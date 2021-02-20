Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Революция Достоинства является определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства, который определил необратимость европейского пути.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Революция Достоинства стала определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства. Она определила необратимость европейского пути Украины. А Герои Небесной Сотни стали олицетворением мужества и самоотверженности", - подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что с 18 по 21 февраля 2014 года в Киеве развернулись трагические события Революции Достоинства, и десятки людей отдали жизни, защищая украинские ценности.
Шмыгаль подчеркнул, что это были разные люди: студенты, успешные предприниматели, пенсионеры из разных уголков Украины и из-за границы, самому младшему было 17 лет, а самому старшему - 82.
По словам Премьер-министра, всех их объединяло чувство достоинства и чести, готовность отстаивать свои права и свободы.
"Это высокая ответственность и общая задача каждого из нас - построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции Достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности евромайдана от российской агрессии. Небесной Сотни благодарны за свободу ", - отметил Шмыгаль.
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шмигаль нам розповідає високі словеса. І не заїкнуться чуваки. Значно спокійніше обдирати беззахисних. А то як почнуть єксперти розповідати,яка буде катастьрьоффа, якщо Рижий заплатить 6%, а не 5% податку з десятків мільярдів девідентів за минулий рік.
А - Давай как вчера коньяку армянского выпьем?
Г- Коньяк вкусный, но от него что-то жоп@ болит
"обеспечивать половину Европы сельскохозяйственной продукцией"
маячня, звідки ти це взяв?
я лише стверджую, що Гейропа українцям не вперлась
Шмыгаль? - нет.
І,як завжди в історіх булр, скористались революцією і взяли владу зовсім інші люди -уроди-пристосуванці
Клоун выдохся? Или пригрел конкурента?