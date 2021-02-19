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"Слуга народу" розглядатиме питання відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У "Слузі народу" вважають, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов несе особисту відповідальність за початок вакцинації, і в разі її провалу фракція ініціюватиме відставку міністра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Пан Степанов персонально несе відповідальність за початок вакцинації зокрема, попри те, що є відповідальність пана Ляшка (головного санітарного лікаря. - Ред.) і всіх інших осіб", - сказала Верещук.

Також вона відповіла на запитання, чи буде фракція, в разі провалу початку вакцинації, розглядати питання про відставку Степанова.

"Ми будемо розглядати таке питання. Я вважаю, що це не покарання. У будь-якому разі міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Йдеться про слово - він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію", - сказала Верещук.

За словами нардепки, потенційна кандидатура на місце міністра пройде ретельну перевірку.

"Якщо буде ініційована та проголосована відставка міністра Степанова, обов'язково людина, яка буде номінуватися на посаду, буде перед тим нами екзаменуватися, протестована і рекомендована до голосування", - пояснила Верещук.

Також читайте: Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
А оно что ее еще не провалило?? Да же в Зимбабве вакцинация уже началась... "Слуга народа" будет рассматривать вопрос отставки Степанова, если он провалит вакцинацию, - Верещук - Цензор.НЕТ 3776
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19.02.2021 09:52
+13
Уже до конца месяца? Было ж до 15? Потом было до конца недели 21, теперь до конца месяца, а завтра что? До конца года?
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19.02.2021 09:53
+12
дайте йому ще 100 днів!
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19.02.2021 09:53
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А оно что ее еще не провалило?? Да же в Зимбабве вакцинация уже началась... "Слуга народа" будет рассматривать вопрос отставки Степанова, если он провалит вакцинацию, - Верещук - Цензор.НЕТ 3776
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19.02.2021 09:52 Відповісти
А могло ли быть иначе?..
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19.02.2021 09:53 Відповісти
Что любопытно, при порохе могло бы.
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19.02.2021 09:53 Відповісти
А могло и не быть.
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19.02.2021 09:55 Відповісти
Дура обдолбанная, как можно провалить, то чего нет...
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19.02.2021 13:40 Відповісти
Это чего у вас нет что провалилось?
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19.02.2021 15:07 Відповісти
То тільки раз. А раз не рахується! 😊 Аерещук і слуга народа (тьху, звучить, як мовптон) дають шансів Степанов, як анекдот професору Плєйшнеру: Плжйшнер сотий раз викидувався з вікна, а отрава все не діяла.
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19.02.2021 10:04 Відповісти
Это была моя первая мысль после прочтения данного заголовка.
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19.02.2021 11:28 Відповісти
Уже до конца месяца? Было ж до 15? Потом было до конца недели 21, теперь до конца месяца, а завтра что? До конца года?
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19.02.2021 09:53 Відповісти
Где то 30-31 февраля 100% вакцинация начнётся.
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19.02.2021 10:00 Відповісти
"Слуга народа" будет рассматривать вопрос отставки Степанова, если он провалит вакцинацию, - Верещук - Цензор.НЕТ 7847
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19.02.2021 10:02 Відповісти
Не-е,через годик,а то и да-не раньше
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19.02.2021 10:39 Відповісти
дайте йому ще 100 днів!
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19.02.2021 09:53 Відповісти
Ему не отставку а судить надо.
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19.02.2021 09:54 Відповісти
Провалит? Та Вы шо? А с 15 февраля? Обещания? Это не провал? Это фальстарт...
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19.02.2021 09:54 Відповісти
Та иди уже на окружную,и все зебильную шоблу забирай вместе с глав зебилом, - там ваше место.
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19.02.2021 09:55 Відповісти
Вакцинацію зелень вже провалила. Доброго ранку. Як спалось."Слуга народа" будет рассматривать вопрос отставки Степанова, если он провалит вакцинацию, - Верещук - Цензор.НЕТ 7931
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19.02.2021 09:56 Відповісти
Невозможно провалить то, что не начинал. Радуцкий.
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19.02.2021 09:58 Відповісти
Также она ответила на вопрос, будет ли фракция, в случае провала начала вакцинации, рассматривать вопрос об отставке Степанова.-"сн"- соучастники провала вакцинации украинского народа ,они ответственны за то,что по сей день Степанов занимает кресло министра ,который лжет многомилиооному народу Украины
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19.02.2021 09:58 Відповісти
"Слуги" что-то рассмотрят, не смешите мои тапочки, это ручная партия, что им скажут за то они и будут голосовать.
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19.02.2021 09:58 Відповісти
ВАКЦИНАЦІЯ ВЖЕ ПРОВАЛЕНА, ЗЄБІЛИ БЛД!!!
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19.02.2021 09:58 Відповісти
мраЗи...
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19.02.2021 09:59 Відповісти
Провалит? Это ******* не слышала что даже Зимбабве ( африканское ) началовакцинацию ? И только Зимбабве ( украинское) только начало чесаться. Ублюдки
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19.02.2021 09:59 Відповісти
А він її ще не провалив? 😲 У Євросоюзі вже українців вакцинують БЕЗКОШТОВНО!!!
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19.02.2021 10:00 Відповісти
Можете начинать рассматривать, он ее провалит однозначно. Вернее уже провалил
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19.02.2021 10:02 Відповісти
С одной стороны это конечно степашкин залёт , а с другой накуя вобще этими шмурдяками кого то вакцинировать, бо судя по сообщениям это лотерея из серии повезёт не повезёт🙂
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19.02.2021 10:02 Відповісти
Вообще-то все эти шмурдяки от Пфайзера и Астразенеки не являются вакцинами ни в каком виде. Вакцина - это ослбаленный вирус того же самого или схожего заболевания. Шмурдяки от этих проходимцев не являются таковыми.
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19.02.2021 10:04 Відповісти
Ты даже википедию не осилило...
A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease.[1][2] A vaccine typically contains a biological preparation from disease-causing microorganism, or since the beginning of the 21st century, made synthetically that resembles it. This preparation is often made from weakened or killed forms of the microbe, its toxins, or one of its surface proteins. The agent stimulates the body's immune system to recognize the agent as a threat and starts producing antibodies against it, so as to further recognize and destroy any of the microorganisms associated with that agent that it may encounter in the future. Vaccines can be (to prevent or ameliorate the effects of a future infection by a natural or "wild" pathogen), or therapeutic (to fight a disease that has already occurred, such as cancer).[3][4][5][6]
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19.02.2021 10:28 Відповісти
Это всё недавние "инновации" в терминологии. Очевидно, готовились к спецоперации "ковид".
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19.02.2021 12:04 Відповісти
От дифтерии и столбняка десятки лет колят вакцинами, содержащими анатоксин, а не ослабленный или инактивированный (про это ты тоже забыл упомянуть) возбудитель. Это они десятки лет к ковиду готовились, ага. Мы, рептилоиды, такие коварные...
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19.02.2021 12:12 Відповісти
С вами разборка только начинается.
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19.02.2021 12:19 Відповісти
Матчасть сначала выучи, двоечник. "Слуга народу" розглядатиме питання відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, - Верещук - Цензор.НЕТ 7559
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19.02.2021 12:25 Відповісти
Ну , ну - а що являється ? "Слуга народу" розглядатиме питання відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, - Верещук - Цензор.НЕТ 496
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19.02.2021 10:33 Відповісти
Всі питання до красуні богатирьової за 6 років біглянка багато втратила в Україні на схемах з ліками,на байкотуванні Супрун,на шкідництві Україні та й шістки на місцях добре присмоктались до корита,а це... це доходи богатирьової...тай в неї ботекс потік тай пластика потребує корекції... а ще утримувати палаци,замки і всякі дрібниці....тому схеми будуються з поправкою на збитки минулих років!Розумниця богатирьова вже не світиться...для цього і є степанов (ну ковдра в клітинку і ноші).
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19.02.2021 10:07 Відповісти
зєлайно це стан закрепу під час моторної роботи організму.
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19.02.2021 10:10 Відповісти
Там видосик готовят - Степанов сверкая потной лысиной загружает мрию коробками с вакциной
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19.02.2021 10:10 Відповісти
Мне кажется степанов должен вообще полностью нести ответственность за всю сложившуюся ситуацию в стране по этому поводу
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19.02.2021 10:11 Відповісти
Уже вошло в историю:
- шарикоподшипник Черновола
- йолка Януховича
- котята Чечетова
- расстреляный дед Кивы
- и т.п.
На наших глазах:
- маски Радуцкого
- вакцина Степанова
- крымская битва Янелоха
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19.02.2021 10:12 Відповісти
"Слуга народу" розглядатиме питання відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, - Верещук - Цензор.НЕТ 2582 "шарикоподшипник Черновола" - що таке ?

