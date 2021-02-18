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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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Следствие по основным делам Майдана должны закончить до конца года, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Следствие по основным делам Майдана должны закончить до конца года, - Венедиктова

Правоохранители намерены завершить следствие по основным делам Майдана до конца года.

Об этом заявила во время отчета в парламенте Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы себе ставим целью к концу 2021 года закончить следствие по основным делам Майдана. Мы движемся очень активно. Это наша гордость. Причем мы идем четко и объективно, не становимся на сторону никаких влияний. Следователи ГБР и прокуроры Офиса (Офиса Генпрокурора. - Ред.) выполняют свою работу добросовестно и объективно", - сказала Венедиктова.

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По ее словам, в течение 2020 года в суд передали обвинительные акты по делам Майдана в отношении 40 человек, что в три раза больше, чем в 2019 году.
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Свистить як Троцький.
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18.02.2021 12:54 Ответить
Дийсно. Если Петрыка три прокурора не осилили за 5 лет, то куда этой за 2 года справится
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18.02.2021 12:58 Ответить
Что сделает? Справится.
Что сделать? СправитЬся.
Ти справжній Незнайка. Слідство в основних справах Майдану мають закінчити до кінця року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8894
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18.02.2021 13:06 Ответить
Кто еще не успел сбежать Срок до осени . Время пошло.
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18.02.2021 13:15 Ответить
До кінця неназваного року...
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18.02.2021 13:18 Ответить
А следствие по делам бенедиктовой завершить до средины года.
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18.02.2021 13:29 Ответить
И шо, таки бенедиктова таки посадит своего дружбана татарова за разгон Евромайдана?!
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18.02.2021 13:42 Ответить
 
 