Разумков підписав розпорядження про скликання 23 лютого позачергового засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 12.00 23 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Апарат Верховної Ради.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 12 годину 23 лютого 2021 року, на якому розглянути Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведения конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями Президента України від 18 лютого 2021 року (ресстр. № 4531)",- сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, Зеленський раніше застосував право вето до законопроєкту №4531, відновлював проведення конкурсів на посади держслужби, попросивши вилучити з нього норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посаду міністра є вакантною. Верховна Рада прийняла закон 16 лютого. Наступного дня спікер парламенту Дмитро Разумков його підписав і направив на підпис президенту.