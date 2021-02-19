Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики"

Сьогодні, 19 лютого, "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вирушив із робочим візитом до Російської Федерації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Зазначається, що 22 лютого в Сочі мають відбутися переговори Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Планується, що лідери двох країн детально обговорять широкий комплекс питань розвитку білорусько-російських відносин, спільне реагування на виклики, що виникають, зокрема у сфері військової безпеки, взаємодія в інтеграційних структурах. Крім того, Олександр Лукашенко і Володимир Путін обміняються думками щодо тематики міжнародного порядку денного", - підкреслює пресслужба "президента", який захопив владу в країні.

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