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СБУ (18692) DDOS-атака (33)

Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Технологии

Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает

Сайт Службы безопасности Украины в четверг не работает из-за хакерской атаки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер спецслужбы Артем Дегтяренко.

"Сайт подвергся DDOS-атаке в четверг", - сказал Дегтяренко.

По его словам, хакерская атака на официальный сайт Службы может быть связана с действиями СБУ по защите национальных интересов, в частности, в информационном пространстве.

Сообщения украинской спецслужбы доступны на официальной странице СБУ в Фейсбуке.

Также читайте: СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
как же так?!.. у них должен быть самый защищенный сайт..
Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 5178
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18.02.2021 16:46
+6
Позорище. А под кабинетом у баканова хоть не насрали?
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18.02.2021 16:51
+3
Такое же позорище, как "у мента отобрали пистолет". А как же кибербезопасность государства? Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4571
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18.02.2021 16:46
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да кому он нужен?)) Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 7613
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18.02.2021 16:45 Ответить
Видать нужен. И не просто нужен. А огромному количеству пользователей. Это и есть DDOS -атака. Когда количество людей, которые туда хотят попасть, превышает максимальную возможность сайта их принять.
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18.02.2021 18:08 Ответить
как же так?!.. у них должен быть самый защищенный сайт..
Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 5178
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18.02.2021 16:46 Ответить
З якого дива? Сайт як сайт, там ніяких таємниць нема.
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18.02.2021 16:56 Ответить
Ганьба.
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18.02.2021 16:59 Ответить
Кому?
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18.02.2021 17:03 Ответить
сбу
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18.02.2021 17:05 Ответить
Тю... 😄
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18.02.2021 17:07 Ответить
вам в око.
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18.02.2021 17:13 Ответить
Два рази тю, тобто тю-тю. І вже давно.
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18.02.2021 18:51 Ответить
Ви двома ніками дописуєте ?
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18.02.2021 19:06 Ответить
а вдруг лежит пару секретов?!.. назначить Нескоромного зам предом СБУ это нормально, а положить на сайте СБУ парочку каких-нибудь секретов, они не могут..
я думаю, могут..
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18.02.2021 16:59 Ответить
Думати ви можете все, що вам заманеться- от тільки реальність інша.
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18.02.2021 17:02 Ответить
DDoS-атака отправляет на атакуемый веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все ... и вызвать отказ в обслуживании
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18.02.2021 18:04 Ответить
Слишком много людей хотят на него попасть. Вот и получилась толкучка. Мешают друг другу, отталкивают друг друга, но пролезть не могут.
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18.02.2021 18:10 Ответить
Мда... дожились. Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 5000
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18.02.2021 16:46 Ответить
помста шарікова Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4302 Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4302 Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4302
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18.02.2021 16:46 Ответить
Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює - Цензор.НЕТ 2023
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18.02.2021 16:56 Ответить
Такое же позорище, как "у мента отобрали пистолет". А как же кибербезопасность государства? Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4571
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18.02.2021 16:46 Ответить
Северные хозяева шарика и бобика мстят...
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18.02.2021 16:48 Ответить
Нда
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18.02.2021 16:49 Ответить
"Грета Тунберг раскритиковала миссию на Марс"(с). Тут есть что-то тождественное, с ДОС атакой на сайт СБУ, нет? А я в этом убежден! Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 6104
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18.02.2021 16:49 Ответить
Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 9378 Это они лютуют бессильно, потому что СБУ каждый день (а по выходным и праздникам по два раза) в результате о2уительно специальной операции находит тайник с оружием на линии разграничения.
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18.02.2021 16:49 Ответить
Как жить-то теперь????
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18.02.2021 16:51 Ответить
Позорище. А под кабинетом у баканова хоть не насрали?
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18.02.2021 16:51 Ответить
В кабинете на столе насрали. Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4265
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18.02.2021 16:52 Ответить
дожились....
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18.02.2021 16:53 Ответить
у них MS-DOS на дискетке в сервере протух ? подобные атаки давно не проблема, если в ИТ отделе не пенсионеры со студентами недоучками сидят. у меня телефонию на астериске и почтовики - каждый день так "досят", так вот что бы какой нибудь fail2ban и лимитеры по пакетам/layer7-DPI настроить - не нужно быть подполковником/начальником ИТ отдела большой госструктуры и даже иметь диплом КПИ
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18.02.2021 16:53 Ответить
Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює - Цензор.НЕТ 3411 Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює - Цензор.НЕТ 8583
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18.02.2021 16:55 Ответить
И это не позор?
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18.02.2021 16:56 Ответить
еще какой. денег на vsphere и сеть реальных айпи нету наверно.
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18.02.2021 16:59 Ответить
Сайт вкакався. А якщо війна?
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18.02.2021 17:02 Ответить
А це все тому, що треба не рейдерів і смотрящих розтавляти, а займатись своїм безпосереднім обов"язком - захистом країни.
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18.02.2021 17:04 Ответить
это потому что нормальным специалистам надо нормальную зарплату платить а не 3.14здить деньги и смотреть на диплом кандидата на должность.
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18.02.2021 17:06 Ответить
в корпоративном сегменте коммерческом работают люди посмышленей чем в госстурктурах на смешной зарплате. зато главпочтаьен и главмашинист поездов - получают столько что можно целый отдел серьезных профессионалов нанять.
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18.02.2021 17:09 Ответить
наверное атаку организовали те,к которым СБУ собиралось с проверкой? Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює - Цензор.НЕТ 889
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18.02.2021 17:12 Ответить
як тілько проросиянського тілька шмарія колупнули, так і атака пішла, співпадіння? Не думаю!
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18.02.2021 17:58 Ответить
сайт Себе Болбше Украду
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18.02.2021 19:06 Ответить
смешно. Цензор.нет лучше защищен, чем сайт СБУ.
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19.02.2021 08:25 Ответить
 
 