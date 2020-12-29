Более тысячи украинцев родились в 2020-м в Чехии, - посол Перебийнис
В 2020 году посольство Украины в Чехии зарегистрировало на 119 новорожденных украинский больше, чем в прошлом году. Всего в стране в течение года родилось 1086 детей, получивших гражданство Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый год в качестве посла подписываю сотни решений о получении гражданства Украины маленькими украинцами, родившимися в Чехии. В прошлом году таких новых граждан Украины мы в Посольстве зарегистрировали 967, в позапрошлом - 899, а в нынешнем, 2020 году - 1086. Из них 548 девочек и 538 мальчиков", - написал посол.
По его словам, среди девочек самым популярным именем стало София - в посольстве зарегистрировали 52 ребенка с таким именем. Также популярностью пользовались имена Эмилия (35), Анна (22), Виктория (21), Мария (19), Николь (18), Ева (10), Соломия (8), Ванесса (7).
Среди мальчиков преобладало именя Даниэль (42), а также Иван (17), Василий (10), Доминик (10), Теодор (4). Как отметил посол, были и более экзотические имена - например, Офелия или Бенжамин.
Посол пожелал всем рожденным в 2020 году детям крепкого здоровья и счастья.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вспом'ятайте гіперлупного Омеляна,
який дітей народжував в USA...
Так влаштований світ.
Я кажу, що якщо ви будете жити в Україні, то, можливо, ваші діти будуть українціями. Хоча ви - росіянка. Ті хто поїхав до Польщі - будуть поляками. Ті, хто до Австралії - австралійцями.
Це не штамп, а вибір.
вот чуркам пожалуста , без особых сложностей , хоть и языка ( мовы ) не знают от слова совсем , и приезжают чурки понятно не работать - дак вот им и дают
и те ( из наших ) кто уехал на чужбину и увидели нормальную власть и отношение к себе - никогда не вернутся , и правельно сделают
Враги не унимаются: сначала они подбросили Пескову дом за $7млн, потом часы за $1,5млн. Но на этом не успокоились. Сегодня они подбросили Пескову гражданство Франции.
Сыновей Пескова зовут Мик и Денни. Они граждане Великобритании. Их папа, который кормится за счет России, с самого их рождения не захотел чтобы его дети имели что-то общее с Россией."