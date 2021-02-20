УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5169 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 267 9
ВР (11736) позачергове засідання (214) держслужбовці (227) Вітренко Юрій (370) Разумков Дмитро (1449)

Разумков підписав розпорядження про скликання 23 лютого позачергового засідання Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков підписав розпорядження про скликання 23 лютого позачергового засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 12.00 23 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Апарат Верховної Ради.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 12 годину 23 лютого 2021 року, на якому розглянути Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведения конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями Президента України від 18 лютого 2021 року (ресстр. № 4531)",- сказано в повідомленні.

Також читайте: Рада може зібратися на позачергове засідання наступного тижня, - Разумков

Як повідомлялося, Зеленський раніше застосував право вето до законопроєкту №4531, відновлював проведення конкурсів на посади держслужби, попросивши вилучити з нього норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посаду міністра є вакантною. Верховна Рада прийняла закон 16 лютого. Наступного дня спікер парламенту Дмитро Разумков його підписав і направив на підпис президенту.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
разумков подивився на дубінського і все зрозумів. А обраному 73% не вистачає інтелекту це зрозуміти.
показати весь коментар
20.02.2021 11:55 Відповісти
Даю відсотків 70, що закон у вигляді, якому хоче Зєлєнскій, не приймуть.
показати весь коментар
20.02.2021 12:11 Відповісти
А террорист мертвечук будет в сессионной зале?)
показати весь коментар
20.02.2021 12:12 Відповісти
зелена жижа пливе по краю.
показати весь коментар
20.02.2021 12:16 Відповісти
Будут втихаря праздновать и получать спецпогашенные марки, выпущенные УкрПочтой.
показати весь коментар
20.02.2021 12:24 Відповісти
Лупоглазий веде свою гру, зрозумівши шо бубачка всьо.
показати весь коментар
20.02.2021 12:29 Відповісти
Что, падла, даешь трибуну для жоппоблока в такой важный для них день!?!?!
Ну и твари все эти зеленые гниды!!!
показати весь коментар
20.02.2021 12:44 Відповісти
це якась ахінея, куди дивиться федя веніславський. Міністр пішов у відставку, в нього є аж шість замів, то і один з них хай і виконує обовязки міністра. всі ж вони на державній службі. А то Дубинський 2 поділився премією з єрмаком, а в того немає голосів, щоб пропхнути. Кинути не можна, гроші заплачені і не малі, а тут ще Ігор Валерійович хоче дати пінделя єрмаку. Колись давно, ще в часи Кравчука не було голосів для обрання генпрокурора, то один ходив аж два роки виконуючим обовязки. Не допрацьовує єрмак, не допрацьовує.
показати весь коментар
20.02.2021 13:38 Відповісти
не заважайте разумкову з опзж і доброю половиною ради досвяткувати пурім в повному обсязі...
тобто і за старим календарем також...
показати весь коментар
20.02.2021 14:56 Відповісти
 
 