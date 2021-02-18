УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13470 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 299 2
ДТП (4211) смерть (6555) українці (2384) Чехія (1002)

Двоє українців загинули в ДТП у Чехії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Двоє українців загинули в ДТП у Чехії

Двоє українців загинули й один зазнав травм через зіткнення мікроавтобусу з вантажівкою в Чехії.

Про це повідомили в посольстві України в Чеській Республіці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Загиблі - жителі Закарпаття:  один з села Барбово, інший з села Запереділля (Міжгірська територіальна громада).

"Ми можемо підтвердити, що 15 лютого поблизу м. Літомержице трапилася ДТП (мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою), у результаті якої загинуло двоє громадян України, а один громадянин України отримав важкі поранення", - поінформували в консульському відділі посольства.

Пораненого українця госпіталізовано до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більше тисячі українців народилися в 2020-му в Чехії, - посол Перебийніс

Посольство надає консульський супровід у справі.

Репатріацію тіл загиблих в Україну заплановано на наступний тиждень.

Поліція Чехії розслідує причини ДТП.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І яка в цьому політика?
показати весь коментар
18.02.2021 19:22 Відповісти
Vážná nehoda u Podsedic.
показати весь коментар
19.02.2021 09:20 Відповісти
 
 