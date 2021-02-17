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Россия готовится к полномасштабной войне с НАТО, - разведка Эстонии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия готовится к полномасштабной войне с НАТО, - разведка Эстонии

Несмотря на пандемию коронавируса, Россия в прошлом году продолжила формирование новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ERR", об этом говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии.

Отмечается, что в течение прошлого года в российской армии происходило широкое распространение коронавируса, которое скрывалось от общественности, и зараженные и умершие были в том числе среди высшего офицерского состава. Тем не менее, это не сказалось на общем развитии и существенных видах военного потенциала вооруженных сил восточного соседа Эстонии.

По оценке департамента, нет никаких признаков изменения Россией своей долгосрочной стратегии - наращивать готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО.

"По-прежнему видно, что в этой сфере для России имеет первостепенное значение увеличение регионального перевеса сил с точки зрения как присутствия войск, так и модернизации и развертывания ракетного вооружения", - говорится в отчете.

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В частности, в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году - новая мотострелковая дивизия, которая стала уже шестой по счету дивизией за семь лет, созданной Россией на западном направлении. Параллельно идет развертывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны "Бал" с дальностью действия 120 км.

Кроме того, в России идет реформа воздушно-десантных войск (ВДВ) с тем, чтобы подразделения ВДВ были в будущем способны выполнять задачи по всему спектру боевых действий - от локальных конфликтов до масштабной войны, ведущейся традиционными средствами.

До настоящего времени российские вооруженные силы считали своим краеугольным камнем превосходство в ракетных системах ближней и средней дальности и полное превосходство по тактическим ядерным боеголовкам, но после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) российское оборонное руководство начало беспокоиться о сохранении этого превосходства.

"Россия пытается не допустить размещения американского ракетного вооружения в Европе и связанного с этим паритета сил. Российское руководство по-прежнему обеспокоено инфраструктурой американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Европе, поскольку, по мнению России, противоракетная оборона мешает ей угрожать НАТО ядерным нападением", - говорится в отчете.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+69
Не знаю как с НАТО, а Украине и Грузии следует тоже готовится. Также как Молдове и Казахстану
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17.02.2021 17:24
+40
рашки може на півгодини і вистачить у цій війні. а далі як завжди, дєдиваєвалі в плєн пачками убєгалі.
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17.02.2021 17:26
+39
Когда наложат эмбарго на углеводороды и на металлы и лес посмотрим на сколько хватит засрашки Главное потом не жалеть и не кормить.Через годик будут людей жрать как в Ленинграде.
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17.02.2021 17:33
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Росія готується до повномасштабної війни з НАТО, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 7396
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18.02.2021 01:01 Ответить
А в это время где-то в сибирской глуши бабушка топит дровами...
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18.02.2021 11:28 Ответить
Взагалі то, ще в 2013-му, здається мені Рогозін доповідав що, США достатньо 48 годин аби без застосування ядерної зброї занурити РФію в ХІХ сторіччя. На той час у них навіть стратегічні пускові установки не мали автономного живлення. Я думаю що, велика зацікавленість генераторами Сіменс була якраз і через цю проблему. Але з того часу думаю що, частково це, питання вони вже мали вирішити. Та, залишається ще Хрест, ділянка 500Х500 метрів через яку проходять всі газові нитки.
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18.02.2021 11:42 Ответить
Та расея б уже давно победила НАТО, если на пути не встали Луганский и Донецкий Аэропорты, с украинскими воинами...
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18.02.2021 12:15 Ответить
Пусть огласят сколько московиткх организмов пошло в АТО на перегной.
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18.02.2021 12:27 Ответить
Если рашка будет полномасштабно воевать с НАТО в окрестностях Воронежа или под Мацквой (где они там картонный рейхстаг брали?) - тогда всегда пожалуйста.
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18.02.2021 13:58 Ответить
хахахх, разведка эстонии. Урфин Джус и его деревянные солдаты Росія готується до повномасштабної війни з НАТО, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 9611
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18.02.2021 14:31 Ответить
А что смешного в разведке Эстонии ?
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18.02.2021 15:41 Ответить
А ти не знаєш що для кацапа всі розвідки світу смішні ?
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18.02.2021 17:26 Ответить
Молодцы Эстонцы агрессору не пройти и в единстве наша сила.
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18.02.2021 16:25 Ответить
В случае достройки СП2, который на сегодня является сдерживающим фактором для активной войны, Украине следует подумать про свой мирный ядерный потенциал. В ситуации, когда гаранты обманули Украину с Будапештским меморандумом и даже не ввели настоящие санкции, которые бы разорили агрессора, то следует действовать самим жестко.
1) Заминировать все ядерные реакторы атомных станций на Юго-Востоке Украины, чтобы они не достались врагу!
2) Объявить об этом всему миру. Пусть ЕС думает лучше, настолько им нужен этот СП2 взамен нескольких Чернобылей под боком?!
С Уйлом необходимо что то решать и его захватнической политикой. А мир занят одними разговорами.
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18.02.2021 20:58 Ответить
Ветераны АТО/ООС!
Предлагаю инициировать петицию Президенту Украины о предоставлении своих 2 гектаров земли для размещения военной базы НАТО.
ПО ОБЛАСТЯМ УКРАИНЫ.
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03.03.2021 10:52 Ответить
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