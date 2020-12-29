УКР
Новини
Більше тисячі українців народилися в 2020-му в Чехії, - посол Перебийніс

У 2020 році посольство України в Чехії зареєструвало на 119 новонароджених українців більше, ніж торік. Всього в країні впродовж року народилося 1086 дітей, які отримали громадянство України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає Цензор.НЕТ.

"Щороку як посол підписую сотні рішень про набуття громадянства України маленькими українцями, котрі народилися в Чехії. Торік таких нових громадян України ми в Посольстві зареєстрували 967, позаминулого року - 899, а цього, 2020 року - 1086. З них 548 дівчаток і 538 хлопчиків", - написав посол.

За його словами, серед дівчаток найпопулярнішим іменем стало Софія - в посольстві зареєстрували 52 дитини з таким ім'ям. Також популярністю користувалися імена Емілія (35), Анна (22), Вікторія (21), Марія (19), Ніколь (18), Єва (10), Соломія (8), Ванесса (7).

Читайте також: Батьки зможуть отримувати свідоцтво про народження дитини поштою, - Мінцифри

Серед хлопчиків переважало ім’я Даніель (42), а також Іван (17), Василь (10), Домінік (10), Теодор (4). Як зазначив посол, були й екзотичніші імена - наприклад, Офелія або Бенжамін.

Посол побажав усім народженим у 2020 році дітям міцного здоров'я і щастя.

Вони вже не украі́нці..
Вспом'ятайте гіперлупного Омеляна,
який дітей народжував в USA...
29.12.2020 21:12 Відповісти
у нас гражданство фиг получишь , будь ты хоть трижды местным , патриотом или ветераном ,
вот чуркам пожалуста , без особых сложностей , хоть и языка ( мовы ) не знают от слова совсем , и приезжают чурки понятно не работать - дак вот им и дают
и те ( из наших ) кто уехал на чужбину и увидели нормальную власть и отношение к себе - никогда не вернутся , и правельно сделают
29.12.2020 22:05 Відповісти
Треба в Чехію емігрувати
29.12.2020 21:19 Відповісти
"на 119 новорожденных украинский больше" - якой це мовою?
29.12.2020 21:11 Відповісти
"Среди мальчиков преобладало именя Даниэль..." - мля
29.12.2020 21:13 Відповісти
Щирою українською...
29.12.2020 22:02 Відповісти
Вони вже не украі́нці..
Вспом'ятайте гіперлупного Омеляна,
який дітей народжував в USA...
29.12.2020 21:12 Відповісти
В Чехії громадянство по місцю народження не дають. Потрібне прохання (žádost)
29.12.2020 21:25 Відповісти
В Мене там родичі Є..
29.12.2020 21:31 Відповісти
То й що, що не дають. Це вже справа часу. Дитина, яка більшість свого часу буде перебувати у чеському суспільстві (дітсадок, школа, друзі та інше), виховуватись на менталітеті чехів мажна казати, що вже не українець. Навіть якщо у родині будуть також намагатися залучати його до української культури та навчати мови. Ментально вже українцем його назвати буде важко. Це буде майбутній громадянин Чехії, хоча і буде українцем за походженням.
29.12.2020 23:45 Відповісти
Менталітет це і є виховання. Назвіть когось з президентів України з "українським" менталітетом. Прочитайте Більше тисячі українців народилися в 2020-му в Чехії, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 7219 https://censor.net/ru/user/133518. Це українець? Чех? Ні! Просто не вихована людина, яка своїми видумками звинувачує в них іншу. Громадянство з любого віку, але до повноліття за згодою батьків, žádost - перекладається як - прохання, тут - Звернення з проханням.
30.12.2020 06:45 Відповісти
Та ні. Ментальність це значно глибше поняття. Виховання відіграє певною мірою свою роль у формуванні менталітету. Але цього замало. Потрібно знаходитися і спілкуватися у вдповідному суспільному середовищі. Батьки, навіть за великим бажанням, не в змозі це середовище сформувати навколо дитини. Ось хоча б взяти українську діаспору у тій самій Канаді чи Америці. Їхні діти українську культуру та мову знають набагато краще ніж дехто з українців в самій Україні, але ментально вони вже не зовсім українці. Вони більшою мірою канадці та американці. Навіть у замкнутому середовищі у них утворився своєрідний акцент у вимові українських слів. Подивіться хоч у тому ж ютюбі.
30.12.2020 12:08 Відповісти
Прочитайте про Шептицьких, де один брат був польським генералом, а другий - українським священником. І чи відрізнюється ментальність жидів різних країн?
30.12.2020 12:59 Відповісти
не видумуйте, якщо не поміняються закони,то при досягненні повноліття цими дітками,вони зможуть взяти чеське громадянство, а "жадость" перекладається як "заява" всього-навсього. мабуть прийдеться написати й "жадость" )))
30.12.2020 01:46 Відповісти
Та де хочете народжуйтесь, аби Українцями були! Здоровими!)
29.12.2020 21:12 Відповісти
ви прочитайте уважно текст, вас нічого не подивляє?
29.12.2020 21:14 Відповісти
Мене подивляють виключно ваші пости, альоша тімахфєєв!)))
29.12.2020 21:20 Відповісти
а, розумію, ви читать не вмієте, а тільки писати
29.12.2020 21:26 Відповісти
не важно где родился в важно где сгодился. Честно, чем жить и воспитывать детей среди гопоты, а также детворы, которая с ранних лет чувствует свое превосходство живя среди павлинов во дворе а другие дети бегают в легенькой курточке осенней в морозы - беда... Расслоение слишком сильно в обществе...
29.12.2020 21:21 Відповісти
Українцями в майбутньому будуть ті, хто буде жити в Україні.
Так влаштований світ.
29.12.2020 21:52 Відповісти
Ні, я, росіянка, яка живе на дві країни, та ще й близьких родичів має на інших континентах. Україну обожнюю! Бо навідь з кловуном-дебілом, Вона є ЖИВА!) І ніколи не згинеть!
29.12.2020 22:08 Відповісти
Хіба я кажу, що згине?
Я кажу, що якщо ви будете жити в Україні, то, можливо, ваші діти будуть українціями. Хоча ви - росіянка. Ті хто поїхав до Польщі - будуть поляками. Ті, хто до Австралії - австралійцями.
Це не штамп, а вибір.
29.12.2020 22:27 Відповісти
Треба в Чехію емігрувати
29.12.2020 21:19 Відповісти
Ничего удивительного, Шевченко писал, И на панщине, в поле привела немовля, как то так. А у нас век прогресса, Эвросоюз.
29.12.2020 21:19 Відповісти
так они уже чехи по рождению
29.12.2020 21:23 Відповісти
Нет! Они -Украинцы! Где бы они не родились! Пока здесь зелин цирк, пусть рождаются, где хотят! Кому надо- вернутса!)
29.12.2020 21:46 Відповісти
у нас гражданство фиг получишь , будь ты хоть трижды местным , патриотом или ветераном ,
вот чуркам пожалуста , без особых сложностей , хоть и языка ( мовы ) не знают от слова совсем , и приезжают чурки понятно не работать - дак вот им и дают
и те ( из наших ) кто уехал на чужбину и увидели нормальную власть и отношение к себе - никогда не вернутся , и правельно сделают
29.12.2020 22:05 Відповісти
в чехии ребенок автоматом получает гражданство по рождению. В Украине двойное гражданство запрещено. Вы думаете найдутся лохи, согласные отказаться от паспорта Евросоюза в пользу этого болота ?
29.12.2020 22:30 Відповісти
до достижения полнолетия ребёнок является гражданином Украины (в случае когда оба родителя граждане Украины).
30.12.2020 01:51 Відповісти
а вы сообщите в укр посольство, что ваш ребенок получил гражданство другой страны по рождению - чем это закончится прогнозировать несложно. Это топ-чиновники и олигархи могут без проблем иметь по 3 паспорта, холопам не положено
30.12.2020 12:15 Відповісти
""Патриот" России Дмитрий Песков оказался гражданином Франции, россияне не могут в это поверить.

