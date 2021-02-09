Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ
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Офис генерального прокурора отказывается передавать расследование дела замглавы Офиса Президента Олега Татарова Национальному антикоррупционному бюро Украины, ссылаясь на решение Печерского районного суда.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Отказ передавать дело Татарова НАБУ в Офисе генпрокурора объясняют решением Печерского районного суда от 14 декабря 2020 года.
"Несмотря на определение подследственности в уголовном производстве по ГСУ СБУ, а также многочисленные письма руководства Офиса Генпрокурора, работники НАБУ отказываются направлять материалы указанного производства как к прокурору, так и в орган предварительного расследования, в результате чего прокурор в уголовном производстве фактически лишен возможности дать оценку собранным по делу доказательствам и подготовиться к рассмотрению ходатайств, поданных суда и прокурору (об избрании меры пресечения, продлении сроков предварительного расследования и т.д.)", - сказано в сообщении.
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В Офисе генпрокурора настаивают, что подследственность дела Татарова уже определена решением Печерского суда.
"А потому материалы уголовного производства должны быть направлены в орган расследования или прокурору, в том числе для решения спора о подследственности", - подчеркивают авторы сообщения.
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Це Венедіктова не бачить?
}{уйло, разъедется со второй ногой, которая пытается опираться на Штаты, тем скорее ваши яйки защемит Байден.
Можно по алфавиту, - Арахамия, Венедиктова, Герус,...
За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.
И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генпркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.
Был бы конфликт - снял и назначил новую ответственную морду.
Предлагаю по алфавиту, Джо.
Арахамия,
Баканов,
Венедиктова,
Дубинский,
Ермак...