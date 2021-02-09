Офіс генпрокурора - НАБУ: справу Татарова має розслідувати СБУ

Офіс генерального прокурора відмовляється передавати розслідування справи заступникові голови Офісу президента Олега Татарова Національному антикорупційному бюро України, посилаючись на рішення Печерського районного суду.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Відмову передавати справу Татарова НАБУ в Офісі генпрокурора пояснюють рішенням Печерського районного суду від 14 грудня 2020 року.

"Не зважаючи на визначення підслідності у кримінальному провадженні щодо ГСУ СБУ, а також численні листи керівництва Офісу генпрокурора, працівники НАБУ відмовляються направляти матеріали згаданого провадження як до прокурора, так і в орган попереднього розслідування, в результаті чого прокурор у кримінальному провадженні фактично позбавлений можливості дати оцінку зібраним у справі доказам і підготуватися до розгляду клопотань, поданих суду і прокурору (про обрання запобіжного заходу, продовження термінів попереднього розслідування тощо)", - сказано в повідомленні.

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В Офісі генпрокурора наполягають, що підслідність справи Татарова вже визначена рішенням Печерського суду.

"А тому матеріали кримінального провадження мають бути направлені в орган розслідування або прокурору, зокрема для вирішення спору про підслідність", - підкреслюють автори повідомлення.