Більше тисячі українців народилися в 2020-му в Чехії, - посол Перебийніс
У 2020 році посольство України в Чехії зареєструвало на 119 новонароджених українців більше, ніж торік. Всього в країні впродовж року народилося 1086 дітей, які отримали громадянство України.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає Цензор.НЕТ.
"Щороку як посол підписую сотні рішень про набуття громадянства України маленькими українцями, котрі народилися в Чехії. Торік таких нових громадян України ми в Посольстві зареєстрували 967, позаминулого року - 899, а цього, 2020 року - 1086. З них 548 дівчаток і 538 хлопчиків", - написав посол.
За його словами, серед дівчаток найпопулярнішим іменем стало Софія - в посольстві зареєстрували 52 дитини з таким ім'ям. Також популярністю користувалися імена Емілія (35), Анна (22), Вікторія (21), Марія (19), Ніколь (18), Єва (10), Соломія (8), Ванесса (7).
Серед хлопчиків переважало ім’я Даніель (42), а також Іван (17), Василь (10), Домінік (10), Теодор (4). Як зазначив посол, були й екзотичніші імена - наприклад, Офелія або Бенжамін.
Посол побажав усім народженим у 2020 році дітям міцного здоров'я і щастя.
Вспом'ятайте гіперлупного Омеляна,
який дітей народжував в USA...
Так влаштований світ.
Я кажу, що якщо ви будете жити в Україні, то, можливо, ваші діти будуть українціями. Хоча ви - росіянка. Ті хто поїхав до Польщі - будуть поляками. Ті, хто до Австралії - австралійцями.
Це не штамп, а вибір.
вот чуркам пожалуста , без особых сложностей , хоть и языка ( мовы ) не знают от слова совсем , и приезжают чурки понятно не работать - дак вот им и дают
и те ( из наших ) кто уехал на чужбину и увидели нормальную власть и отношение к себе - никогда не вернутся , и правельно сделают
Враги не унимаются: сначала они подбросили Пескову дом за $7млн, потом часы за $1,5млн. Но на этом не успокоились. Сегодня они подбросили Пескову гражданство Франции.
Сыновей Пескова зовут Мик и Денни. Они граждане Великобритании. Их папа, который кормится за счет России, с самого их рождения не захотел чтобы его дети имели что-то общее с Россией."