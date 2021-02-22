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"Іпотека під 7% цього року буде", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Президент Зеленський розповів, що іпотека під 7% має почати працювати в 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".

"Іпотека цього року під 7% буде. Як ми і обіцяли, в 2021 році вона має почати працювати. Не все так просто з цією іпотекою. Але ми дійсно 1,5 року боролися з тим, щоб НБУ знизив облікову ставку", - підкреслив Зеленський.

Водночас, за словами президента, щомісяця ця програма спрощуватиметься, щоб "люди могли долучитися до цієї програми".

"Ми розуміємо, що бум в Україні економічний, бум кредитний і іпотечний, я вважаю, може бути, коли відсоток за кредитами буде 5, іпотека та кредити - 5. Я вважаю, що це наша мрія, ми можемо до неї дійти і обов'язково дійдемо", - додав президент.

Також читайте: Кабмін суттєво спростив критерії для позичальників за "Доступною іпотекою" під 7%. Скористатися програмою зможе широке коло громадян, - Мінфін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
"Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6762
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22.02.2021 11:49
+20
"Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5065
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22.02.2021 11:50
+19
"Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4041
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22.02.2021 11:51
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Да ,а в следующем году под МИНУС СЕМЬ .... "Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9972
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22.02.2021 11:48 Відповісти
"Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6762
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22.02.2021 11:49 Відповісти
Угу..И по депозитам ставка минус девять.В месяц. Кто то же должен все это оплачивать. "Іпотека цього року під 7% буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8395
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22.02.2021 12:01 Відповісти
...ще й доплачувать будуть)
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22.02.2021 12:34 Відповісти
"Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5065
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22.02.2021 11:50 Відповісти
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.
Да! - кричал он. Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!
Васюки станут центром десяти губерний!
"Іпотека цього року під 7% буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 428
 "Іпотека цього року під 7% буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1984 "Іпотека цього року під 7% буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1984
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22.02.2021 12:02 Відповісти
Столько сегодня наговорил и наобещал,то остается только его устами, да мед пить.))
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22.02.2021 11:50 Відповісти
сподіваюсь за злочини над об'єктивною реальністю та здоровим глуздом скоро будуть давати довічне
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22.02.2021 11:51 Відповісти
"Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4041
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22.02.2021 11:51 Відповісти
Да закройте ему кто то рот, новости невозможно читать , один бред наркомана ….
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22.02.2021 11:51 Відповісти
государственный деятель! "Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3046
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22.02.2021 11:53 Відповісти
Вот вот,что то сегодня нет похвалы от цензора,государственному деятелю вставшему.
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22.02.2021 12:03 Відповісти
вы вначале организуйте 5 миллионов рабочих место со стабильной оплатой лет на 20 вперед... а потом вещайте про ипатьеку... или это реализуют мечту сверхбогатых буратин, чтобы не переплачивать за 70-ю квартиру и 14-й дворец?...
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22.02.2021 11:51 Відповісти
"Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 29
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22.02.2021 11:53 Відповісти
Как много новостей хороших... "Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7607
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22.02.2021 11:52 Відповісти
"Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9379 "Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8505
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22.02.2021 11:52 Відповісти
Він сьогодні що? З ранку знюхав дві доріжки білого???
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22.02.2021 11:54 Відповісти
Сьогодні Вова терміново клеїть скотчем свої рейтинги. Зранку.
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22.02.2021 11:55 Відповісти
как много миллионов семей смогут изменить свои жилищные условия !
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22.02.2021 11:55 Відповісти
Да. Таки перебор, отчетливый. Это всё зачем сегодня было??? Не, с меня, пожалуй- хватит! Никто не знает свежую классную комедию? Подскажите, плиз.
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22.02.2021 11:55 Відповісти
"Власть расстраивается, что ей не верят" - Борислав Береза
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
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22.02.2021 11:56 Відповісти
О, это не тот Берёза, который заигрывал с Зелей, рассказывая какой огромный у них потенциал?
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22.02.2021 14:36 Відповісти
"Ипотека в этом году под 7% будет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5123
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22.02.2021 11:57 Відповісти
И под 15% ипотеки тоже не будет. Так как транша МВФ нет.
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22.02.2021 12:00 Відповісти
" 7%-я ипотека в этом году будет по 67% "
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22.02.2021 12:04 Відповісти
Это тоже много.
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22.02.2021 12:05 Відповісти
"Іпотека цього року під 7% буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1463
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22.02.2021 12:08 Відповісти
А ты симпатичный)))
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22.02.2021 12:09 Відповісти
я??? на фото самка. "Іпотека цього року під 7% буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1569
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22.02.2021 12:10 Відповісти
Жена твоя тогда? Блондинка с кудрями , ну ты даёшь
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22.02.2021 12:15 Відповісти
Из разряда: "Кому и кобыла невеста!" © "Іпотека під 7% цього року буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3183
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22.02.2021 13:23 Відповісти
Кого цікавлять твої проблеми? "Іпотека під 7% цього року буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2898
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22.02.2021 13:18 Відповісти
Зелена жаба Танька із Адєси вилізла після зимової сплячки погрітися на Цензор.
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22.02.2021 12:15 Відповісти
а шо там Степашкин? уже долетел с вакциной 15-го февраля?
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22.02.2021 12:06 Відповісти
А всем в КМ и ВР разрешили врать, вот они и спешат каждый выдумать что-либо совсем невероятное и сорвать джек-пот. И у них получается, они всю жизнь врали и до удачного попадоса.
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22.02.2021 12:13 Відповісти
Жду, когда Вова нам еще сегодня привезет Безвиз и Томос.
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22.02.2021 12:18 Відповісти
А вот интересно - сколько отдельных новостей можно наколбасить из двухчасовой пламенной речи Зели?
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22.02.2021 12:21 Відповісти
Рейтинги опять рухнули. Вот и новые видосики от гундосика. Вава, за тебя сейчас топит ядерный электорат, а именно твои фаны по 95 кварталу. Теперь это твой реальный рейтинг. Не бойся, ниже 5% не опустишься "Іпотека під 7% цього року буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6539
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22.02.2021 12:24 Відповісти
Мені всі ці розмови зелених нагадує «бізнес» в 90-х, коли дві компанії гуляють в будинку і ти виходиш покурити на сходи і знайомишся із таки самим як ти «вбитим» чуваком, котрий після 5 хвилин розмови диктує тобі що є на продаж ( цистерни олії, вагони вермішелі, червона ртуть і.т.д.) і ти все це акуратно записуєш в книжечку і повертаєшся до столу бухати)))
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22.02.2021 12:25 Відповісти
Якщо у Вас є рахунок в українському банку і Ви тримаєте на ньому Ваші гроші, а не знімаєте все і одразу то Ви напевне лох. Якщо Ви взяли кредит в українському банку то Ви точно лох в квадраті, а якщо мрієте придбати квартиру в іпотеку під 7% річних, то Ви безнадійний ідіот який мріє стати рабом. Страшно тоді коли мрії ідіотів збуваються... (стандартна ставка на квартирну іпотеку в Європі 1,50 - 1,56% річних). Іпотека під 7% це неоколоніалізм - надвисокі кредити і найдешевша робоча сила. Це 20 років рабства протягом яких кредитна ставка буде тільки збільшуватись і коли Ви не зможете платити (а з перших місяців за найдешевшу однокімнатну доведеться платити 16 000 що місяця /це без комуналки!/ і ця сума буде тільки рости!) Вас просто викинуть з квартири як собаку. Хто з Вас мав стабільну зарплату 20 років підряд?... Візьміть калькуляттор і порахуйте 16.т.(іпотерка) + 3.т. (комуналка) = 19. 19х12=228 тисяч в рік. А тепер " контрольний" в тупу голову - 228 000х20 років=4 560 000. І це без інфляції та збільшення ставки. ******** ціна за однокімнатну... Так чий прєзідєнт ЗЕгенєрат?
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Зебил, конечно, поц. Но истина дороже.
Все ваши выкладки совершенно правильны, но только если сравнивать с ипотекой в европах (тоесть уй с пальцем). Но ипотека в Украине - это таки не ипотека в Европе. И если сейчас ставка 15-20% (я не знаю точно сколько, но скорее всего где-то в этих пределах), то обещание понизить её до 7% - это таки заманчивое обещание. Другое дело, что с этим обещанием будет то же самое, что и со всеми остальными, т.к. реальных возможностей это сделать у зелоха нет. И не предвидится.
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22.02.2021 14:32 Відповісти
Тут є ще декілька нюансів. В Європі іпотеку дають з розрахунку що виплати по іпотеці не будуть перевищувати 25% доходу працюючих. Нашим банкам на неплатоспроможність клієнта начхати - головне щоб взяв кредит побільше а потім продати колекторам які виселять "з уцінкою сплаченого" з метою перепродажу. Також банкрутство банку означає зміну кредитора. Іншими словами, для підвищення ставки банк "банкрутять" і новий власник може навіть вимагати негайного погашення іпотеки за рахунок перекредитування. Третій момент це якість самих банків. В Європі банкам заборонено надавати кредити на суму яка в сім разів перевищує уставний капітал банку, бо незабезпечені кредити зі сторони банків приводять до банкрутства і дефолту країни якщо таких банків багато (криза в США). У нас банки видають кредитів на суми які в сотні разів перевищують уставний капітал і безслідно зникають оголошуючи себе банкротами. Наша банківська система не те що корумпована, а в своїй основі злочинна і з самого початку орієнтована на виведення капіталу з країни. Переважна більшість (92%) цих "банкірів" зєлєнскої національності ... ну Ви в курсі.
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22.02.2021 16:14 Відповісти
"Іпотека під 7% цього року буде", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3629
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22.02.2021 13:10 Відповісти
4k$ учителям - done
40% роста ВВП - done
Кредиты под 2% бизнесу - done
Ипотека под 7% - in progress
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22.02.2021 14:27 Відповісти
А теперь КТО и КАК может взять НЕОБХОДИМУЮ ипотеку.
Эта ипотека ТОЛЬКО на жилье 2015 года и моложе. Тоесть ДОСТУПНУЮ и необходимую квартиру, тем кто в этом нуждается не взять. Новострой, те кто без денег, не может потянуть.
Вторичка им закрыта. ПРИЕХАЛИ.
2 комнатная, Львов - 1,5 миллиона ИЛИ 16к грн в месяц. + комуналка, проезд...... Ну пусть муж и жена заработают 25к, ну 30к. ДВОЕ. В итоге им приедться многие годы жить сильно в притирочку, если выйдет

