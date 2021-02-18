Річниця Євромайдану: в Києві ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 18 лютого, в центрі Києва на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида по загиблих під час Євромайдану Героях.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 18 лютого, на алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва рідні і близькі Героїв Небесної Сотні, учасники Євромайдану та інші громадяни вшанували пам'ять загиблих під час Євромайдану Героїв. Вони принесли квіти та свічки. Біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні почався трагічний етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули понад сто осіб.
Топ коментарі
+16 Чайка Київ
показати весь коментар18.02.2021 12:29
+13 Юрий Шевчук 9d18d1e2
показати весь коментар18.02.2021 12:37
+12 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар18.02.2021 12:43
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Будь ласка, зачекайте...
..... насправді все впирається в інші 99%, дуже різних за багатьма ознаками та все ж українців.
А після пішли політичні ігри, а потім до влади прийшли зелені навозні мухи.
Нікого з тих хто прийшов до влади на хвилі Майдану Яценюки, Порошенки, Парубії і інші " патріоти" відсутні
Яценюк, Парубій, також відсутні!
Читайте всі. Нам не потрібні посередники у вигляді олігархічних змі,які передають нам тільки свої маніпуляційно-шахрайські трактовки.
( натискайте не "копіювати", а "вирізати")
https://www.youtube.com/watch?v=P0lJZttUnHE