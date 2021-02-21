Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська визнала, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал"Белсат" в телеграмі.
Так, напередодні візиту до Швейцарії Світлана Тіхоновська дала інтерв'ю місцевій газеті Le Temps, де вона, серед іншого, заявила наступне: "Ми мусимо визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників - у них є зброя, у них є сила, тому зараз здається, що ми програли".
При цьому Тіхановська додала, що структури для "завтрашньої боротьби" вже створюються.
Нагадаємо, раніше Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів".
Топ коментарі
+65 SANDY
показати весь коментар21.02.2021 10:32
+56 Sophia-Maria Duglass
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+39 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.02.2021 10:51
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Ну, что сказать... Слов нет.
Кроме того, она просто тупая "яжемать", увы...
Что-то подобное у нас для идентификации - Путин кто? Де-юре - президент рф. Но для всех, кто сражается за украинскую независимость он *****!
так же как и навальный)). Это два проекта кремля были и есть.
Белорусы не проиграли. От слова - СОВСЕМ.
Они просто ОБОСРАЛИСЬ. От слова- Окончательно.
Всем будет интересно)))
Якісь дивні протестувальники.
с Лукой нужно по-другому: стрелять из-за угла
Поки білоруси не стануть " майданутими ", Лука сидітиме в президентському кріслі і далі . А потім і синок .