Это, по сути те же 15% но на вторичку.
Почему нельзя сделать ипотеку под 2-3% в баксах (в чем угодно)? БЕЗ комисий и прочей ерунды. БЕЗ права продажи/обмена/дарения после закрытия ипотеки в течении 5 лет.
Про "нима денег" слышали много. В это же время только в 2 жидовских морды - КАЛОмойшу и богохерова влито за 7 ярдов баксов. Денег НЕТ до сих пор. Они не сидят, не казнены.
Ипотека это не ДАР, это кредит.
За эти 7 миллиардов баксов можно было выдать 200 000 ипотек СРАЗУ. Но, увы.
А выгодно это тем скупит квартиры на своих "родственников", выдавая по чуть-чуть баксы с заначки и ожидая когда инфляция и курс пожрет расходы. Или тупо будут сдавать в аренду иногда добавляя копейки с копилки. Эдакая ипотека для багатых.
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22.02.2021 14:48 Відповісти
Выдавать кредиты в иностранной валюте - это бред. Потому что брать кредит нужно в той валюте, в которой получаешь доход и никак иначе. Вспомните 2008 и 2014-15 года, когда курс резко скаканул на 200-300% вверх. Получает, к примеру, человек зарплату 27 тыс гривен и берет ипотеку в баксах с платежом 500 - половину его дохода, что терпимо. Но тут бац - очередная девальвация,кризис и курс 55 гривен за бакс - и вот его платеж уже составляет ВСЮ зарплату. Ведь небольшая доля работодателей будет оперативно индексировать зарплаты по курсу.
Да и 7% ставка в условиях Украины - это откровенный бред и популизм. Какой у нас уровень инфляции? Если он равен или выше 7% в год, то любой кредит с такой ставкой не то что не даёт банку заработать, а ещё и убытки ему приносит. Кто будет доплачивать за такой банкет?
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22.02.2021 16:35 Відповісти
Дайте йому ще 100 днів, він вам ще не такого наобіцяє.
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22.02.2021 15:23 Відповісти
 
 