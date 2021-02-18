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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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Венедіктова (756) Татаров Олег (358)

Венедіктова про справу Татарова: "Політичних оцінок я не даю"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова про справу Татарова:

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що у справі стосовно заступника голови Офісу Президента Олега Татарова вона не має права давати політичних оцінок.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про її позицію у справі Татарова.

"Щодо Татарова було виконано рішення суду, яке дійшло до касації. Питання відсторонення осіб, які не працюють в Офісі Генерального прокурора, це питання не до мене ... Питання "беркутівців" - це політичне питання. Політичних оцінок я не даю. Якщо ви бачите щось у кримінальній юстиції, в кримінальному провадженні, будь ласка, тут уже моя сфера відповідальності", - заявила Венедіктова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Пх-пх-пх)))- висцялась прямо з трибуни всій країні в очі)))
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18.02.2021 12:06
+10
Венедіктова про справу Татарова: "Політичних оцінок я не даю" - Цензор.НЕТ 9455
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18.02.2021 12:20
+7
Дело Татарова в СБУ: Венедиктова сливает дело Татарова.
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18.02.2021 12:11
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Пх-пх-пх)))- висцялась прямо з трибуни всій країні в очі)))
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18.02.2021 12:06 Відповісти
+++
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18.02.2021 17:04 Відповісти
Она только в универе может оценки давать))
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18.02.2021 12:08 Відповісти
за хабарі, задарма вона не буде нічого оцінювати
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18.02.2021 12:23 Відповісти
в каком универе ? )))
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18.02.2021 12:29 Відповісти
в харьковском, где до этого работала
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18.02.2021 12:31 Відповісти
Юрфак в Каразина создали в 2004 специально под дочь убиенного Кушнарева - Таню Когановскую. в академию Ярослава Мудрого ее не брали ни на какие должности по уровню образования. к ней прибилась такая же бездарь Ира. на кафедру гпд.
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18.02.2021 15:00 Відповісти
Вуличному. 😊
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18.02.2021 12:32 Відповісти
это в нерабочее время)
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18.02.2021 12:39 Відповісти
В папином, ментовском.

"Народилася 21 вересня 1978 року в Харкові в сім'ї юристів.
Батько - Валентин Семенович Венедіктов, генерал-майор міліції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Інженерної академії наук України[4].

Працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ, де навчалась Ірина."
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18.02.2021 12:36 Відповісти
Дело Татарова в СБУ: Венедиктова сливает дело Татарова.
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18.02.2021 12:11 Відповісти
Надоело уже опровергать лживые высеры быдлохарьковской мерзости.
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18.02.2021 12:19 Відповісти
Венедіктова про справу Татарова: "Політичних оцінок я не даю" - Цензор.НЕТ 9455
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18.02.2021 12:20 Відповісти
кстати, Аваков является участником и активным членом этого сообщества армян..

Дмитро Корчинський

2 год ·

Реальним хазяїном антиукраїнського теле аналу "наш" є Вілен Шатворян - голва Спілки вірмен України.

Але минулого року він не поїхав до Карабаху захищати вірмен, коли на них напали азербайджанці. Він в Україні продовжував свою боротьбу проти українців.

Інтереси вірмен йому меньш цікаві, ніж інтереси московитів.

Воює з українцями він давно.

2012 - його обрано народним депутатом від януковича.

Був одним з депутатів, які підписали Звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів».

2014 - на позачергових виборах до ВРУ, в інтересах окупантів, брав участь від Опозиційного блоку.

2019 - кандидат на позачергових виборах до ВРУ від Опозиційного блоку агентів москви.

Проте інші агенти москви виграли конкуренцію у подільників Шатворяна.

Нині він служить москві теле аналом "наш". Чи не тільки цим?

Питання до СБУ - чому пєтушарію висунуто підозру, а шатворяну з мураєвим не висунуто?
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18.02.2021 12:20 Відповісти
То есть , криминала там нет?Дадут скоро и тебе оценку, подожди недолго осталось.
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18.02.2021 12:20 Відповісти
Взятка эксперту и прочее "порешивание вопросиков" это типа высокая политика?
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18.02.2021 12:21 Відповісти
Не сказала главного - по Татарову было выполнено неправосудное решение портновского суда !!!
П.С. Незадекларированные часики уже продала, лярва?
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18.02.2021 12:23 Відповісти
Гепо-допінська паскуда політичних оцінок не дає, вона запопадливо виконує політичні завдання хазяїв України.
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18.02.2021 12:30 Відповісти
А портновские "дела" по Порошенко комментировала.
Двоечница даже видосик запилила с анти-юридическим бредом по этому поводу.

"Венедиктова считает, что Порошенко в суде должен доказывать свою НЕВИНОВНОСТЬ."

https://www.dymka.com.ua/ru/polityka/venedyktova-vvazhaye-shho-poroshenko-v-sudi-maye-dovodyty-svoyu-nevynuvatist/
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18.02.2021 12:34 Відповісти
Додам про "некоментування" від Венедіктової "Венедіктова: "підозра по Стерненку буде в будь-якому разі".
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18.02.2021 12:47 Відповісти
Шльондра
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18.02.2021 12:38 Відповісти
Я щось не можу зрозуміти: Чому Венедіктова не коментує справу стосовно заступника голови Офісу Президента Олега Татарова?
Де тут політика?
Офіс Президента в Конституції не прописаний. Татаров, коли гроші крав був "політиком" у Микитася? Справу хто "неполітично" стирив всупереч закону у НАБУ?
P.S. Я так думаю, що вони ці зеленські-татарови-венедіктови-єрмаки-коломойські та ін. однією ниткой зв"язані, потягнеш і всіх потрібно буде за грати відправляти. От тому така "неполітика" Венедіктова про справу Татарова: "Політичних оцінок я не даю" - Цензор.НЕТ 7175
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18.02.2021 12:57 Відповісти
Генпрокурор, фігура більше політична аніж процесуальна. Тому така її заява, це свідчення що вона таки відбілює татарова.
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18.02.2021 14:07 Відповісти
та ви сЦуки слугоуродівські взагалі ні на які оцінки не здатні!
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18.02.2021 15:46 Відповісти
Якщо Татаров трахне Вєнєдіктову, то це буде політичне рішення)))Якщо беркут проламає череп Венедіктовій, то це тоже політичне рішення))
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18.02.2021 16:22 Відповісти
 
 