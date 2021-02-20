Революція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль

Революція Гідності є визначальною історичною подією для України і ключовим елементом держави, який визначив незворотність європейського шляху.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Революція Гідності стала визначальною історичною подією для України та ключовим елементом державотворення. Вона визначила незворотність європейського шляху України. А Герої Небесної Сотні стали уособленням відваги та самовідданості", - підкреслив глава уряду.

Він нагадав, що з 18 до 21 лютого 2014 року в Києві розгорнулися найтрагічніші події Революції Гідності. Десятки людей віддали життя, захищаючи українські цінності. Це були різні люди: студенти, успішні підприємці, пенсіонери, з різних куточків України та із закордону. Наймолодшому було 17 років, а найстаршому — 82. Але всіх їх об’єднувало почуття гідності та честі, готовність відстоювати власні права та свободи.

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"Це висока відповідальність і спільне завдання кожного з нас — побудувати сильну й квітучу європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції Гідності, а також ті, хто продовжив захищати цінності Євромайдану від російської агресії", - зазначив Шмигаль.



