НАБУ втретє просить Венедіктову віддати справу Татарова
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Уже втретє Національне антикорупційне бюро намагається витребувати у Офісу Генпрокурора справу за підозрою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, детективи Національного бюро вже втретє намагаються витребувати вказану кримінальну справу в ОГП. Попередні дві постанови (від 28.12.2020 та 5.01.2021) офіс генпрокурора проігнорував.
У бюро зазначають, що всі маніпуляції, які використовує ОГП, щоб не віддавати справу Татарова, спрямовані на втручання в діяльність НАБУ.
"НАБУ і САП втретє офіційно повідомило ОГП, що кримінальне провадження за підозрою екс-народного депутата і заступника керівника Офісу президента повинні розслідувати детективи НАБУ. Національне бюро витребує справу в ОГП. Відповідна постанова директора НАБУ, узгоджена з прокурором САП, направлена до Офісу генерального прокурора 8 лютого 2021 року", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ стверджують, що справа стосовно Татарова має бути в бюро так само, як і справа про заволодіння майном Нацгвардії на 81,6 млн грн.
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"Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-17 000 грн.) або позбавленням волі на строк до трьох років.
Увага! Якщо таке правопорушення вчинила службова особа - такі дії караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12 750-17 000 грн.) або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
- Чи то Венедиктова уже стільки намотала, що це покарання - капля в морі.
За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генапркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.
Народ потихоньку привыкает, что НАБУ - хорошие и за народ, ДБР - рыгоанальные недобитки януковича
САП - это настоящая прокуратура, а ОГП - сборище взяточников, которые открывают и закрывают дела за деньги.
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал...