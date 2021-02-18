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Конгрессмены США просят Госдеп отчитаться о санкциях против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Конгрессмены США просят Госдеп отчитаться о санкциях против

Группа членов американского Конгресса обратилась к государственному секретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах администрации Байдена по введению предусмотренных законом санкций против газопровода "Северный поток-2".

Текст письма опубликован на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Обращаемся к вам с просьбой предоставить информацию о планах введения санкций администрацией Байдена против Nord Stream 2, предусмотренных Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями, внесенными в Закон о разъяснении энергетической безопасности Европы (PEESCA)", - сказано в письме.

Конгрессмены хотят получить сведения о конкретных шагах по внедрению новых санкций. Их интересует статус проекта после сообщений о якобы возобновлении работ 7 февраля; перечень компаний, которые покинули проект после объявления санкций; статус консультаций с партнерами в Европе, а также любые предложения со стороны администрации Байдена относительно российского проекта газопровода.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина""

"В случае завершения Nord Stream 2 позволит режиму Путина в дальнейшем использовать российские энергетические ресурсы в качестве оружия, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе. Это также позволит Путину пустить газ в обход Украины, лишив Киев критически важных доходов от транзита и сделав его более уязвимым к российской агрессии", - говорится в письме.

Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Маккол, Марси Каптур, Адам Кинзингер, Рубен Галлего.

Также на Цензор.НЕТ: Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом

Государственный департамент пока не дал публичного ответа на письмо. 16 февраля у администрации Байдена истек срок, в течение которого необходимо подать список компаний, нарушающих, по ее мнению, законы США, направленные на остановку газопровода "Северный поток-2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США. Документ пока не обнародован.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
_Байден виляет сракой кормой как маркитанская лодка, уже видно что не намерен фашистскую расию давить. Конгрессмены США просят Госдеп отчитаться о санкциях против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8944 Увы. Бедное человечество, ему, похоже, кранты.
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18.02.2021 01:36
+5
Что-то Байден грозный по отношению к России только на словах. Похоже, он оказался мямлей.
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18.02.2021 01:44
+3
Да какой там Байден.
Он тупо молчал в трапочку когда Обама сливал Украину и сейчас его команда токо громкоговорящие, но мало делающие политики.
Пора перестать даже надеется на какую то военную помощь извне, а самим, закатив рукава, тихой сапой, такими же гибридными методами как Россия решать свои территориальные проблемы!
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18.02.2021 02:17
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_Байден виляет сракой кормой как маркитанская лодка, уже видно что не намерен фашистскую расию давить. Конгрессмены США просят Госдеп отчитаться о санкциях против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8944 Увы. Бедное человечество, ему, похоже, кранты.
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18.02.2021 01:36 Ответить
*Человечество* пожере само себе. Не знак оклику, а крапка.
Не знаю хто, але досить нерозумна істота призвела Homo sapiens на найвищий щабель харчового ланцюга. Більшої ... тварюки , ще не бачив всесвіт. Слова підбирайте самі. Себе, теж відношу до Homo sapiens. А чи маємо ми право на назву Homo sapiens?
Судячи з діяннь - ні!
Може треба щось міняти? Ви так не рахуєте? То усім нам залишилося досить мало часу, років 200-300, навіть *золотий мільярд* згине)
Хочете грошей, літаків, яхт? Вони вам будуть, але не довго.
Головна проблема Homo sapiens - після мене , хоч потоп!
То жеріть, вдавитеся)
На мій вік ресурсів буде досить, а після мене, хоч потоп)))
З неповагою, але розуиінням, з побажаннями ... Homo stultus.
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18.02.2021 02:23 Ответить
Вы мизантроп, сударь, и возможно быть сноб. Штош...
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18.02.2021 02:37 Ответить
он "підлога країни", если ты не заметил по тексту.
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18.02.2021 03:03 Ответить
Тільки для вас, того, хто не підлога)

Об *тебя* (в широком смысле) вытирают ноги. Ты это кушаешь и рассуждаешь о підлогах, нахядясь в состоянии ниже плинтуса, даже не осознавая свого положения!

