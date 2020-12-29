Более тысячи украинцев родились в 2020-м в Чехии, - посол Перебийнис

В 2020 году посольство Украины в Чехии зарегистрировало на 119 новорожденных украинский больше, чем в прошлом году. Всего в стране в течение года родилось 1086 детей, получивших гражданство Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый год в качестве посла подписываю сотни решений о получении гражданства Украины маленькими украинцами, родившимися в Чехии. В прошлом году таких новых граждан Украины мы в Посольстве зарегистрировали 967, в позапрошлом - 899, а в нынешнем, 2020 году - 1086. Из них 548 девочек и 538 мальчиков", - написал посол.

По его словам, среди девочек самым популярным именем стало София - в посольстве зарегистрировали 52 ребенка с таким именем. Также популярностью пользовались имена Эмилия (35), Анна (22), Виктория (21), Мария (19), Николь (18), Ева (10), Соломия (8), Ванесса (7).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка по почте, - Минцифры

Среди мальчиков преобладало именя Даниэль (42), а также Иван (17), Василий (10), Доминик (10), Теодор (4). Как отметил посол, были и более экзотические имена - например, Офелия или Бенжамин.

Посол пожелал всем рожденным в 2020 году детям крепкого здоровья и счастья.

Также читайте: Рада одобрила возвращение выдачи "пакета малыша"