молчал в трапочку когда Обама сливал Украину и сейчас его команда токо громкоговорящие, но мало делающие политики.
Пора перестать даже надеется на какую то военную помощь извне, а самим, закатив рукава, тихой сапой, такими же гибридными методами как Россия решать свои территориальные проблемы!
Кацапотвапрь, искренне желаю тебе и твоим подобнім подохнуть. Желательно еще до лета. Віполняй