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Росія готується до повномасштабної війни з НАТО, - розвідка Естонії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія готується до повномасштабної війни з НАТО, - розвідка Естонії

Попри пандемію коронавірусу, Росія торік продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ERR", про це йдеться в щорічнику Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

Зазначається, що впродовж минулого року в російській армії було велике поширення коронавірусу, яке приховувалося від громадськості. І заражені, і померлі були зокрема і серед вищого офіцерського складу. Тим не менше, це не позначилося на загальному розвитку і військовому потенціалі збройних сил східного сусіда Естонії.

За оцінкою департаменту, немає жодних ознак зміни Росією своєї довгострокової стратегії - нарощувати готовність до повномасштабного протистояння з НАТО.

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"Як і раніше видно, що в цій сфері для Росії першорядне значення має збільшення регіональної переваги сил з точки зору як присутності військ, так і модернізації та розгортання ракетного озброєння", - сказано у звіті.

Зокрема, в Калінінградській області в 2019 році було створенно новий танковий полк, а торік - нова мотострілецька дивізія, яка стала вже шостою за рахунком дивізією за сім років, створеною Росією на західному напрямку. Паралельно йде розгортання на узбережжі Фінської затоки ракетних систем берегової оборони "Бал" із дальністю дії 120 км.

Крім того, в Росії йде реформа повітряно-десантних військ (ПДВ) із тим, щоб підрозділи ПДВ були в майбутньому здатні виконувати завдання по всьому спектру бойових дій - від локальних конфліктів до масштабної війни, що ведеться традиційними засобами.

До теперішнього часу російські збройні сили вважали своїм наріжним каменем перевагу в ракетних системах ближньої та середньої дальності і повну перевагу щодо тактичних ядерних боєголовок, але після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) російське оборонне керівництво почало турбуватися про збереження цієї переваги .

"Росія намагається не допустити розміщення американського ракетного озброєння в Європі і пов'язаного з цим паритету сил. Російське керівництво, як і раніше стурбоване інфраструктурою американської системи протиракетної оборони Aegis Ashore в Європі, оскільки, на думку Росії, протиракетна оборона заважає їй загрожувати НАТО ядерним нападом", - сазано у звіті.
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Топ коментарі
+69
Не знаю как с НАТО, а Украине и Грузии следует тоже готовится. Также как Молдове и Казахстану
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17.02.2021 17:24
+40
рашки може на півгодини і вистачить у цій війні. а далі як завжди, дєдиваєвалі в плєн пачками убєгалі.
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17.02.2021 17:26
+39
Когда наложат эмбарго на углеводороды и на металлы и лес посмотрим на сколько хватит засрашки Главное потом не жалеть и не кормить.Через годик будут людей жрать как в Ленинграде.
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17.02.2021 17:33
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Росія готується до повномасштабної війни з НАТО, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 7396
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18.02.2021 01:01 Відповісти
А в это время где-то в сибирской глуши бабушка топит дровами...
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18.02.2021 11:28 Відповісти
Взагалі то, ще в 2013-му, здається мені Рогозін доповідав що, США достатньо 48 годин аби без застосування ядерної зброї занурити РФію в ХІХ сторіччя. На той час у них навіть стратегічні пускові установки не мали автономного живлення. Я думаю що, велика зацікавленість генераторами Сіменс була якраз і через цю проблему. Але з того часу думаю що, частково це, питання вони вже мали вирішити. Та, залишається ще Хрест, ділянка 500Х500 метрів через яку проходять всі газові нитки.
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18.02.2021 11:42 Відповісти
Та расея б уже давно победила НАТО, если на пути не встали Луганский и Донецкий Аэропорты, с украинскими воинами...
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18.02.2021 12:15 Відповісти
Пусть огласят сколько московиткх организмов пошло в АТО на перегной.
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18.02.2021 12:27 Відповісти
Если рашка будет полномасштабно воевать с НАТО в окрестностях Воронежа или под Мацквой (где они там картонный рейхстаг брали?) - тогда всегда пожалуйста.
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18.02.2021 13:58 Відповісти
хахахх, разведка эстонии. Урфин Джус и его деревянные солдаты Росія готується до повномасштабної війни з НАТО, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 9611
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18.02.2021 14:31 Відповісти
А что смешного в разведке Эстонии ?
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18.02.2021 15:41 Відповісти
А ти не знаєш що для кацапа всі розвідки світу смішні ?
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18.02.2021 17:26 Відповісти
Молодцы Эстонцы агрессору не пройти и в единстве наша сила.
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18.02.2021 16:25 Відповісти
В случае достройки СП2, который на сегодня является сдерживающим фактором для активной войны, Украине следует подумать про свой мирный ядерный потенциал. В ситуации, когда гаранты обманули Украину с Будапештским меморандумом и даже не ввели настоящие санкции, которые бы разорили агрессора, то следует действовать самим жестко.
1) Заминировать все ядерные реакторы атомных станций на Юго-Востоке Украины, чтобы они не достались врагу!
2) Объявить об этом всему миру. Пусть ЕС думает лучше, настолько им нужен этот СП2 взамен нескольких Чернобылей под боком?!
С Уйлом необходимо что то решать и его захватнической политикой. А мир занят одними разговорами.
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18.02.2021 20:58 Відповісти
Ветераны АТО/ООС!
Предлагаю инициировать петицию Президенту Украины о предоставлении своих 2 гектаров земли для размещения военной базы НАТО.
ПО ОБЛАСТЯМ УКРАИНЫ.
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03.03.2021 10:52 Відповісти
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