НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова.

Уже в третий раз Национальное антикоррупционное бюро пытается вытребовать у Офиса Генпрокурора дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, детективы Национального бюро уже в третий раз пытаются истребовать указанное уголовное дело у ОГП. Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) Офис генпрокурора проигнорировал.

В бюро отмечают, что все манипуляции, которые использует ОГП, чтобы не отдавать дело Татарова, направлены на вмешательство в деятельность НАБУ.

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"НАБУ и САП третий раз официально сообщило ОГП, что уголовное производство по подозрению экс-народного депутата и заместителя руководителя Офиса президента должны расследовать детективы НАБУ. Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис генерального прокурора 8 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

В НАБУ утверждают, что дело в отношении Татарова должно быть в бюро так же, как и дело о завладении имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн.