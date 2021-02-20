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Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль

Революция Достоинства является определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства, который определил необратимость европейского пути.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Революция Достоинства стала определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства. Она определила необратимость европейского пути Украины. А Герои Небесной Сотни стали олицетворением мужества и самоотверженности", - подчеркнул глава правительства.

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Он напомнил, что с 18 по 21 февраля 2014 года в Киеве развернулись трагические события Революции Достоинства, и десятки людей отдали жизни, защищая украинские ценности.

Шмыгаль подчеркнул, что это были разные люди: студенты, успешные предприниматели, пенсионеры из разных уголков Украины и из-за границы, самому младшему было 17 лет, а самому старшему - 82.

По словам Премьер-министра, всех их объединяло чувство достоинства и чести, готовность отстаивать свои права и свободы.

"Это высокая ответственность и общая задача каждого из нас - построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции Достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности евромайдана от российской агрессии. Небесной Сотни благодарны за свободу ", - отметил Шмыгаль.

Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль 01
Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль 02
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Топ комментарии
+5
Расскажи свое видение.
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20.02.2021 13:08
+3
Революція передбачає зміну еліт. А цього, нажаль, не відбулося. Тому можна безкінечно казати "халва", але...
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20.02.2021 13:37
+3
Згоден з Вами. Це більше схоже не на ревооюцію, а на визвольну війну НАРОДУ УКРАЇНИ проти козлорилії і частини місцевої продажної еліти.
І,як завжди в історіх булр, скористались революцією і взяли владу зовсім інші люди -уроди-пристосуванці
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20.02.2021 13:44
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Правила форума Совет форумчан
Україні потрібен свій шлях, а не "рузькемір" чи гейвропейські "цінності"
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20.02.2021 13:04 Ответить
Расскажи свое видение.
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20.02.2021 13:08 Ответить
Замість того , щоб ввести західноєвропейську систему прогресивних податків на мільйонерів,
шмигаль нам розповідає високі словеса. І не заїкнуться чуваки. Значно спокійніше обдирати беззахисних. А то як почнуть єксперти розповідати,яка буде катастьрьоффа, якщо Рижий заплатить 6%, а не 5% податку з десятків мільярдів девідентів за минулий рік.
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20.02.2021 13:20 Ответить
почнемо хоча б з того, що 20% світових чорноземів належать Україні
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20.02.2021 13:22 Ответить
Ну и что ? Какова стратегия распоряжения этим добром ? В политическом смысле.
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20.02.2021 13:25 Ответить
Ты не обижайся. Спрашивал по доброму. - Сам же начал интриговать.
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20.02.2021 13:35 Ответить
За площею чорноземів (28 млн га) Україна займає четверте місце в світі після Росії, США і Китаю.
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20.02.2021 13:26 Ответить
і як це протирічить моєму твердженню?
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20.02.2021 13:30 Ответить
А так протирічить, що - Україна має 30% світового чорнозему
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20.02.2021 13:35 Ответить
ще краще
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20.02.2021 13:36 Ответить
Андрій Сокілко Между "чорноземів належать", пиши слово "пока".
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20.02.2021 13:33 Ответить
так, це проблема
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20.02.2021 13:34 Ответить
Проблема в головах, и нищете. У моей сестры, не родная, но мать, родная сестра моего отца, умерла рано, как и отец, осталось трое детей, и мы жили вместе. Не суть важно. Муж из Волыни, прижимистый (только +), и хозяйственный Паи они получили, при развале колхоза 4 пая по гектару. Договорились с соседом, там тоже 3 пая, в общем 7 гектар земли. Практически все односельчане, свои паи в аренду отдали, по паспорту украинцу, но фамилия Беккер. Все знают, что работает на американцев. Так вот, муж сестры, договорился с соседом, участки соединили, купили в складщину трактор, и всякие прибамбасы к нему, плуг, сеялку, поливалку... На них уже человек пять - семь из села пашут, посевы охраняют, хотя у самих есть участки, но они в аренде. Живет семья сестры, весьма приемлемо, в Польшу не рвутся.
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20.02.2021 13:53 Ответить
Територія України може належати іншій державі?
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20.02.2021 13:36 Ответить
віктор федорович Не может належати, а уже, практически належить. Кредиты МВФ дешевые, но платить за них будет дорого. Анекдот с бородой, полностью не пощу, он был достаточно популярен. Там грузин и армянин в одном номере жили. Армянин:
А - Давай как вчера коньяку армянского выпьем?
Г- Коньяк вкусный, но от него что-то жоп@ болит
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20.02.2021 14:12 Ответить
Якій саме державі вже практично належить не окуповано Росією територія України?
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20.02.2021 14:37 Ответить
Той, которая говорит, какие должны быть цены на коммунальные услуги, говорит о продаже земли, на тарифы в медицине.... Глупо перечислять.
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20.02.2021 14:43 Ответить
поки що.....
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20.02.2021 13:47 Ответить
Ну начнем из того, что в Израиле нет черноземов, но это им не мешает обеспечивать половину Европы сельскохозяйственной продукцией, просто там нет таких упоротых дебилов как ты, там есть умные и грамотные люди, которые любят свою страну, а не свою особенность.
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20.02.2021 14:05 Ответить
дивитися в рот Європі - це любити Україну?