Здуру сам придумав ?
"Слуга народу" розглядатиме питання відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, - Верещук - Цензор.НЕТ 2004
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19.02.2021 10:37 Відповісти
Когда в Яныка кинули яйцо, Тарасик (был тогда советником) заявил, что в Хфёдоровича кинули шарикоподшипник.....
Гугл в помощь !
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19.02.2021 10:41 Відповісти
Да этим зеленым уродам работать некогда (и нечем, мозгов то нет), воровать нужно.
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19.02.2021 10:14 Відповісти
Начало вакцинации после 15 числа любого месяца, это победа а не провал.
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19.02.2021 10:15 Відповісти
корабельная лмара никак не успокоится ...
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19.02.2021 10:28 Відповісти
Провалит-не провалит...у меня среди знакомых и родственников только я один решил вакцинироваться,маме 85,и та не хочет.Попробуй тут не провали...
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19.02.2021 10:47 Відповісти
Тобто 15-те лютого ще не настало???
Чи мався на увазі 2022-й рік???
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19.02.2021 10:53 Відповісти
Шоби провалити треба начати.
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19.02.2021 11:46 Відповісти
Він її вже давно провалив. Уже вакцинуеться Зимбабве
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19.02.2021 12:10 Відповісти
Все прокладку выбирали, *******. Из-за этих телодвижений уже и медики боятся вакцинироваться, предполагая, что привезут какое-то говнище. То есть - провал полный: и по срокам, и по охвату населения. Если это все перевести дополнительные трупы наших граждан, то... К стеночке ребят нужно ставить, к стеночке...
Уляна, вернись!!!
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19.02.2021 13:19 Відповісти
Тупа ЗЕдурепа -а що вакцинація вже почалася і все йде за планом і 700 мільйонів він ще не вкрав?
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19.02.2021 15:04 Відповісти
У разі відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, Верещук стане наступною міністершою охорони здоров'я?
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19.02.2021 15:07 Відповісти
скажить будь ласка, а що Степанов ще не завалив?
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19.02.2021 23:41 Відповісти
 
 