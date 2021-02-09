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Офіс генпрокурора - НАБУ: справу Татарова має розслідувати СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс генпрокурора - НАБУ: справу Татарова має розслідувати СБУ

Офіс генерального прокурора відмовляється передавати розслідування справи заступникові голови Офісу президента Олега Татарова Національному антикорупційному бюро України, посилаючись на рішення Печерського районного суду.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Відмову передавати справу Татарова НАБУ в Офісі генпрокурора пояснюють рішенням Печерського районного суду від 14 грудня 2020 року.

"Не зважаючи на визначення підслідності у кримінальному провадженні щодо ГСУ СБУ, а також численні листи керівництва Офісу генпрокурора, працівники НАБУ відмовляються направляти матеріали згаданого провадження як до прокурора, так і в орган попереднього розслідування, в результаті чого прокурор у кримінальному провадженні фактично позбавлений можливості дати оцінку зібраним у справі доказам і підготуватися до розгляду клопотань, поданих суду і прокурору (про обрання запобіжного заходу, продовження термінів попереднього розслідування тощо)", - сказано в повідомленні.

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В Офісі генпрокурора наполягають, що підслідність справи Татарова вже визначена рішенням Печерського суду.

"А тому матеріали кримінального провадження мають бути направлені в орган розслідування або прокурору, зокрема для вирішення спору про підслідність", - підкреслюють автори повідомлення.
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Топ коментарі
+23
Венедиктова вообще уже "рамсы попутала" ! Когда уже это уе№ище сядет само на скамью подсудимых !??
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08.02.2021 21:15
+21
пусть НАБУ шлет всех на йух пока Байден не разберется с внутренними вопросами
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08.02.2021 21:08
+18
Баканов уже закрыл дело о госизмене, где фигурировал Портнов. Закроет и это.
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08.02.2021 21:20
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пусть НАБУ шлет всех на йух пока Байден не разберется с внутренними вопросами
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08.02.2021 21:08 Відповісти
Венедиктова вообще уже "рамсы попутала" ! Когда уже это уе№ище сядет само на скамью подсудимых !??
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08.02.2021 21:15 Відповісти
Тогда ,когда вынесут соплю Зенедонаполеона🤢🤡 , табуретку сделанную подследственным в США каломойским
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08.02.2021 21:26 Відповісти
Баканов уже закрыл дело о госизмене, где фигурировал Портнов. Закроет и это.
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08.02.2021 21:20 Відповісти
СБУ - найбільші бандити в Україні.
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09.02.2021 10:04 Відповісти
******* ублюдки.
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08.02.2021 21:20 Відповісти
Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ - Цензор.НЕТ 6630Апеляція ВАКС зупинила рішення, яким з НАБУ забрали справу Татарова
Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ - Цензор.НЕТ 8743 Це Венедіктова не бачить?
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08.02.2021 21:22 Відповісти
Зебилы, вы зря пытаетесь усидеть на двух стульях. Чем дальше одна ваша нога, опирающаяся на
}{уйло, разъедется со второй ногой, которая пытается опираться на Штаты, тем скорее ваши яйки защемит Байден. Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ - Цензор.НЕТ 7943
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08.02.2021 21:30 Відповісти
Ні, тут без санкцій Мінфіна США проти Венедіктової ніяк не обійтись Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ - Цензор.НЕТ 6831
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08.02.2021 21:25 Відповісти
А почему не 95й квартал?
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08.02.2021 21:27 Відповісти
Зассали трухлявые.
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08.02.2021 21:31 Відповісти
Для бенедіктової Верховний суд - не указ
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08.02.2021 21:33 Відповісти
Джо, они не поняли... Надо им еще раз объяснить, Джо.
Можно по алфавиту, - Арахамия, Венедиктова, Герус,...
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08.02.2021 21:35 Відповісти
на "Д" пропускаем, - "Д" уже было дважды, а на "Е" есть один путинский шпион, - Ермак его фамилия, Джо.
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08.02.2021 21:37 Відповісти
Буква Зю близенько... Може, відповідно до англійського алфавіту?
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08.02.2021 21:38 Відповісти
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака и Медведчука.
За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.
И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генпркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.
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08.02.2021 21:35 Відповісти
Это видимость конфликта. Президент назначает и снимает и СБУ и Генпрокуратуры.
Был бы конфликт - снял и назначил новую ответственную морду.
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09.02.2021 10:32 Відповісти
Венедиктова, ее муж мошенник и некто Рюкзаков, и.о. министра внутр. дел, уже давно должны в тюрьме срок отбывать.
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09.02.2021 05:57 Відповісти
Відчувається навик довгострокового перебування у сфері мережевого (сєтєвого по вашому) маркетингу, пані якутка?
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09.02.2021 09:11 Відповісти
https://mala.storinka.org/%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
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09.02.2021 09:25 Відповісти
Ждут, сявки, когда дядюшка Джо даст очередную затрещину..😠
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09.02.2021 09:29 Відповісти
Скоро самій доведеться нести відповідальність за покривання злочинів татарова та інших. Просто дура.
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09.02.2021 09:42 Відповісти
Це треба розуміти так, що прокурворша не хоче виконувати рішення суду про передачу справи в НАБУ?
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09.02.2021 09:46 Відповісти
Та зрозуміло. "100% мой гєнпракурор" Венедіктова хоче, щоби справу розслідували у "100% маєво СБУшніка" Баканова.
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09.02.2021 09:50 Відповісти
Ви знаєте, за нинішніх обставин, коли вся влада просто нашпигована зрадниками і колаборантами, я була б не проти ЗОВНІШНЬОГО ВТРУЧАННЯ БАЙДЕНА. А без чарівного пенделя нам не вижити, як самостійній державі.
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09.02.2021 10:06 Відповісти
!!!
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09.02.2021 12:26 Відповісти
Уже порешали значит.
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09.02.2021 10:30 Відповісти
За одне це, Венедиктова має бути звільнена. Вона ж навіть не мотивує свої дії якимись недоліками в слідстві НАБУ, вона проста так хоче! А намагання Слуг народу внести зміни в КПК і забрати виключну підслідність цих справ за НАБУ, доводить що вони умисно порушують Закон.
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09.02.2021 11:00 Відповісти
Блин,одни скандалы! Вот это генеральный прокурор-ша! И как можно верить в какое-то правосудие, когда такие люди в стране украинской есть?
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09.02.2021 11:18 Відповісти
Джо, надо еще намекнуть.
Предлагаю по алфавиту, Джо.
Арахамия,
Баканов,
Венедиктова,
Дубинский,
Ермак...
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09.02.2021 11:38 Відповісти
Офіс генпрокурора - НАБУ: справу Татарова має розслідувати СБУ - Цензор.НЕТ 8584
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09.02.2021 13:55 Відповісти
Курва!
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09.02.2021 11:59 Відповісти
Реакция и реакционеры не вяжутся с демократией.
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09.02.2021 12:28 Відповісти
Печерський (і не тільки) "суд" яке хочеш рішення винесе за певний гонорар
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09.02.2021 12:41 Відповісти
И будут нам эту басню петь о передачах пока все будут у дел. Те передают, а те не берут, а потом наоборот те берут , а те не передают.
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09.02.2021 12:54 Відповісти
 
 