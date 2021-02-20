Революція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль
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Революція Гідності є визначальною історичною подією для України і ключовим елементом держави, який визначив незворотність європейського шляху.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Революція Гідності стала визначальною історичною подією для України та ключовим елементом державотворення. Вона визначила незворотність європейського шляху України. А Герої Небесної Сотні стали уособленням відваги та самовідданості", - підкреслив глава уряду.
Він нагадав, що з 18 до 21 лютого 2014 року в Києві розгорнулися найтрагічніші події Революції Гідності. Десятки людей віддали життя, захищаючи українські цінності. Це були різні люди: студенти, успішні підприємці, пенсіонери, з різних куточків України та із закордону. Наймолодшому було 17 років, а найстаршому — 82. Але всіх їх об’єднувало почуття гідності та честі, готовність відстоювати власні права та свободи.
"Це висока відповідальність і спільне завдання кожного з нас — побудувати сильну й квітучу європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції Гідності, а також ті, хто продовжив захищати цінності Євромайдану від російської агресії", - зазначив Шмигаль.
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шмигаль нам розповідає високі словеса. І не заїкнуться чуваки. Значно спокійніше обдирати беззахисних. А то як почнуть єксперти розповідати,яка буде катастьрьоффа, якщо Рижий заплатить 6%, а не 5% податку з десятків мільярдів девідентів за минулий рік.
А - Давай как вчера коньяку армянского выпьем?
Г- Коньяк вкусный, но от него что-то жоп@ болит
"обеспечивать половину Европы сельскохозяйственной продукцией"
маячня, звідки ти це взяв?
я лише стверджую, що Гейропа українцям не вперлась
Шмыгаль? - нет.
І,як завжди в історіх булр, скористались революцією і взяли владу зовсім інші люди -уроди-пристосуванці
Клоун выдохся? Или пригрел конкурента?