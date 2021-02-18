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Слідство в основних справах Майдану мають закінчити до кінця року, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Слідство в основних справах Майдану мають закінчити до кінця року, - Венедіктова

Правоохоронці мають намір завершити слідство в основних справах Майдану до кінця року.

Про це заявила під час звіту у парламенті Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми собі ставимо за мету до кінця 2021 року закінчити слідство в основних справах Майдану. Ми рухаємося дуже активно. Це наша гордість. Причому ми йдемо чітко і об'єктивно, не стаємо на бік жодних впливів. Слідчі ДБР і прокурори Офісу (Офісу Генпрокурора - ред.) виконують свою роботу сумлінно і об'єктивно", - сказала Венедіктова.

За її словами, протягом 2020 року до суду передали обвинувальні акти у справах Майдану стосовно 40 осіб, що втричі більше, ніж у 2019 році.

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Автор: Анастасія Потіха
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Свистить як Троцький.
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18.02.2021 12:54 Відповісти
Дийсно. Если Петрыка три прокурора не осилили за 5 лет, то куда этой за 2 года справится
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18.02.2021 12:58 Відповісти
Что сделает? Справится.
Что сделать? СправитЬся.
Ти справжній Незнайка. Слідство в основних справах Майдану мають закінчити до кінця року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8894
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18.02.2021 13:06 Відповісти
Кто еще не успел сбежать Срок до осени . Время пошло.
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18.02.2021 13:15 Відповісти
До кінця неназваного року...
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18.02.2021 13:18 Відповісти
А следствие по делам бенедиктовой завершить до средины года.
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18.02.2021 13:29 Відповісти
И шо, таки бенедиктова таки посадит своего дружбана татарова за разгон Евромайдана?!
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18.02.2021 13:42 Відповісти
 
 