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Зеленський відзначив нагородами шістьох військовослужбовців, двох із них - посмертно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський відзначив нагородами шістьох військовослужбовців, двох із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:

  • орденом "За мужність" III ступеня
    Кравченко Василь Сергійович (посмертно) - старший матрос
    Струк Ілля Миколайович (посмертно) - старший матрос
  • медаллю "За військову службу Україні"
    Свинарчук Олександр Олегович - капітан
  • медаллю "Захиснику Вітчизни"
    Бучковський Артем Валерійович - матрос
    Ромашко Владислав Олександрович - старший матрос

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...четырежды уклонист награждает воинов - сюр какой-то... Зеленский отметил наградами шестерых военнослужащих, двух из них - посмертно - Цензор.НЕТ 5211
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19.02.2021 22:14 Відповісти
Кравченко Василий Сергеевич (посмертно) - старший матрос
Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос Источник: https://censor.net/ru/n3249046

Премир'я, кажете? Кравченко загинув 20.06.2020, Струк - 17.06.20
Хоча про що це я? Якщо воно не прийшло до меморіалу загиблим у Революції Гідності, то про гідність, честь і повагу до такого лайна не слід навіть згадувати....
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19.02.2021 22:15 Відповісти
Вічна пам'ять Героям,що віддали свої життя за нас за Україну-Герої не вмирають. Шана і повага нашим Захисникам. Слава ЗСУ!
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19.02.2021 22:21 Відповісти
Зеленський відзначив нагородами шістьох військовослужбовців, двох із них - посмертно - Цензор.НЕТ 2348
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19.02.2021 22:35 Відповісти
 
 