Мінінфраструктури закриває корупційну годівницю з видачі свідоцтв моряка, - Саакашвілі

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій підписав наказ, яким звільняє українських моряків від систематичного перепідтвердження кваліфікації, за яке чиновники вимагали з них хабарі в розмірі від $3000 до $15000.

Про це у своєму відео з Амстердама на однойменному Youtube-каналі заявив ексголова Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"У літаку зустрів багато моряків, які запитували, коли в Україні буде так само, як я свого часу зробив у Грузії - що з них не будуть брати хабарі за продовження ліцензії. Так от, хороша новина: міністр Криклій підписав проєкт (він набере чинності через місяць), за яким всі ці дурні тести скасовуються. Тобто, те, що кожні три роки чиновники у вас вимагають від трьох до 15 тисяч доларів - це все буде викинуто", - розповів Саакашвілі.

За його словами, це поки що не остаточна перемога, оскільки можуть ще бути заперечення від інших міністерств.

"Зараз яка процедура? В інших міністерств є місяць, щоб заперечити. І там, звичайно, будуть заносити гроші. Так що будемо стежити дуже уважно. Молодець Криклій, що подолав цей опір. Це годівниця на 150 мільйонів доларів на рік для чиновників. Абсолютно несправедливо: замість того, щоб моряки вкладали у свої сім'ї або купували квартири, вони платять чиновникам. Так от, це закінчується до цієї постанови", - підкреслив ексглава Одеської ОДА.

Він додав, що в парламенті також були зареєстровані відповідні законопроєкти.

"У парламенті теж зареєстрували законопроєкт, декілька депутатів, молодці, від "Слуг народу", щоб остаточно закріпити, що немає ніяких тестів, автоматично продовжуються професії цих людей. Так, як є практика в нормальних країнах. Давайте добивати цю справу до кінця. З'явилася можливість прикрити одну велику годівницю", - підсумував Саакашвілі.

Нагадаємо, 18 лютого 2021 року голова Мінінфраструктури України Владислав Криклій підписав проєкт наказу "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України і Міністерства інфраструктури України", який вводить автоматизовану систему тестування моряків без участі людини-екзаменатора.

У пояснювальній записці до наказу сказано, що одна з його цілей - приведення національного законодавства з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками).

Корупційна складова у процедурі отримання свідоцтва моряка давно викликала невдоволення працівників галузі і часто приводила до протестів моряків.