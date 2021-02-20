Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль

Революция Достоинства является определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства, который определил необратимость европейского пути.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Революция Достоинства стала определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства. Она определила необратимость европейского пути Украины. А Герои Небесной Сотни стали олицетворением мужества и самоотверженности", - подчеркнул глава правительства.

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Он напомнил, что с 18 по 21 февраля 2014 года в Киеве развернулись трагические события Революции Достоинства, и десятки людей отдали жизни, защищая украинские ценности.

Шмыгаль подчеркнул, что это были разные люди: студенты, успешные предприниматели, пенсионеры из разных уголков Украины и из-за границы, самому младшему было 17 лет, а самому старшему - 82.

По словам Премьер-министра, всех их объединяло чувство достоинства и чести, готовность отстаивать свои права и свободы.

"Это высокая ответственность и общая задача каждого из нас - построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции Достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности евромайдана от российской агрессии. Небесной Сотни благодарны за свободу ", - отметил Шмыгаль.



