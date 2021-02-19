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Зеленский отметил наградами шестерых военнослужащих, двух из них - посмертно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский отметил наградами шестерых военнослужащих, двух из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:

  • орденом "За мужество" III степени
    Кравченко Василий Сергеевич (посмертно) - старший матрос
    Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос
  • медалью "За воинскую службу Украине"
    Свинарчук Александр Олегович - капитана
  • медалью "Защитнику Отечества"
    Бучковский Артем Валерьевич - матрос
    Ромашко Владислав Александрович - старший матрос

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Днепре семье погибшего воина 25-й ОВДБр Артема Бондаренко вручили оpден "Зa мужество". ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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...четырежды уклонист награждает воинов - сюр какой-то... Зеленский отметил наградами шестерых военнослужащих, двух из них - посмертно - Цензор.НЕТ 5211
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19.02.2021 22:14 Ответить
Кравченко Василий Сергеевич (посмертно) - старший матрос
Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос Источник: https://censor.net/ru/n3249046

Премир'я, кажете? Кравченко загинув 20.06.2020, Струк - 17.06.20
Хоча про що це я? Якщо воно не прийшло до меморіалу загиблим у Революції Гідності, то про гідність, честь і повагу до такого лайна не слід навіть згадувати....
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19.02.2021 22:15 Ответить
Вічна пам'ять Героям,що віддали свої життя за нас за Україну-Герої не вмирають. Шана і повага нашим Захисникам. Слава ЗСУ!
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19.02.2021 22:21 Ответить
Зеленський відзначив нагородами шістьох військовослужбовців, двох із них - посмертно - Цензор.НЕТ 2348
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19.02.2021 22:35 Ответить
 
 