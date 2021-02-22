"Іпотека під 7% цього року буде", - Зеленський
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Президент Зеленський розповів, що іпотека під 7% має почати працювати в 2021 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".
"Іпотека цього року під 7% буде. Як ми і обіцяли, в 2021 році вона має почати працювати. Не все так просто з цією іпотекою. Але ми дійсно 1,5 року боролися з тим, щоб НБУ знизив облікову ставку", - підкреслив Зеленський.
Водночас, за словами президента, щомісяця ця програма спрощуватиметься, щоб "люди могли долучитися до цієї програми".
"Ми розуміємо, що бум в Україні економічний, бум кредитний і іпотечний, я вважаю, може бути, коли відсоток за кредитами буде 5, іпотека та кредити - 5. Я вважаю, що це наша мрія, ми можемо до неї дійти і обов'язково дійдемо", - додав президент.
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Да! - кричал он. Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!
Васюки станут центром десяти губерний!
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
Все ваши выкладки совершенно правильны, но только если сравнивать с ипотекой в европах (тоесть уй с пальцем). Но ипотека в Украине - это таки не ипотека в Европе. И если сейчас ставка 15-20% (я не знаю точно сколько, но скорее всего где-то в этих пределах), то обещание понизить её до 7% - это таки заманчивое обещание. Другое дело, что с этим обещанием будет то же самое, что и со всеми остальными, т.к. реальных возможностей это сделать у зелоха нет. И не предвидится.
40% роста ВВП - done
Кредиты под 2% бизнесу - done
Ипотека под 7% - in progress
Эта ипотека ТОЛЬКО на жилье 2015 года и моложе. Тоесть ДОСТУПНУЮ и необходимую квартиру, тем кто в этом нуждается не взять. Новострой, те кто без денег, не может потянуть.
Вторичка им закрыта. ПРИЕХАЛИ.
2 комнатная, Львов - 1,5 миллиона ИЛИ 16к грн в месяц. + комуналка, проезд...... Ну пусть муж и жена заработают 25к, ну 30к. ДВОЕ. В итоге им приедться многие годы жить сильно в притирочку, если выйдет
Это, по сути те же 15% но на вторичку.
Почему нельзя сделать ипотеку под 2-3% в баксах (в чем угодно)? БЕЗ комисий и прочей ерунды. БЕЗ права продажи/обмена/дарения после закрытия ипотеки в течении 5 лет.
Про "нима денег" слышали много. В это же время только в 2 жидовских морды - КАЛОмойшу и богохерова влито за 7 ярдов баксов. Денег НЕТ до сих пор. Они не сидят, не казнены.
Ипотека это не ДАР, это кредит.
За эти 7 миллиардов баксов можно было выдать 200 000 ипотек СРАЗУ. Но, увы.
А выгодно это тем скупит квартиры на своих "родственников", выдавая по чуть-чуть баксы с заначки и ожидая когда инфляция и курс пожрет расходы. Или тупо будут сдавать в аренду иногда добавляя копейки с копилки. Эдакая ипотека для багатых.
Да и 7% ставка в условиях Украины - это откровенный бред и популизм. Какой у нас уровень инфляции? Если он равен или выше 7% в год, то любой кредит с такой ставкой не то что не даёт банку заработать, а ещё и убытки ему приносит. Кто будет доплачивать за такой банкет?