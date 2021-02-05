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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4031) назначение (2048) Труба (297) ГБР (2551) Офис Президента (1694) Удовиченко Александр (7) Татаров Олег (349)

Татаров усиливает войну против НАБУ: начальником Главного следственного управления ГБР назначен фигурант "пленок Трубы" Удовиченко, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Татаров усиливает войну против НАБУ: начальником Главного следственного управления ГБР назначен фигурант

Подозреваемый НАБУ заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров не отстранен от работы, а продолжает использовать служебное положение для расстановки своих кадров в правоохранительных органах.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Новым начальником Главного следственного управления Государственного бюро расследований назначен Александр Удовиченко. И именно Татаров пролоббировал это назначение как куратор правоохранительных органов в ОП.

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Удовиченко стал широко известен после скандала с записями в кабинете главы ГБР Романа Трубы, он был самым близким доверенным человеком Трубы, начальником патронажной службы главы ГБР.

На записях голоса Удовиченко и Трубы обсуждают уголовные дела и незаконные команды тогдашнего главы ОП Андрея Богдана по закрытию уголовных расследований, в том числе, связанных с интересами Игоря Коломойского. О том как руководил следствием Удовиченко говорит вот эта его цитата: "Быстро закрывайте, нах*й, это дело бл*дское. Я зашлю ему (главе ОП Богдану) постановление. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману… Я не хотел вам голову морочить, но это п**дец… Я говорю, Виктория, вы вообще знаете, куда вы полезли. У вас политическая должность. Вы подставили себя, вы подставили директора. Сейчас это все будет изложено в большом негативе". 

Тогда, после открытия того, как на взятке был задержан помощник Трубы, и эта история всплыла наружу, Трубу убрали вместе со всей его коррупционной командой. Но теперь проверенные и исполнительные кадры Трубы снова возвращаются в руководство ГБР по решению Татарова. Уволенные со скандалом аферисты снова нужны власти. После публикации записей, в демократической стране возвращение Удовиченко на еще более высокий и ответственный пост в ГБР было бы невозможно. Но это Украина, и Удовиченко, видимо, признан "новым лицом".

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Зачем афериста Удовиченко Татаров назначил в ГБР? Ответ очевиден. ГБР - это единственный орган, который имеет полномочия проводить расследования против НАБУ, и сейчас Удовиченко будет делать все, чтобы отомстить за уголовное дело НАБУ против Татарова.

Назначение Удовиченко показывает, что президент Владимир Зеленский продолжает его защищать от НАБУ и что Татаров уже восстановил свое влияние в полном объеме несмотря на прямые доказательства его коррупционных преступных действий в деле Максима Микитася.

Очевидно, ближайшая цель Татарова – захватить полный контроль над ГБР и использовать власть для дискредитации НАБУ и антикоррупционной системы, чем он и занимался с момента назначения. Таким образом, Татаров совместно со своим другом и партнером Андреем Портновым намерены взять под полный контроль главный следственный орган в Украине. Очевидно, Татаров стал важен для Офиса Президента как гарант договоренностей с олигархами, и его будут держать до тех пор, пока его увольнения не потребуют прямо и категорично западные дипломаты. Очевидно, что Татаров является одним из наиболее влиятельных представителей российской агентуры в окружении Зеленского, и его дальнейшее пребывание в должности - это угроза национальной безопасности", - рассказал Бутусов.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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Топ комментарии
+12
Давайте угадаю, это порошенко опять мешает бубочке выгнать зашкварившегося татарова.
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05.02.2021 11:50
+6
очень надеюсь, что НАБУ получит поддержку ФБР и Татаров просто надорвется и "сгорит" на работе..
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05.02.2021 11:51
+6
ну вот, А вчера кто-то упоминал, что Татаров где-то растворился Сейчас расчет только на Байдена, что окончательно сдуревшому клоуну прищемит яйц@.
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05.02.2021 11:56
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Давайте угадаю, это порошенко опять мешает бубочке выгнать зашкварившегося татарова.
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05.02.2021 11:50 Ответить
Наш человек знает как работать))
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05.02.2021 11:50 Ответить
очень надеюсь, что НАБУ получит поддержку ФБР и Татаров просто надорвется и "сгорит" на работе..
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05.02.2021 11:51 Ответить
Короче, завхоз АП и работающий там преЗедентом янелох-43, забили болт на контроль ситуации в стране....
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05.02.2021 11:52 Ответить
У США ещё руки не дошли до этого ублюдка.
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05.02.2021 11:52 Ответить
виродків забагато розвелось, але дайте час..
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05.02.2021 11:53 Ответить
Ага, надо позвонить Байдену по поводу этого чёрта
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05.02.2021 12:50 Ответить
ну вот, А вчера кто-то упоминал, что Татаров где-то растворился Сейчас расчет только на Байдена, что окончательно сдуревшому клоуну прищемит яйц@.
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05.02.2021 11:56 Ответить
Джо, тут этот Татаров пузырится... Надо решить, Джо...
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05.02.2021 12:01 Ответить
как показывает практика, зажатые в правильной руке яйца фигуранта это самый надежный способ им управлять.
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05.02.2021 12:05 Ответить
Полиция, защита прав и честь - несовместимые сущности
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05.02.2021 12:13 Ответить
та то порох с госдепом опять виноваты! зеля опять хочет и рыбку съесть и на велосипеде кататься!!! ермак на вопрос, почему не увольняют этого штымпа татарова ответил , что его подозрение в мошейничестве (отмывание бабла для квартир военнослужащих нацгвардии ) было давно, 4 года тому, на зэка он вообще давно работал, про участие в антимайдане вообще врут, а сам татаров специалист- юрист мол очень умный и страшно нужный в ОП! я уже писал об этом, но еще раз напишу - ермак, у меня дворовой дружбан есть, 4 года назад из тюрьмы пришел, сидел как раз за мошейничество (багатых буратин разводил на бабки) ,но умный б л я шо писец!!! в ОП его возьмешь?
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05.02.2021 12:19 Ответить
Помойка эта ОП....
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05.02.2021 12:24 Ответить
Татаров и ко виновны в том ,что осуществили рейдерский захват УкрБуда ,прикрыли Мыкытася ,а за это время разграбили УкрБуд. Это не просто кадр - это аферист ,за которым стоит множество высших чиновников ,которые разграбливали УкрБуд.
И я уверен ,что эта информация у НАБУ есть. Просто еще не время
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05.02.2021 12:31 Ответить
Потэртнова, татарова, ерьмачка- напоминают говно на подошве гундосого. Вместо того, чтобы почистить и вымыть обувь, оно размазывает это по себе
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05.02.2021 12:47 Ответить
Это все что нужно знать приверженцам идеи: "А вдруг Зе одумался и поменялся"
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05.02.2021 13:38 Ответить
це фраера з берегів річки волга захвилювались. цього кренделя взяли, щоб спасати свою ...... Це ж ДБР розслідуватиме справи Андрія Казбековича (сам визнав свою народність), Єрмака, Татарова. Негайно потрібен "свій чувак", щоб затаїтись в мабутньому. А то, на відміну віті ростовського, тікати нікуди. Це єрмак може зникнути, за ним стоїть дядя коля з наришкіним. Тому і затіяли всю цю чехарду з во. голови дбр, з печерським судом. Вміняємі особи йти туди не хочуть, от і просять таких - ми тобі допомогли, а тепер ти нам. А справа з повторним порушенням справи проти Б.і П. це показати в очах северного рейха себе як страдальців за віру.
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05.02.2021 15:06 Ответить
 
 