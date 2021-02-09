Офіс генпрокурора - НАБУ: справу Татарова має розслідувати СБУ
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Офіс генерального прокурора відмовляється передавати розслідування справи заступникові голови Офісу президента Олега Татарова Національному антикорупційному бюро України, посилаючись на рішення Печерського районного суду.
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Відмову передавати справу Татарова НАБУ в Офісі генпрокурора пояснюють рішенням Печерського районного суду від 14 грудня 2020 року.
"Не зважаючи на визначення підслідності у кримінальному провадженні щодо ГСУ СБУ, а також численні листи керівництва Офісу генпрокурора, працівники НАБУ відмовляються направляти матеріали згаданого провадження як до прокурора, так і в орган попереднього розслідування, в результаті чого прокурор у кримінальному провадженні фактично позбавлений можливості дати оцінку зібраним у справі доказам і підготуватися до розгляду клопотань, поданих суду і прокурору (про обрання запобіжного заходу, продовження термінів попереднього розслідування тощо)", - сказано в повідомленні.
В Офісі генпрокурора наполягають, що підслідність справи Татарова вже визначена рішенням Печерського суду.
"А тому матеріали кримінального провадження мають бути направлені в орган розслідування або прокурору, зокрема для вирішення спору про підслідність", - підкреслюють автори повідомлення.
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Це Венедіктова не бачить?
}{уйло, разъедется со второй ногой, которая пытается опираться на Штаты, тем скорее ваши яйки защемит Байден.
Можно по алфавиту, - Арахамия, Венедиктова, Герус,...
За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.
И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генпркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.
Был бы конфликт - снял и назначил новую ответственную морду.
Предлагаю по алфавиту, Джо.
Арахамия,
Баканов,
Венедиктова,
Дубинский,
Ермак...