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Річниця Євромайдану: в Києві ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 18 лютого, в центрі Києва на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида по загиблих під час Євромайдану Героях.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 18 лютого, на алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва рідні і близькі Героїв Небесної Сотні, учасники Євромайдану та інші громадяни вшанували пам'ять загиблих під час Євромайдану Героїв. Вони принесли квіти та свічки. Біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів становлення України. ОПЗЖ і "слуга народу" Бужанський голосували проти

Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 01
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 02
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 03
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 04
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 05
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 06
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 07
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 08
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 09
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 10
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 11
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 12
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 13
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 14
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 15
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 16
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 17
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 18
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 19
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 20
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 21
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 22
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 23
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 24
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 25
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 26
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 27
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 28
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 29
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 30
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 31
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 32
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 33
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 34
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 35
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні почався трагічний етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули понад сто осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8248
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18.02.2021 12:29
+13
Слава Україні Героям Слава!
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18.02.2021 12:37
+12
Герої віддали своє життя за світле майбутнє всіх українців. Однак виявилося, що світле майбутнє настало для 1 золотого % українців, в яких було і світле минуле.
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18.02.2021 12:43
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А где Зеленский?
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18.02.2021 12:26 Відповісти
Герої віддали своє життя за світле майбутнє всіх українців. Однак виявилося, що світле майбутнє настало для 1 золотого % українців, в яких було і світле минуле.
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18.02.2021 12:43 Відповісти
На превеликий жаль так і є...
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18.02.2021 12:44 Відповісти
подумати тільки, 1% типу українців інших 99% і в хвіст і гриву і то при любій владі і до нескінченності......... . може серед того 1% одні суперінтелектуали і найвищі достойники, цвіт нації і поважні державні мужі які багато раз вчиняли мудрі вчинки і прислужились державі ризикуючи своїм життям і життям своїх близьких?!??
..... насправді все впирається в інші 99%, дуже різних за багатьма ознаками та все ж українців.
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18.02.2021 15:24 Відповісти
Остальных 1% считает за быдло, которое в большинстве своем и ведет себя как бездумное быдло...
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18.02.2021 15:37 Відповісти
Оно сцит идти к людям.
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18.02.2021 13:32 Відповісти
А де ж бубачка з піаніною. Чому не співає про ********* палички?
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18.02.2021 12:28 Відповісти
Думає як підвищити податки з простого люду. Така ж паскудь як і його попередники.
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18.02.2021 12:46 Відповісти
Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8248
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18.02.2021 12:29 Відповісти
Згинь, кацап.
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18.02.2021 12:41 Відповісти
чим ви його увалили що він згинув?
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18.02.2021 12:45 Відповісти
Слава Україні Героям Слава!
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18.02.2021 12:37 Відповісти
Щось мало людей прийшли вшанувати.
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18.02.2021 12:40 Відповісти
Придурок, сегодня рабочий день. Все будут вечером.
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18.02.2021 13:31 Відповісти
Отличительная особенность порохоботов это хамство и ненависть к своему народу. Они ещё и притворяются патриотами. Но как могут патриотами быть люди, которые 3/4 украинского народа называют дебилами.
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18.02.2021 18:46 Відповісти
И еще. Дебилы это как раз порохоботы.
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18.02.2021 18:52 Відповісти
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8919
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18.02.2021 14:53 Відповісти
Назвать ЕВРОМАЙДАНОМ было бы не совсем корректно. Скорее попытка освободиться от преступного клана. С вялыми карательными действиями. В результате недобитки мутировали с новой властью. И теперь прежняя вакцина бесполезна ))
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18.02.2021 12:42 Відповісти
Ну да, татаров, как и другие мусора и судьи, участвовавшие в подавлении Евромайдана, при зеленском, не только востановились в должностях, но и получили продвижение по службе. Спасибо 73%
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18.02.2021 13:30 Відповісти
нажаль, ці потвори не були покарані зразу після Майдану.
А після пішли політичні ігри, а потім до влади прийшли зелені навозні мухи.
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18.02.2021 15:01 Відповісти
Ты хотя бы знаешь сколько нужно времени и ресурсов, чтобы всех этих тварей пересажать? А кто их будет сажать? Те же прокурвы и судьи, которые давали фейковые аресты евромайдановцам. Вот поэтому беркутня и тянула кота за яйца, чтобы с приходом антимайдана к власти в Украине, благодаря 73%, спокойно выйти на а свободу под шумок очередного грандиозного обмена зеленского - беркутню на лугандонских наркоманов.
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18.02.2021 21:48 Відповісти
я знаю, що Сашка Білого та Лісника просто вбили. Чому?. Тому що вони загрожували владі. Зате не вбили бойка, рабіновича, медведчука і т.д.
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19.02.2021 11:53 Відповісти
В основному близькі тих хто загинув.
Нікого з тих хто прийшов до влади на хвилі Майдану Яценюки, Порошенки, Парубії і інші " патріоти" відсутні
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18.02.2021 13:04 Відповісти
Брехло. Порошенко був і є новина на Цензорі.
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18.02.2021 13:09 Відповісти
Він був відсутній під час паніхиди!-читац чітко текст повідомлення!!!
Яценюк, Парубій, також відсутні!
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18.02.2021 22:44 Відповісти
На тему шляху України до ЄС, остання резолюція Європарламенту https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html
Читайте всі. Нам не потрібні посередники у вигляді олігархічних змі,які передають нам тільки свої маніпуляційно-шахрайські трактовки.
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18.02.2021 13:10 Відповісти
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html

