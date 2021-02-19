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Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко отправился к Путину обсуждать

Сегодня, 19 февраля захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Отмечается, что 22 февраля в Сочи должны состояться переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

"Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня", - подчеркивает пресс-служба захватившего власть в стране "президента".

Читайте также: "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
"На его месте должна была быть я" (с) Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 9763
Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 1644
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19.02.2021 16:07
+4
Если бы бульбофюрер не был идиотом и нарисовал бы себе скромные 51% вместо 80, никто бы и не знал шо такое Тихановская.
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19.02.2021 16:42
+3
Последняя ставка диктаторов. Чаушеску ждет запаздавшее пополнение ))
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19.02.2021 16:06
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Два мудила - СРУско-бЯларуска сила. Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 4235
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19.02.2021 16:04 Ответить
И за сколько он Пупкину бульба продаст этот *****-ст
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19.02.2021 18:47 Ответить
Последняя ставка диктаторов. Чаушеску ждет запаздавшее пополнение ))
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19.02.2021 16:06 Ответить
Съезд людоедов. Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 5127
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19.02.2021 16:07 Ответить
"На его месте должна была быть я" (с) Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 9763
Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 1644
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19.02.2021 16:07 Ответить
Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы" - Цензор.НЕТ 5606
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19.02.2021 16:11 Ответить
Так Литва же признала)))))
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19.02.2021 16:35 Ответить
Vse v ES priznali ejio kak lidera naroda
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19.02.2021 19:33 Ответить
90% в ЕС не знают кто это такая)))
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19.02.2021 19:38 Ответить
Glavnoje sto lidera ejio znajet kak Merkel,Makron i drugyje
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19.02.2021 19:39 Ответить
Знают это одно дело, признают - другое. Вот Гуайдо ПРИЗНАЛИ и Германия, и Франция... Где то Гуайдо?
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19.02.2021 19:46 Ответить
Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 4649
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19.02.2021 16:45 Ответить
Це тіхановська посприяла зближенню Луки і Пуйла своїми революціями, квіточками і шаріками.
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19.02.2021 21:08 Ответить
а шо можуть апсуждать неомусалини с неохитлером, кроме как широкий спектр вапросов развития бульбо - рашизма ...
не новый же метод посадки картошки этой весной
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19.02.2021 16:09 Ответить
судя по тому, шо он пару дней назад клялся, шо 3млрд просить не будет, то не только вызовы его цель )
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19.02.2021 16:11 Ответить
білорасєяни упевнені що від кредита до кредита живе виключно бідна Україна а вони заможна самодостатня, навіть держава...
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19.02.2021 16:43 Ответить
Будут думу думать, как всех протестующих одеть в шерстяные макинтоши, по рецепту Зе-наркомана.
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19.02.2021 16:11 Ответить
Отправился в бункер? Может им уже туннель прокопать?
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19.02.2021 16:12 Ответить
Пусть эти два дегенерата привьются одновременно "Спутником".
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19.02.2021 16:13 Ответить
за баблом намылился
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19.02.2021 16:14 Ответить
доты ещё по кругу делать не собрался
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19.02.2021 16:21 Ответить
Будут вырабатывать общую стратегию как свои биомассы заставит замолчать , все остальное это будут заявления для прессы.
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19.02.2021 16:23 Ответить
Ну шо там Лукашенко с Колей поехал до кремлёвского Фюрера? Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 6924
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19.02.2021 16:30 Ответить
Интересно, какая зверушка может народиться от любви бульбофюрера к ***********?
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19.02.2021 16:30 Ответить
Никакой там любви нет, есть трезвый расчет.
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19.02.2021 16:39 Ответить
А шо, в браках по расчету потомства не бывает?
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19.02.2021 16:40 Ответить
Лукашенко, мягко говоря не уважаю, но кто-то верит, что выборы выиграла Тихановская?
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19.02.2021 16:37 Ответить
Если бы бульбофюрер не был идиотом и нарисовал бы себе скромные 51% вместо 80, никто бы и не знал шо такое Тихановская.
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19.02.2021 16:42 Ответить
"Скромность - первый путь к безизвестности" (С)
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19.02.2021 16:46 Ответить
Жадность фраера сгубила
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19.02.2021 16:48 Ответить
Це точно)) калхозенфюреру не вистачає розуму на таку тонку гру у "демократію"...)))
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19.02.2021 16:46 Ответить
Та у него и есть там 80%. Тихановская там никто. Делают новую Гуайдо, там уже и Навальная подтянулась в президенты. Это концерт.
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19.02.2021 16:49 Ответить
Та не, какие 80? Все 146! Разве можно не верить честнейшему во Вселенной отцу нации? Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 2654
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19.02.2021 16:51 Ответить
Мы, пенсионеры, очень отвественные и политически активные избиратели.
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19.02.2021 17:42 Ответить
Угу. Сами не жили по-людски, и внукам не дадите.
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19.02.2021 17:43 Ответить
У перемогу Тихановскої вірять лише ті хто ніколи не жив у білорасєї і не знає цього народу...))
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19.02.2021 16:50 Ответить
А за одно попросить скидку на нефть.
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19.02.2021 16:54 Ответить
друг другу ...на карту ссср
Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 9045
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19.02.2021 17:22 Ответить
Mozet ecio i pro partiju novyx krevetok pogovorit Лукашенко вирушив до Путіна обговорювати "спільне реагування на виклики" - Цензор.НЕТ 4232
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19.02.2021 20:05 Ответить
 
 