НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова
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Уже в третий раз Национальное антикоррупционное бюро пытается вытребовать у Офиса Генпрокурора дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, детективы Национального бюро уже в третий раз пытаются истребовать указанное уголовное дело у ОГП. Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) Офис генпрокурора проигнорировал.
В бюро отмечают, что все манипуляции, которые использует ОГП, чтобы не отдавать дело Татарова, направлены на вмешательство в деятельность НАБУ.
"НАБУ и САП третий раз официально сообщило ОГП, что уголовное производство по подозрению экс-народного депутата и заместителя руководителя Офиса президента должны расследовать детективы НАБУ. Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис генерального прокурора 8 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
В НАБУ утверждают, что дело в отношении Татарова должно быть в бюро так же, как и дело о завладении имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн.
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"Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-17 000 грн.) або позбавленням волі на строк до трьох років.
Увага! Якщо таке правопорушення вчинила службова особа - такі дії караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12 750-17 000 грн.) або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
- Чи то Венедиктова уже стільки намотала, що це покарання - капля в морі.
За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генапркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.
Народ потихоньку привыкает, что НАБУ - хорошие и за народ, ДБР - рыгоанальные недобитки януковича
САП - это настоящая прокуратура, а ОГП - сборище взяточников, которые открывают и закрывают дела за деньги.
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал...