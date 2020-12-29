РУС
Более тысячи украинцев родились в 2020-м в Чехии, - посол Перебийнис

В 2020 году посольство Украины в Чехии зарегистрировало на 119 новорожденных украинский больше, чем в прошлом году. Всего в стране в течение года родилось 1086 детей, получивших гражданство Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый год в качестве посла подписываю сотни решений о получении гражданства Украины маленькими украинцами, родившимися в Чехии. В прошлом году таких новых граждан Украины мы в Посольстве зарегистрировали 967, в позапрошлом - 899, а в нынешнем, 2020 году - 1086. Из них 548 девочек и 538 мальчиков", - написал посол.

По его словам, среди девочек самым популярным именем стало София - в посольстве зарегистрировали 52 ребенка с таким именем. Также популярностью пользовались имена Эмилия (35), Анна (22), Виктория (21), Мария (19), Николь (18), Ева (10), Соломия (8), Ванесса (7).

Среди мальчиков преобладало именя Даниэль (42), а также Иван (17), Василий (10), Доминик (10), Теодор (4). Как отметил посол, были и более экзотические имена - например, Офелия или Бенжамин.

Посол пожелал всем рожденным в 2020 году детям крепкого здоровья и счастья.

+5
Вони вже не украі́нці..
Вспом'ятайте гіперлупного Омеляна,
який дітей народжував в USA...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:12 Ответить
+5
у нас гражданство фиг получишь , будь ты хоть трижды местным , патриотом или ветераном ,
вот чуркам пожалуста , без особых сложностей , хоть и языка ( мовы ) не знают от слова совсем , и приезжают чурки понятно не работать - дак вот им и дают
и те ( из наших ) кто уехал на чужбину и увидели нормальную власть и отношение к себе - никогда не вернутся , и правельно сделают
показать весь комментарий
29.12.2020 22:05 Ответить
+4
Треба в Чехію емігрувати
показать весь комментарий
29.12.2020 21:19 Ответить
"на 119 новорожденных украинский больше" - якой це мовою?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:11 Ответить
"Среди мальчиков преобладало именя Даниэль..." - мля
показать весь комментарий
29.12.2020 21:13 Ответить
Щирою українською...
показать весь комментарий
29.12.2020 22:02 Ответить
Вони вже не украі́нці..
Вспом'ятайте гіперлупного Омеляна,
який дітей народжував в USA...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:12 Ответить
В Чехії громадянство по місцю народження не дають. Потрібне прохання (žádost)
показать весь комментарий
29.12.2020 21:25 Ответить
В Мене там родичі Є..
показать весь комментарий
29.12.2020 21:31 Ответить
То й що, що не дають. Це вже справа часу. Дитина, яка більшість свого часу буде перебувати у чеському суспільстві (дітсадок, школа, друзі та інше), виховуватись на менталітеті чехів мажна казати, що вже не українець. Навіть якщо у родині будуть також намагатися залучати його до української культури та навчати мови. Ментально вже українцем його назвати буде важко. Це буде майбутній громадянин Чехії, хоча і буде українцем за походженням.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:45 Ответить
Менталітет це і є виховання. Назвіть когось з президентів України з "українським" менталітетом. Прочитайте Більше тисячі українців народилися в 2020-му в Чехії, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 7219 https://censor.net/ru/user/133518. Це українець? Чех? Ні! Просто не вихована людина, яка своїми видумками звинувачує в них іншу. Громадянство з любого віку, але до повноліття за згодою батьків, žádost - перекладається як - прохання, тут - Звернення з проханням.
показать весь комментарий
30.12.2020 06:45 Ответить
Та ні. Ментальність це значно глибше поняття. Виховання відіграє певною мірою свою роль у формуванні менталітету. Але цього замало. Потрібно знаходитися і спілкуватися у вдповідному суспільному середовищі. Батьки, навіть за великим бажанням, не в змозі це середовище сформувати навколо дитини. Ось хоча б взяти українську діаспору у тій самій Канаді чи Америці. Їхні діти українську культуру та мову знають набагато краще ніж дехто з українців в самій Україні, але ментально вони вже не зовсім українці. Вони більшою мірою канадці та американці. Навіть у замкнутому середовищі у них утворився своєрідний акцент у вимові українських слів. Подивіться хоч у тому ж ютюбі.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:08 Ответить
Прочитайте про Шептицьких, де один брат був польським генералом, а другий - українським священником. І чи відрізнюється ментальність жидів різних країн?
показать весь комментарий
30.12.2020 12:59 Ответить
не видумуйте, якщо не поміняються закони,то при досягненні повноліття цими дітками,вони зможуть взяти чеське громадянство, а "жадость" перекладається як "заява" всього-навсього. мабуть прийдеться написати й "жадость" )))
показать весь комментарий
30.12.2020 01:46 Ответить
Та де хочете народжуйтесь, аби Українцями були! Здоровими!)
показать весь комментарий
29.12.2020 21:12 Ответить
ви прочитайте уважно текст, вас нічого не подивляє?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:14 Ответить
Мене подивляють виключно ваші пости, альоша тімахфєєв!)))
показать весь комментарий
29.12.2020 21:20 Ответить
а, розумію, ви читать не вмієте, а тільки писати
показать весь комментарий
29.12.2020 21:26 Ответить
не важно где родился в важно где сгодился. Честно, чем жить и воспитывать детей среди гопоты, а также детворы, которая с ранних лет чувствует свое превосходство живя среди павлинов во дворе а другие дети бегают в легенькой курточке осенней в морозы - беда... Расслоение слишком сильно в обществе...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:21 Ответить
Українцями в майбутньому будуть ті, хто буде жити в Україні.
Так влаштований світ.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:52 Ответить
Ні, я, росіянка, яка живе на дві країни, та ще й близьких родичів має на інших континентах. Україну обожнюю! Бо навідь з кловуном-дебілом, Вона є ЖИВА!) І ніколи не згинеть!
показать весь комментарий
29.12.2020 22:08 Ответить
Хіба я кажу, що згине?
Я кажу, що якщо ви будете жити в Україні, то, можливо, ваші діти будуть українціями. Хоча ви - росіянка. Ті хто поїхав до Польщі - будуть поляками. Ті, хто до Австралії - австралійцями.
Це не штамп, а вибір.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:27 Ответить
Треба в Чехію емігрувати
показать весь комментарий
29.12.2020 21:19 Ответить
Ничего удивительного, Шевченко писал, И на панщине, в поле привела немовля, как то так. А у нас век прогресса, Эвросоюз.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:19 Ответить
так они уже чехи по рождению
показать весь комментарий
29.12.2020 21:23 Ответить
Нет! Они -Украинцы! Где бы они не родились! Пока здесь зелин цирк, пусть рождаются, где хотят! Кому надо- вернутса!)
показать весь комментарий
29.12.2020 21:46 Ответить
у нас гражданство фиг получишь , будь ты хоть трижды местным , патриотом или ветераном ,
вот чуркам пожалуста , без особых сложностей , хоть и языка ( мовы ) не знают от слова совсем , и приезжают чурки понятно не работать - дак вот им и дают
и те ( из наших ) кто уехал на чужбину и увидели нормальную власть и отношение к себе - никогда не вернутся , и правельно сделают
показать весь комментарий
29.12.2020 22:05 Ответить
в чехии ребенок автоматом получает гражданство по рождению. В Украине двойное гражданство запрещено. Вы думаете найдутся лохи, согласные отказаться от паспорта Евросоюза в пользу этого болота ?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:30 Ответить
до достижения полнолетия ребёнок является гражданином Украины (в случае когда оба родителя граждане Украины).
показать весь комментарий
30.12.2020 01:51 Ответить
а вы сообщите в укр посольство, что ваш ребенок получил гражданство другой страны по рождению - чем это закончится прогнозировать несложно. Это топ-чиновники и олигархи могут без проблем иметь по 3 паспорта, холопам не положено
показать весь комментарий
30.12.2020 12:15 Ответить
""Патриот" России Дмитрий Песков оказался гражданином Франции, россияне не могут в это поверить.

Враги не унимаются: сначала они подбросили Пескову дом за $7млн, потом часы за $1,5млн. Но на этом не успокоились. Сегодня они подбросили Пескову гражданство Франции.

Сыновей Пескова зовут Мик и Денни. Они граждане Великобритании. Их папа, который кормится за счет России, с самого их рождения не захотел чтобы его дети имели что-то общее с Россией."
показать весь комментарий
29.12.2020 21:41 Ответить
Якщо поколупать українську "еліту" там такі грязьданства, що очі на лоба повилазять! Якщо навіть рашисти лізуть в Європу, то наша падаль ще гірша, вона лізе в Рашу...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:59 Ответить
А зачем родители оформляют ахметовское гражданство ?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:20 Ответить
Пощастило малюкам.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:37 Ответить
вот потому наши агентуры забирают там у заробитчан половину заработанного, чтоб не размножались так быстро...
показать весь комментарий
29.12.2020 23:15 Ответить
Шановні! Українські родини за кордоном народжувати не бояться, там великий соціальний захист і допомога, а про хабарі гінекологам і говорити нічого. У нас на тернопільщині навряд ви знайдете породілю, яка не давала б хабара. В Італії, коли народила українська туристка, не тільки не платила, а ще отримала пакет від родільного дому. Зато у нас смертність в 2 рази вище народжуванності.В Німеччині з 1933 року при народженні 2-ї дитини мати звільнялася від податків, а після 3-ї і батько (податок на зарплату). Питання хабарів у дитячі садки не було. А зараз проаналізуйте нашу реальність.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:21 Ответить
Радуетесь?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:56 Ответить
 
 