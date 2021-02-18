РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15181 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
2 093 25
Венедиктова (727) Татаров Олег (349)

Венедиктова о деле Татарова: "Политических оценок я не даю"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о деле Татарова:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что в деле в отношении заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова она не имеет права давать политических оценок.

Об этом она сказала во время отчета в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о ее позиции по делу Татарова.

"По Татарову было выполнено решение суда, которое дошло до кассации. Вопрос отстранения лиц, которые не работают в Офисе Генерального прокурора, это вопрос не ко мне... Вопрос "беркутовцев" - это политический вопрос. Политических оценок я не даю. Если вы видите что-то в уголовной юстиции, в уголовном производстве, пожалуйста, здесь уже моя сфера ответственности", - заявила Венедиктова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Пх-пх-пх)))- висцялась прямо з трибуни всій країні в очі)))
показать весь комментарий
18.02.2021 12:06
+10
Венедіктова про справу Татарова: "Політичних оцінок я не даю" - Цензор.НЕТ 9455
показать весь комментарий
18.02.2021 12:20
+7
Дело Татарова в СБУ: Венедиктова сливает дело Татарова.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пх-пх-пх)))- висцялась прямо з трибуни всій країні в очі)))
показать весь комментарий
18.02.2021 12:06 Ответить
+++
показать весь комментарий
18.02.2021 17:04 Ответить
Она только в универе может оценки давать))
показать весь комментарий
18.02.2021 12:08 Ответить
за хабарі, задарма вона не буде нічого оцінювати
показать весь комментарий
18.02.2021 12:23 Ответить
в каком универе ? )))
показать весь комментарий
18.02.2021 12:29 Ответить
в харьковском, где до этого работала
показать весь комментарий
18.02.2021 12:31 Ответить
Юрфак в Каразина создали в 2004 специально под дочь убиенного Кушнарева - Таню Когановскую. в академию Ярослава Мудрого ее не брали ни на какие должности по уровню образования. к ней прибилась такая же бездарь Ира. на кафедру гпд.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:00 Ответить
Вуличному. 😊
показать весь комментарий
18.02.2021 12:32 Ответить
это в нерабочее время)
показать весь комментарий
18.02.2021 12:39 Ответить
В папином, ментовском.

"Народилася 21 вересня 1978 року в Харкові в сім'ї юристів.
Батько - Валентин Семенович Венедіктов, генерал-майор міліції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Інженерної академії наук України[4].

Працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ, де навчалась Ірина."
показать весь комментарий
18.02.2021 12:36 Ответить
Дело Татарова в СБУ: Венедиктова сливает дело Татарова.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:11 Ответить
Надоело уже опровергать лживые высеры быдлохарьковской мерзости.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:19 Ответить
Венедіктова про справу Татарова: "Політичних оцінок я не даю" - Цензор.НЕТ 9455
показать весь комментарий
18.02.2021 12:20 Ответить
кстати, Аваков является участником и активным членом этого сообщества армян..

Дмитро Корчинський

2 год ·

Реальним хазяїном антиукраїнського теле аналу "наш" є Вілен Шатворян - голва Спілки вірмен України.

Але минулого року він не поїхав до Карабаху захищати вірмен, коли на них напали азербайджанці. Він в Україні продовжував свою боротьбу проти українців.

Інтереси вірмен йому меньш цікаві, ніж інтереси московитів.

Воює з українцями він давно.

2012 - його обрано народним депутатом від януковича.

Був одним з депутатів, які підписали Звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів».

2014 - на позачергових виборах до ВРУ, в інтересах окупантів, брав участь від Опозиційного блоку.

2019 - кандидат на позачергових виборах до ВРУ від Опозиційного блоку агентів москви.

Проте інші агенти москви виграли конкуренцію у подільників Шатворяна.

Нині він служить москві теле аналом "наш". Чи не тільки цим?

Питання до СБУ - чому пєтушарію висунуто підозру, а шатворяну з мураєвим не висунуто?
показать весь комментарий
18.02.2021 12:20 Ответить
То есть , криминала там нет?Дадут скоро и тебе оценку, подожди недолго осталось.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:20 Ответить
Взятка эксперту и прочее "порешивание вопросиков" это типа высокая политика?
показать весь комментарий
18.02.2021 12:21 Ответить
Не сказала главного - по Татарову было выполнено неправосудное решение портновского суда !!!
П.С. Незадекларированные часики уже продала, лярва?
показать весь комментарий
18.02.2021 12:23 Ответить
Гепо-допінська паскуда політичних оцінок не дає, вона запопадливо виконує політичні завдання хазяїв України.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:30 Ответить
А портновские "дела" по Порошенко комментировала.
Двоечница даже видосик запилила с анти-юридическим бредом по этому поводу.

"Венедиктова считает, что Порошенко в суде должен доказывать свою НЕВИНОВНОСТЬ."

https://www.dymka.com.ua/ru/polityka/venedyktova-vvazhaye-shho-poroshenko-v-sudi-maye-dovodyty-svoyu-nevynuvatist/
показать весь комментарий
18.02.2021 12:34 Ответить
Додам про "некоментування" від Венедіктової "Венедіктова: "підозра по Стерненку буде в будь-якому разі".
показать весь комментарий
18.02.2021 12:47 Ответить
Шльондра
показать весь комментарий
18.02.2021 12:38 Ответить
Я щось не можу зрозуміти: Чому Венедіктова не коментує справу стосовно заступника голови Офісу Президента Олега Татарова?
Де тут політика?
Офіс Президента в Конституції не прописаний. Татаров, коли гроші крав був "політиком" у Микитася? Справу хто "неполітично" стирив всупереч закону у НАБУ?
P.S. Я так думаю, що вони ці зеленські-татарови-венедіктови-єрмаки-коломойські та ін. однією ниткой зв"язані, потягнеш і всіх потрібно буде за грати відправляти. От тому така "неполітика" Венедіктова про справу Татарова: "Політичних оцінок я не даю" - Цензор.НЕТ 7175
показать весь комментарий
18.02.2021 12:57 Ответить
Генпрокурор, фігура більше політична аніж процесуальна. Тому така її заява, це свідчення що вона таки відбілює татарова.
показать весь комментарий
18.02.2021 14:07 Ответить
та ви сЦуки слугоуродівські взагалі ні на які оцінки не здатні!
показать весь комментарий
18.02.2021 15:46 Ответить
Якщо Татаров трахне Вєнєдіктову, то це буде політичне рішення)))Якщо беркут проламає череп Венедіктовій, то це тоже політичне рішення))
показать весь комментарий
18.02.2021 16:22 Ответить
 
 