Конгрессмены США просят Госдеп отчитаться о санкциях против "Северного потока-2"
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Группа членов американского Конгресса обратилась к государственному секретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах администрации Байдена по введению предусмотренных законом санкций против газопровода "Северный поток-2".
Текст письма опубликован на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"Обращаемся к вам с просьбой предоставить информацию о планах введения санкций администрацией Байдена против Nord Stream 2, предусмотренных Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями, внесенными в Закон о разъяснении энергетической безопасности Европы (PEESCA)", - сказано в письме.
Конгрессмены хотят получить сведения о конкретных шагах по внедрению новых санкций. Их интересует статус проекта после сообщений о якобы возобновлении работ 7 февраля; перечень компаний, которые покинули проект после объявления санкций; статус консультаций с партнерами в Европе, а также любые предложения со стороны администрации Байдена относительно российского проекта газопровода.
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"В случае завершения Nord Stream 2 позволит режиму Путина в дальнейшем использовать российские энергетические ресурсы в качестве оружия, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе. Это также позволит Путину пустить газ в обход Украины, лишив Киев критически важных доходов от транзита и сделав его более уязвимым к российской агрессии", - говорится в письме.
Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Маккол, Марси Каптур, Адам Кинзингер, Рубен Галлего.
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Государственный департамент пока не дал публичного ответа на письмо. 16 февраля у администрации Байдена истек срок, в течение которого необходимо подать список компаний, нарушающих, по ее мнению, законы США, направленные на остановку газопровода "Северный поток-2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США. Документ пока не обнародован.
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сракойкормой как маркитанская лодка, уже видно что не намерен фашистскую расию давить. Увы. Бедное человечество, ему, похоже, кранты.
Не знаю хто, але досить нерозумна істота призвела Homo sapiens на найвищий щабель харчового ланцюга. Більшої ... тварюки , ще не бачив всесвіт. Слова підбирайте самі. Себе, теж відношу до Homo sapiens. А чи маємо ми право на назву Homo sapiens?
Судячи з діяннь - ні!
Може треба щось міняти? Ви так не рахуєте? То усім нам залишилося досить мало часу, років 200-300, навіть *золотий мільярд* згине)
Хочете грошей, літаків, яхт? Вони вам будуть, але не довго.
Головна проблема Homo sapiens - після мене , хоч потоп!
То жеріть, вдавитеся)
На мій вік ресурсів буде досить, а після мене, хоч потоп)))
З неповагою, але розуиінням, з побажаннями ... Homo stultus.
Об *тебя* (в широком смысле) вытирают ноги. Ты это кушаешь и рассуждаешь о підлогах, нахядясь в состоянии ниже плинтуса, даже не осознавая свого положения!
А теперь о глобальном. Наука в застое (докажи обратное, фокусы с миниатюризацией не проханже, нового ничего нет, только улучшение старых идей, для примера - коллайдер не дал никакого эффекта в продвижении большой науки, первый термояд приказал долго жить... его конечно, может быть доведут до ума, но нах такие дорогие долгострои), состояние природы, мать ее, катится в задницу мира, Homo sapiens множится аки мухи в навозе. Средний IQ населения падает по единице в десятилетие с 70хгодов прошлого столетия (а он и нах никому не нужен стал, докажи обратное, хватает долей процента для *развития* потребительского рынка, остальное обслуга и пока еще нужные руки).
Климат... А вот тут тупой мировой заговор. Клмат живет своей жизнью, насрав на жалкие потуги муравейника внести глобальный вклад, так локальное влияние тараканов, не доросли до тех мощностей, что окажут серьезное влияние и уже не дорастут.
Сижу, прикалываюсь) Ведутся, умничают и не подозревают о своем ничтожестве.
Жаль не увижу закат *цивилизации*, поржал бы!
Пуект 1.2 20 килотонн над Усть-Лугой Высота 200 метров
Пункт 2 25 килотонн над Грайсвальдом. Высота 150 метров
Он тупо молчал в трапочку когда Обама сливал Украину и сейчас его команда токо громкоговорящие, но мало делающие политики.
Пора перестать даже надеется на какую то военную помощь извне, а самим, закатив рукава, тихой сапой, такими же гибридными методами как Россия решать свои территориальные проблемы!
Кацапотвапрь, искренне желаю тебе и твоим подобнім подохнуть. Желательно еще до лета. Віполняй