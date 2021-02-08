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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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НАБУ (3427) Венедіктова (756) Татаров Олег (359)

НАБУ втретє просить Венедіктову віддати справу Татарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ втретє просить Венедіктову віддати справу Татарова

Уже втретє Національне антикорупційне бюро намагається витребувати у Офісу Генпрокурора справу за підозрою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, детективи Національного бюро вже втретє намагаються витребувати вказану кримінальну справу в ОГП. Попередні дві постанови (від 28.12.2020 та 5.01.2021) офіс генпрокурора проігнорував.

У бюро зазначають, що всі маніпуляції, які використовує ОГП, щоб не віддавати справу Татарова, спрямовані на втручання в діяльність НАБУ.

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"НАБУ і САП втретє офіційно повідомило ОГП, що кримінальне провадження за підозрою екс-народного депутата і заступника керівника Офісу президента повинні розслідувати детективи НАБУ. Національне бюро витребує справу в ОГП. Відповідна постанова директора НАБУ, узгоджена з прокурором САП, направлена до Офісу генерального прокурора 8 лютого 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ стверджують, що справа стосовно Татарова має бути в бюро так само, як і справа про заволодіння майном Нацгвардії на 81,6 млн грн.
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Топ коментарі
+10
та її вже не просити треба, а бити ногами
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08.02.2021 16:10
+9
Татарова надо бы на НАРЫ определить и чем скорее тем лучше . НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова - Цензор.НЕТ 3561
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08.02.2021 16:10
+6
В какой-то момент Байден скажет арестовать Татарова, Венедиктову и этих преступников из ДБР.

Народ потихоньку привыкает, что НАБУ - хорошие и за народ, ДБР - рыгоанальные недобитки януковича

САП - это настоящая прокуратура, а ОГП - сборище взяточников, которые открывают и закрывают дела за деньги.
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08.02.2021 22:36
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08.02.2021 16:01 Відповісти
Дайте медный грошик
Господин хороший
Вам вернётся рубль золотой... (с)
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08.02.2021 16:03 Відповісти
Татарова надо бы на НАРЫ определить и чем скорее тем лучше . НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова - Цензор.НЕТ 3561
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08.02.2021 16:10 Відповісти
Мне по Фрейду прочиталось: НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать тело Татарова. Извините, товарисч Татаров, мы с вами даже не знакомы, но так (тело) было бы лучше для Украины.
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08.02.2021 23:54 Відповісти
НАБУ в третий раз просит Венедиктову, Вовка не доставили в ВАКС , -правосудие Коломойского не только отпускает на волю убийц но и пытается делать что то хорошее и правильное. Но не получается.
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08.02.2021 16:10 Відповісти
та її вже не просити треба, а бити ногами
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08.02.2021 16:10 Відповісти
Та встаньте вже перед тією курвою на колінця, може тоді погодиться?)
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08.02.2021 16:11 Відповісти
Начеб-то:
"Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-17 000 грн.) або позбавленням волі на строк до трьох років.
Увага! Якщо таке правопорушення вчинила службова особа - такі дії караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12 750-17 000 грн.) або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
- Чи то Венедиктова уже стільки намотала, що це покарання - капля в морі.
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08.02.2021 16:21 Відповісти
А не так те ,що в нас замість держави за 30 років сформувалось ОЗУ(організоване злочинне угруповання). А суди всього тільки одне з їх підрозділів!
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08.02.2021 19:06 Відповісти
Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака и Медведчука.
За блокировкой телеканалов Медведчука никто не обратил внимание на новый виток конфликта между Офисом Президента и Офисом генерального прокурора.

Венедиктова отказывается открывать уголовные дела на Козака-Медведчука и всеми силами помогает избежать начала уголовного процесса для владельцев этих медиа площадок.
Ведь договор дороже денег. Когда-то Медведчук пообещал Венедиктовой не давать голоса за её отставку и сохранить её в кресле Генерального прокурора.
Но на данный момент эти договоренности не имеют смысла - Медведчук уже изменил своё мнение и дал команду ОПЗЖ голосовать за отставку Венедиктовой, если этот вопрос поднимется. Ведь у его политической партии есть все шансы поставить на место Генерального прокурора своего человека.И у Зеленского есть все возможности поставить "на место" свою трехсотпроцентую генапркуроршу. Однако свои возможности он "почему-то" не использует. Что попросту доказывает случайность и спонтанность его решения о бане трех медвечуковских телеканалов и санкций на нардепа Козака.
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08.02.2021 16:19 Відповісти
это сотрудничество между силовиками Украины такое? так можно у венедиктовой просить что то другое......., с цветами, шампанским...... она ее личная, хочет даст а не хочет не даст. а тут вроде дела государственные, как это дам, не дам?
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08.02.2021 16:51 Відповісти
СИТУАЦІЯ:Генштаб проти МО, МО проти Генштабу,ОП проти КСУ,КСУ проти ОП і УДО, ОГП проти НАБУ і САП,НАБУ проти ОГП ДБР проти ГП,ВСІ проти ВСІХ...От життя настало а у відосіках "все ХОРОШО прекрасная маркиза" Країна котиться в ХАОС!
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08.02.2021 17:02 Відповісти
про СБУ забыл?
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09.02.2021 08:34 Відповісти
Після Татарова одразу можна відкривати справу на шмарклю. Вони між собою пов'язани.
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08.02.2021 17:04 Відповісти
...НАБУ втретє просить Венедіктову віддати справу Татарова - Цензор.НЕТ 279...
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08.02.2021 17:12 Відповісти
венедиктова наверное думает, что она всю жизнь генпрокурором будет, а зеленский все время гарантом? ну ведь это совсем не так! придет время и с неё спросят - девушка а почему ты так поступила? а почему ты рашистов к ногтю не прижала? а почему ты на коррупционеров глаза закрывала? а почему олигархи себя так свободно чувствовали? а что ты для этого делала? ну и т.д. и тебе, мадам , придется ответить и будет очень неприятно..... подумай над этим.
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08.02.2021 21:14 Відповісти
так она уедет из страны кто будет спрашивать?
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09.02.2021 08:36 Відповісти
знаешь куда? на землю обетованую? так вроде не похожа! в ростов? ну тогда гнать надо прямо сейчас! и того кто рекомендоыал тоже!
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09.02.2021 11:46 Відповісти
Народному суду отдать и мента по всей строгости закона и семью на всякий случай
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08.02.2021 22:10 Відповісти
Народный герой Микитась - викривач, пусть больше данных на врагов Украины выдаст и ему еще часть денег содранных с преступников компенсировать
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08.02.2021 22:12 Відповісти
В какой-то момент Байден скажет арестовать Татарова, Венедиктову и этих преступников из ДБР.

Народ потихоньку привыкает, что НАБУ - хорошие и за народ, ДБР - рыгоанальные недобитки януковича

САП - это настоящая прокуратура, а ОГП - сборище взяточников, которые открывают и закрывают дела за деньги.
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08.02.2021 22:36 Відповісти
НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова.

Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал...
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09.02.2021 03:31 Відповісти
Дєрмакам і татарови вже добра планіда не світить.....це нвіть їжачок розуміє
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25.04.2021 11:25 Відповісти
 
 