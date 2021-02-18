Венедіктова про справу Татарова: "Політичних оцінок я не даю"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що у справі стосовно заступника голови Офісу Президента Олега Татарова вона не має права давати політичних оцінок.
Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про її позицію у справі Татарова.
"Щодо Татарова було виконано рішення суду, яке дійшло до касації. Питання відсторонення осіб, які не працюють в Офісі Генерального прокурора, це питання не до мене ... Питання "беркутівців" - це політичне питання. Політичних оцінок я не даю. Якщо ви бачите щось у кримінальній юстиції, в кримінальному провадженні, будь ласка, тут уже моя сфера відповідальності", - заявила Венедіктова.
Топ коментарі
+17 Miro DeVite
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+10 Чайка Київ
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"Народилася 21 вересня 1978 року в Харкові в сім'ї юристів.
Батько - Валентин Семенович Венедіктов, генерал-майор міліції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Інженерної академії наук України[4].
Працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ, де навчалась Ірина."
Дмитро Корчинський
2 год ·
Реальним хазяїном антиукраїнського теле аналу "наш" є Вілен Шатворян - голва Спілки вірмен України.
Але минулого року він не поїхав до Карабаху захищати вірмен, коли на них напали азербайджанці. Він в Україні продовжував свою боротьбу проти українців.
Інтереси вірмен йому меньш цікаві, ніж інтереси московитів.
Воює з українцями він давно.
2012 - його обрано народним депутатом від януковича.
Був одним з депутатів, які підписали Звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів».
2014 - на позачергових виборах до ВРУ, в інтересах окупантів, брав участь від Опозиційного блоку.
2019 - кандидат на позачергових виборах до ВРУ від Опозиційного блоку агентів москви.
Проте інші агенти москви виграли конкуренцію у подільників Шатворяна.
Нині він служить москві теле аналом "наш". Чи не тільки цим?
Питання до СБУ - чому пєтушарію висунуто підозру, а шатворяну з мураєвим не висунуто?
П.С. Незадекларированные часики уже продала, лярва?
Двоечница даже видосик запилила с анти-юридическим бредом по этому поводу.
"Венедиктова считает, что Порошенко в суде должен доказывать свою НЕВИНОВНОСТЬ."
https://www.dymka.com.ua/ru/polityka/venedyktova-vvazhaye-shho-poroshenko-v-sudi-maye-dovodyty-svoyu-nevynuvatist/
Де тут політика?
Офіс Президента в Конституції не прописаний. Татаров, коли гроші крав був "політиком" у Микитася? Справу хто "неполітично" стирив всупереч закону у НАБУ?
P.S. Я так думаю, що вони ці зеленські-татарови-венедіктови-єрмаки-коломойські та ін. однією ниткой зв"язані, потягнеш і всіх потрібно буде за грати відправляти. От тому така "неполітика"