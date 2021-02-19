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Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати

Сьогодні, 19 лютого, "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вирушив із робочим візитом до Російської Федерації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Зазначається, що 22 лютого в Сочі мають відбутися переговори Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Планується, що лідери двох країн детально обговорять широкий комплекс питань розвитку білорусько-російських відносин, спільне реагування на виклики, що виникають, зокрема у сфері військової безпеки, взаємодія в інтеграційних структурах. Крім того, Олександр Лукашенко і Володимир Путін обміняються думками щодо тематики міжнародного порядку денного", - підкреслює пресслужба "президента", який захопив владу в країні.

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Топ коментарі
+5
"На его месте должна была быть я" (с) Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 9763
Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 1644
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19.02.2021 16:07
+4
Если бы бульбофюрер не был идиотом и нарисовал бы себе скромные 51% вместо 80, никто бы и не знал шо такое Тихановская.
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19.02.2021 16:42
+3
Последняя ставка диктаторов. Чаушеску ждет запаздавшее пополнение ))
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19.02.2021 16:06
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Два мудила - СРУско-бЯларуска сила. Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 4235
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19.02.2021 16:04 Відповісти
И за сколько он Пупкину бульба продаст этот *****-ст
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19.02.2021 18:47 Відповісти
Последняя ставка диктаторов. Чаушеску ждет запаздавшее пополнение ))
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19.02.2021 16:06 Відповісти
Съезд людоедов. Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 5127
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19.02.2021 16:07 Відповісти
"На его месте должна была быть я" (с) Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 9763
Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 1644
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19.02.2021 16:07 Відповісти
Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 5606
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19.02.2021 16:11 Відповісти
Так Литва же признала)))))
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19.02.2021 16:35 Відповісти
Vse v ES priznali ejio kak lidera naroda
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19.02.2021 19:33 Відповісти
90% в ЕС не знают кто это такая)))
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19.02.2021 19:38 Відповісти
Glavnoje sto lidera ejio znajet kak Merkel,Makron i drugyje
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19.02.2021 19:39 Відповісти
Знают это одно дело, признают - другое. Вот Гуайдо ПРИЗНАЛИ и Германия, и Франция... Где то Гуайдо?
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19.02.2021 19:46 Відповісти
Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 4649
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19.02.2021 16:45 Відповісти
Це тіхановська посприяла зближенню Луки і Пуйла своїми революціями, квіточками і шаріками.
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19.02.2021 21:08 Відповісти
а шо можуть апсуждать неомусалини с неохитлером, кроме как широкий спектр вапросов развития бульбо - рашизма ...
не новый же метод посадки картошки этой весной
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19.02.2021 16:09 Відповісти
судя по тому, шо он пару дней назад клялся, шо 3млрд просить не будет, то не только вызовы его цель )
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19.02.2021 16:11 Відповісти
білорасєяни упевнені що від кредита до кредита живе виключно бідна Україна а вони заможна самодостатня, навіть держава...
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19.02.2021 16:43 Відповісти
Будут думу думать, как всех протестующих одеть в шерстяные макинтоши, по рецепту Зе-наркомана.
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19.02.2021 16:11 Відповісти
Отправился в бункер? Может им уже туннель прокопать?
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19.02.2021 16:12 Відповісти
Пусть эти два дегенерата привьются одновременно "Спутником".
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19.02.2021 16:13 Відповісти
за баблом намылился
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19.02.2021 16:14 Відповісти
доты ещё по кругу делать не собрался
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19.02.2021 16:21 Відповісти
Будут вырабатывать общую стратегию как свои биомассы заставит замолчать , все остальное это будут заявления для прессы.
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19.02.2021 16:23 Відповісти
Ну шо там Лукашенко с Колей поехал до кремлёвского Фюрера? Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 6924
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19.02.2021 16:30 Відповісти
Интересно, какая зверушка может народиться от любви бульбофюрера к ***********?
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19.02.2021 16:30 Відповісти
Никакой там любви нет, есть трезвый расчет.
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19.02.2021 16:39 Відповісти
А шо, в браках по расчету потомства не бывает?
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19.02.2021 16:40 Відповісти
Лукашенко, мягко говоря не уважаю, но кто-то верит, что выборы выиграла Тихановская?
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19.02.2021 16:37 Відповісти
Если бы бульбофюрер не был идиотом и нарисовал бы себе скромные 51% вместо 80, никто бы и не знал шо такое Тихановская.
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19.02.2021 16:42 Відповісти
"Скромность - первый путь к безизвестности" (С)
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19.02.2021 16:46 Відповісти
Жадность фраера сгубила
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19.02.2021 16:48 Відповісти
Це точно)) калхозенфюреру не вистачає розуму на таку тонку гру у "демократію"...)))
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19.02.2021 16:46 Відповісти
Та у него и есть там 80%. Тихановская там никто. Делают новую Гуайдо, там уже и Навальная подтянулась в президенты. Это концерт.
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19.02.2021 16:49 Відповісти
Та не, какие 80? Все 146! Разве можно не верить честнейшему во Вселенной отцу нации? Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 2654
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19.02.2021 16:51 Відповісти
Мы, пенсионеры, очень отвественные и политически активные избиратели.
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19.02.2021 17:42 Відповісти
Угу. Сами не жили по-людски, и внукам не дадите.
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19.02.2021 17:43 Відповісти
У перемогу Тихановскої вірять лише ті хто ніколи не жив у білорасєї і не знає цього народу...))
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19.02.2021 16:50 Відповісти
А за одно попросить скидку на нефть.
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19.02.2021 16:54 Відповісти
друг другу ...на карту ссср
Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 9045
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19.02.2021 17:22 Відповісти
Mozet ecio i pro partiju novyx krevetok pogovorit Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 4232
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19.02.2021 20:05 Відповісти
 
 