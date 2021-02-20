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Новости Политика Украины
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Разумков подписал распоряжение о созыве 23 февраля внеочередного заседания Рады

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков подписал распоряжение о созыве 23 февраля внеочередного заседания Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 12:00 23 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Аппарат Верховной Рады.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№4531)", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Зеленский ранее применил право вето к законопроекту №4531, восстанавливающему проведение конкурсов на должности госслужбы, попросив изъять из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной. Верховная Рада приняла закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и направил на подпись президенту.
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разумков подивився на дубінського і все зрозумів. А обраному 73% не вистачає інтелекту це зрозуміти.
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20.02.2021 11:55 Ответить
Даю відсотків 70, що закон у вигляді, якому хоче Зєлєнскій, не приймуть.
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20.02.2021 12:11 Ответить
А террорист мертвечук будет в сессионной зале?)
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20.02.2021 12:12 Ответить
зелена жижа пливе по краю.
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20.02.2021 12:16 Ответить
Будут втихаря праздновать и получать спецпогашенные марки, выпущенные УкрПочтой.
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20.02.2021 12:24 Ответить
Лупоглазий веде свою гру, зрозумівши шо бубачка всьо.
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20.02.2021 12:29 Ответить
Что, падла, даешь трибуну для жоппоблока в такой важный для них день!?!?!
Ну и твари все эти зеленые гниды!!!
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20.02.2021 12:44 Ответить
це якась ахінея, куди дивиться федя веніславський. Міністр пішов у відставку, в нього є аж шість замів, то і один з них хай і виконує обовязки міністра. всі ж вони на державній службі. А то Дубинський 2 поділився премією з єрмаком, а в того немає голосів, щоб пропхнути. Кинути не можна, гроші заплачені і не малі, а тут ще Ігор Валерійович хоче дати пінделя єрмаку. Колись давно, ще в часи Кравчука не було голосів для обрання генпрокурора, то один ходив аж два роки виконуючим обовязки. Не допрацьовує єрмак, не допрацьовує.
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20.02.2021 13:38 Ответить
не заважайте разумкову з опзж і доброю половиною ради досвяткувати пурім в повному обсязі...
тобто і за старим календарем також...
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20.02.2021 14:56 Ответить
 
 