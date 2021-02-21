Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська визнала, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал"Белсат" в телеграмі.

Так, напередодні візиту до Швейцарії Світлана Тіхоновська дала інтерв'ю місцевій газеті Le Temps, де вона, серед іншого, заявила наступне: "Ми мусимо визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників - у них є зброя, у них є сила, тому зараз здається, що ми програли".

При цьому Тіхановська додала, що структури для "завтрашньої боротьби" вже створюються.

Нагадаємо, раніше Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів".