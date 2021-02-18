Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает

Сайт Службы безопасности Украины в четверг не работает из-за хакерской атаки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер спецслужбы Артем Дегтяренко.

"Сайт подвергся DDOS-атаке в четверг", - сказал Дегтяренко.

По его словам, хакерская атака на официальный сайт Службы может быть связана с действиями СБУ по защите национальных интересов, в частности, в информационном пространстве.

Сообщения украинской спецслужбы доступны на официальной странице СБУ в Фейсбуке.

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