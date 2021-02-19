Зеленский отметил наградами шестерых военнослужащих, двух из них - посмертно
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами украинских военнослужащих.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:
- орденом "За мужество" III степени
Кравченко Василий Сергеевич (посмертно) - старший матрос
Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос
- медалью "За воинскую службу Украине"
Свинарчук Александр Олегович - капитана
- медалью "Защитнику Отечества"
Бучковский Артем Валерьевич - матрос
Ромашко Владислав Александрович - старший матрос
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Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос Источник: https://censor.net/ru/n3249046
Премир'я, кажете? Кравченко загинув 20.06.2020, Струк - 17.06.20
Хоча про що це я? Якщо воно не прийшло до меморіалу загиблим у Революції Гідності, то про гідність, честь і повагу до такого лайна не слід навіть згадувати....