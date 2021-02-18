Конгресмени США просять Держдеп відзвітувати про санкції проти "Північного потоку-2"

Група членів американського Конгресу звернулася до державного секретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани адміністрації Байдена щодо запровадження передбачених законом санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Текст листа опубліковано на сайті Комітету із закордонних справ Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

"Звертаємось до Вас із проханням надати інформацію про плани запровадження санкцій адміністрацією Байдена проти Nord Stream 2, передбачені Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) зі змінами, внесеними до Закону про роз'яснення щодо енергетичної безпеки Європи (PEESCA)", - йдеться в листі.

Конгресмени хочуть отримати відомості щодо конкретних кроків впровадження нових санкцій. Їх цікавить статус проєкту після повідомлень про нібито відновлення робіт 7 лютого; перелік компаній, які залишили проєкт після оголошення санкцій; статус консультацій з партнерами у Європі, а також будь-які пропозиції з боку адміністрації Байдена щодо російського проєкту газопроводу.

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"У разі завершення Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна надалі використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоби чинити політичний тиск по всій Європі. Це також дозволить Путіну пустити газ в обхід України, позбавивши Київ критично важливих доходів від транзиту та зробивши його більш вразливим до російської агресії", - сказано у листі.

Документ підписали члени Палати представників Майкл Маккол, Марсі Каптур, Адам Кінзінгер, Рубен Галлего.

Державний департамент поки не дав публічної відповіді на лист. 16 лютого у адміністрації Байдена закінчився термін, протягом якого необхідно подати список компаній, які, на її думку, порушують закони США, спрямовані на зупинку газопроводу "Північний потік-2". Ці компанії можуть стати потенційними об'єктами санкцій США. Документ поки не оприлюднено.