Враги не унимаются: сначала они подбросили Пескову дом за $7млн, потом часы за $1,5млн. Но на этом не успокоились. Сегодня они подбросили Пескову гражданство Франции.

Сыновей Пескова зовут Мик и Денни. Они граждане Великобритании. Их папа, который кормится за счет России, с самого их рождения не захотел чтобы его дети имели что-то общее с Россией."
29.12.2020 21:41 Відповісти
Якщо поколупать українську "еліту" там такі грязьданства, що очі на лоба повилазять! Якщо навіть рашисти лізуть в Європу, то наша падаль ще гірша, вона лізе в Рашу...
29.12.2020 21:59 Відповісти
А зачем родители оформляют ахметовское гражданство ?
29.12.2020 22:20 Відповісти
Пощастило малюкам.
29.12.2020 22:37 Відповісти
вот потому наши агентуры забирают там у заробитчан половину заработанного, чтоб не размножались так быстро...
29.12.2020 23:15 Відповісти
Шановні! Українські родини за кордоном народжувати не бояться, там великий соціальний захист і допомога, а про хабарі гінекологам і говорити нічого. У нас на тернопільщині навряд ви знайдете породілю, яка не давала б хабара. В Італії, коли народила українська туристка, не тільки не платила, а ще отримала пакет від родільного дому. Зато у нас смертність в 2 рази вище народжуванності.В Німеччині з 1933 року при народженні 2-ї дитини мати звільнялася від податків, а після 3-ї і батько (податок на зарплату). Питання хабарів у дитячі садки не було. А зараз проаналізуйте нашу реальність.
29.12.2020 23:21 Відповісти
Радуетесь?
30.12.2020 00:56 Відповісти
 
 