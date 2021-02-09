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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ

Офис генерального прокурора отказывается передавать расследование дела замглавы Офиса Президента Олега Татарова Национальному антикоррупционному бюро Украины, ссылаясь на решение Печерского районного суда.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отказ передавать дело Татарова НАБУ в Офисе генпрокурора объясняют решением Печерского районного суда от 14 декабря 2020 года.

"Несмотря на определение подследственности в уголовном производстве по ГСУ СБУ, а также многочисленные письма руководства Офиса Генпрокурора, работники НАБУ отказываются направлять материалы указанного производства как к прокурору, так и в орган предварительного расследования, в результате чего прокурор в уголовном производстве фактически лишен возможности дать оценку собранным по делу доказательствам и подготовиться к рассмотрению ходатайств, поданных суда и прокурору (об избрании меры пресечения, продлении сроков предварительного расследования и т.д.)", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова

В Офисе генпрокурора настаивают, что подследственность дела Татарова уже определена решением Печерского суда.

"А потому материалы уголовного производства должны быть направлены в орган расследования или прокурору, в том числе для решения спора о подследственности", - подчеркивают авторы сообщения.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Венедиктова вообще уже "рамсы попутала" ! Когда уже это уе№ище сядет само на скамью подсудимых !??
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08.02.2021 21:15
+21
пусть НАБУ шлет всех на йух пока Байден не разберется с внутренними вопросами
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08.02.2021 21:08
+18
Баканов уже закрыл дело о госизмене, где фигурировал Портнов. Закроет и это.
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08.02.2021 21:20
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Правила форума Совет форумчан
пусть НАБУ шлет всех на йух пока Байден не разберется с внутренними вопросами
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08.02.2021 21:08 Ответить
Венедиктова вообще уже "рамсы попутала" ! Когда уже это уе№ище сядет само на скамью подсудимых !??
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08.02.2021 21:15 Ответить
Тогда ,когда вынесут соплю Зенедонаполеона🤢🤡 , табуретку сделанную подследственным в США каломойским
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08.02.2021 21:26 Ответить
Баканов уже закрыл дело о госизмене, где фигурировал Портнов. Закроет и это.
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08.02.2021 21:20 Ответить
СБУ - найбільші бандити в Україні.
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09.02.2021 10:04 Ответить
******* ублюдки.
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08.02.2021 21:20 Ответить
Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ - Цензор.НЕТ 6630Апеляція ВАКС зупинила рішення, яким з НАБУ забрали справу Татарова
Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ - Цензор.НЕТ 8743 Це Венедіктова не бачить?
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08.02.2021 21:22 Ответить
Зебилы, вы зря пытаетесь усидеть на двух стульях. Чем дальше одна ваша нога, опирающаяся на
}{уйло, разъедется со второй ногой, которая пытается опираться на Штаты, тем скорее ваши яйки защемит Байден. Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ - Цензор.НЕТ 7943
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08.02.2021 21:30 Ответить
Ні, тут без санкцій Мінфіна США проти Венедіктової ніяк не обійтись Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ - Цензор.НЕТ 6831
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08.02.2021 21:25 Ответить
А почему не 95й квартал?
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08.02.2021 21:27 Ответить
Зассали трухлявые.
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08.02.2021 21:31 Ответить
Для бенедіктової Верховний суд - не указ
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08.02.2021 21:33 Ответить
Джо, они не поняли... Надо им еще раз объяснить, Джо.
Можно по алфавиту, - Арахамия, Венедиктова, Герус,...
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08.02.2021 21:35 Ответить
на "Д" пропускаем, - "Д" уже было дважды, а на "Е" есть один путинский шпион, - Ермак его фамилия, Джо.
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08.02.2021 21:37 Ответить
Буква Зю близенько... Може, відповідно до англійського алфавіту?
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08.02.2021 21:38 Ответить
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака и Медведчука.
За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.
И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генпркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.
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08.02.2021 21:35 Ответить
Это видимость конфликта. Президент назначает и снимает и СБУ и Генпрокуратуры.
Был бы конфликт - снял и назначил новую ответственную морду.
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09.02.2021 10:32 Ответить
Венедиктова, ее муж мошенник и некто Рюкзаков, и.о. министра внутр. дел, уже давно должны в тюрьме срок отбывать.
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09.02.2021 05:57 Ответить
Відчувається навик довгострокового перебування у сфері мережевого (сєтєвого по вашому) маркетингу, пані якутка?
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09.02.2021 09:11 Ответить
https://mala.storinka.org/%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
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09.02.2021 09:25 Ответить
Ждут, сявки, когда дядюшка Джо даст очередную затрещину..😠
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09.02.2021 09:29 Ответить
Скоро самій доведеться нести відповідальність за покривання злочинів татарова та інших. Просто дура.
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09.02.2021 09:42 Ответить
Це треба розуміти так, що прокурворша не хоче виконувати рішення суду про передачу справи в НАБУ?
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09.02.2021 09:46 Ответить
Та зрозуміло. "100% мой гєнпракурор" Венедіктова хоче, щоби справу розслідували у "100% маєво СБУшніка" Баканова.
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09.02.2021 09:50 Ответить
Ви знаєте, за нинішніх обставин, коли вся влада просто нашпигована зрадниками і колаборантами, я була б не проти ЗОВНІШНЬОГО ВТРУЧАННЯ БАЙДЕНА. А без чарівного пенделя нам не вижити, як самостійній державі.
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09.02.2021 10:06 Ответить
!!!
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09.02.2021 12:26 Ответить
Уже порешали значит.
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09.02.2021 10:30 Ответить
За одне це, Венедиктова має бути звільнена. Вона ж навіть не мотивує свої дії якимись недоліками в слідстві НАБУ, вона проста так хоче! А намагання Слуг народу внести зміни в КПК і забрати виключну підслідність цих справ за НАБУ, доводить що вони умисно порушують Закон.
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09.02.2021 11:00 Ответить
Блин,одни скандалы! Вот это генеральный прокурор-ша! И как можно верить в какое-то правосудие, когда такие люди в стране украинской есть?
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09.02.2021 11:18 Ответить
Джо, надо еще намекнуть.
Предлагаю по алфавиту, Джо.
Арахамия,
Баканов,
Венедиктова,
Дубинский,
Ермак...
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09.02.2021 11:38 Ответить
Офіс генпрокурора - НАБУ: справу Татарова має розслідувати СБУ - Цензор.НЕТ 8584
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09.02.2021 13:55 Ответить
Курва!
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09.02.2021 11:59 Ответить
Реакция и реакционеры не вяжутся с демократией.
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09.02.2021 12:28 Ответить
Печерський (і не тільки) "суд" яке хочеш рішення винесе за певний гонорар
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09.02.2021 12:41 Ответить
И будут нам эту басню петь о передачах пока все будут у дел. Те передают, а те не берут, а потом наоборот те берут , а те не передают.
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09.02.2021 12:54 Ответить
 
 