Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сьогодні, 19 лютого, "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вирушив із робочим візитом до Російської Федерації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.
Зазначається, що 22 лютого в Сочі мають відбутися переговори Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Планується, що лідери двох країн детально обговорять широкий комплекс питань розвитку білорусько-російських відносин, спільне реагування на виклики, що виникають, зокрема у сфері військової безпеки, взаємодія в інтеграційних структурах. Крім того, Олександр Лукашенко і Володимир Путін обміняються думками щодо тематики міжнародного порядку денного", - підкреслює пресслужба "президента", який захопив владу в країні.
Будь ласка, зачекайте...
не новый же метод посадки картошки этой весной