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Мінінфраструктури закриває корупційну годівницю з видачі свідоцтв моряка, - Саакашвілі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Мінінфраструктури закриває корупційну годівницю з видачі свідоцтв моряка, - Саакашвілі

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій підписав наказ, яким звільняє українських моряків від систематичного перепідтвердження кваліфікації, за яке чиновники вимагали з них хабарі в розмірі від $3000 до $15000.

Про це у своєму відео з Амстердама на однойменному Youtube-каналі заявив ексголова Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"У літаку зустрів багато моряків, які запитували, коли в Україні буде так само, як я свого часу зробив у Грузії - що з них не будуть брати хабарі за продовження ліцензії. Так от, хороша новина: міністр Криклій підписав проєкт (він набере чинності через місяць), за яким всі ці дурні тести скасовуються. Тобто, те, що кожні три роки чиновники у вас вимагають від трьох до 15 тисяч доларів - це все буде викинуто", - розповів Саакашвілі.

За його словами, це поки що не остаточна перемога, оскільки можуть ще бути заперечення від інших міністерств.

"Зараз яка процедура? В інших міністерств є місяць, щоб заперечити. І там, звичайно, будуть заносити гроші. Так що будемо стежити дуже уважно. Молодець Криклій, що подолав цей опір. Це годівниця на 150 мільйонів доларів на рік для чиновників. Абсолютно несправедливо: замість того, щоб моряки вкладали у свої сім'ї або купували квартири, вони платять чиновникам. Так от, це закінчується до цієї постанови", - підкреслив ексглава Одеської ОДА.

Він додав, що в парламенті також були зареєстровані відповідні законопроєкти.

"У парламенті теж зареєстрували законопроєкт, декілька депутатів, молодці, від "Слуг народу", щоб остаточно закріпити, що немає ніяких тестів, автоматично продовжуються професії цих людей. Так, як є практика в нормальних країнах. Давайте добивати цю справу до кінця. З'явилася можливість прикрити одну велику годівницю", - підсумував Саакашвілі.

Нагадаємо, 18 лютого 2021 року голова Мінінфраструктури України Владислав Криклій підписав проєкт наказу "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України і Міністерства інфраструктури України", який вводить автоматизовану систему тестування моряків без участі людини-екзаменатора.

У пояснювальній записці до наказу сказано, що одна з його цілей - приведення національного законодавства з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками).

Корупційна складова у процедурі отримання свідоцтва моряка давно викликала невдоволення працівників галузі і часто приводила до протестів моряків.
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Топ коментарі
+13
Это чучело является Главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины ...с мая месяца 2020 года....и все на что оно за это время сподобилось...это озвучить то что сделал криклий.... Мининфораструктуры закрывает коррупционную кормушку по выдаче свидетельств моряка, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8302
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19.02.2021 18:54
+10
Цей наркоман не набере і прохідного балу. Криклий закрывает коррупционную кормушку, обдирающую моряков, — Саакашвили - Цензор.НЕТ 9864
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19.02.2021 18:43
+9
теперь этот малахольный к морякам примазался
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19.02.2021 18:46
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Криклий закрывает коррупционную кормушку, обдирающую моряков, — Саакашвили - Цензор.НЕТ 4978
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19.02.2021 18:35 Відповісти
Саакашвили седьмой президент Украины!!!! Криклий закрывает коррупционную кормушку, обдирающую моряков, — Саакашвили - Цензор.НЕТ 5353
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19.02.2021 18:37 Відповісти
Цей наркоман не набере і прохідного балу. Криклий закрывает коррупционную кормушку, обдирающую моряков, — Саакашвили - Цензор.НЕТ 9864
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19.02.2021 18:43 Відповісти
Нет лучше глава муниципального образования твоей родного Кирочипецка)))
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19.02.2021 18:45 Відповісти
Ти Зеленського не наївся, Єлажєв?
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19.02.2021 18:55 Відповісти
А ти сої вже наївся кацахол.
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19.02.2021 18:58 Відповісти
Ти мене з кимось плутаєш. Але судячи з того як ти його і досі ненавидиш і боїшся- той дописувач добряче вату ганяв.
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19.02.2021 19:27 Відповісти
а шухєр нєшутєйний, коль батоно сулугуні з нірвани витягли
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19.02.2021 18:41 Відповісти
теперь этот малахольный к морякам примазался
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19.02.2021 18:46 Відповісти
Это чучело является Главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины ...с мая месяца 2020 года....и все на что оно за это время сподобилось...это озвучить то что сделал криклий.... Мининфораструктуры закрывает коррупционную кормушку по выдаче свидетельств моряка, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8302
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19.02.2021 18:54 Відповісти
А с подачи Блохина
забивает Балтача.