А теперь о глобальном. Наука в застое (докажи обратное, фокусы с миниатюризацией не проханже, нового ничего нет, только улучшение старых идей, для примера - коллайдер не дал никакого эффекта в продвижении большой науки, первый термояд приказал долго жить... его конечно, может быть доведут до ума, но нах такие дорогие долгострои), состояние природы, мать ее, катится в задницу мира, Homo sapiens множится аки мухи в навозе. Средний IQ населения падает по единице в десятилетие с 70хгодов прошлого столетия (а он и нах никому не нужен стал, докажи обратное, хватает долей процента для *развития* потребительского рынка, остальное обслуга и пока еще нужные руки).
Климат... А вот тут тупой мировой заговор. Клмат живет своей жизнью, насрав на жалкие потуги муравейника внести глобальный вклад, так локальное влияние тараканов, не доросли до тех мощностей, что окажут серьезное влияние и уже не дорастут.
Сижу, прикалываюсь) Ведутся, умничают и не подозревают о своем ничтожестве.

Жаль не увижу закат *цивилизации*, поржал бы!
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18.02.2021 04:26 Ответить
Просто реаліст.
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18.02.2021 03:53 Ответить
Пункт 1.1 20 килотонн над Выборгом Высота 200 метров
Пуект 1.2 20 килотонн над Усть-Лугой Высота 200 метров
Пункт 2 25 килотонн над Грайсвальдом. Высота 150 метров
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18.02.2021 01:40 Ответить
Не кидайся атомными бомбами, мамка заругает.
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18.02.2021 01:42 Ответить
Что-то Байден грозный по отношению к России только на словах. Похоже, он оказался мямлей.
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18.02.2021 01:44 Ответить
Он президентом то стал без недели месяц. Глупо ожидать за столь короткое время каких-то прорывных результатов.
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18.02.2021 09:09 Ответить
Як і всі демократи по відношенню до кацапів
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18.02.2021 11:21 Ответить
Да дед просто забыл, деменция знаете ли не щадит никого.
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18.02.2021 02:01 Ответить
Да какой там Байден.
Он тупо молчал в трапочку когда Обама сливал Украину и сейчас его команда токо громкоговорящие, но мало делающие политики.
Пора перестать даже надеется на какую то военную помощь извне, а самим, закатив рукава, тихой сапой, такими же гибридными методами как Россия решать свои территориальные проблемы!
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18.02.2021 02:17 Ответить
Вернейший признак кацапотвари - самолайк %)))
Кацапотвапрь, искренне желаю тебе и твоим подобнім подохнуть. Желательно еще до лета. Віполняй
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18.02.2021 10:23 Ответить
КИЕВ БЕЗ РОССИЙСКОГО ГАЗА ЛИШИТСЯ ЧАСТИ КОРРУПЦИОНЕРОВ, А ЕС ПРИ СП 2 ИХ ПРИОБРЕТЕТ !)
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18.02.2021 02:25 Ответить
ПОРА ВВОДИТЬ САНКЦИИ ИЗ ЗА ВЛИЯНИЯ НА КИСЛОРОД В МИРЕ !)
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18.02.2021 02:26 Ответить
а не проще его разбомбить??
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18.02.2021 02:48 Ответить
таки что там с СП-2 полагается по письке (PEESCA) ?
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18.02.2021 06:33 Ответить
Кто такой путин? ***** что ли? Да и вертит он вас , козломордых, остальных или подкупает или тупо убивает.
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18.02.2021 09:15 Ответить
Конгресмени США просять Держдеп відзвітувати про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7507Конгресмени США просять Держдеп відзвітувати про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7345
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18.02.2021 10:53 Ответить
 
 