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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4031) САП (1948) Венедиктова (727) Татаров Олег (350)

НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова

Уже в третий раз Национальное антикоррупционное бюро пытается вытребовать у Офиса Генпрокурора дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Как информирует  Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, детективы Национального бюро уже в третий раз пытаются истребовать указанное уголовное дело у ОГП. Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) Офис генпрокурора проигнорировал.

В бюро отмечают, что все манипуляции, которые использует ОГП, чтобы не отдавать дело Татарова, направлены на вмешательство в деятельность НАБУ.

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"НАБУ и САП третий раз официально сообщило ОГП, что уголовное производство по подозрению экс-народного депутата и заместителя руководителя Офиса президента должны расследовать детективы НАБУ. Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис генерального прокурора 8 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

В НАБУ утверждают, что дело в отношении Татарова должно быть в бюро так же, как и дело о завладении имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн.
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Топ комментарии
+10
та її вже не просити треба, а бити ногами
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08.02.2021 16:10
+9
Татарова надо бы на НАРЫ определить и чем скорее тем лучше . НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова - Цензор.НЕТ 3561
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08.02.2021 16:10
+6
В какой-то момент Байден скажет арестовать Татарова, Венедиктову и этих преступников из ДБР.

Народ потихоньку привыкает, что НАБУ - хорошие и за народ, ДБР - рыгоанальные недобитки януковича

САП - это настоящая прокуратура, а ОГП - сборище взяточников, которые открывают и закрывают дела за деньги.
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08.02.2021 22:36
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08.02.2021 16:01 Ответить
Дайте медный грошик
Господин хороший
Вам вернётся рубль золотой... (с)
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08.02.2021 16:03 Ответить
Татарова надо бы на НАРЫ определить и чем скорее тем лучше . НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова - Цензор.НЕТ 3561
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08.02.2021 16:10 Ответить
Мне по Фрейду прочиталось: НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать тело Татарова. Извините, товарисч Татаров, мы с вами даже не знакомы, но так (тело) было бы лучше для Украины.
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08.02.2021 23:54 Ответить
НАБУ в третий раз просит Венедиктову, Вовка не доставили в ВАКС , -правосудие Коломойского не только отпускает на волю убийц но и пытается делать что то хорошее и правильное. Но не получается.
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08.02.2021 16:10 Ответить
та її вже не просити треба, а бити ногами
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08.02.2021 16:10 Ответить
Та встаньте вже перед тією курвою на колінця, може тоді погодиться?)
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08.02.2021 16:11 Ответить
Начеб-то:
"Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-17 000 грн.) або позбавленням волі на строк до трьох років.
Увага! Якщо таке правопорушення вчинила службова особа - такі дії караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12 750-17 000 грн.) або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
- Чи то Венедиктова уже стільки намотала, що це покарання - капля в морі.
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08.02.2021 16:21 Ответить
А не так те ,що в нас замість держави за 30 років сформувалось ОЗУ(організоване злочинне угруповання). А суди всього тільки одне з їх підрозділів!
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08.02.2021 19:06 Ответить
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака и Медведчука.
За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.

Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генапркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.
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08.02.2021 16:19 Ответить
это сотрудничество между силовиками Украины такое? так можно у венедиктовой просить что то другое......., с цветами, шампанским...... она ее личная, хочет даст а не хочет не даст. а тут вроде дела государственные, как это дам, не дам?
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08.02.2021 16:51 Ответить
СИТУАЦІЯ:Генштаб проти МО, МО проти Генштабу,ОП проти КСУ,КСУ проти ОП і УДО, ОГП проти НАБУ і САП,НАБУ проти ОГП ДБР проти ГП,ВСІ проти ВСІХ...От життя настало а у відосіках "все ХОРОШО прекрасная маркиза" Країна котиться в ХАОС!
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08.02.2021 17:02 Ответить
про СБУ забыл?
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09.02.2021 08:34 Ответить
Після Татарова одразу можна відкривати справу на шмарклю. Вони між собою пов'язани.
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08.02.2021 17:04 Ответить
...НАБУ втретє просить Венедіктову віддати справу Татарова - Цензор.НЕТ 279...
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08.02.2021 17:12 Ответить
венедиктова наверное думает, что она всю жизнь генпрокурором будет, а зеленский все время гарантом? ну ведь это совсем не так! придет время и с неё спросят - девушка а почему ты так поступила? а почему ты рашистов к ногтю не прижала? а почему ты на коррупционеров глаза закрывала? а почему олигархи себя так свободно чувствовали? а что ты для этого делала? ну и т.д. и тебе, мадам , придется ответить и будет очень неприятно..... подумай над этим.
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08.02.2021 21:14 Ответить
так она уедет из страны кто будет спрашивать?
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09.02.2021 08:36 Ответить
знаешь куда? на землю обетованую? так вроде не похожа! в ростов? ну тогда гнать надо прямо сейчас! и того кто рекомендоыал тоже!
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09.02.2021 11:46 Ответить
Народному суду отдать и мента по всей строгости закона и семью на всякий случай
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08.02.2021 22:10 Ответить
Народный герой Микитась - викривач, пусть больше данных на врагов Украины выдаст и ему еще часть денег содранных с преступников компенсировать
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08.02.2021 22:12 Ответить
В какой-то момент Байден скажет арестовать Татарова, Венедиктову и этих преступников из ДБР.

Народ потихоньку привыкает, что НАБУ - хорошие и за народ, ДБР - рыгоанальные недобитки януковича

САП - это настоящая прокуратура, а ОГП - сборище взяточников, которые открывают и закрывают дела за деньги.
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08.02.2021 22:36 Ответить
НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова.

Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал...
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09.02.2021 03:31 Ответить
Дєрмакам і татарови вже добра планіда не світить.....це нвіть їжачок розуміє
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25.04.2021 11:25 Ответить
 
 