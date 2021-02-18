Венедіктова про справу Татарова: "Політичних оцінок я не даю"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що у справі стосовно заступника голови Офісу Президента Олега Татарова вона не має права давати політичних оцінок.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про її позицію у справі Татарова.

"Щодо Татарова було виконано рішення суду, яке дійшло до касації. Питання відсторонення осіб, які не працюють в Офісі Генерального прокурора, це питання не до мене ... Питання "беркутівців" - це політичне питання. Політичних оцінок я не даю. Якщо ви бачите щось у кримінальній юстиції, в кримінальному провадженні, будь ласка, тут уже моя сфера відповідальності", - заявила Венедіктова.

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