УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15864 відвідувача онлайн
Новини ПодіїТехнології
1 989 39
СБУ (10042) DDOS-атака (29)

Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює

Новини Цензор.НЕТ Події Технології

Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює

Сайт Служби безпеки України в четвер не працює через хакерську атаку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер спецслужби Артем Дегтяренко.

"Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки в четвер", - сказав Дегтяренко.

За його словами, хакерська атака на офіційний сайт Служби може бути пов'язана з діями СБУ щодо захисту національних інтересів, зокрема, в інформаційному просторі. Повідомлення української спецслужби доступні на офіційній сторінці СБУ в фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявлено новий тип DDоS-атак, який може відключити від інтернету майже всю країну, - РНБО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
как же так?!.. у них должен быть самый защищенный сайт..
Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 5178
показати весь коментар
18.02.2021 16:46
+6
Позорище. А под кабинетом у баканова хоть не насрали?
показати весь коментар
18.02.2021 16:51
+3
Такое же позорище, как "у мента отобрали пистолет". А как же кибербезопасность государства? Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4571
показати весь коментар
18.02.2021 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да кому он нужен?)) Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 7613
показати весь коментар
18.02.2021 16:45 Відповісти
Видать нужен. И не просто нужен. А огромному количеству пользователей. Это и есть DDOS -атака. Когда количество людей, которые туда хотят попасть, превышает максимальную возможность сайта их принять.
показати весь коментар
18.02.2021 18:08 Відповісти
как же так?!.. у них должен быть самый защищенный сайт..
Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 5178
показати весь коментар
18.02.2021 16:46 Відповісти
З якого дива? Сайт як сайт, там ніяких таємниць нема.
показати весь коментар
18.02.2021 16:56 Відповісти
Ганьба.
показати весь коментар
18.02.2021 16:59 Відповісти
Кому?
показати весь коментар
18.02.2021 17:03 Відповісти
сбу
показати весь коментар
18.02.2021 17:05 Відповісти
Тю... 😄
показати весь коментар
18.02.2021 17:07 Відповісти
вам в око.
показати весь коментар
18.02.2021 17:13 Відповісти
Два рази тю, тобто тю-тю. І вже давно.
показати весь коментар
18.02.2021 18:51 Відповісти
Ви двома ніками дописуєте ?
показати весь коментар
18.02.2021 19:06 Відповісти
а вдруг лежит пару секретов?!.. назначить Нескоромного зам предом СБУ это нормально, а положить на сайте СБУ парочку каких-нибудь секретов, они не могут..
я думаю, могут..
показати весь коментар
18.02.2021 16:59 Відповісти
Думати ви можете все, що вам заманеться- от тільки реальність інша.
показати весь коментар
18.02.2021 17:02 Відповісти
DDoS-атака отправляет на атакуемый веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все ... и вызвать отказ в обслуживании
показати весь коментар
18.02.2021 18:04 Відповісти
Слишком много людей хотят на него попасть. Вот и получилась толкучка. Мешают друг другу, отталкивают друг друга, но пролезть не могут.
показати весь коментар
18.02.2021 18:10 Відповісти
Мда... дожились. Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 5000
показати весь коментар
18.02.2021 16:46 Відповісти
помста шарікова Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4302 Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4302 Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4302
показати весь коментар
18.02.2021 16:46 Відповісти
Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює - Цензор.НЕТ 2023
показати весь коментар
18.02.2021 16:56 Відповісти
Такое же позорище, как "у мента отобрали пистолет". А как же кибербезопасность государства? Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4571
показати весь коментар
18.02.2021 16:46 Відповісти
Северные хозяева шарика и бобика мстят...
показати весь коментар
18.02.2021 16:48 Відповісти
Нда
показати весь коментар
18.02.2021 16:49 Відповісти
"Грета Тунберг раскритиковала миссию на Марс"(с). Тут есть что-то тождественное, с ДОС атакой на сайт СБУ, нет? А я в этом убежден! Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 6104
показати весь коментар
18.02.2021 16:49 Відповісти
Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 9378 Это они лютуют бессильно, потому что СБУ каждый день (а по выходным и праздникам по два раза) в результате о2уительно специальной операции находит тайник с оружием на линии разграничения.
показати весь коментар
18.02.2021 16:49 Відповісти
Как жить-то теперь????
показати весь коментар
18.02.2021 16:51 Відповісти
Позорище. А под кабинетом у баканова хоть не насрали?
показати весь коментар
18.02.2021 16:51 Відповісти
В кабинете на столе насрали. Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4265
показати весь коментар
18.02.2021 16:52 Відповісти
дожились....
показати весь коментар
18.02.2021 16:53 Відповісти
у них MS-DOS на дискетке в сервере протух ? подобные атаки давно не проблема, если в ИТ отделе не пенсионеры со студентами недоучками сидят. у меня телефонию на астериске и почтовики - каждый день так "досят", так вот что бы какой нибудь fail2ban и лимитеры по пакетам/layer7-DPI настроить - не нужно быть подполковником/начальником ИТ отдела большой госструктуры и даже иметь диплом КПИ
показати весь коментар
18.02.2021 16:53 Відповісти
Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює - Цензор.НЕТ 3411 Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює - Цензор.НЕТ 8583
показати весь коментар
18.02.2021 16:55 Відповісти
И это не позор?
показати весь коментар
18.02.2021 16:56 Відповісти
еще какой. денег на vsphere и сеть реальных айпи нету наверно.
показати весь коментар
18.02.2021 16:59 Відповісти
Сайт вкакався. А якщо війна?
показати весь коментар
18.02.2021 17:02 Відповісти
А це все тому, що треба не рейдерів і смотрящих розтавляти, а займатись своїм безпосереднім обов"язком - захистом країни.
показати весь коментар
18.02.2021 17:04 Відповісти
это потому что нормальным специалистам надо нормальную зарплату платить а не 3.14здить деньги и смотреть на диплом кандидата на должность.
показати весь коментар
18.02.2021 17:06 Відповісти
в корпоративном сегменте коммерческом работают люди посмышленей чем в госстурктурах на смешной зарплате. зато главпочтаьен и главмашинист поездов - получают столько что можно целый отдел серьезных профессионалов нанять.
показати весь коментар
18.02.2021 17:09 Відповісти
наверное атаку организовали те,к которым СБУ собиралось с проверкой? Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює - Цензор.НЕТ 889
показати весь коментар
18.02.2021 17:12 Відповісти
як тілько проросиянського тілька шмарія колупнули, так і атака пішла, співпадіння? Не думаю!
показати весь коментар
18.02.2021 17:58 Відповісти
сайт Себе Болбше Украду
показати весь коментар
18.02.2021 19:06 Відповісти
смешно. Цензор.нет лучше защищен, чем сайт СБУ.
показати весь коментар
19.02.2021 08:25 Відповісти
 
 