Это личная заслуга Леонида Ильича.
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19.02.2021 18:56 Відповісти
В 1978 году я взял пенальти от Балтачи. Честное слово. На чемпионате города Жданова.
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19.02.2021 19:24 Відповісти
Главное: тут сплошная некомпетенция озвучена. Меня эти откровения напрягли, если честно. Как мне кажется, вот-вот может прозвучать реальная претензия от ИМО. Украину запросто смогут лишить права на выдачу морских лицензий! Я- вполне серьезно. Такая угроза- реальна! И Саакашвили, если объективно- играет на воплощение этой угрозы!
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19.02.2021 19:23 Відповісти
Це і є суть популізму, болить голова - відрізати.
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20.02.2021 02:45 Відповісти
Михо уже победил арэхавую мафию ?
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19.02.2021 18:55 Відповісти
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины что-то забыл в Амстердаме? или он живет там? и какое отношение он сам имеет к этой отмене?
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19.02.2021 19:08 Відповісти
Посмотрим, сожет ли он довести это до логичного финала.
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19.02.2021 19:14 Відповісти
Не сможет, ибо он некомпетентен. Тут просто не о чем говорить.
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19.02.2021 19:16 Відповісти
Шо-шо-шо??? Этот Карлсон сраный- понятия не имеет- о чем онО болтает! В каждом его предложении, озвученном в заметке- срань! Заявляю ответственно, как человек который реально занимается подобной проблемой. Саакашвили- сумасшедший популист. Это- если очень мягенько.
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19.02.2021 19:15 Відповісти
Ооо! Нашлась работа для великага рихфарматора: высовывать морду из норы и озвучивать кто что сделал.
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19.02.2021 19:17 Відповісти
.

как закрывает так и открывает
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19.02.2021 19:18 Відповісти
Ты хто? Я- моряк. Уже почти 40 лет. В мае будет ровно 40(сорок). Весьма скоро, благодаря обалдуям вроде тебя и сраных митингарей- вам ваааще прекратят выдачу лицензий. Всех лицензий! А Украину лишат права на выдачу. И всё это- благодаря вам, обалдуям. И сраному Карлсону. А я, пока надеюсь успеть... В последний раз. А вам, идиотам наивным- звиздейшн. Спроси меня- всем? Отвечу- всем.
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19.02.2021 20:03 Відповісти
Нет, лучше быть таким дятлом как ты и платить этим г-нам (не гражданам) кучу бабла за каждый сертификат! На каких основаниях перестанут выдавать лицензии? Захотят создать еще десятки тысяч безработных? Уже многие компании занесены в блэк листы, из-за того что все делается коррупционным способом в Украине. И вообще тут речь идет о квалификационных документах. А сертификаты будут меняться каждые 5 лет, как и во всех странах!
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19.02.2021 22:33 Відповісти
Ты- реально синий. Мінінфраструктури закриває корупційну годівницю з видачі свідоцтв моряка, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3796 На этом, с тобой, обалдуем- фсё.
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20.02.2021 13:19 Відповісти
Сорок лет моряк,ай,ай,ай.Это уже воистину вся #опа в ракушках..Старый,захренелый стукачило.Еще при ЧМП стучал.Небось и сейчас, рядом,не меньше,с кормушкой ошиваешься.Ишь как взбеленился,когда почуял,как от корыта отрывают.
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08.03.2021 14:22 Відповісти
Карлсон нарисовался а как полетать Мінінфраструктури закриває корупційну годівницю з видачі свідоцтв моряка, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1653
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19.02.2021 20:30 Відповісти
Видео из Амстердама.... дальше можно было ничего не писать.
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19.02.2021 20:56 Відповісти
какао-ботва тут как тут кукарекать на Саакашвили.
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19.02.2021 22:09 Відповісти
Нормально михуил устроился. В Украине получает зарплату 20 000 баксов в месяц и кое что еще,НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, торчит в Амстердаме и походу в Грузии "революцию" пытается учудить!
Зачем ему зечмо дало громадянство??? Какой от него прок??? Только усложняет наши отношения с Грузией! Гнать звездобола!
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19.02.2021 22:27 Відповісти
Одно имя Саакашвили вызывает такой подрыв кацапских и соевых задниц, что можно обогревать Украину всю зиму.Это срочно необходимо использовать для обогрева домов украинцев!
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20.02.2021 03:56 Відповісти
 
 