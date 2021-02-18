Следствие по основным делам Майдана должны закончить до конца года, - Венедиктова

Правоохранители намерены завершить следствие по основным делам Майдана до конца года.

Об этом заявила во время отчета в парламенте Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы себе ставим целью к концу 2021 года закончить следствие по основным делам Майдана. Мы движемся очень активно. Это наша гордость. Причем мы идем четко и объективно, не становимся на сторону никаких влияний. Следователи ГБР и прокуроры Офиса (Офиса Генпрокурора. - Ред.) выполняют свою работу добросовестно и объективно", - сказала Венедиктова.

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По ее словам, в течение 2020 года в суд передали обвинительные акты по делам Майдана в отношении 40 человек, что в три раза больше, чем в 2019 году.