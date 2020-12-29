Більше тисячі українців народилися в 2020-му в Чехії, - посол Перебийніс

У 2020 році посольство України в Чехії зареєструвало на 119 новонароджених українців більше, ніж торік. Всього в країні впродовж року народилося 1086 дітей, які отримали громадянство України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає Цензор.НЕТ.

"Щороку як посол підписую сотні рішень про набуття громадянства України маленькими українцями, котрі народилися в Чехії. Торік таких нових громадян України ми в Посольстві зареєстрували 967, позаминулого року - 899, а цього, 2020 року - 1086. З них 548 дівчаток і 538 хлопчиків", - написав посол.

За його словами, серед дівчаток найпопулярнішим іменем стало Софія - в посольстві зареєстрували 52 дитини з таким ім'ям. Також популярністю користувалися імена Емілія (35), Анна (22), Вікторія (21), Марія (19), Ніколь (18), Єва (10), Соломія (8), Ванесса (7).

Серед хлопчиків переважало ім’я Даніель (42), а також Іван (17), Василь (10), Домінік (10), Теодор (4). Як зазначив посол, були й екзотичніші імена - наприклад, Офелія або Бенжамін.

Посол побажав усім народженим у 2020 році дітям міцного здоров'я і щастя.