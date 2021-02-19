Зеленский отметил наградами шестерых военнослужащих, двух из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:

орденом "За мужество" III степени

Кравченко Василий Сергеевич (посмертно) - старший матрос

Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос

Кравченко Василий Сергеевич (посмертно) - старший матрос Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос медалью "За воинскую службу Украине"

Свинарчук Александр Олегович - капитана

Свинарчук Александр Олегович - капитана медалью "Защитнику Отечества"

Бучковский Артем Валерьевич - матрос

Ромашко Владислав Александрович - старший матрос

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