Зеленський відзначив нагородами шістьох військовослужбовців, двох із них - посмертно
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:
- орденом "За мужність" III ступеня
Кравченко Василь Сергійович (посмертно) - старший матрос
Струк Ілля Миколайович (посмертно) - старший матрос
- медаллю "За військову службу Україні"
Свинарчук Олександр Олегович - капітан
- медаллю "Захиснику Вітчизни"
Бучковський Артем Валерійович - матрос
Ромашко Владислав Олександрович - старший матрос
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Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос Источник: https://censor.net/ru/n3249046
Премир'я, кажете? Кравченко загинув 20.06.2020, Струк - 17.06.20
Хоча про що це я? Якщо воно не прийшло до меморіалу загиблим у Революції Гідності, то про гідність, честь і повагу до такого лайна не слід навіть згадувати....