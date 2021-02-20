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Революція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Революція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль

Революція Гідності є визначальною історичною подією для України і ключовим елементом держави, який визначив незворотність європейського шляху.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Революція Гідності стала визначальною історичною подією для України та ключовим елементом державотворення. Вона визначила незворотність європейського шляху України. А Герої Небесної Сотні стали уособленням відваги та самовідданості", - підкреслив глава уряду.

Він нагадав, що з 18 до 21 лютого 2014 року в Києві розгорнулися найтрагічніші події Революції Гідності. Десятки людей віддали життя, захищаючи українські цінності. Це були різні люди: студенти, успішні підприємці, пенсіонери, з різних куточків України та із закордону. Наймолодшому було 17 років, а найстаршому — 82. Але всіх їх об’єднувало почуття гідності та честі, готовність відстоювати власні права та свободи.

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"Це висока відповідальність і спільне завдання кожного з нас — побудувати сильну й квітучу європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції Гідності, а також ті, хто продовжив захищати цінності Євромайдану від російської агресії", - зазначив Шмигаль.

Революція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль 01
Революція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль 02
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Топ коментарі
+5
Расскажи свое видение.
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20.02.2021 13:08
+3
Революція передбачає зміну еліт. А цього, нажаль, не відбулося. Тому можна безкінечно казати "халва", але...
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20.02.2021 13:37
+3
Згоден з Вами. Це більше схоже не на ревооюцію, а на визвольну війну НАРОДУ УКРАЇНИ проти козлорилії і частини місцевої продажної еліти.
І,як завжди в історіх булр, скористались революцією і взяли владу зовсім інші люди -уроди-пристосуванці
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20.02.2021 13:44
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Україні потрібен свій шлях, а не "рузькемір" чи гейвропейські "цінності"
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20.02.2021 13:04 Відповісти
Расскажи свое видение.
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20.02.2021 13:08 Відповісти
Замість того , щоб ввести західноєвропейську систему прогресивних податків на мільйонерів,
шмигаль нам розповідає високі словеса. І не заїкнуться чуваки. Значно спокійніше обдирати беззахисних. А то як почнуть єксперти розповідати,яка буде катастьрьоффа, якщо Рижий заплатить 6%, а не 5% податку з десятків мільярдів девідентів за минулий рік.
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20.02.2021 13:20 Відповісти
почнемо хоча б з того, що 20% світових чорноземів належать Україні
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20.02.2021 13:22 Відповісти
Ну и что ? Какова стратегия распоряжения этим добром ? В политическом смысле.
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20.02.2021 13:25 Відповісти
Ты не обижайся. Спрашивал по доброму. - Сам же начал интриговать.
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20.02.2021 13:35 Відповісти
За площею чорноземів (28 млн га) Україна займає четверте місце в світі після Росії, США і Китаю.
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20.02.2021 13:26 Відповісти
і як це протирічить моєму твердженню?
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20.02.2021 13:30 Відповісти
А так протирічить, що - Україна має 30% світового чорнозему
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20.02.2021 13:35 Відповісти
ще краще
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20.02.2021 13:36 Відповісти
Андрій Сокілко Между "чорноземів належать", пиши слово "пока".
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20.02.2021 13:33 Відповісти
так, це проблема
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20.02.2021 13:34 Відповісти
Проблема в головах, и нищете. У моей сестры, не родная, но мать, родная сестра моего отца, умерла рано, как и отец, осталось трое детей, и мы жили вместе. Не суть важно. Муж из Волыни, прижимистый (только +), и хозяйственный Паи они получили, при развале колхоза 4 пая по гектару. Договорились с соседом, там тоже 3 пая, в общем 7 гектар земли. Практически все односельчане, свои паи в аренду отдали, по паспорту украинцу, но фамилия Беккер. Все знают, что работает на американцев. Так вот, муж сестры, договорился с соседом, участки соединили, купили в складщину трактор, и всякие прибамбасы к нему, плуг, сеялку, поливалку... На них уже человек пять - семь из села пашут, посевы охраняют, хотя у самих есть участки, но они в аренде. Живет семья сестры, весьма приемлемо, в Польшу не рвутся.
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20.02.2021 13:53 Відповісти
Територія України може належати іншій державі?
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20.02.2021 13:36 Відповісти
віктор федорович Не может належати, а уже, практически належить. Кредиты МВФ дешевые, но платить за них будет дорого. Анекдот с бородой, полностью не пощу, он был достаточно популярен. Там грузин и армянин в одном номере жили. Армянин:
А - Давай как вчера коньяку армянского выпьем?
Г- Коньяк вкусный, но от него что-то жоп@ болит
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20.02.2021 14:12 Відповісти
Якій саме державі вже практично належить не окуповано Росією територія України?
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20.02.2021 14:37 Відповісти
Той, которая говорит, какие должны быть цены на коммунальные услуги, говорит о продаже земли, на тарифы в медицине.... Глупо перечислять.
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20.02.2021 14:43 Відповісти
поки що.....
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20.02.2021 13:47 Відповісти
Ну начнем из того, что в Израиле нет черноземов, но это им не мешает обеспечивать половину Европы сельскохозяйственной продукцией, просто там нет таких упоротых дебилов как ты, там есть умные и грамотные люди, которые любят свою страну, а не свою особенность.
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20.02.2021 14:05 Відповісти
дивитися в рот Європі - це любити Україну?

