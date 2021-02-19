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НАТО збирається увосьмеро збільшити контингент в Іраку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО збирається увосьмеро збільшити контингент в Іраку

Міністри оборони країн НАТО домовилися продовжити тренувальну місію НАТО в Іраку і збільшити кількість військового персоналу там з 500 до 4000 осіб.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ми ухвалили рішення продовжити Тренувальну місію НАТО в Іраку, для підтримки сил безпеки Іраку в боротьбі з тероризмом та для того, щоб ІДІЛ (Ісламська держава) не повернувся у цю країну. Розмір нашої місії зросте з 500 військовослужбовців до приблизно 4000, вона охопить більше іракських інституцій та райони за межами Багдаду. Наша присутність є обумовленою, як і збільшення кількості військ. Ця місія здійснюється на запит уряду Іраку, з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності країни", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що напередодні провів розмову з прем’єр-міністром Іраку та запевнив його, що всі заходи з розширення тренувальної місії Альянсу здійснюватимуться за умови тісної координації з владою Іраку.

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Тенувальна місія НАТО в Іраку в кількості приблизно 500 військовослужбовців була започаткована у 2017 році. У січні 2020 року, після ліквідації американськими силами іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдаду, парламент Іраку на екстреному засіданні ухвалив резолюцію з вимогою вивести з країни іноземні війська.

Частина країн НАТО призупинили свою участь у тренувальній місії. При цьому представники Альянсу заявляли, що тренувальна місія залишатиметься в країні доти, доки буде там потрібною. У лютому 2020 року Північноатлантична рада погодилася продовжити тренувальну місію НАТО в Іраку.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Лучше бы они такой контингент в Украину прислали,кацапов от3,14здить и зебилов поодстреливать.
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19.02.2021 02:46
+1
кацап,иди на бутылку))) и не забудь кричать - Чечня - круто))
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19.02.2021 09:33
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ИРАН УГРОЖАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2021 02:00 Відповісти
Лучше бы они такой контингент в Украину прислали,кацапов от3,14здить и зебилов поодстреливать.
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19.02.2021 02:46 Відповісти
А в первую очередь Алекса Коровина, который с головой не дружит.
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19.02.2021 07:15 Відповісти
кацап,иди на бутылку))) и не забудь кричать - Чечня - круто))
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19.02.2021 09:33 Відповісти
Почерк демократов - в собственной стране закручивать добычу нефти, прикрываясь экологией, а в нефтеносных регионах мира усиливать присутствие.
Байденофилы - даже если северный поток-2 остановят, валютные поступления в кацапию перекроют затраты на него. За счёт высоких цен на чёрную жижу
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19.02.2021 02:53 Відповісти
Тогда Николай 2 демократ, при нем запрещено было импортировать сырую нефть с РИ.
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19.02.2021 03:40 Відповісти
николай 2 не демократ а дегенерат но благодаря ему распалась РИ плохо ***** что ненадолго
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19.02.2021 04:34 Відповісти
Ирак печальный памятник беспросветной глупости Запада. И бросить нельзя, потому что позорный провал вообще может обернуться катастрофой.
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19.02.2021 03:05 Відповісти
брат ах какого большого человека еще не все дома построил в Ираке и не все бабки попилил
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19.02.2021 04:32 Відповісти
Чемодан без ручки
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19.02.2021 07:01 Відповісти
 
 