"обеспечивать половину Европы сельскохозяйственной продукцией"

маячня, звідки ти це взяв?
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20.02.2021 14:15 Ответить
Належать не Україні,а українському олігархату.
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20.02.2021 14:51 Ответить
то чому потрібно слухати представників цього ж олігархату, коли вони розповідають, куди нам йти?
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20.02.2021 14:58 Ответить
А куди пропонує йти найбагатший олігарх України Ахметов?
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20.02.2021 16:00 Ответить
як теми стосується твоє питання?
я лише стверджую, що Гейропа українцям не вперлась
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20.02.2021 16:34 Ответить
За семь лет,слишком слабо обозначен. Больше похоже на путь москальского сусанина.
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20.02.2021 13:07 Ответить
"Революция Достоинства определила необратимость европейского пути" -да
Шмыгаль? - нет.
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20.02.2021 13:09 Ответить
А реально кайфово сиотреть на эти рожи,когда им приходится выговаривать эти патриотические тирады )))
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20.02.2021 13:10 Ответить
брей уже давай щеки - ну шо бы яйцо уже было яйцо...
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20.02.2021 13:12 Ответить
харе уже всех путать....
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20.02.2021 13:13 Ответить
Вой и понос на Мавзолейных дерьмоканалах с 1 марта 2014 года и по сегодня,говорит о том,что Украина стала Независимой именно после Майдана и по факту и юридически...
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20.02.2021 13:16 Ответить
Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3684
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20.02.2021 13:18 Ответить
от кого и от чего? от рашиной электроэнергии? от кума Х...а? от воров А и К?
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20.02.2021 13:49 Ответить
одна правда е - другои немае.
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20.02.2021 13:21 Ответить
Шмыгло ,твой путь ведёт на НАРЫ ... Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9528
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20.02.2021 13:24 Ответить
СССр на нарах уже 30 лет,РАБссия догоняет... Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6266
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20.02.2021 13:26 Ответить
Звон рогами Шмыги для лохов.
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20.02.2021 13:27 Ответить
Революція передбачає зміну еліт. А цього, нажаль, не відбулося. Тому можна безкінечно казати "халва", але...
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20.02.2021 13:37 Ответить
Згоден з Вами. Це більше схоже не на ревооюцію, а на визвольну війну НАРОДУ УКРАЇНИ проти козлорилії і частини місцевої продажної еліти.
І,як завжди в історіх булр, скористались революцією і взяли владу зовсім інші люди -уроди-пристосуванці
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20.02.2021 13:44 Ответить
Так і є.
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20.02.2021 13:55 Ответить
Де Шмигаль, і де Революція Гідності... Що це падло таке ляпнуло? Яке право мало розкривати свого єврейського рота?
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20.02.2021 13:49 Ответить
ГромадянствоРеволюція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2618 СРСРРеволюція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2618 УкраїнаНаціональністьукраїнець
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20.02.2021 14:12 Ответить
Шмыгаль в последнее время довольно активен. И про НАТО, и про Евросоюз беспокоится.
Клоун выдохся? Или пригрел конкурента?
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20.02.2021 13:56 Ответить
УКРАИНЕ ОСТАЛОСЬ ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ И УБИТЬ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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21.02.2021 08:40 Ответить
 
 