"обеспечивать половину Европы сельскохозяйственной продукцией"

маячня, звідки ти це взяв?
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20.02.2021 14:15 Відповісти
Належать не Україні,а українському олігархату.
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20.02.2021 14:51 Відповісти
то чому потрібно слухати представників цього ж олігархату, коли вони розповідають, куди нам йти?
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20.02.2021 14:58 Відповісти
А куди пропонує йти найбагатший олігарх України Ахметов?
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20.02.2021 16:00 Відповісти
як теми стосується твоє питання?
я лише стверджую, що Гейропа українцям не вперлась
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20.02.2021 16:34 Відповісти
За семь лет,слишком слабо обозначен. Больше похоже на путь москальского сусанина.
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20.02.2021 13:07 Відповісти
"Революция Достоинства определила необратимость европейского пути" -да
Шмыгаль? - нет.
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20.02.2021 13:09 Відповісти
А реально кайфово сиотреть на эти рожи,когда им приходится выговаривать эти патриотические тирады )))
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20.02.2021 13:10 Відповісти
брей уже давай щеки - ну шо бы яйцо уже было яйцо...
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20.02.2021 13:12 Відповісти
харе уже всех путать....
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20.02.2021 13:13 Відповісти
Вой и понос на Мавзолейных дерьмоканалах с 1 марта 2014 года и по сегодня,говорит о том,что Украина стала Независимой именно после Майдана и по факту и юридически...
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20.02.2021 13:16 Відповісти
Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3684
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20.02.2021 13:18 Відповісти
от кого и от чего? от рашиной электроэнергии? от кума Х...а? от воров А и К?
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20.02.2021 13:49 Відповісти
одна правда е - другои немае.
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20.02.2021 13:21 Відповісти
Шмыгло ,твой путь ведёт на НАРЫ ... Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9528
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20.02.2021 13:24 Відповісти
СССр на нарах уже 30 лет,РАБссия догоняет... Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6266
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20.02.2021 13:26 Відповісти
Звон рогами Шмыги для лохов.
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20.02.2021 13:27 Відповісти
Революція передбачає зміну еліт. А цього, нажаль, не відбулося. Тому можна безкінечно казати "халва", але...
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20.02.2021 13:37 Відповісти
Згоден з Вами. Це більше схоже не на ревооюцію, а на визвольну війну НАРОДУ УКРАЇНИ проти козлорилії і частини місцевої продажної еліти.
І,як завжди в історіх булр, скористались революцією і взяли владу зовсім інші люди -уроди-пристосуванці
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20.02.2021 13:44 Відповісти
Так і є.
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20.02.2021 13:55 Відповісти
Де Шмигаль, і де Революція Гідності... Що це падло таке ляпнуло? Яке право мало розкривати свого єврейського рота?
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20.02.2021 13:49 Відповісти
ГромадянствоРеволюція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2618 СРСРРеволюція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2618 УкраїнаНаціональністьукраїнець
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20.02.2021 14:12 Відповісти
Шмыгаль в последнее время довольно активен. И про НАТО, и про Евросоюз беспокоится.
Клоун выдохся? Или пригрел конкурента?
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20.02.2021 13:56 Відповісти
УКРАИНЕ ОСТАЛОСЬ ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ И УБИТЬ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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21.02.2021 08:40 Відповісти
 
 