( натискайте не "копіювати", а "вирізати")
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18.02.2021 13:31 Відповісти
А главный мусор страны, при котором уничтожена вся доказательная база против мусоров-убийц, спокойно продолжает занимать свою должность седьмой год подряд.
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18.02.2021 13:26 Відповісти
18 лютого 2014 року. Минуло 7 років, а ніхто не покараний.

https://www.youtube.com/watch?v=P0lJZttUnHE
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18.02.2021 13:55 Відповісти
Вічна слава!
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18.02.2021 15:08 Відповісти
Вічна пам'ять нашим мужнім рицарям Майдану. Україна -- понад усе!
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18.02.2021 18:57 Відповісти
Мафия поставила у руля власти в 14 п.парашенка,тоже рыгоанала как бандюкович, чтобы наказать украинцев за стремление освободится от влияния путенской рашки. Первое что сделал партнёр путена парашенко, было обесценивание гривны в три раза, потом был илловайск, Дебальцево и другие котлы...
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18.02.2021 20:31 Відповісти
Заткнись,ботовське падло. Не твоїм ротом чипатись за імена достойних дцячів України.
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18.02.2021 21:10 Відповісти
Герої не вмирають
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18.02.2021 20:34 Відповісти
Першими в колоні до жертовного місця Небесної сотні ідуть керівники країним....президент Зеленський з своєю сімейною челяддю, поряд голова з голів ВР Разумков,теж із свою че..., позаду них весь склад офісу пркезидента на чолі з Мендель,Татаровиммі іншими диверсантами під дахом,яких підганяє чи поганяє головний пастух влади Єрмак-сибіряк,воїн,передньоходовий захисник Вітчизни (якої тільки), захисник сємєні Еммануїла та розпродажу країни з посадами влади. Вся достойна представницька дружина.. Чого тільки не привидиться в зимову ніч!
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18.02.2021 21:09 Відповісти
Герои не умирают! Вечная память!
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19.02.2021 00:48 Відповісти
А ЧТОЖ БЫ КАЗНОКРАДНЫЕСУКИМИЛЛИАРДЕРНЫЕ НЕ ВЫДАЛИ ХОТЬ 1% НАРОДУ ПО АВТОМАТУ !!!???
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19.02.2021 01:58 Відповісти
 
 