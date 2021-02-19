"Слуга народу" розглядатиме питання відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У "Слузі народу" вважають, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов несе особисту відповідальність за початок вакцинації, і в разі її провалу фракція ініціюватиме відставку міністра.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.
"Пан Степанов персонально несе відповідальність за початок вакцинації зокрема, попри те, що є відповідальність пана Ляшка (головного санітарного лікаря. - Ред.) і всіх інших осіб", - сказала Верещук.
Також вона відповіла на запитання, чи буде фракція, в разі провалу початку вакцинації, розглядати питання про відставку Степанова.
"Ми будемо розглядати таке питання. Я вважаю, що це не покарання. У будь-якому разі міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Йдеться про слово - він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію", - сказала Верещук.
За словами нардепки, потенційна кандидатура на місце міністра пройде ретельну перевірку.
"Якщо буде ініційована та проголосована відставка міністра Степанова, обов'язково людина, яка буде номінуватися на посаду, буде перед тим нами екзаменуватися, протестована і рекомендована до голосування", - пояснила Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease.[1][2] A vaccine typically contains a biological preparation from disease-causing microorganism, or since the beginning of the 21st century, made synthetically that resembles it. This preparation is often made from weakened or killed forms of the microbe, its toxins, or one of its surface proteins. The agent stimulates the body's immune system to recognize the agent as a threat and starts producing antibodies against it, so as to further recognize and destroy any of the microorganisms associated with that agent that it may encounter in the future. Vaccines can be (to prevent or ameliorate the effects of a future infection by a natural or "wild" pathogen), or therapeutic (to fight a disease that has already occurred, such as cancer).[3][4][5][6]
- шарикоподшипник Черновола
- йолка Януховича
- котята Чечетова
- расстреляный дед Кивы
- и т.п.
На наших глазах:
- маски Радуцкого
- вакцина Степанова
- крымская битва Янелоха
Здуру сам придумав ?
Гугл в помощь !
Чи мався на увазі 2022-й рік???
Уляна, вернись!!!